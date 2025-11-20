S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла на PlayStation 5 спустя год эксклюзивности Xbox

Сегодня S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl исполняется год: игра от украинской студии GSC Game World вышла 20 ноября 2024 года на Xbox Series X/S и ПК. Разработчик продолжает совершенствовать свою работу: обновление 1.7 доступно уже несколько дней. Оно улучшает такие аспекты, как боевая система и ИИ, а также продолжает масштабную работу по оптимизации и исправлению ошибок, в которых так нуждалась версия 1.0.

Xbox пользовалась особыми отношениями с S.T.A.L.K.E.R. 2, которые включали не только временный эксклюзив для консоли, но и релиз игры в первый день в подписке Game Pass. Однако эта эксклюзивность закончилась: сегодня S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла на PlayStation 5 вместе с релизным трейлером.