---S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl дебютировал в топах игровых чартов США

С выходом долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, проект мгновенно обрел внушительную базу активных игроков. Несмотря на стереотип, что проект интересен только на территории СНГ, последнее данные аналитиков показывают, что шутером сильно интересуются также и в США. Новый шутер в этом регионе заняла чрезвычайно высокие позиции в чартах по итогам недели, завершившейся 23 ноября 2024 года.
Согласно данным аналитического агенства Circana, S.T.A.L.K.E.R. 2 дебютировала на 4 месте среди самых популярных игр на Xbox Series X|S и на 3 месте в чарте цифрового магазина Steam. Такое мощное начало для игры подтверждает, что франшиза S.T.A.L.K.E.R. стала хорошо узнаваемым брендом во всем мире.
Вместе с S.T.A.L.K.E.R. 2 в чарте Xbox появились и другие новинки: Genshin Impact (9 место) и Flight Simulator 2024 (10 место), однако они уступили по популярности шутеру от первого лица.
Успех игры на старте намекает на её долгосрочный потенциал, как на консольных платформах, так и на ПК. На фоне столь впечатляющего дебюта в США интересно будет наблюдать, насколько оперативно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 будут выпускать обновления, которое не только будут исправлять ошибки, но и порадуют новым контентом.
За прошедшее выходные игра получила сразу два крупных апдейта, направленных на устранениях багов.
Прикольные двойные стандарты. В атомике на релизе нет лучей - игра гуано на отсталом UE 4, играть не будем. В сталкере тоже нет аппаратного RTX - вау, UE5, люмен, наниты, некст ген. 10 из 10. Атомик нормально оптимизирован и работает даже на Series S в 60 FPS без багов - ну ладно. Сталкер еле тащится в 60 FPS без апскейла даже на топ железе - да это просто у вас дерьмо всякое типа 4070, а игра то норм. В атомике нормально работают задания и логика игры - ну ок. В сталкере куча сломаных квестов, софтлоки и нихрена вокруг не происходит - как же интересно исследовать зону.
А если мне не интересен мир атомик харт и его дизайн в целом, мне ему 10 из 10 на кончиках пальцев ставить, потому что там оптимизация есть и много фпсов ?
Атомик игра на любителя честно говоря и сеттинг дебильноватый
Российское априори гивно, разве нет? Будь Атомик от СДПР, уплетали за обе щеки
В этом заголовке одна неправильная буква. Вместо Т там Ж должно быть 8)
Падал позапрошлогодний снег. когда про стулкер высосать больше нечего берем новости позапрошлонедельной давности.
---S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl дебютировал в топах игровых чартов США ---
Так под западников игра и делалась ... PS: Это не тот старый добрый сталкер 2000 годов...
Не понимаю тех кто пишет что это не тот сталкер, абсолютно все механики остались из первой трилогии, атмосфера стала еще лучше, как раз таки вторая часть это тот самый сталкер которого не хватало фанатам серии, 70 часов наиграл, даже пол игры еще не прошел, исследую каждый уголок, тк появилось то, чего не хватало в первый частях, огромного мира, сталкер был всегда в первую очередь про исследование, поиск артефактов, а потом уже игровые миссии, так вот этого исследования мира во второй части предостаточно и даже сюжет очень продолжительный по времени завезли, в скором времени думаю допилят a life, выпустят dlc, плюс мододелы подключаться, эта игра, новая эпоха сталкера на десятилетия
По твоей аватарке все понятно. Ты игру даже не включал судя по всему.
Странно, играл во все части Сталкера. И поиграв в этот вижу что это точно такой же Сталкер что и раньше
Чёт я не помню в старом сталкере такого))
Серьезно? Несколько негров в игре и за это к ней предъявы? И кстати это даже канонично, ибо чернокожие люди могли приехать так же в чзо, по книгам например люди туда едут со всего мира ради наживы
Это просто топовая "игрулина"! Антошка не даст соврать! ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )
Необычно, ну ладно у нас в СНГ типа за баги и оптимизон прощают как правило(блогеры ставят 7-8 чисто из за ностальгии), но мне казалось, когда игра лагает + баги + софтлоки у некоторых - на западе такое не канает
Неожиданно
Ну ладно, пусть патчи быстрее делают, да обещанные длс, надеюсь их ждать не 10 лет надо будет
Это типа реакция сообщества на Киберпанк 2077 и на Сталкер 2, который "МЭД ИН УРИНЕ с таким великим трудом" группой несчастных погорільців"?
