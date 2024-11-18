S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже стала самой продаваемой игрой в Steam

Это немного парадоксально, но до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl осталось меньше трех дней. Еще до выхода игра стала почти «легендарной», так как студия GSC Game World столкнулась с большим количеством трудностей в процессе разработки.

Многие, естественно, надеются, что игра оправдает возложенные на нее надежды и предложит действительно крутой приключенческий экшен в запретной зоне вблизи разрушенной Чернобыльской АЭС, но уже сейчас можно сказать, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обещает быть очень интересным.

Как отмечает Hazzador Gamin через Threads, игра уже стала самой продаваемой в Steam (первая игра, Counter-Strike 2, является free-to-play). В случае с Xbox многие будут играть в Game Pass, так что вполне вероятно, что после релиза, который состоится в среду, в пресс-релизах появится информация о большом количестве игроков.

Более того, как следует из таблицы, Microsoft Flight Simulator 2024, релиз которого состоится уже завтра, также пользуется хорошим спросом. В настоящее время в списке самых продаваемых игр в Steam она находится на 12-м месте.