---S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl дебютировал в топах игровых чартов США

С выходом долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, проект мгновенно обрел внушительную базу активных игроков. Несмотря на стереотип, что проект интересен только на территории СНГ, последнее данные аналитиков показывают, что шутером сильно интересуются также и в США. Новый шутер в этом регионе заняла чрезвычайно высокие позиции в чартах по итогам недели, завершившейся 23 ноября 2024 года.

Согласно данным аналитического агенства Circana, S.T.A.L.K.E.R. 2 дебютировала на 4 месте среди самых популярных игр на Xbox Series X|S и на 3 месте в чарте цифрового магазина Steam. Такое мощное начало для игры подтверждает, что франшиза S.T.A.L.K.E.R. стала хорошо узнаваемым брендом во всем мире.

Вместе с S.T.A.L.K.E.R. 2 в чарте Xbox появились и другие новинки: Genshin Impact (9 место) и Flight Simulator 2024 (10 место), однако они уступили по популярности шутеру от первого лица.

Успех игры на старте намекает на её долгосрочный потенциал, как на консольных платформах, так и на ПК. На фоне столь впечатляющего дебюта в США интересно будет наблюдать, насколько оперативно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 будут выпускать обновления, которое не только будут исправлять ошибки, но и порадуют новым контентом.

За прошедшее выходные игра получила сразу два крупных апдейта, направленных на устранениях багов.