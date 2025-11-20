ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 878 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла на PlayStation 5 спустя год эксклюзивности Xbox

monk70 monk70

Сегодня S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl исполняется год: игра от украинской студии GSC Game World вышла 20 ноября 2024 года на Xbox Series X/S и ПК. Разработчик продолжает совершенствовать свою работу: обновление 1.7 доступно уже несколько дней. Оно улучшает такие аспекты, как боевая система и ИИ, а также продолжает масштабную работу по оптимизации и исправлению ошибок, в которых так нуждалась версия 1.0.

Xbox пользовалась особыми отношениями с S.T.A.L.K.E.R. 2, которые включали не только временный эксклюзив для консоли, но и релиз игры в первый день в подписке Game Pass. Однако эта эксклюзивность закончилась: сегодня S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла на PlayStation 5 вместе с релизным трейлером.

jax baron

сонибоев поздровляю

2
SoRaS3

Неожиданно. ))

1
MNM 777
BattleEffect

радостное сочувствие

2
saiditsme

И есть такие, кто будет в это играть на соне?

vertehwost

Test Your Might

Пользователь ВКонтакте

Админ, как бы ну это // Влад Волк

Eclair_93

Теперь и сонибои кал пожрут.

redagast29

Если что игра признана не желательной на территории РФ. Как и здравый смысл.