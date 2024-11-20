S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже доступна в Австралии: пользователь показал первые два часа геймплея

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от студии GSC Game World стал доступен в Австралии раньше официального релиза из-за разницы часовых поясов. Пользователь Twitch с ником ArcticReaper уже провёл трансляцию, демонстрируя первые часы игры.
Игрок приобрёл физическую копию для Xbox Series X и показал исследование Зоны, перестрелки, аномалии и столкновение с кровососом. Дневные и ночные сцены позволили оценить атмосферу и визуальные детали разрушенных локаций. ArcticReaper отметил стабильные 60 FPS в режиме производительности, хотя точный технический анализ пока отсутствует.
Ранее разработчики выпустили патч первого дня размером в 146 ГБ, что вызвало удивление у фанатов. Полноценные обзоры игры появятся лишь за два часа до её официального релиза.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PC и Xbox Series уже сегодня вечером в 19:00 по МСК, а также станет доступна в подписке Game Pass. В России игра официально не продаётся, но в игре нет никакой антипиратской защиты.
Пофиг, до вечера недолго осталось скоро сами поиграем.
Ну чё там, Хейтеры? Перенос да
Смешно. Ты же видь рофлиш? Да, рофлиш?
Чел... Прошло 15 лет.
Альфа тест, к ~27 полноценный релиз)
судя по графике переносили с 90 годов
надеюсь на пк будет значительно лучше
🫂
Позднее на ПК добавят аппаратную трассировку лучей
ВАЧь Догс отдыхает.
В вк Вестник Сталкера уже слили видео геймплея 1 час.. скажу игра чистый кринж..
Во-первых графика, она чистая UE4 .. ue5 вообще не ощущается.
Во-вторых анимации, дубовые, местами разрываются, например перед тобой стоит нпс с сложенными руками и раз аним срезалась он стоит с прямыми руками.. т.е. нет анимации перехода, она перепрыгнула.. глюк понятно, но всё же они там частые так.
Или рядом синхронно стоят несколько сталкеров и идёт одна и та же анимация, они синхронно стоят, синхронно качаются, синхронно достают пда, синхронно разворачиваются.. такое..
Анимации мутантов тоже карявые.
Анимации диалогов аля Starfield .. клянусь у меня был флэшбек, нпс странно стоят, во время диалога начинают смещаться в стороны неестественным боком, при том голова разворачивается в сторону а тело идёт прямо...лица такие же пустые, глаза смотрят куда-то в сторону, камера подъезжает и нпс проходят сквозь камеру разрезаясь "внутренностью", при этом нпс выглядят как манекены, лицевые анимации очень слабенькие максимум губы двигаются, и при этом мимика лица часто не совпадает с словами что явно видно губы не так двигаются в соотношении к словам что звучат ((( Всё это выглядит как мод на Скайрим.. что-то такое тех времён.
Кароч мне не нравится, я разочарован Сталкер2 🤷
ИИ персонажей дубовый, читый фаркрай, кароч уровень любого современного шутера если вы играли в любую стрелялку с нпс современную.. Тупые как брёвна.. Стоит за углом ждёт когда на него выбегут .. ну бред.. Боже, они испортили Сталкер, я в шоке.. Лучше бы развивали старый движок там хоть ии лучше был.
Музыка, все бары куда не зайдёшь звучят западенские мотивы, эта их дудка западенская свирель или как она у них зовётся, характерный звук такой, гуцульские песни.. это так всрато всё выглядит звучит, как будто Зона не в Чернобыле, а гдето во Львове на границе в польшей или словакией..и там эти трымбиты с карпатскими гуцулами живут.
Тени, одна из фишек х-рея и чем Сталкер отличался от других игр и в подвалах был хохор когда контрастные тени двигались от источников света..
