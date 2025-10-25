S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила награду "Best Technology Award"

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl победил в номинации «Лучшие технологии» на премии «Central & Eastern European Game Awards 2025», которая проводится ежегодно в польском городе Познань:
«А что это у нас здесь? S.T.A.L.K.E.R. 2 только что получил награду «Лучшие технологии» на Central & Eastern European Game Awards! Спасибо всем, кто сделал это возможным включая, конечно же, и вас!» — гласит сопровождающее письмо от разработчиков.
За какие технологии? Они чужой уе5 использовали и то по полной облажались, такой уродливой и косячной игры еще поискать надо. Вот если бы они на своем хрее сделали что-от крутое, тогда было бы логично
Угу хуже кривого UE5
Единственную награду которую может получить данное поделие, это разве что обсёр века или самое забагованное поделие.
Ага, такие технологии что поломаться в этом поделии может все что угодно, баг на баге и багом погоняет. Как втюхать поломаный кривой забагованый альфа билд за фул прайс.
Так и в награду дали какой то кубик для дебилов )
И таких игр куча, чё ты здесь порвался?
Я без понятия про какую кучу идет речь, нормальные разрабы если игра недоделана всегда пишут игра в раннем доступе (от упоротых брехунов из GSC естественно подобного ждать нет смысла), а такое поломанное, кастрированное и забагованное поделие я вообще встречаю впервые за весь свой игровой опыт.
Красавы!хейтеры-политиканы желчью рыгают,игра обростает патчами и контентом!все отлично!
Ты даёшь хвалить игру на z-сайте
Рад за них! Наши слоняры! 💪
Если играть на хорошем железе то игра на данный момент выглядит отлично и играется нормально. Ну и конечно с Русской локализацией. Так что все высеры что тут звучать это скорее всего от диванных экспертов,которые пытались запустить игру на выходе с минимальными настройками графики или вообще не играли но стадный эффект сработал как всегда.
да нет там в ряде локаций (базы с нпс) жёсткие просадки фпс даже на сильном железе. В других проектах на UE5 такого не встречается. Так что давать премию действительно было странно.
Награда дана за использование новых технологий, и с этим не поспоришь! В игре полно всяких люменов, нанитов, фотограмметрий. А как это все работает тех кто давал награду видимо не волновало.
Уникальная технолоджия багов поверх багов унрыла 5
ХА ХА ХА, это что премия самым ущёмленным
худшие технологии да и кубок го8но
В полне не заслуженно.
Выглядит как насмешка