S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl по-прежнему остается в числе самых популярных игр для Xbox

Портал TrueAchievement опубликовал свежий рейтинг наиболее популярных игр за прошедшую неделю на консоли Xbox Series. На вершите игрового чарта как обычно царят Call of Duty, Fortnite и Minecraft.

Тем не менее, в числе самых популярных игр по-прежнему остается S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. К сожалению, с пьедестала игру вытеснила Minecraft, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Все-таки Minecraft - это гигант, который на Xbox не могут побить даже самые крупные ААА-релизы. Тем не менее четвертое место S.T.A.L.K.E.R. 2 - это все равно отличный результат.

Гораздо хуже дела обстоят у Microsoft Flight Simulator 2024: она вылетела из первой десятки и опустилась сразу на пять мест - с 7-го на 12-е. Как и S.T.A.L.K.E.R. 2, Microsoft Flight Simulator пострадала от проблем с запуском, но Asobo Studios утверждает, что новые обновления уже на подходе. Не лучшим образом обстоят дела и у бесплатной Genshin Impact. Китайская экшен-РПГ опустилась с 10-го места на 15-е.

20 самых популярных игр на Xbox (26.11 - 1.12):