В этом Сталкере теней динамических от предметов НЕТ.. всё запечено. Подходишь к любому объекту, стол, стул, бар.. ничего не отбрасывает тень.. Тени есть динамические но только от особых объектов, типа здания, статичные объекты, а вот внутри, например в интерьере, ничего тень не отбрасывает. Выглядит так старо как будто ире минимум 10 лет.
Кстати как заметили блогеры в игре пропали тополя! Да смешно, понимаю, может кто-то подумает мелочь, но это отличительная особенность игры бла, особенно на кордоне, вы не замечали это но это создавало нужный вайб визуально. Сейчас тополей нет, просто деревья из СпидТрии.. Общий настрой карты выглядит очень странным.
Кароч они просто испортили игру, вот максимально что могли там загадить они загадили 😡
У меня сложилось полное впечатление, что игра это мод по переносу сталкера на другой движок, и типа в отличии от других модов у этих модеров были деньги и они типа качественно перенесли, но вот ощущение чужого в игре есть, всё как будто знакомо но всё ровно чужое чтото ..
Представьте что есть сталкер и появилась именно украиснкая мод.группа которая такая "а давайте мы зробимо чисто наш западенський сталкер з гуцульскими писнямы".. и вот они 7 лет делали мод в котором каждый шаг будет аж кричать о западной украине и гуцульских мотивах.
Единственная надежда на моды, народ может со временем будет это всё убирать и приводить игру в нормальный вид такой какой все запомнили Сталкер по прошлым частям, звуки, текстуры, надписи, такое.. потому что то что сейчас в игре это чисто камерная тема именно для западной украины, вот эти все гуцулы наверно пищат от восторга. Скажу так, GSC писали что их цель продвигать украинскую культуру, против ничего не имею, конечно здорово когда продвигают свою культуру, но в Сталкер2 не украинская культура, там именно западная украина, это камерная тема только западных областей украины, это не украинская культура, говорю как человек который 20 лет прожил на украине.
Это что угодно за игра но не Сталкер 100% Я разочарован.
Прочитал и как-то печальненько стало
Забей, все поправят, а так в целом какая сейчас игра кроме порта от Сони играбельна на релизе? Почти никакая
это не кринж это стабильность общемирового геймдева. последние лет пять только такие игры и выходят. мало того что купил за овер дофига денег так и жди потом еще полгода год когда игру до адекватного состояния доведут. спасибо вам гребаные кретины что предзаказами окупают часть затрат на разработку поощряя тем самым разрабов выпускать сырой продукт. вы просто непробиваемые идиoты. как грится
Нет тополей знач игра г@вно. Так и запишем. В каких ещё играх нет тополей?
Тебе маленькому объяснили что это значит, но нет нужно все равно высрать свой комент
А если на пека в геймпасс поставить Австралию, то запустится?
проверил, нет, он просто с диска запускает на xbox, он с таким успехом мог хоть вчера запустить, нам же пк юзарам остается только ждать релиза, и то есть шанс что запуск в xbox game pass Будет позже чем в стиме, т.к в xbox всегда тупит система, там нету четкого таймера, в xbox на пк так же обновы всегда приходят с диким опозданием
А графон куда дели?
Играют на консоли если я правильно понял
Консоль скушала половину, а другую - плеер.
А его и не было никогда)
Ждём репак в зелёном стиме.🕺
Они не будут выкладывать.
Куда они денутся
В Ннмклаб и рутрекер точно будет .
Подожду обзоров. Геймпасс есть, а вот качать или нет не могу определиться.
Деловой какой 😮
еб*ть ваше величество, определитесь уже, хватит ломаться
ну удивлюсь если в игре по радио будут крутить гимн Украины)
Кто первый запустит на пк...тот сифа😂
уже загружена по предзагрузке, 15 лет ожидания, но оно того стоит
мои соболезнования
Сталкер 2, которого ты столько ждал давно заморожен.
