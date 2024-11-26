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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 6 813 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 19 по 26 ноября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.

Новым лидером рейтинга продаж стала S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработанная студией GSC Game World. С момента её релиза, состоявшегося 20 ноября, игра разошлась тиражом более 1 миллиона копий. Проект доступен на платформах PC и Xbox Series.

В пятёрку лучших также вошла Microsoft Flight Simulator 2024, несмотря на значительное количество технических проблем, выявленных на старте. В десятке лидеров дебютировала Luma Island — инди-игра в жанре кооперативного симулятора фермы с элементами RPG, которая уже успела завоевать внимание игроков.

  1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  2. Steam Deck
  3. Call of Duty: Black Ops 6
  4. Microsoft Flight Simulator 2024
  5. EA Sports FC 25
  6. Farming Simulator 25
  7. Call of Duty
  8. Luma Island
  9. Disney Dreamlight Valley
  10. Hearts of Iron IV
-18
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Даже не представляю, кто её покупает // Валерий Заболотский

2
Asfermong

Рад за GSC. Наши слоняры💪

-10
hpi

Все, без исключений.

-4
Пользователь ВКонтакте

404 // Алёна Колиснеченко

3
DemandingRufus

Отбитые русофобы зарабатывают деньги на русских людях, которые вынуждены читать сабы, хотя у разрабов есть русская озвучка. Садомазохизтов много, что поделать.

1
digitalkid

Да судя по максимальному онлайну в стим они там не особо и заработали. Он чуть выше фейлгарда, а фейлгард - провал.

-4
Raf9111 digitalkid

у них игра вышла бесплатно в геймпасе и тем не менее - в стиме как то умудрились набить онлайн. Продалась она прям нормально явно)

0
NFiria

Будто там есть с чем конкурировать...3 симулятора, стим дек? Какая то шляпа от дисней, вы там че, в конец упоролись?

1
Stas Pro

не прошел вылетает на баре жду патча особенно с одним квестом не могу его выполнить

0
My life is a game

Прошел игру, в целом 6-7 из 10, как и ставил игре до выхода
Единственный прям минус пустые локи есть + локи не участвующие вообще в сюжете + очень мало квестов доп

-1
Лидер X

Тоже 7 поставил, тоже прошел, когда доработают игру в течении 1-3 лет вместе с комьюнити модами, будет 9 баллов точно.

-4
My life is a game Лидер X

да, согласен
игру не покупал, поиграл в геймпассе, перепройду когда выйдут все дополнения и все патчи
+ может моды какие на квесты что ли
вообще сюжетные моды на анрил 5 бывают?

-1
Чизбургер

первая часть тоже была на 6-7 из 10, так что разрабы не ударили в грязь лицом

2
hpi My life is a game

Если уже и так модов полно то наверное да.

0
My life is a game hpi

я просто хз как это реализовать
ну модельку там оружия поменять
в оригинальной трилогии текста много,а тут все диалоги озвучены и что теперь моддеры будут озвучивать все сами что ли
ну до этого еще далеко, посмотрим

0
Пользователь ВКонтакте

странно, что габен не забанил игру за нацистский контент. // Victor Upgrade

-3
Ярослав Ковнер

Я может что то пропустил, а в чем или где он там проявляется? вторую локацию заканчиваю - не встречал.

-2
My life is a game Ярослав Ковнер

да там песня есть про русских в радио, но раздули так, как будто при запуски игры ты должен нажать "Слава 404", чтобы продолжить

-13
Scerkrou7 My life is a game

Действительно, чего это раздули. Всего песня, что лучше бы русских ( более корректно написал) не было и весь мир жил бы лучше. Как весь мир против русских ( цензура)

0
Scerkrou7 Ярослав Ковнер

Песня, по радио. Где поют, как хороши бы жилось в мире, если бы не было русских ( более цензурно)

0
My life is a game Scerkrou7

Ну давай поноем вместе, может что то изменится
Лично я за игру ни разу не слышал таоке
Но мне лично как то без разницы
Может вырос уже
Ты же не будешь обижаться, если ты пройдешь на улице, а рядом пройдет 3-5 лет ребенок и скажет тебе что ты *****, просто забьешь на его мнение и пойдешь дальше

-1
Бе3дельник

что все фапают на этот сталкер 2? она же унылая бродилка просто

-3
NegativePolygon

Замолчи

-4
Ivan Dro

Очень удивлюсь, если вы застали 2007-10 год в сознательном возрасте, интересовались видеоиграми и говорите сейчас такое.

0
Бе3дельник NegativePolygon

слишь клоун

0
Hadyko

Хорошей игре хорошие продажи. Налетайте, минусите

-8
Пользователь ВКонтакте

// Владимир Михальчук

-9