Ну вот, взяли и устроили в курятнике «да только нам был нужен» переполох, ай-я-яй
Игры нет
Игра никогда не выйдет
Игра никому не нужна кроме СНГ
как то так и рвутся )
Да она и тут то не всём нужна)) // Константин Игоревич
Да пошутил так пошутил))
Сделал мод, щёб убрать всех этих ребят, а то смешно, ей боху)
фу расист
Результат есть? Посмотреть.
Так смотреть если ладно, а вот на саму картинку жмёшь и фигню пишет
Ну скорее всего,половина игроков из этих чартов,это русские уехавшие в США.
Наверно пошли искать буквы ГГГГ.
A-life есть в Dragons Dogma 2. Вот примеры:
В начале игры один мужик живущий в деревне прокачал мне навыки, потом с ним появилось задание доставить ему письмо из города. Если доставить вначале игры, то он также живет в деревне, но если на это забить или пропустить, и вернуться к заданию в середине игры, то выясняется, что в деревне его больше нет, так как он пошел путешествовать и помер в сражении с монстрами недалеко от города и чтобы письмо ему отдать надо его камнем оживления на кладбище оживить.
До нас докопался огромный грифон. Дали отпор, он в отличии от других монстров не стал идти до конца и улетел, я подумал ну ок бывает, но оказалось в небе за нами следил, и через какое-то время спикировал, опять вступил в бой, и опять улетел, и только на третий раз уже в другом участке карты он уже помятый и с 30% здоровья напал и был повержен.
Путешествия между городами на повозках (самый дешевый способ 200 золота, так как камни телепортации стоят 10000 и лучше потратить на экипировку). Можно доехать спокойно, но иногда могут напасть разбойники или монстры. Так вот повозка деревянная, и ее оказывается можно случайно в бое разрушить, и придется идти половину пути пешком. Также был случай напал большой тролль, его завалили, повозка цела, но он здоровый упал на дорогу и перекрыл ее, что повозка проехать не смогла, опять пешком шли.
Мир в Dragons Dogma 2 насыщен реализмом и своей жизнью, причем это не рекламируют со всех утюгов, как про сталкер, у которого его вообще так и не сделали. Есть пословица "п**деть - не мешки ворочать". Получается что разработчики Dragons Dogma 2 тихо мешки ворочат, а разработчики сталкера п**здят.
А хейтеры кричали что на западе игра никому не нужна, а разработчики красавчики. Ждём DLC.
Это показуха, не известно как на самом деле, а приукрасить звездно-полосатые умеют и не раз это доказывали. Там играют на западе, да вот только основной то контингент комьюнити в СНГ, да и есть те из СНГ, кто проживает так же на западе. Другие же просто новинку прощупывают. Видел хоть этих "фанатов" игры? Словно в первый раз вообще сталкер игру видит чел тот или играет, полно на стримах таких было или в роликах на ютуб. Просто показать солидарность это одно, а быть фанатом серии - другое.
Смешной ты, на Западе масса фанатов Сталкера, как и мододелов. В Сталкерских группах на Фейсбуке только и делятся как физические ультимат издания распаковывают. А на России одна нищета которая привыкла через торрент в воровать.
Ну так живи на своём западе, одурманенный сказками о ней и не суй свой нос в Россию. И да, если ты купил, это не пропуск в мир фанатов, фанат в душе, а не по тому сколько ты заплатишь и хоть затопи своими распаковками всё пространство, тебя фанатом не сделает эта показуха.
Эта масса тонет на фоне тех, кто из СНГ.
Так какого вы суете свой нос в украинскую игру. А если вы привыкли воровать игры то никакие вы не фанаты, фанаты поддерживают разработчиков чтобы те и дальше создавали контент. А вы можете только воровать и плакаться что что не так в игре...
