S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl почти добрался до PS5 - релиз состоится 20 ноября

GSC Game World объявила, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PlayStation 5 уже 20 ноября. Предзаказ доступен в PlayStation Store. На Xbox Series и ПК игра стартовала ещё в ноябре 2024-го и разошлась тиражом более миллиона копий, также доступна в Game Pass.

Игроков ждёт масштабное путешествие по Чернобыльской Зоне, изменённой после катастрофического взрыва 2006 года. Мутанты, смертельные аномалии и враждующие группировки сделали её смертельно опасной, но богатства и тайны Сердца Чернобыля манят сталкеров со всего мира.

Вас ждёт нелинейная история с несколькими концовками, фотореалистичный открытый мир площадью 64 км², динамичные перестрелки с десятками фракций и более 30 видов оружия с сотнями модификаций. Опасные мутанты действуют по разным моделям поведения, а редкие артефакты спрятаны в самых смертоносных аномалиях.

S.T.A.L.K.E.R. 2 объединяет шутер, хоррор и выживание, добавляя систему «A-life 2.0», реалистичные циклы дня и ночи, а также будущую поддержку мультиплеера и модификаций.

20 ноября в Зону смогут отправиться и владельцы PS5.