S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала самой популярной игрой на Twitch в день релиза

20 ноября состоялся официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ознаменовавший долгожданное возвращение культовой серии от GSC Game World, выход которой поклонники ждали почти 15 лет. Спустя несколько часов после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 не только оказалась в десятке самых популярных игр в Steam, но и стала самой просматриваемой игрой на крупнейших стриминговых сервисах.

По данным аналитической компании Streams Charts, в день релиза S.T.A.L.L.K.E.R. 2 собрала в пике более 416,4 тысячи зрителей на Twitch, став не только самой популярной игрой дня, но и показав пятый результат из всех игровых релизов 2024 года. Суммарно стримы по S.T.A.L.K.E.R. 2 сгенерировали около 2,65 миллиона часов просмотров на Twitch.

В день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 больше всего просмотров пришлось на стримы на русском и английском языках - по 32,3 % от общего числа зрителей категории игры. Стримы на украинском языке составили порядка 9,2 %. Если говорить о распределении стримеров, то больше всего транслирующих S.T.A.L.K.E.R. 2 было из США, Украины и Польши.

По количеству зрительских просмотров S.T.A.L.K.E.R. 2 превзошла многие популярные новинки 2024 года. Сравнивая статистику в день релиза, игра от GSC Game World не дотянула по количеству зрителей на Twitch до Palworld и Black Myth: Wukong, но легко обогнала Silent Hill 2 и Dragon Ball: Sparking! Zero, набрав вдвое больше зрителей.