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об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 11 483 оценки

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила 3-й патч за сутки, на этот раз на 7,6 ГБ

monk70
Новости

Вчера GSC GameWorld выпустила огромное обновление на 110 ГБ для STALKER 2, исправившее более 1800 проблем. Теперь они выпустили еще один большой патч, на этот раз размером около 7,6 ГБ.

Под Новый год S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление весом 110 ГБ и включающее более 1800 исправлений

К сожалению, GSC GameWorld пока не поделилась никакими заметками о патче для этого последнего обновления. Поэтому мы не знаем, что именно оно изменяет.

Также стоит отметить, что после патча 1.1 GSC GameWorld выпустила небольшое исправление. Обновление 1.1.1 исправляет сбой при загрузке сохранения, с которым сталкивались некоторые игроки. Более того, оно исправило некоторые проблемы, которые приводили к сбою во время загрузки шейдеров у некоторых игроков.

23
64
Комментарии: 64
Ваш комментарий
Дизлайкус

просто вернитесь к этой игре летом, осенью, не благодарите, сейчас смысла нет только испортите впечатление как и я

22
NIKalukard

прошел игру за 35 часов. вполне играбельно

0
ProPsyh NIKalukard

Многое пропустил.

3
Janekste NIKalukard

Пробежать сюжет не значит пройти игру. За 35 часов ты 99% игры не видел. Если ты реально считаешь, что прошёл игру за 35 часов, значит ты не знаешь, что такое сталкер.

10
NIKalukard ProPsyh

для этого и играю во второй раз, теперь основательно прочесывая каждый метр

4
ProPsyh NIKalukard

У меняя первое приключение заняло 175 часов без гайдов и тому подобных форумов. Начал заново и понял, что и с второго раза не охвачу все события.

2
shurasick876

Вот так шутишь, а оно оказывается и не шутка)

10
Темный-Властелин

просто они читают комменты и реализуют шутки

1
vvvjust

через минимум полгодика поиграем, участвовать в платном пре-альфа тесте не буду

6
saa0891

Насколько же они реально рукожопые, сначала выпустить патч, потом фикс для патча а потом фикс для фикса.

5
Темный-Властелин

для мема еще пару фиксов выпустят

0
TX ZX

Походу долго придется ждать, чтобы нормально поиграть :(

3
Пользователь ВКонтакте

раньше на 110гб можно было выпустить с десяток качественных игр , теперь и на патч не хватает 🤣😂🤪😬 // Вячеслав Вовк

3
DemanShu

"640 Кб должно быть достаточно для каждого"

1
danilukHF DemanShu

да, и какие игры делали на то время(идатые), а сейчас?

0
Arthas930

и толку, все 3 патча ноль производительности

2
janerossi

Да чуть есть, совсем чуть, и зона чуть ожила

1
dezavid

получше стало и загрузка в разы быстрее стала

0
Кей Овальд

Патчи для патча.

2
shmops-pops

это просто феерично)) игра напрочь сдохла после патча 1.1
вслед пошёл хот фикс и ещё патч следом , и игра по прежнему дохлая....на компиляции умирает.
игра мать её года))

2
Haswells

ахахахах симулятор патчей))) ну молодцы хвалю

1
MournfulHerod

где скачать патч? дайте ссылку на ссалкер2)

0
kb0000001

в украине

0
Капитан Баттхерт kb0000001

На Украине.

0
malars0

а чё так мало? давайте 4й на 40... болльше патчей богу патчей!!

0
farraon

Мля, не успеваю качать.

0
Никита Дроздоvv

Офигеть

0
EvgenyDMT

Игра Года-Патчтер 2)

0
Nell_0071

В смысле третий патч? Вчера только вышел, аж на 110 гигабайт.

0
Фризостат

После него хот фикс и теперь вот 3-й 😁

0
Baikal_Irkutsk

Теперь после обновы, вечная компиляция Шнейдеров!

0
vegas99

Патчи не выходят - ноют. Патчи выходят - опять ноют)

0
Arkadiy Artemenko

Зачем так стараться релизнуть игру зря что ли придумали ранний доступ релизили бы игру постепенно от малого до велика и по графике и по наполненности сюжетом и тп и тд

-1
Cimeries666

лять почему у меня 10.7 гигов?

