S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl удачно стартовала в Steam с 50 тыс. онлайна и 88% положительных отзывов

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl наконец-то вышла на ПК и Xbox Series X/S, ознаменовав триумфальный релиз после полного невзгод пути разработки. Этот амбициозный сиквел от GSC Game World не только продолжает своего легендарного предшественника, но и рассказывает историю стойкости и решимости.
Несмотря на все трудности, Heart of Chornobyl удачно стартовала по крайней мере в Steam. На платформе Valve игра за полтора часа с момента релиза привлекла более 50 тыс. пользователей онлайн. Обзоры в Steam также хорошие – 88%.
Такое техническое состояние и такие оценки? Очень интересно.
Да, щас будут писать что подкрутка
Обзоры сыпятся даже часа (даже пол часа) игры не проходит))
"Время в игре: Более часа
Обзоров по заданным фильтрам: 7"
Конечно не накрутка, просто прошли игру за 2 минуты
Подумай почему такие оценки и кто ставил)
23фпс как в старые добрые на релизе теней чернобыля)
Атмосфера!
надо было атлон 3000 прикупать фпс был бы 60+ правда через пару лет пришлось этот атлон вместе с лиц диском выбросить на помойку т.к 2х ядерники рулили.
Буквально Киношная картинка (в 24fps)
На первые обзоры и обзоры с часом геймплея обычно не стоит обращать внимание
Посмотрел отзывы, практически все написаны авансом, даже не играя. А вот посмотрев честный обзор от забугорного обзорщика делаем вывод - сломанный кусок кода практически по всем показателям, с хреновым скучным сюжетом, с неудобными механиками... Ну ладно, механики они такие, не всем нравятся, тут надо знать и любить Сталкер таким, какой он есть, а вот что все сломано и не работает... ну, кто бы сомневался, эт же Сталкер. Особенно понравился итоговый вывод - давайте дадим шанс игре и попробуем еще раз зайти в игру через пару лет... )))
Каждый кто пишет про "кусок кода", видимо в реально сломанные игры/моды никогда не играл. У вас кусок кода головного мозга.
Игроки в видео на ютубе перебазировались в игроков в обзоры.
Чел что-то пишет про сюжет. Игра вышла 3 часа назад. Ну 5 максимум. Чел уже поясняет за сюжет от какого-то обзорщика. Я в аху...
Норм так. Игра выходит за час проходится?)
Авансом напихали, плюс журналюги продажные. Ждем до завтра там уже будет понятней.
Если в обзорах у людей на 4090 тормозит, то конечно смешно слушать как у других намного слабее картах мол всё летает))
Все мамкины зарплаты потртили на видюхи, но на процессоры забили вот и результат
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Ultimate Edition | RePack | v1.0
Вес репака: 138.2 gb
Зачем репак, когда есть портбл?
Это качать 140гб, потом ещё устанавливать. + ещё надо 300гб свободного места.
Обалдеть, я в Геймпассе скачать не могу, а тут уже репак
Ну каждому
Просто смысл в репаке, я понимаю еслиб игра была хорошо сжата, но она в распакованном виде весит почти столько же.
Ситуация по торрентам:
-На ННМклаб
+ Рутрекер появился
+На repack info уже есть
+Появился на Тапочек нет (инвайтный торрент)
на трекере есть)
Лицензия стим, на 4070ti super в 2к более чем играбильно
Жара
когда на торрентах?
Ситуация по торрентам:
На ННМклаб и Рутрекер ещё нету
На repack info уже есть
спс значит уже ее взломали
значит где то ночью или ночью уже зальют на ннмклаб
Зачем взламывать? Гог версия не требует взломов
repack info лежит сайт
ну хз
Посмотрим как будет в долгую. Сейчас не имеет смысла судить.
кста кто не в курсе на бу хатабыче и на ннмклабе нету сталкера 2, мб вечером или ночью выйдет или хз ваще
Хатабы вроде сообщили, что не будут раздавать Сталкера 2 вообще...
На сайте Хаттаба не будет, а ННМклаб ещё не выложили,как и Рутрекер .
надеюсь скоро игру на торрентах выпустят кроме хатабыча но ннмклаб выложат наверное
На Рутрекере появился .
Какие трудности могут возникнуть за 15 лет разработки? Не дали ещё 5 лет на разработку?
хз
это ж не какие то нищевые рокстар, которые умудряются выпустить играбельную игру, это мастодонты индустрии, они делают шедевр, им нужно больше времени
И имеет самый низкий рейтинг среди всех сталкеров // Егор Hardcore
Но он же недавно стартовал и вряд-ли дотянит до них // Дмитрий Корчагин
Так игроки только начали отзывы оставлять. и тут же обрушили рейтинг)) // Егор Hardcore
пох. поиграю потом // Влад Бондаренко
Это временно, ща весь фекалий начнёт вытекать в нужную сторону )
Лучше Одни Из Нас перепройду // Алексей Малышев
В общем так, есть две новости пока, атмосферы сталкера нету, она ламповая, красочная, как Фар Край. Вторая это то что в 4к на ультрах игра выглядит башнесносно, хочется просто идти и осматривать локи с развалившимся еbалом.
Локи сделаны примерно как в Kingdome Come, но в Чернобыле.
Серьёзно? Причина популярности на старте ясна как чистый день, новая игра, плюс продолжение старой игры, плюс возможные надежды на крутую игру.
Так же было и с Киберпанком и со многими другими играми, судить стоит лишь спустя неделю минимум.
Поймали как-то на торренте сталкер 2 и давай его качать.
