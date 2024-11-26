S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 19 по 26 ноября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.
Новым лидером рейтинга продаж стала S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработанная студией GSC Game World. С момента её релиза, состоявшегося 20 ноября, игра разошлась тиражом более 1 миллиона копий. Проект доступен на платформах PC и Xbox Series.
В пятёрку лучших также вошла Microsoft Flight Simulator 2024, несмотря на значительное количество технических проблем, выявленных на старте. В десятке лидеров дебютировала Luma Island — инди-игра в жанре кооперативного симулятора фермы с элементами RPG, которая уже успела завоевать внимание игроков.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Steam Deck
- Call of Duty: Black Ops 6
- Microsoft Flight Simulator 2024
- EA Sports FC 25
- Farming Simulator 25
- Call of Duty
- Luma Island
- Disney Dreamlight Valley
- Hearts of Iron IV
Даже не представляю, кто её покупает // Валерий Заболотский
Рад за GSC. Наши слоняры💪
Все, без исключений.
404 // Алёна Колиснеченко
Отбитые русофобы зарабатывают деньги на русских людях, которые вынуждены читать сабы, хотя у разрабов есть русская озвучка. Садомазохизтов много, что поделать.
Да судя по максимальному онлайну в стим они там не особо и заработали. Он чуть выше фейлгарда, а фейлгард - провал.
у них игра вышла бесплатно в геймпасе и тем не менее - в стиме как то умудрились набить онлайн. Продалась она прям нормально явно)
Будто там есть с чем конкурировать...3 симулятора, стим дек? Какая то шляпа от дисней, вы там че, в конец упоролись?
не прошел вылетает на баре жду патча особенно с одним квестом не могу его выполнить
Прошел игру, в целом 6-7 из 10, как и ставил игре до выхода
Единственный прям минус пустые локи есть + локи не участвующие вообще в сюжете + очень мало квестов доп
Тоже 7 поставил, тоже прошел, когда доработают игру в течении 1-3 лет вместе с комьюнити модами, будет 9 баллов точно.
да, согласен
игру не покупал, поиграл в геймпассе, перепройду когда выйдут все дополнения и все патчи
+ может моды какие на квесты что ли
вообще сюжетные моды на анрил 5 бывают?
первая часть тоже была на 6-7 из 10, так что разрабы не ударили в грязь лицом
Если уже и так модов полно то наверное да.
я просто хз как это реализовать
ну модельку там оружия поменять
в оригинальной трилогии текста много,а тут все диалоги озвучены и что теперь моддеры будут озвучивать все сами что ли
ну до этого еще далеко, посмотрим
странно, что габен не забанил игру за нацистский контент. // Victor Upgrade
Я может что то пропустил, а в чем или где он там проявляется? вторую локацию заканчиваю - не встречал.
да там песня есть про русских в радио, но раздули так, как будто при запуски игры ты должен нажать "Слава 404", чтобы продолжить
Действительно, чего это раздули. Всего песня, что лучше бы русских ( более корректно написал) не было и весь мир жил бы лучше. Как весь мир против русских ( цензура)
Песня, по радио. Где поют, как хороши бы жилось в мире, если бы не было русских ( более цензурно)
Ну давай поноем вместе, может что то изменится
Лично я за игру ни разу не слышал таоке
Но мне лично как то без разницы
Может вырос уже
Ты же не будешь обижаться, если ты пройдешь на улице, а рядом пройдет 3-5 лет ребенок и скажет тебе что ты *****, просто забьешь на его мнение и пойдешь дальше
что все фапают на этот сталкер 2? она же унылая бродилка просто
Замолчи
Очень удивлюсь, если вы застали 2007-10 год в сознательном возрасте, интересовались видеоиграми и говорите сейчас такое.
слишь клоун
Хорошей игре хорошие продажи. Налетайте, минусите
// Владимир Михальчук