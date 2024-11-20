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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 520 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl возглавила глобальный чарт продаж Steam

Gruz_
Новости

За последние несколько дней предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже продвинули ее вверх по рейтингу среди платных игр в Steam, но теперь игра сделала еще один шаг, опередив не только платные, но и f2p-игры.

STALKER 2: Heart of Chernobyl возглавила глобальный чарт платных игр в Steam

За несколько часов до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 поднялась на вершину глобального чарта продаж Steam, обогнав Steam Deck, Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, а также Microsoft Flight Simulator 2024, Call of Duty: Black Ops 6 и другие хиты, включая последнюю часть Farming Simulator.

Первый анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся еще в 2010 году. Спустя год GSC закрылать и вновь возобновила свою деятельность в 2014 году. Повторный анонс игры состоялся в 2018 году, но только в 2021 году ее показали публике, назначив дату релиза на 28 апреля 2022 года. Затем начались черада переносов: на декабрь 2022 года, конец 2023 года, начало 2024 года, 5 сентября и наконец 20 ноября.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сегодня в 19:00 по МСК на ПК и Xbox Series, а также сразу же станет доступна в Game Pass.

18
91
Комментарии: 91
Ваш комментарий
Фризостат
26
my93

ща буит мясо xD

0
bubenson

Ждём ветку у кого сколько скачалось.

2
Евгений Кондратенко

Щас увидят багодром и рефанды полетят. Все-таки играя сам ты все это видишь.

19
Mark500

Да я смотрел слитый геймплей. Там жестяк творится. Монстры появляются из воздуха. Люди пытаются идти в стену как в Обливионе. Мутные текстуры. Брызги крови как будто из баллончика.

Надо было ещё пару лет пошлифовать :)

5
Евгений Кондратенко Mark500

Ну так походу правда их насильно заставили выпустить игру в каком бы то ни было состоянии. А сколько амбиций было. Unreal engine 5, синематики уровня некст гена. А на деле пшик багованый. Некоторые ещё побежали и купили. Настолько свербило поиграть, и похвастаться покупкой в комментах🤣 Ладно. Их выбор. Хотят жрать кал за свои деньги пусть жрут.

4
shurasick876 Евгений Кондратенко

Ну так потому что то, что игры не было - оказалось правдой)

Смешно, что даже поляки смогли сделать работоспособный кибербаг, а тут, походу, всё хуже раз в 10.

2
OneTweak

ещё и + ставят

0
Freund Benno Евгений Кондратенко

Ну кстати как раз синематики очень даже ничего сделаны, интересно у кого заказывали работу, а вот по поводу всего остального, иронично замечу, что лучше бы перенесли для полировки на год-два

0
shurasick876

Походу дела, в игре и симуляцию жизни убрали, вместе с нормальным геймплеем)

13
Mark500

Там А-Лайф сделан в виде внезапного появления монстров прямо перед тобой...

6
zloi_iozhik

Или добавят с новым длс.

2
yrroodd

Надеюсь хлеб в игре нормальный,8К УЛЬТРАХДД,а то в магазине последнее время хреновый стали делать)

10
askazanov

Ага, ещё и дорогой в придачу!))))

2
Фризостат
2
Фризостат

Вот это я понимаю графоний на ПК, а не консольная дрисня, которую недавно показывали

-3
sltw Фризостат

Трейлер огонь конечно🔥на консоли смысл в том что сидишь от телевизора в нескольких метрах и более худшее качество графики с дивана так сказать не ощущается)

0
AndSmart Фризостат

выглядит очень не плохо

0
Лидер X

PC 4K Ultra 60 FPS, NVIDIA GeForce RTX 4080 трансляция

графон прям в 10 раз лучше чем на xbox

2
Фризостат

Вроде бы не статтерит и выглядит ХОРОШО! Аааа уже хочу опробовать лично

-2
Лидер X Фризостат

да брат, как минимум графон прям зачетный, а вот по багам не ясно

-1
Фризостат Лидер X

Скоро пойдём выяснять, что и как там 😊👍🔥🔥

-2
WiseAdalard Лидер X

Да бог с ними, багами этими, лишь бы не критичные и не мешали прохождению.

1
Не Даша Фризостат

4090 в нативе 4к не справляется 60 фпс вытягивать. Придется игру проходить в 720p на минималках

0
Despot_Aspid

Ну GSC либо пан либо пропан. Предзагрузка в XBOX GameP ass странная, 6мб всего...

1
Лидер X

предзагрузки не будет, сразу как релиз во всем мире будет, так и доступ появится

0
Mark500

Да они игру делали очень долго большой студией. Надо много копий продать чтобы окупилось.

0
Ford1991

Комменты, пошла жара!

1
Федя Кочегар

Студия GSC Game World Сергея Григоровича разбогатеет на игре. Это десятки миллионов долларов

1
orion1786

Интересно он по продажам обойдёт DA тhe veilguard.

0
Mark500

Вейлгард хотя бы стабильно работал. Я без патчей вообще прошёл, ни одного вылета или бага. Фризов нет. Даже удивился, что у такой посредственной РПГ такое хорошее техническое состояние.

