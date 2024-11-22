S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала самой популярной игрой на Twitch в день релиза

20 ноября состоялся официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ознаменовавший долгожданное возвращение культовой серии от GSC Game World, выход которой поклонники ждали почти 15 лет. Спустя несколько часов после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 не только оказалась в десятке самых популярных игр в Steam, но и стала самой просматриваемой игрой на крупнейших стриминговых сервисах.
По данным аналитической компании Streams Charts, в день релиза S.T.A.L.L.K.E.R. 2 собрала в пике более 416,4 тысячи зрителей на Twitch, став не только самой популярной игрой дня, но и показав пятый результат из всех игровых релизов 2024 года. Суммарно стримы по S.T.A.L.K.E.R. 2 сгенерировали около 2,65 миллиона часов просмотров на Twitch.
В день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 больше всего просмотров пришлось на стримы на русском и английском языках - по 32,3 % от общего числа зрителей категории игры. Стримы на украинском языке составили порядка 9,2 %. Если говорить о распределении стримеров, то больше всего транслирующих S.T.A.L.K.E.R. 2 было из США, Украины и Польши.
По количеству зрительских просмотров S.T.A.L.K.E.R. 2 превзошла многие популярные новинки 2024 года. Сравнивая статистику в день релиза, игра от GSC Game World не дотянула по количеству зрителей на Twitch до Palworld и Black Myth: Wukong, но легко обогнала Silent Hill 2 и Dragon Ball: Sparking! Zero, набрав вдвое больше зрителей.
Что за дурацкая новость? Почти всегда с новой нашумевшей игрой такой же эффект
Писакам же надо о чём то писать )))
Причина тряски?
Да не трясись ты так!
я смотрю у базовичков от любого пука по новому сталкеру пукан горит
пробовал смотреть куда-то кроме собственных влажных фантазий?)
Ох чую когда выйдет GTA 6 то порвёт всех разом
но это не точно!
Ну это, само собой, самая ожидаемая игра десятилетия, даже 6-м "Свиткам" до нее далеко.
Где то плачет один Виталик из IXBT, а ведь большинство людей просто за бесплатно играют👀 // Немой Ник
Ну кто бы сомневался, игра года
Но там же надо убивать персов, которые на мове балакают. Ай-ай-ай. Не все продумали разрабы)
и что? любая хайповая игра собирает онлайн на твиче и больше недели не держится. Что там кстати с онлайном в стиме?)через пару недель хорошо если 10к будет играть
И я знаю почему))
Мне 1 пох?
Если б тебе действительно было "пох", ты бы не оставлял такие глупые комментарии.
да