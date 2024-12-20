S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила 3-й патч за сутки, на этот раз на 7,6 ГБ

Вчера GSC GameWorld выпустила огромное обновление на 110 ГБ для STALKER 2, исправившее более 1800 проблем. Теперь они выпустили еще один большой патч, на этот раз размером около 7,6 ГБ.

К сожалению, GSC GameWorld пока не поделилась никакими заметками о патче для этого последнего обновления. Поэтому мы не знаем, что именно оно изменяет.

Также стоит отметить, что после патча 1.1 GSC GameWorld выпустила небольшое исправление. Обновление 1.1.1 исправляет сбой при загрузке сохранения, с которым сталкивались некоторые игроки. Более того, оно исправило некоторые проблемы, которые приводили к сбою во время загрузки шейдеров у некоторых игроков.