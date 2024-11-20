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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 577 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl удачно стартовала в Steam с 50 тыс. онлайна и 88% положительных отзывов

monk70
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl наконец-то вышла на ПК и Xbox Series X/S, ознаменовав триумфальный релиз после полного невзгод пути разработки. Этот амбициозный сиквел от GSC Game World не только продолжает своего легендарного предшественника, но и рассказывает историю стойкости и решимости.

Несмотря на все трудности, Heart of Chornobyl удачно стартовала по крайней мере в Steam. На платформе Valve игра за полтора часа с момента релиза привлекла более 50 тыс. пользователей онлайн. Обзоры в Steam также хорошие – 88%.

2
128
Комментарии: 128
Ваш комментарий
Grentari

Такое техническое состояние и такие оценки? Очень интересно.

20
K0t Felix

Да, щас будут писать что подкрутка

-9
Комментарий удален
Grentari K0t Felix

Обзоры сыпятся даже часа (даже пол часа) игры не проходит))
"Время в игре: Более часа
Обзоров по заданным фильтрам: 7"

4
ХНР K0t Felix

Конечно не накрутка, просто прошли игру за 2 минуты

9
casper1k

Подумай почему такие оценки и кто ставил)

-1
Dark1994

23фпс как в старые добрые на релизе теней чернобыля)

13
MrDork

Атмосфера!

1
Michail 123

надо было атлон 3000 прикупать фпс был бы 60+ правда через пару лет пришлось этот атлон вместе с лиц диском выбросить на помойку т.к 2х ядерники рулили.

1
CJ_SA5

Буквально Киношная картинка (в 24fps)

2
Lyс

На первые обзоры и обзоры с часом геймплея обычно не стоит обращать внимание

7
L_e_s_h_i_y

Посмотрел отзывы, практически все написаны авансом, даже не играя. А вот посмотрев честный обзор от забугорного обзорщика делаем вывод - сломанный кусок кода практически по всем показателям, с хреновым скучным сюжетом, с неудобными механиками... Ну ладно, механики они такие, не всем нравятся, тут надо знать и любить Сталкер таким, какой он есть, а вот что все сломано и не работает... ну, кто бы сомневался, эт же Сталкер. Особенно понравился итоговый вывод - давайте дадим шанс игре и попробуем еще раз зайти в игру через пару лет... )))

7
MadPyramus

Каждый кто пишет про "кусок кода", видимо в реально сломанные игры/моды никогда не играл. У вас кусок кода головного мозга.

-1
Spillik

Игроки в видео на ютубе перебазировались в игроков в обзоры.

0
Гамер132 MadPyramus

Чел что-то пишет про сюжет. Игра вышла 3 часа назад. Ну 5 максимум. Чел уже поясняет за сюжет от какого-то обзорщика. Я в аху...

0
esterlake

Норм так. Игра выходит за час проходится?)

5
MаnGo

Авансом напихали, плюс журналюги продажные. Ждем до завтра там уже будет понятней.

3
SkyGame

Если в обзорах у людей на 4090 тормозит, то конечно смешно слушать как у других намного слабее картах мол всё летает))

2
-zotik-

Все мамкины зарплаты потртили на видюхи, но на процессоры забили вот и результат

2
KashmiriCaesar

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Ultimate Edition | RePack | v1.0

Вес репака: 138.2 gb

1
BENDJI

Зачем репак, когда есть портбл?

Это качать 140гб, потом ещё устанавливать. + ещё надо 300гб свободного места.

4
Stas776

Обалдеть, я в Геймпассе скачать не могу, а тут уже репак

0
KashmiriCaesar BENDJI

Ну каждому

-1
BENDJI KashmiriCaesar

Просто смысл в репаке, я понимаю еслиб игра была хорошо сжата, но она в распакованном виде весит почти столько же.

1
KashmiriCaesar

Ситуация по торрентам:

-На ННМклаб

+ Рутрекер появился

+На repack info уже есть

+Появился на Тапочек нет (инвайтный торрент)

1
lameonor

на трекере есть)

1
Юркец

Лицензия стим, на 4070ti super в 2к более чем играбильно

1
stalker_the_adventurer

Жара

0
SmilingPherick

когда на торрентах?

0
KashmiriCaesar

Ситуация по торрентам:

На ННМклаб и Рутрекер ещё нету

На repack info уже есть

0
SmilingPherick

спс значит уже ее взломали

-3
SmilingPherick

значит где то ночью или ночью уже зальют на ннмклаб

-3
Lenya69 SmilingPherick

Зачем взламывать? Гог версия не требует взломов

2
GamingWorkshop

repack info лежит сайт

1
SmilingPherick Lenya69

ну хз

-3
ZovCthulhu

Посмотрим как будет в долгую. Сейчас не имеет смысла судить.

