S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl возглавила глобальный чарт продаж Steam

За последние несколько дней предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже продвинули ее вверх по рейтингу среди платных игр в Steam, но теперь игра сделала еще один шаг, опередив не только платные, но и f2p-игры.
За несколько часов до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 поднялась на вершину глобального чарта продаж Steam, обогнав Steam Deck, Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, а также Microsoft Flight Simulator 2024, Call of Duty: Black Ops 6 и другие хиты, включая последнюю часть Farming Simulator.
Первый анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся еще в 2010 году. Спустя год GSC закрылать и вновь возобновила свою деятельность в 2014 году. Повторный анонс игры состоялся в 2018 году, но только в 2021 году ее показали публике, назначив дату релиза на 28 апреля 2022 года. Затем начались черада переносов: на декабрь 2022 года, конец 2023 года, начало 2024 года, 5 сентября и наконец 20 ноября.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сегодня в 19:00 по МСК на ПК и Xbox Series, а также сразу же станет доступна в Game Pass.
ща буит мясо xD
Ждём ветку у кого сколько скачалось.
Щас увидят багодром и рефанды полетят. Все-таки играя сам ты все это видишь.
Да я смотрел слитый геймплей. Там жестяк творится. Монстры появляются из воздуха. Люди пытаются идти в стену как в Обливионе. Мутные текстуры. Брызги крови как будто из баллончика.
Надо было ещё пару лет пошлифовать :)
Ну так походу правда их насильно заставили выпустить игру в каком бы то ни было состоянии. А сколько амбиций было. Unreal engine 5, синематики уровня некст гена. А на деле пшик багованый. Некоторые ещё побежали и купили. Настолько свербило поиграть, и похвастаться покупкой в комментах🤣 Ладно. Их выбор. Хотят жрать кал за свои деньги пусть жрут.
Ну так потому что то, что игры не было - оказалось правдой)
Смешно, что даже поляки смогли сделать работоспособный кибербаг, а тут, походу, всё хуже раз в 10.
ещё и + ставят
Ну кстати как раз синематики очень даже ничего сделаны, интересно у кого заказывали работу, а вот по поводу всего остального, иронично замечу, что лучше бы перенесли для полировки на год-два
Походу дела, в игре и симуляцию жизни убрали, вместе с нормальным геймплеем)
Там А-Лайф сделан в виде внезапного появления монстров прямо перед тобой...
Или добавят с новым длс.
Надеюсь хлеб в игре нормальный,8К УЛЬТРАХДД,а то в магазине последнее время хреновый стали делать)
Ага, ещё и дорогой в придачу!))))
Вот это я понимаю графоний на ПК, а не консольная дрисня, которую недавно показывали
Трейлер огонь конечно🔥на консоли смысл в том что сидишь от телевизора в нескольких метрах и более худшее качество графики с дивана так сказать не ощущается)
выглядит очень не плохо
PC 4K Ultra 60 FPS, NVIDIA GeForce RTX 4080 трансляция
графон прям в 10 раз лучше чем на xbox
Вроде бы не статтерит и выглядит ХОРОШО! Аааа уже хочу опробовать лично
да брат, как минимум графон прям зачетный, а вот по багам не ясно
Скоро пойдём выяснять, что и как там 😊👍🔥🔥
Да бог с ними, багами этими, лишь бы не критичные и не мешали прохождению.
4090 в нативе 4к не справляется 60 фпс вытягивать. Придется игру проходить в 720p на минималках
Ну GSC либо пан либо пропан. Предзагрузка в XBOX GameP ass странная, 6мб всего...
предзагрузки не будет, сразу как релиз во всем мире будет, так и доступ появится
Да они игру делали очень долго большой студией. Надо много копий продать чтобы окупилось.
Комменты, пошла жара!
Студия GSC Game World Сергея Григоровича разбогатеет на игре. Это десятки миллионов долларов
Интересно он по продажам обойдёт DA тhe veilguard.
Вейлгард хотя бы стабильно работал. Я без патчей вообще прошёл, ни одного вылета или бага. Фризов нет. Даже удивился, что у такой посредственной РПГ такое хорошее техническое состояние.