На самом деле игра во много ощущается плохо из за плохой игры тех кто сливает геймплей, багов в динамике я почти не заметил, кроме тех НПС заспавняшихся, пары текстур и тупого ИИ (но чел явно на самом легком играет, ибо урона от НПС нету и кровососа он с пистолета убил)
Посмотрел стрим того немца и геймплей, в целом игра норм, не шедевр, но на 6-7 из 10 пойдет по личному мнению
да и оригинальная трилогия на звание шедевра не притендовала никогда. так стабильно средний шутер с псевдо открытым миром и антураже совка. если вторую часть ждет такое же количество модов и новых историй- игру ждет популярность как никрути
название канала плиз...
Ее ждёт в разы больше по моему. Будут переносить аномали, делать ремейки трилогии на движке и т.д. Офф мод инструмент же завезли. Не помню был ли он в трилогии вообще🤔
В вк можешь вбить группу Вестник того самого сталкера, там и запись стрима немца(его канал заблочили гск) и куда контента
был, но всратый
Это обеспечит эффект погружения же.
И наконец мечта россиян осуществится
Ох уж этот Земснаряд со своим свечением,а скелет в углу - Вобла наверно лежит).И бункер учёных - даже увидел как Гарик с Соколовым в шашки играют)
В Челябинске только в 21:00 выйдет. Так ради интереса хочется глянуть как будет дико тормозить на топовых видюхах 😅
Понравилось,можно сказать нормально. Английский язык портит полностью всю атмосферу.720P60 Это видео на нокию снимали из 2005?
Как бы не портит. Тут английская озвучка качественная.
Ага, абсолютно не то. Сталкер всегда ассоциировался именно что с русской речью, как бы кто не пытался выгораживать это изделие.
Мля надо было VPN на Австралию переключать . У меня с Казахстана аккаунт игры она ещё не доступна
Так! Хватит истерить! Дышим носом, дышим носом!😂
Очень ждем!
(Я уже не тешу себя иллюзиями,похоже вчера тот чел был прав и моя 1050 не потянет даже в 720.очень жаль).
не завидую пиратам по кд перекачивать патчи
Раздача папкой просто существует
Я когда качал калфилд репак там через лаунчер докачивал
Тряска
посмотрел часть геймплея в хорошем качестве лично мне очень понравилось единственное что нет теней от фонаря, но тем не менее не, выглядит достойно и очень атмосферно! Ещё больше убеждаюсь что многие просто хейтят игру потому что Украина... Но сами тоже очень хотят поиграть!
эту игру делали в 90 судя по графике?
Да похер на графику, что там с AI и A life 2.0 обещанными.
Вспомните киберпанк на релизе и сейчас. Так что успокойтесь все поправят
Так Киберпанк 2077 люди делали, а эту игру - свиньи. Понимать надо разницу
Грубо. Там разработчики тут бездари
Игра нормальная. Крепкие 6.5 из 10, как и первая часть.
аахахахха
Бл... пока выйдет, пока скачаешь, уже будет ночь(
два с половиной года переносов а ты не можешь и 12 часов подождать? смотри тогда на рутубчике
Да у меня режим! До 22:00 и спать. А то мамка заругает.
говорят компьютер не обязательно нужно на ночь выключать. ты только мамке об этом не говори
А завтра в школу?
Не, на бокс. А вечером на борьбу.
Купил Ultimate издание , будет теперь во что поиграть ближайшие 100 часов )))
Уф, интригует, поставил в боксе на предварительную закачку.
графика аля 90 года как в такое убогое можно играть?
90 года хахаха, может сразу 1890? можно включить чб через нвидиа
Абсолютно все понравилось, вау. Немогу дождаться релиза
Какой же кал, особенно графен и физика
Тебе норм оценивать графику в пережатом 720р + ещё и с консоли? Кто ты, воин?
Пивные войска, 13 диванно-водочный полк скорее всего))
Этот воин Старфилду 10 поставил) А у Беседки там примерно такой же графон)
У беседки сейчас один из самых топовых графонов, особенно детализация
Вот вот и я про тоже;)