S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl по-прежнему остается в числе самых популярных игр для Xbox

Портал TrueAchievement опубликовал свежий рейтинг наиболее популярных игр за прошедшую неделю на консоли Xbox Series. На вершите игрового чарта как обычно царят Call of Duty, Fortnite и Minecraft.
Тем не менее, в числе самых популярных игр по-прежнему остается S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. К сожалению, с пьедестала игру вытеснила Minecraft, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Все-таки Minecraft - это гигант, который на Xbox не могут побить даже самые крупные ААА-релизы. Тем не менее четвертое место S.T.A.L.K.E.R. 2 - это все равно отличный результат.
Гораздо хуже дела обстоят у Microsoft Flight Simulator 2024: она вылетела из первой десятки и опустилась сразу на пять мест - с 7-го на 12-е. Как и S.T.A.L.K.E.R. 2, Microsoft Flight Simulator пострадала от проблем с запуском, но Asobo Studios утверждает, что новые обновления уже на подходе. Не лучшим образом обстоят дела и у бесплатной Genshin Impact. Китайская экшен-РПГ опустилась с 10-го места на 15-е.
20 самых популярных игр на Xbox (26.11 - 1.12):
за ранний доступ, ещё и купить)) // Mikhail Tsyganov
// Вадим Васильев
на коленке за один год собрали самую популярную игру, ну васьки
Пфф
Врёти! Ни нужна!
Самая популярная,потому что только в ней можно лицезреть падение фпс до нуля
// ・-・ ・-・
очередные фейки, игра никому не нужна, сколько можно уже про эту поделку говорить
@Степашка
А плюсы будут?
Вообще пофигу на эту шляпу👎 // Роман Романов
ну норм, посмотрим как будет после выхода индианы
у кого какие ожидания?
это чё ? кто её ждёт ? 😁
да, новая игра про индиану выйдет 9 декабря
а во что еще играть то в декабре?
хз я лично жду гта 6
ууу ну её ждать до 27 года)
это того стоит