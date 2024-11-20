S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl возглавила глобальный чарт продаж Steam

За последние несколько дней предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже продвинули ее вверх по рейтингу среди платных игр в Steam, но теперь игра сделала еще один шаг, опередив не только платные, но и f2p-игры.

За несколько часов до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 поднялась на вершину глобального чарта продаж Steam, обогнав Steam Deck, Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, а также Microsoft Flight Simulator 2024, Call of Duty: Black Ops 6 и другие хиты, включая последнюю часть Farming Simulator.

Первый анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся еще в 2010 году. Спустя год GSC закрылать и вновь возобновила свою деятельность в 2014 году. Повторный анонс игры состоялся в 2018 году, но только в 2021 году ее показали публике, назначив дату релиза на 28 апреля 2022 года. Затем начались черада переносов: на декабрь 2022 года, конец 2023 года, начало 2024 года, 5 сентября и наконец 20 ноября.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сегодня в 19:00 по МСК на ПК и Xbox Series, а также сразу же станет доступна в Game Pass.