0
SmilingPherick

кста кто не в курсе на бу хатабыче и на ннмклабе нету сталкера 2, мб вечером или ночью выйдет или хз ваще

0
L_e_s_h_i_y

Хатабы вроде сообщили, что не будут раздавать Сталкера 2 вообще...

0
KashmiriCaesar

На сайте Хаттаба не будет, а ННМклаб ещё не выложили,как и Рутрекер .

0
SmilingPherick KashmiriCaesar

надеюсь скоро игру на торрентах выпустят кроме хатабыча но ннмклаб выложат наверное

0
KashmiriCaesar SmilingPherick

На Рутрекере появился .

0
Real Slim Shady

Какие трудности могут возникнуть за 15 лет разработки? Не дали ещё 5 лет на разработку?

0
SmilingPherick

хз

0
Темный-Властелин

это ж не какие то нищевые рокстар, которые умудряются выпустить играбельную игру, это мастодонты индустрии, они делают шедевр, им нужно больше времени

0
Пользователь ВКонтакте

И имеет самый низкий рейтинг среди всех сталкеров // Егор Hardcore

0
Пользователь ВКонтакте

Но он же недавно стартовал и вряд-ли дотянит до них // Дмитрий Корчагин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Так игроки только начали отзывы оставлять. и тут же обрушили рейтинг)) // Егор Hardcore

0
Пользователь ВКонтакте

пох. поиграю потом // Влад Бондаренко

0
Schong Di

Это временно, ща весь фекалий начнёт вытекать в нужную сторону )

0
Пользователь ВКонтакте

Лучше Одни Из Нас перепройду // Алексей Малышев

0
Бабин Син

В общем так, есть две новости пока, атмосферы сталкера нету, она ламповая, красочная, как Фар Край. Вторая это то что в 4к на ультрах игра выглядит башнесносно, хочется просто идти и осматривать локи с развалившимся еbалом.

0
BENDJI

Локи сделаны примерно как в Kingdome Come, но в Чернобыле.

0
Maksimys Flether

Серьёзно? Причина популярности на старте ясна как чистый день, новая игра, плюс продолжение старой игры, плюс возможные надежды на крутую игру.

Так же было и с Киберпанком и со многими другими играми, судить стоит лишь спустя неделю минимум.

0
SGate

Поймали как-то на торренте сталкер 2 и давай его качать.

- Скорость, пиры есть?

- Есть!

Конец!

0
barfly89

Смотря на стримы, начало игры на удивление стабильное. Даже с первого раза запустили игру )) Наблюдаем что дальше будет.

0
Destroited

через 10 минут просмотра

0
Destroited

через 15 минут игры

0
Темный-Властелин Destroited

ржууу))))))))))))))))))))))

0
redfox2013

и на тырынте удачно стартовал

0
BaLeFullPlayEr24
0
Igor Udilov

Визуально игра сильно хуже, судя по стриму, чем нам пытались внушить в рекламе. Пастген чистой воды во всем. Видимо игру насильно родили на игровой рынок а там работать и работать над ней.

0
ChesterF

Представили что с лицом у тек кто кукарекал "игрынет"? :))

Наверно в православную смуту играют :D

0
Алексей Фримен

Так это слабый онлайн. В Half-Life 2 играло 50к недавно XDDD

С учетом того, как они пытаются распиарить игру на западе, где про неё никто не слышал, до этого дня.
Зато поднасрали РУ сегменту, где сталкер был очень популярен

-3
Комментарий удален
Алексей Фримен

настолько, что челы в обсуждениях игры в стиме жалуются на оптимизацию и скучный геймплей.
Это уже перемога?)))
Кста Атомик харт хотя-бы на релизе не имел столько багов...)

2
Schong Di

Атомик был на релизе намного лучше и играбельней, тем более без багов.

3
Алексей Фримен Schong Di

тише тише, нельзя так быстро вытащить чела из его мирка

1
Listoman

Но то было слегка в лучшем тех.состоянии)

0
bobitoliboba

Понос может тока стекать

D-debil

0
Пользователь ВКонтакте

В прологе будет сейф перед последним сканированием, заложите туда снарягу, чтоб сохранить её. // Miracle Ramzes

0
PuaJl4eJl

Кто бы сомневался,тут и так всё ясно.

-1
Stastanis

Это будет как с Драгонагой вэйлгард: на релизе боты накручивают рейтинг, который дальше начнет постепенно снижататься.

-1
BENDJI

Как раз журналисты-фанаты Драгонаге ставят Сталкеру низкие оценки. Игра слишком суровая и всего один Эфиоп.

0
Смирнов Артём

Ты д@рак? У DragonAge до сих пор хорошие оценки в стим.