0
Фризостат Mark500

Игра была в отличном техническом состоянии

6
shurasick876 Фризостат

скажи это просадкам в Арлатане)

Ну или рынкам или местам с большим количеством НПС, где проц не вывозит нормально звук воспроизводить)

-3
Лидер X shurasick876

У меня тоже не одного бага не было и не тормозила, прошел всю игру на ультрах с трассировкой, в конце игры вообще мобов сыпала игра не реальное количество, и даже в этих тяжёлых сценах все было изи , проц у меня бюджетный райзен 5 5600

2
Фризостат shurasick876
Ну или рынкам или местам с большим количеством НПС, где проц не вывозит нормально звук воспроизводить)

У меня ничего такого не было

0
ZAUSA

Следующая новость про Сталкер 2 в 19:00 или за 2 часа ещё придумают?

0
Фризостат

Сейчас эмбарго спадёт и новостей будет 100500

1
tvorog8088

Посмотрим по онлайну и по отзывам ещё.

0
Lvinomord

Любопытно.Ждем вечерних стримов по игре

0
Юркец

Я помню когда metro exodus вышел, на торенте сразу 25к качаюящих и т п) думаю сталкачь побьет рекорд

0
UndisturbedDelbert

А где отзывы или обзоры про игру. Если наPlayStation 5 Xbox Series уже вышла с ночи.. Чтобы знать чего ждать на пк

0
Лидер X

она не выйдет на ps5

1
UndisturbedDelbert Лидер X

Знаешь в чем прикол . Я не помню но я видел в магазинах предзаказ игры на ps5. Но выйдет позже дата и время не известно.

0
Лидер X UndisturbedDelbert

выйдет через год минимум

0
AndSmart

Взял ультимейт за 4к надеюсь не зря. Пока по видео выглядит не плохо

0
WiseAdalard

да многие купили, просто тихушничают))

1
Не Даша WiseAdalard

Бро я тоже взял

0
Mihanbo Не Даша

явно не в рф живете!.

0
Не Даша Mihanbo

в рф

1
BENDJI

Посмотрел геймплей. Короче если Metro Exodus понравился, то и эта понравится.

0
bubenson

Судя по появившимся обзорам, багов вагон и целая тележка

0
Игромэнс

Пахнет игра пока не очень.

0
AndSmart

ну чёт оценки и вправду слабенькие

0
Фризостат AndSmart

Слабенькие? А тебе надо все 10 из 10? ппц...

2
Игромэнс Фризостат

А какому издателю не надо?! Или покупателю?

Глупейший вопрос.

-1
Фризостат Игромэнс

Нельзя всем угодить. Никогда не будет игры, которая угодит всем. Ну не будет и всё тут

То же самое касается Атомик Харт. Пока одни хвалили, другие засирали. Это реальное житие)

2
ckott4

попукали, покукарекали и купили, всё как обычно

0
Денис Сидоров 5

Сейчас походу каждый второй мамкин стример не удивительно, и наплевать г.вно игра или шедевр главное чтоб хомячки платили бабки вот и весь секрет))))

-1
RebelliousHareton

На i3-12100f & RX 6600 на каком уровне графики пойдёт чтоб 60 фпс и FHD было?

-1
WiseAdalard

сам проверишь вскоре, кто ж знает)

1
Лидер X

жди тесты, сейчас никто не знает как работает на бюджетках

1
Mark500

Судя по графикам опубликованным, придётся включать FSR в режим Баланс.

1
ranis12445

Ждёмс джёмс

-1
Роцкер

К - конкуренция

-2
SnootyZaki

круто

-2
Курен Валуев

Че столько негатива, она даже не вышла еще, да может будут проблемы технические, но может будет отличный геймплей в отличие от какого нибудь душнейшего атомика.

-2
My life is a game

не знаете кстати, в геймпасс насколько по времени эта игра?

-3
Евгений Кондратенко

Хз. Может вообще убирать не будут. Подписка это фишка майков.

0
Hunson Abadeer

Супер. Ждём 19:00

-3
Mihanbo

ну кто ее купить на территории рф просто продажная шва..ь...

-3
Федя Кочегар

Через VPN или Казахстанского аккаунта можно купить

-1
Александр Романовв Федя Кочегар

Только как то не сильно хочется поддерживать этих разработчиков.

-1
Matpoc2

Ждём.

-4
WiseAdalard

на IGN вышло виде гемплея на ПК, графика топ

-5
Mark500

Лидер продаж Стима. После убийства противника ещё остаётся висеть облако крови))))

-6
ckott4

нуууу, так на самом деле много в каких играх бывает. Ты щас притягиваешь за уши

-3
Котян Сутоевич

Это не "облако крови", а индикатор попадания по игроку.

Если уж так хочешь что-то обосрать, то получше готовься.

6
qweqwqwewqeewqqweqwedsads Котян Сутоевич

Нормально он подготовился, даже скрин пережатый с ютуба сделал)

3
Манерный

минус пятнадцать рублей с вашего счета за тупизну комментария

-2
TrueKilluminati

Соболезную купившим, по роликам геймплея релизным, даже Смута выглядит лучше xD

-14
KleptomaniacalAlbert

иди играй тогда в свою смуту

7
TrueKilluminati KleptomaniacalAlbert

Да я уж лучше в Вейлгарде за повестку по хехаю с нормальным графоном и оптимизоном и геймплеем, чем хавать потужный сталкач и скре*ную смуту
Как говорится что российские игро-патриоты обкекались, что украинские игро-патриоты тоже обкекались

Ни у тех ни других не получилось сделать норм))
Ну хотя бы Пионер точно нормальный выйдет, там видно уже старания и стремления, тем более будет ЗБТ и ОБТ еще перед релизом.

Так что любители сталкерской атмосферы нормальной, лучше ждать российский Пионер, чем хавать этот Сталкер Зов Припяти с модом на HD текстуры и сломанными тенями xD

-1