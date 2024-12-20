S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила 3-й патч за сутки, на этот раз на 7,6 ГБ

Вчера GSC GameWorld выпустила огромное обновление на 110 ГБ для STALKER 2, исправившее более 1800 проблем. Теперь они выпустили еще один большой патч, на этот раз размером около 7,6 ГБ.
К сожалению, GSC GameWorld пока не поделилась никакими заметками о патче для этого последнего обновления. Поэтому мы не знаем, что именно оно изменяет.
Также стоит отметить, что после патча 1.1 GSC GameWorld выпустила небольшое исправление. Обновление 1.1.1 исправляет сбой при загрузке сохранения, с которым сталкивались некоторые игроки. Более того, оно исправило некоторые проблемы, которые приводили к сбою во время загрузки шейдеров у некоторых игроков.
просто вернитесь к этой игре летом, осенью, не благодарите, сейчас смысла нет только испортите впечатление как и я
прошел игру за 35 часов. вполне играбельно
Многое пропустил.
Пробежать сюжет не значит пройти игру. За 35 часов ты 99% игры не видел. Если ты реально считаешь, что прошёл игру за 35 часов, значит ты не знаешь, что такое сталкер.
для этого и играю во второй раз, теперь основательно прочесывая каждый метр
У меняя первое приключение заняло 175 часов без гайдов и тому подобных форумов. Начал заново и понял, что и с второго раза не охвачу все события.
Вот так шутишь, а оно оказывается и не шутка)
просто они читают комменты и реализуют шутки
через минимум полгодика поиграем, участвовать в платном пре-альфа тесте не буду
Насколько же они реально рукожопые, сначала выпустить патч, потом фикс для патча а потом фикс для фикса.
для мема еще пару фиксов выпустят
Походу долго придется ждать, чтобы нормально поиграть :(
раньше на 110гб можно было выпустить с десяток качественных игр , теперь и на патч не хватает 🤣😂🤪😬 // Вячеслав Вовк
"640 Кб должно быть достаточно для каждого"
да, и какие игры делали на то время(идатые), а сейчас?
и толку, все 3 патча ноль производительности
Да чуть есть, совсем чуть, и зона чуть ожила
получше стало и загрузка в разы быстрее стала
Патчи для патча.
это просто феерично)) игра напрочь сдохла после патча 1.1
вслед пошёл хот фикс и ещё патч следом , и игра по прежнему дохлая....на компиляции умирает.
игра мать её года))
ахахахах симулятор патчей))) ну молодцы хвалю
где скачать патч? дайте ссылку на ссалкер2)
в украине
На Украине.
а чё так мало? давайте 4й на 40... болльше патчей богу патчей!!
Мля, не успеваю качать.
Офигеть
Игра Года-Патчтер 2)
В смысле третий патч? Вчера только вышел, аж на 110 гигабайт.
После него хот фикс и теперь вот 3-й 😁
Теперь после обновы, вечная компиляция Шнейдеров!
Патчи не выходят - ноют. Патчи выходят - опять ноют)
Зачем так стараться релизнуть игру зря что ли придумали ранний доступ релизили бы игру постепенно от малого до велика и по графике и по наполненности сюжетом и тп и тд
лять почему у меня 10.7 гигов?
когда будет уже комплит эдишн? годик?)
Сталкеры!
Перед праздничными выходными было сделано еще больше исправлений для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Они решают самые последние проблемы с игрой. Большое спасибо за ваши постоянные отзывы и отчеты об «аномалиях», которые вы нашли в Зоне. Вместе мы делаем Зону лучше.
Список последних изменений:
Исправлены некоторые проблемы с зависанием компиляции шейдеров, что приводило к бесконечному времени ожидания или сбою.
Исправлены некоторые проблемы с загрузкой сохранений.
Исправлен сбой, который возникал при выходе из игры
Добавлена функциональность резервных сохранений, которые будут автоматически сохраняться и храниться в течение 4 дней (только для ПК).
Резервные сохранения можно найти здесь: C:\Users\%username%AppData\Local\Stalker2\Saved\Backup
Ура, зависание компиляции шефлеров починили , а то висло намертво моментами
Как знал что не надо донатить свиньям, после релиза игры и понимая то, что они обосрались - прям по жидкому, и так во всем, до сих пор не могут убрать свой какашковый шлейф, кто понимает о чем речь и событиях, и какой тупица будет это недоразумение покупать?
Совершенно глупые решения от разрабов на этапах создания игры, нужно было до этого раздавать бета пропуски, что бы люди тестили, хотя бы пару тысяч часов перед релизом, юридически это возможно без слива контента из игры (для тупых), как делают это все вменяемые компании.
А теперь что имеем, все будут ждать вменяемой версии игры, а бабки они уже сняли, поздравляю, теперь основная часть будет юзать торрент, собственно как и я.
В каждой теме собираешься ныть? Денег нет на игры, оба отчима не дают, а виноваты разрабы. Не удивлюсь если в числе первых побежал искать возможность как купить игру в России и таки купил, а теперь вместе с толпой решил честных людей обосрать
а ты такой довольный, потому что тебе деньги отчимы на сталкер дали выходит? :D
хотят из альфы выйти в стадию беты
все так же неиграбельно. все так же падает до 5 фпс с генерацией кадров. все так же я дошел до ниичаз и там невозможно находиться из за багов с освещением, все мерцает, просто жесть
Все так же идеально работает, конфиг компа?
два ядра, три гига
Всё идеально работает!
я хз, че за конфиг что падает до 5 фпс? именно после 1.1 на эпиках перестало наконец то в поселениях падать ниже 60 фпс без всяких оптимайзеров, наконец то ушли дергания и резкие просадки фпс
игра щас и так отлично идет ,i 7 11700 3080 ti 4K epic dlss качество FG ON 75 фпс под герцовку держит без просадок ,до вчерашнего патча были жуткие просадки и фризы
FG ON = юзеру пойдёт и кал вместо еды.
Так отлично, что нет 60 фпс даже c dlss, это какой же страшный инпут лаг с генерацией то.
С корпоратива приехал. Так пару маленьких бокалов виски, попробовал коньяк грамм 50 ну в целом норм. Я даже не стал говорить жене готовить на вечер, я просто обожрался нахаляву там 2 часа посидел и уехал.
Отлично. А нам ты это зачем высрал?
Ну так суть поста такая же. по сути никакой полезной информации. Но тут хоть за человека порадоваться можно))
не забудь запилить пост как срать пойдешь
а чо ты за столом один то? Компания вон далеко, к тебе спиной. Или у тебя как на крытой? отдельный столик и ложка с дыркой?
моя новая кровать