-1
Смеагол
-3
romero52

когда будет уже комплит эдишн? годик?)

-1
lexmoinic

Сталкеры!

Перед праздничными выходными было сделано еще больше исправлений для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Они решают самые последние проблемы с игрой. Большое спасибо за ваши постоянные отзывы и отчеты об «аномалиях», которые вы нашли в Зоне. Вместе мы делаем Зону лучше.

Список последних изменений:

Исправлены некоторые проблемы с зависанием компиляции шейдеров, что приводило к бесконечному времени ожидания или сбою.

Исправлены некоторые проблемы с загрузкой сохранений.

Исправлен сбой, который возникал при выходе из игры

Добавлена ​​функциональность резервных сохранений, которые будут автоматически сохраняться и храниться в течение 4 дней (только для ПК).

Резервные сохранения можно найти здесь: C:\Users\%username%AppData\Local\Stalker2\Saved\Backup

-1
Pasha Goncharov

Ура, зависание компиляции шефлеров починили , а то висло намертво моментами

0
RealisticOsvald

Как знал что не надо донатить свиньям, после релиза игры и понимая то, что они обосрались - прям по жидкому, и так во всем, до сих пор не могут убрать свой какашковый шлейф, кто понимает о чем речь и событиях, и какой тупица будет это недоразумение покупать?

Совершенно глупые решения от разрабов на этапах создания игры, нужно было до этого раздавать бета пропуски, что бы люди тестили, хотя бы пару тысяч часов перед релизом, юридически это возможно без слива контента из игры (для тупых), как делают это все вменяемые компании.

А теперь что имеем, все будут ждать вменяемой версии игры, а бабки они уже сняли, поздравляю, теперь основная часть будет юзать торрент, собственно как и я.

-1
Xander_LC

В каждой теме собираешься ныть? Денег нет на игры, оба отчима не дают, а виноваты разрабы. Не удивлюсь если в числе первых побежал искать возможность как купить игру в России и таки купил, а теперь вместе с толпой решил честных людей обосрать

-3
Максим Кузнецов 700 Xander_LC

а ты такой довольный, потому что тебе деньги отчимы на сталкер дали выходит? :D

0
rtnrwv

хотят из альфы выйти в стадию беты

-2
ultraturboraketa1337

все так же неиграбельно. все так же падает до 5 фпс с генерацией кадров. все так же я дошел до ниичаз и там невозможно находиться из за багов с освещением, все мерцает, просто жесть

-4
OneTweak

Все так же идеально работает, конфиг компа?

2
Бабин Син OneTweak

два ядра, три гига

1
Фризостат OneTweak

Всё идеально работает!

2
Banditovich

я хз, че за конфиг что падает до 5 фпс? именно после 1.1 на эпиках перестало наконец то в поселениях падать ниже 60 фпс без всяких оптимайзеров, наконец то ушли дергания и резкие просадки фпс

0
KILLA06

игра щас и так отлично идет ,i 7 11700 3080 ti 4K epic dlss качество FG ON 75 фпс под герцовку держит без просадок ,до вчерашнего патча были жуткие просадки и фризы

-7
PamperedZimri

FG ON = юзеру пойдёт и кал вместо еды.

2
Buzill

Так отлично, что нет 60 фпс даже c dlss, это какой же страшный инпут лаг с генерацией то.

1
вупсич пупсич

С корпоратива приехал. Так пару маленьких бокалов виски, попробовал коньяк грамм 50 ну в целом норм. Я даже не стал говорить жене готовить на вечер, я просто обожрался нахаляву там 2 часа посидел и уехал.

-20
PamperedZimri

Отлично. А нам ты это зачем высрал?

26
ImmenseDarnell PamperedZimri

Ну так суть поста такая же. по сути никакой полезной информации. Но тут хоть за человека порадоваться можно))

12
BewitchingBaron

не забудь запилить пост как срать пойдешь

10
BewitchingBaron

а чо ты за столом один то? Компания вон далеко, к тебе спиной. Или у тебя как на крытой? отдельный столик и ложка с дыркой?

8
OPen man

моя новая кровать

-2