S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже доступна в Австралии: пользователь показал первые два часа геймплея

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от студии GSC Game World стал доступен в Австралии раньше официального релиза из-за разницы часовых поясов. Пользователь Twitch с ником ArcticReaper уже провёл трансляцию, демонстрируя первые часы игры.

Игрок приобрёл физическую копию для Xbox Series X и показал исследование Зоны, перестрелки, аномалии и столкновение с кровососом. Дневные и ночные сцены позволили оценить атмосферу и визуальные детали разрушенных локаций. ArcticReaper отметил стабильные 60 FPS в режиме производительности, хотя точный технический анализ пока отсутствует.

Ранее разработчики выпустили патч первого дня размером в 146 ГБ, что вызвало удивление у фанатов. Полноценные обзоры игры появятся лишь за два часа до её официального релиза.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PC и Xbox Series уже сегодня вечером в 19:00 по МСК, а также станет доступна в подписке Game Pass. В России игра официально не продаётся, но в игре нет никакой антипиратской защиты.