Игра была в отличном техническом состоянии
скажи это просадкам в Арлатане)
Ну или рынкам или местам с большим количеством НПС, где проц не вывозит нормально звук воспроизводить)
У меня тоже не одного бага не было и не тормозила, прошел всю игру на ультрах с трассировкой, в конце игры вообще мобов сыпала игра не реальное количество, и даже в этих тяжёлых сценах все было изи , проц у меня бюджетный райзен 5 5600
У меня ничего такого не было
Следующая новость про Сталкер 2 в 19:00 или за 2 часа ещё придумают?
Сейчас эмбарго спадёт и новостей будет 100500
Посмотрим по онлайну и по отзывам ещё.
Любопытно.Ждем вечерних стримов по игре
Я помню когда metro exodus вышел, на торенте сразу 25к качаюящих и т п) думаю сталкачь побьет рекорд
А где отзывы или обзоры про игру. Если наPlayStation 5 Xbox Series уже вышла с ночи.. Чтобы знать чего ждать на пк
она не выйдет на ps5
Знаешь в чем прикол . Я не помню но я видел в магазинах предзаказ игры на ps5. Но выйдет позже дата и время не известно.
выйдет через год минимум
Взял ультимейт за 4к надеюсь не зря. Пока по видео выглядит не плохо
да многие купили, просто тихушничают))
Бро я тоже взял
явно не в рф живете!.
в рф
Посмотрел геймплей. Короче если Metro Exodus понравился, то и эта понравится.
Судя по появившимся обзорам, багов вагон и целая тележка
Пахнет игра пока не очень.
ну чёт оценки и вправду слабенькие
Слабенькие? А тебе надо все 10 из 10? ппц...
А какому издателю не надо?! Или покупателю?
Глупейший вопрос.
Нельзя всем угодить. Никогда не будет игры, которая угодит всем. Ну не будет и всё тут
То же самое касается Атомик Харт. Пока одни хвалили, другие засирали. Это реальное житие)
попукали, покукарекали и купили, всё как обычно
Сейчас походу каждый второй мамкин стример не удивительно, и наплевать г.вно игра или шедевр главное чтоб хомячки платили бабки вот и весь секрет))))
На i3-12100f & RX 6600 на каком уровне графики пойдёт чтоб 60 фпс и FHD было?
сам проверишь вскоре, кто ж знает)
жди тесты, сейчас никто не знает как работает на бюджетках
Судя по графикам опубликованным, придётся включать FSR в режим Баланс.
Ждёмс джёмс
К - конкуренция
круто
Че столько негатива, она даже не вышла еще, да может будут проблемы технические, но может будет отличный геймплей в отличие от какого нибудь душнейшего атомика.
не знаете кстати, в геймпасс насколько по времени эта игра?
Хз. Может вообще убирать не будут. Подписка это фишка майков.
Супер. Ждём 19:00
ну кто ее купить на территории рф просто продажная шва..ь...
Через VPN или Казахстанского аккаунта можно купить
Только как то не сильно хочется поддерживать этих разработчиков.
Ждём.
на IGN вышло виде гемплея на ПК, графика топ
Лидер продаж Стима. После убийства противника ещё остаётся висеть облако крови))))
нуууу, так на самом деле много в каких играх бывает. Ты щас притягиваешь за уши
Это не "облако крови", а индикатор попадания по игроку.
Если уж так хочешь что-то обосрать, то получше готовься.
Нормально он подготовился, даже скрин пережатый с ютуба сделал)
минус пятнадцать рублей с вашего счета за тупизну комментария
Соболезную купившим, по роликам геймплея релизным, даже Смута выглядит лучше xD
иди играй тогда в свою смуту
Да я уж лучше в Вейлгарде за повестку по хехаю с нормальным графоном и оптимизоном и геймплеем, чем хавать потужный сталкач и скре*ную смуту
Как говорится что российские игро-патриоты обкекались, что украинские игро-патриоты тоже обкекались
Ни у тех ни других не получилось сделать норм))
Ну хотя бы Пионер точно нормальный выйдет, там видно уже старания и стремления, тем более будет ЗБТ и ОБТ еще перед релизом.
Так что любители сталкерской атмосферы нормальной, лучше ждать российский Пионер, чем хавать этот Сталкер Зов Припяти с модом на HD текстуры и сломанными тенями xD