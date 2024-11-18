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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 449 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже стала самой продаваемой игрой в Steam

Gruz_
Новости

Это немного парадоксально, но до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl осталось меньше трех дней. Еще до выхода игра стала почти «легендарной», так как студия GSC Game World столкнулась с большим количеством трудностей в процессе разработки.

Многие, естественно, надеются, что игра оправдает возложенные на нее надежды и предложит действительно крутой приключенческий экшен в запретной зоне вблизи разрушенной Чернобыльской АЭС, но уже сейчас можно сказать, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обещает быть очень интересным.

Как отмечает Hazzador Gamin через Threads, игра уже стала самой продаваемой в Steam (первая игра, Counter-Strike 2, является free-to-play). В случае с Xbox многие будут играть в Game Pass, так что вполне вероятно, что после релиза, который состоится в среду, в пресс-релизах появится информация о большом количестве игроков.

Более того, как следует из таблицы, Microsoft Flight Simulator 2024, релиз которого состоится уже завтра, также пользуется хорошим спросом. В настоящее время в списке самых продаваемых игр в Steam она находится на 12-м месте.

-23
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
Lucky3_15

Ну и зачем такой кликбейтный заголовок? Пишите тогда уж правду: "...стала самой продаваемой игрой в Steam на ЭТОЙ НЕДЕЛЕ". Там и миллиона копий нет, а такой громкий заголовок сделали.

20
PolGhost

Так в подобном формате пишут про многие игры, которые заняли лидирующую позицию в данный момент. В том числе и здесь, на PG. Тоже самое было с BG3, с Wukong, с Palworld и т.д. и т.п.

В итоге, лично у меня, уже давно выработалось восприятие, что "игра стала самой продаваемой на данный момент"

Не вижу ничего...особенного

1
barfly89

Каждый раз так делают когда выходит новинка. Вся суть игрожура

0
ZER0 T0LERANCE
студия GSC Game World столкнулась с большим количеством трудностей в процессе разработки

Самой сложной из которых было под соусом их борьбы выдавать натужный суржик в роликах с геймплеем и интервью.

5
ВыхлопПриоры

Самая продаваемая игра на этой недели!!! там соперников нет.

А вот про любимую игру для нечести что писали спустя неделю

"Несмотря на то, что игра стартовала со второй строчки в рейтинге продаж Steam, спустя всего неделю Dragon Age: The Veilguard заметно ослабила свои позиции: в списке самых продаваемых игр Steam игра опустилась уже на 10-е место."

Сталкач тоже на 2 месте)))

1
ЛехаДезертир

Ну с такой логикой и Black Myth:Wukong тогда игра недели, а не игра года, которую признают таковой в конце года.

-5
darkevil555

где смотреть этот рейтинг?

0
Фризостат

А завтра ещё и в "Microsoft Flight Simulator 2024" залечу. Ну вообще песня 😊🔥😊

0
LearnedSeverian

Ну и что? Сколько всякого дерьма, например, снимает Голливуд и оно поднимает бабки в кинотеатрах. Народ в своей массе безумен. Зайдите на трекера и гляньте что в топах. Нормальный, здоровый умом и сердцем человек такое смотреть не будет...Поиграем - тогда и скажем - стоит ли отдавать за это деньги.

0
Пользователь ВКонтакте

Когда выйдет тогда и посмотрим, фортануло или нет, а то как всегда шум и гам, а на выходе - БЕДЛАМ !!! 😆😆😆🤣🤣🤣 // Алексей Евреинов

0
КристианПобединский

жду перенос на 2025...

-1
MаnGo

Предзагрузки в стиме тоже не будет или уже есть?

-2
My life is a game

не будет

1
danilukHF

ты че купил что ли?:

-2
PartisanTravis My life is a game

не будет , что б не спиратили раньше времени , как писали

0
My life is a game PartisanTravis

да, я знаю, читал в стиме топики

0
Фризостат PartisanTravis

Почему они не могли дать на предзагрузку 100 или 130гб? Остальное потом докачать на релизе.. Тупо ппц ((

2
Scorpion_GamePlay

Типа на этом всё? Даже играть не нужно?

-3
Jensen

Нету русского перевода голоса, придется играть с украинским либо английским.

-3
Алан Битаров

Я на английском буду играть с русскими субтитрами. Либо буду ждать неофициальную русскую озвучку. Все равно планирую игру покупать в будущем со скидкой в 50%, ибо не настолько фанатею от сталкера.

-3
Lvinomord Алан Битаров

У меня тоже самое. Не сразу брать буду. И денег и лишнего времени пока к сожалению нет.Поэтому только на стрим пойду.А играть буду на украинском с русским сабами,либо тоже дождусь русской озвучки....

-1
spaMER_ID

"замаслынылы" уже ничего не переплюнет.

0
My life is a game

Хайп идет)

-5
Фризостат
Да кому она нужна
-5
PartisanTravis

Пред заказано издание уже давно PC ultimate edition в стиме. 20 числа , вечером, после работы ворвусь в зону!!!!!!!

-6
Nodas
ворвусь в зону

Эт точно лет так на 10 ворвешься ))

-3
Alex Row

Ну что, можно сказать дождались) . предзаказ оформлен до поднятия цены, комп подходит под "высокие", место на ссд выделил, свободного времени хоть отбавляй) я из тех людей, которые на релизе прошли Киберпанк, так что багами меня не испугать- если игра годная, то я буду в нее играть. И естественно буду забегать на пегач- обожаю наблюдать полыхания игровых куколдов, которые игры на твиче да Ютубе проходят. А всем фанатам желаю максимального погружения и запоминающегося приключения.

-7
Scerkrou7

Так, там нет защиты. Полыхать особо не будет

0
BigusDickus

как и я. но в сп77 я практически не ловил багов. сталкер не покупал - не любитель подобного сеттинга. но попендярии здесь сталкер каждой новостью взрывает в клочья и труху)

0
LudvigG

Но ведь игра никому не нужна?Автор, ты всьо врьошь! Нас не проведешь!

-8
Arkrade

Это вам не Смута, галимый кусок кода)

-9
qqVq

Достойный соперник для Смуты, эта битва будет легендарной)

1
Schong Di

Сейчас бы смешивать разные игры😏

1
ВыхлопПриоры Schong Di

Они про смуту до конца веков будут помнить)))

0
Schong Di ВыхлопПриоры

Значит задело их, что успех какой-никакой есть у игры ) да и атомик харт на них сказался, до сих пор свербит у них с неё.)

0
Madiark

Хорошей игре хорошие продажи, но хорошая ли по итогу игра узнаем только на релизе

-10
PartisanTravis

+

-4
pokemonizm

НО ИГРА НИКАМУ НИНУЖНА В МИРЕ! ЕЕ ТОЛЬКО В РФ ПОКУПАЮТ!

обиженки пошли минусовать... даже в интернетике сложно за свои слова отвечать )

-14
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

После того как типу, который облизывал сх2 ремейк скинули как он обсирал ее при анонсе тут больше нечему удивляться.

1
Бабин Син

так это из рф под иностранными акаунтами купили

2
w_temptation

львиная доля фанатов живет в странах СНГ. А на западе она сейчас на хайпе, на фоне всех событий ей даже рекламная компания не нужна

0
pokemonizm w_temptation

так получается ИГРА НИКАМУ НА ЗАПАДЕ НИ НУЖНА... так ведь? Подумаешь, что одни из самых популярных и больших модов были сделаны именно иностранцами

-1