S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl удачно стартовала в Steam с 50 тыс. онлайна и 88% положительных отзывов

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl наконец-то вышла на ПК и Xbox Series X/S, ознаменовав триумфальный релиз после полного невзгод пути разработки. Этот амбициозный сиквел от GSC Game World не только продолжает своего легендарного предшественника, но и рассказывает историю стойкости и решимости.

Несмотря на все трудности, Heart of Chornobyl удачно стартовала по крайней мере в Steam. На платформе Valve игра за полтора часа с момента релиза привлекла более 50 тыс. пользователей онлайн. Обзоры в Steam также хорошие – 88%.