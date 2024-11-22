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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 5 163 оценки

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала самой популярной игрой на Twitch в день релиза

Gruz_
Новости

20 ноября состоялся официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ознаменовавший долгожданное возвращение культовой серии от GSC Game World, выход которой поклонники ждали почти 15 лет. Спустя несколько часов после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 не только оказалась в десятке самых популярных игр в Steam, но и стала самой просматриваемой игрой на крупнейших стриминговых сервисах.

По данным аналитической компании Streams Charts, в день релиза S.T.A.L.L.K.E.R. 2 собрала в пике более 416,4 тысячи зрителей на Twitch, став не только самой популярной игрой дня, но и показав пятый результат из всех игровых релизов 2024 года. Суммарно стримы по S.T.A.L.K.E.R. 2 сгенерировали около 2,65 миллиона часов просмотров на Twitch.

В день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 больше всего просмотров пришлось на стримы на русском и английском языках - по 32,3 % от общего числа зрителей категории игры. Стримы на украинском языке составили порядка 9,2 %. Если говорить о распределении стримеров, то больше всего транслирующих S.T.A.L.K.E.R. 2 было из США, Украины и Польши.

По количеству зрительских просмотров S.T.A.L.K.E.R. 2 превзошла многие популярные новинки 2024 года. Сравнивая статистику в день релиза, игра от GSC Game World не дотянула по количеству зрителей на Twitch до Palworld и Black Myth: Wukong, но легко обогнала Silent Hill 2 и Dragon Ball: Sparking! Zero, набрав вдвое больше зрителей.

-28
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
taotahu1992

Что за дурацкая новость? Почти всегда с новой нашумевшей игрой такой же эффект

17
askazanov

Писакам же надо о чём то писать )))

6
LudvigG

Причина тряски?

-15
RedundantRutherford

Да не трясись ты так!

-9
Господин Никто

я смотрю у базовичков от любого пука по новому сталкеру пукан горит

-13
DarkScorpius Господин Никто

пробовал смотреть куда-то кроме собственных влажных фантазий?)

7
Станислав Фадеев

Ох чую когда выйдет GTA 6 то порвёт всех разом

5
SERGEY-SP

но это не точно!

0
BrokVud

Ну это, само собой, самая ожидаемая игра десятилетия, даже 6-м "Свиткам" до нее далеко.

0
Пользователь ВКонтакте

Где то плачет один Виталик из IXBT, а ведь большинство людей просто за бесплатно играют👀 // Немой Ник

0
BEELINEUA

Ну кто бы сомневался, игра года

0
kolinmah

Но там же надо убивать персов, которые на мове балакают. Ай-ай-ай. Не все продумали разрабы)

0
w_temptation

и что? любая хайповая игра собирает онлайн на твиче и больше недели не держится. Что там кстати с онлайном в стиме?)через пару недель хорошо если 10к будет играть

0
Фридрих фон Вольтман

И я знаю почему))

-1
Twitch Stream Moments

Мне 1 пох?

-2
Котян Сутоевич

Если б тебе действительно было "пох", ты бы не оставлял такие глупые комментарии.

3
BEELINEUA

да

0