0
Stastanis BENDJI

А причём здесь журналисты? Я имею ввиду, что в Стиме боты-фанатики отстреливаются в первые минуты и часы сразу после закачки игры, а дальше уже идут отзывы обычных игроков.

0
Stastanis Смирнов Артём

Да, и много человек в Стим уже прошли игру?

0
BENDJI Stastanis

Ты про этих ботов?

1
BENDJI

Ещё патчами и модами допилят. Думаю в итоге крепкие 75 - 80 баллов у игры будет (на ПК ессесно).

-1
sltw

2 часа как играю, ни одного бага не встретил, отличная игра, перестрелки эффектные, мутанты пока что встретил плоть, собаку, кровососа, полтергейста ведут себя намного интереснее чем в первых частях, атмосфера есть, кто пишет хейт скорее всего даже не запускали игру. Ориентироваться на обзоры глупо, нужно играть самому, если нравится трилогия, то от сталкера 2 точно будете в восторге.

-1
UnfamiliarBeyonce

Да, все в точку, но с ру озвучкой было бы

0
LudvigG

Что не так с людьми на этом сайте? Почему тебя минусят?

0
hi-hat

Архаичный кал, который я даже с торрента тянуть не буду. Клоуны из Gsc потом будут ныть, мол, - вы же в курсе, в каких адских условиях нам приходилось работать? Ага, под градом пуль/бомб.

-1
-zotik-

Они в чехии вроде

2
AMD Ryzen -zotik-

Не вроде а в чехии ) Точнее на кипре, но в чехии )

2
Shyrik408

тебя бы самого в такие условия, клоун)

3
-zotik- AMD Ryzen

кипр это греция

0
Пользователь ВКонтакте

// Джейсин Джейсинов

-2
Не Даша

о да великий Suno

0
goodneighbor

Уже почти 68к, Вилгард посрамлен)))

-2
Руслан РАВИЛЬЕВИЧ

Вышла Пиратка поднять флаг

-2
demanik1

83к онлайн

-2
GaShlO2008

Игра интересная, да имеет ужасную оптимизацию, но игра хорошая.

-3
Assassin_Dik92

наконец то))мне снова искать новое приключение в зону

-5
Left Behind.PG

надеюсь тебя там на зоне отпетушат в опу

-2
PuaJl4eJl

В.С.Т.А.Л.Х.Е.Р 2

-5
my93

Играю на коробке и норм, пришел в залесье, на ветеране конечно сложно, аномалии с одного раза убивают

-5
Фризостат
Да кому она нужна? Да кто в это будет играть...

Вспоминаю комменты экзпердов 🤣😂

-6
esterlake

Пиковый онлайн в субботу-воскресенье и оценки не от гуру спидрана, прошедших игру за 40 минут после релиза. Там и видно будет - кому нужна и кто играет)

0
LearnedSeverian

Что такое хорошая игра? Это когда ее перепроходят. И перепроходят спустя годы. Как перечитывают хорошую книгу. Как я, например, постоянно перепрохожу F.E.A.R, Dead Space, Borderlands, Dark Sector, Bioshock, Cryostasis, Crysis, DOOM, Far Cry, Hard Reset, Metro, Prey, Quake, Rage, Singularity, TimeShift, Wolfenstein, YouAreEmpty...Время покажет что это за гусь. И захочет ли кто-то ее перепроходить.

-6
pokemonizm

Правильно, если идти по списку, то до конца:

Посмотрим что журналисты скажут про игру

Посмотрим что игроки скажут про игру

Посмотрим что игроки скажу про игру спустя неделю

Посмотрим что игроки скажут про игру спустя 10 лет


2
LearnedSeverian

Гы, абсолютно насрать на мнение местных геймеров, но даже я охренел. А что не так сказано что минусы поставили? Это всё какие-то неадекватные любители Сталкера? Если так, то держите. Сталкер начался и закончился на Тенях Чернобыля. Да даже и он с его прекрасной атмосферой, музыкой - дикое забагованное govno по гемплею - косое и кривое. Боже как я замучился, играя в него. Только атмосфера и вывозит и наличие русского языка! Иногда переигрывать пытаюсь...начинаю и бросаю - муторно)

0
211186

Вот щас прям сижу и играю на хбокс сериес х, игра бомба!!! это все проклятые хейтеры пишут негатив, у которых нет нормального пк или консоли

-7
Glukinc

Чел на 3080ti лагает, а на боксе ваще даже грузить не хочу.

1
Unicorling Glukinc

Понятно, значит даже пробовать не буду, тоже такая же карта

0
my93 Glukinc

Господи, на боксе игра нормально идет

1
Никита Кукуревский my93

В режиме производительности просадки до 30, намана еще?

1