- Скорость, пиры есть?
- Есть!
Конец!
Смотря на стримы, начало игры на удивление стабильное. Даже с первого раза запустили игру )) Наблюдаем что дальше будет.
через 10 минут просмотра
через 15 минут игры
ржууу))))))))))))))))))))))
и на тырынте удачно стартовал
Визуально игра сильно хуже, судя по стриму, чем нам пытались внушить в рекламе. Пастген чистой воды во всем. Видимо игру насильно родили на игровой рынок а там работать и работать над ней.
Представили что с лицом у тек кто кукарекал "игрынет"? :))
Наверно в православную смуту играют :D
Так это слабый онлайн. В Half-Life 2 играло 50к недавно XDDD
С учетом того, как они пытаются распиарить игру на западе, где про неё никто не слышал, до этого дня.
Зато поднасрали РУ сегменту, где сталкер был очень популярен
настолько, что челы в обсуждениях игры в стиме жалуются на оптимизацию и скучный геймплей.
Это уже перемога?)))
Кста Атомик харт хотя-бы на релизе не имел столько багов...)
Атомик был на релизе намного лучше и играбельней, тем более без багов.
тише тише, нельзя так быстро вытащить чела из его мирка
Но то было слегка в лучшем тех.состоянии)
Понос может тока стекать
D-debil
В прологе будет сейф перед последним сканированием, заложите туда снарягу, чтоб сохранить её. // Miracle Ramzes
Кто бы сомневался,тут и так всё ясно.
Это будет как с Драгонагой вэйлгард: на релизе боты накручивают рейтинг, который дальше начнет постепенно снижататься.
Как раз журналисты-фанаты Драгонаге ставят Сталкеру низкие оценки. Игра слишком суровая и всего один Эфиоп.
Ты д@рак? У DragonAge до сих пор хорошие оценки в стим.
А причём здесь журналисты? Я имею ввиду, что в Стиме боты-фанатики отстреливаются в первые минуты и часы сразу после закачки игры, а дальше уже идут отзывы обычных игроков.
Да, и много человек в Стим уже прошли игру?
Ты про этих ботов?
Ещё патчами и модами допилят. Думаю в итоге крепкие 75 - 80 баллов у игры будет (на ПК ессесно).
2 часа как играю, ни одного бага не встретил, отличная игра, перестрелки эффектные, мутанты пока что встретил плоть, собаку, кровососа, полтергейста ведут себя намного интереснее чем в первых частях, атмосфера есть, кто пишет хейт скорее всего даже не запускали игру. Ориентироваться на обзоры глупо, нужно играть самому, если нравится трилогия, то от сталкера 2 точно будете в восторге.
Да, все в точку, но с ру озвучкой было бы
Что не так с людьми на этом сайте? Почему тебя минусят?
Архаичный кал, который я даже с торрента тянуть не буду. Клоуны из Gsc потом будут ныть, мол, - вы же в курсе, в каких адских условиях нам приходилось работать? Ага, под градом пуль/бомб.
Они в чехии вроде
Не вроде а в чехии ) Точнее на кипре, но в чехии )
тебя бы самого в такие условия, клоун)
кипр это греция
// Джейсин Джейсинов
о да великий Suno
Уже почти 68к, Вилгард посрамлен)))
Вышла Пиратка поднять флаг
83к онлайн
Игра интересная, да имеет ужасную оптимизацию, но игра хорошая.
наконец то))мне снова искать новое приключение в зону
надеюсь тебя там на зоне отпетушат в опу
В.С.Т.А.Л.Х.Е.Р 2
Играю на коробке и норм, пришел в залесье, на ветеране конечно сложно, аномалии с одного раза убивают
Вспоминаю комменты экзпердов 🤣😂
Пиковый онлайн в субботу-воскресенье и оценки не от гуру спидрана, прошедших игру за 40 минут после релиза. Там и видно будет - кому нужна и кто играет)
Что такое хорошая игра? Это когда ее перепроходят. И перепроходят спустя годы. Как перечитывают хорошую книгу. Как я, например, постоянно перепрохожу F.E.A.R, Dead Space, Borderlands, Dark Sector, Bioshock, Cryostasis, Crysis, DOOM, Far Cry, Hard Reset, Metro, Prey, Quake, Rage, Singularity, TimeShift, Wolfenstein, YouAreEmpty...Время покажет что это за гусь. И захочет ли кто-то ее перепроходить.
Правильно, если идти по списку, то до конца:
Посмотрим что журналисты скажут про игру
Посмотрим что игроки скажут про игру
Посмотрим что игроки скажу про игру спустя неделю
Посмотрим что игроки скажут про игру спустя 10 лет
Гы, абсолютно насрать на мнение местных геймеров, но даже я охренел. А что не так сказано что минусы поставили? Это всё какие-то неадекватные любители Сталкера? Если так, то держите. Сталкер начался и закончился на Тенях Чернобыля. Да даже и он с его прекрасной атмосферой, музыкой - дикое забагованное govno по гемплею - косое и кривое. Боже как я замучился, играя в него. Только атмосфера и вывозит и наличие русского языка! Иногда переигрывать пытаюсь...начинаю и бросаю - муторно)
Вот щас прям сижу и играю на хбокс сериес х, игра бомба!!! это все проклятые хейтеры пишут негатив, у которых нет нормального пк или консоли
Чел на 3080ti лагает, а на боксе ваще даже грузить не хочу.
Понятно, значит даже пробовать не буду, тоже такая же карта
Господи, на боксе игра нормально идет
В режиме производительности просадки до 30, намана еще?