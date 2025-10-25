S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила награду "Best Technology Award"

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl победил в номинации «Лучшие технологии» на премии «Central & Eastern European Game Awards 2025», которая проводится ежегодно в польском городе Познань:

«А что это у нас здесь? S.T.A.L.K.E.R. 2 только что получил награду «Лучшие технологии» на Central & Eastern European Game Awards! Спасибо всем, кто сделал это возможным включая, конечно же, и вас!» — гласит сопровождающее письмо от разработчиков.