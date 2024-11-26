S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 19 по 26 ноября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.

Новым лидером рейтинга продаж стала S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработанная студией GSC Game World. С момента её релиза, состоявшегося 20 ноября, игра разошлась тиражом более 1 миллиона копий. Проект доступен на платформах PC и Xbox Series.

В пятёрку лучших также вошла Microsoft Flight Simulator 2024, несмотря на значительное количество технических проблем, выявленных на старте. В десятке лидеров дебютировала Luma Island — инди-игра в жанре кооперативного симулятора фермы с элементами RPG, которая уже успела завоевать внимание игроков.