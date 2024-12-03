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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 9 136 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl по-прежнему остается в числе самых популярных игр для Xbox

Gruz_
Новости

Портал TrueAchievement опубликовал свежий рейтинг наиболее популярных игр за прошедшую неделю на консоли Xbox Series. На вершите игрового чарта как обычно царят Call of Duty, Fortnite и Minecraft.

Тем не менее, в числе самых популярных игр по-прежнему остается S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. К сожалению, с пьедестала игру вытеснила Minecraft, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Все-таки Minecraft - это гигант, который на Xbox не могут побить даже самые крупные ААА-релизы. Тем не менее четвертое место S.T.A.L.K.E.R. 2 - это все равно отличный результат.

Гораздо хуже дела обстоят у Microsoft Flight Simulator 2024: она вылетела из первой десятки и опустилась сразу на пять мест - с 7-го на 12-е. Как и S.T.A.L.K.E.R. 2, Microsoft Flight Simulator пострадала от проблем с запуском, но Asobo Studios утверждает, что новые обновления уже на подходе. Не лучшим образом обстоят дела и у бесплатной Genshin Impact. Китайская экшен-РПГ опустилась с 10-го места на 15-е.

20 самых популярных игр на Xbox (26.11 - 1.12):

-24
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

за ранний доступ, ещё и купить)) // Mikhail Tsyganov

1
Пользователь ВКонтакте

// Вадим Васильев

1
Бабин Син

на коленке за один год собрали самую популярную игру, ну васьки

1
Уральский чекист

Пфф

0
Антон Патриарх Логвинов

Врёти! Ни нужна!

0
Alexxgersh

Самая популярная,потому что только в ней можно лицезреть падение фпс до нуля

0
Пользователь ВКонтакте

// ・-・ ・-・

0
my93

очередные фейки, игра никому не нужна, сколько можно уже про эту поделку говорить

@Степашка

0
Real Slim Shady

А плюсы будут?

-1
Пользователь ВКонтакте

Вообще пофигу на эту шляпу👎 // Роман Романов

-4
My life is a game

ну норм, посмотрим как будет после выхода индианы
у кого какие ожидания?

-5
Nasmesh Nick

это чё ? кто её ждёт ? 😁

-5
My life is a game Nasmesh Nick

да, новая игра про индиану выйдет 9 декабря
а во что еще играть то в декабре?

-1
Nasmesh Nick My life is a game

хз я лично жду гта 6

-3
My life is a game Nasmesh Nick

ууу ну её ждать до 27 года)

0
Nasmesh Nick My life is a game

это того стоит

0