Читаешь коменты и понимаешь, какие же россияне гнилые насквозь. И самое смешное, все играют и наслаждаются атмосферой S.T.A.L.K.E.R. 2, но всё равно ноют и дерьмом поливают. Людьми быть вы давно перестали, очевидно. Вас нужно на Марс выселить и чтоб вам никто не мешал. Вот тогда вы наконец заживёте во всём своём мнимом величии. Просто позорище.
Как в game pass посмотреть версию игры? Обновление пришло?
Одно было, а второе хз // Rooby Roid
В стиме нет больше обновлений ,1.0.2 и всё ,ждем фикс квеста на поиск сканера в бункере искры,к нему не подойти ,из игры с крашрепортом жука выкидывает
ВК не видят коментов с ПГ
Дорогие друзья, я выждал томительную паузу, и это свершилось! Теперь после фикса в Сталкера можно играть с комфортом, и ваш покорный слуга присоедился к элите игрового сообщества! Мой батек, сидящий без масла и яиц в коттеджном поселке на Истре, наконец поддался на угрозы самоубийства единственного чада и оплатил лицензионную версию.
Поэтому в социальной квартире в свободном Гамбурге сегодня неспокойно. Подтягиваются мои руммейты: 52-летний хипстер Стасик отвлекся от подглядывания за настоящими белыми женщинами в кафе и городских бассейнах; бритая кобла Ира только что вернулась из школы, где ведет "Час прайда" для детишек из Восточной Европы, и уже разогревает себя просмотром шедеврального Аркейна; отложили в сторону сумки с сантехническими инструментами мои побратимы Павло Морозюк и Богдан Кривий. До переезда ребята были не в восторге от разрабов GSC, почему-то каждый раз поминали их недобрым словом, увидев из надёжного укрытия проезжающий мимо автобус, но воздух свободы прояснил тревожные мысли - высоко задирая оселедец, гордо выставляя напоказ свеженабитые тату с рунами викингов, Тоттенкопфом и Микки Маусом, парни проникаются национальным колоритом и как никогда полны решимости стать потужными Скифами.
В камине уютно потрескивают томики Булгакова и Стругацких, из стереосистемы разносятся величественные звуки галицай марша и трогательной "родной мазанки под крышей из камыша", а ваш покорный слуга, специально больше года бравший у репетитора уроки шоканья, готовится переводить диалоги для всей честной компании - единогласно решили играть только в оригинале. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, доставайте вкусняшки - начинается нечто потрясающее!
Хватило часа опробовать новинку🤦♂️ по итогу удалил фигня, зов Припяти гораздо лучше 👍 // Роман Романов
Да фанатов сталкера во всем мире не меньше, чем в странах СНГ
а теперь расскажи это токсичным "фанатам" игры :D
Это перемога?
Ну правильно, для США игра и делалась. // Алексей Щелоков
Конечно) Ведь разрабы так старались для них, так старались! ;))
Просто чел в жарку попал, вы нипанимаити эта другое. Хорошо хоть волосы на голове сохранил, но так на то она и аномалия.
хейтеры плак плак, сталкер никому больше в мире не нужен)
Калоеды, хрум-хрум, ням-ням.
так и есть,что опу то рвпть😁😆😆
Helldrivers 2 порвали) А допиливать то всё равно ещё придётся нормальный A-Life 2.0 )
Это игра года и лучшей игры я не видал игра на века как и прошлые части GSC не подкачал так держать
Порванцы до сих пор пишут про то что на сталкач всем поуху) // Александр Филатов
Это не сталкер, а Far Cry Heart of Chornobyl, но на минималках, посмотрим, как взлетел, так и упадет, там в такое играть долго не будут,поиграют и забудут)
Какой еще Far Cry? Когда это точно такой же Сталкер что и раньше, либо вы вообще ни в одну часть Сталкера не играли раз говорите так
Конечно не играл, ведь у меня и ПК нет, откуда вы такие вылазите, защитники этого мусора под цифрой 2))
Причем тут защитники, когда он ни капли ни похож на Far Cry
а чем far cry так плох простите?
От создателей "Эта игра никогда не выйдет, они перенесут релиз, игра никому не нужна за пределами СНГ, они не станут фиксить баги, никто в России её не станет покупать" и других интересных историй в продолжении "да этот успех закончится очень скоро". С пеной изо рта доказывать провал игры - это надо иметь хорошее упорство)))