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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 718 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 может выйти 15 февраля 2024 года

Sefast
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля может выйти 15 февраля 2024 года. Об этом стало известно благодаря последнему трейлеру, посвященному сталкеру Бродяге.

В сцене с Коршуновым на рации видны цифры. Приблизив и перевернув можно заметить цифры 15.2, что сходится со слитой дорожной картой разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля от Вестника «Того Самого Сталкера», где GSC Game World запланировала релиз игры на середину февраля 2024 года. В этой же сцене Коршунов говорит, что он никак не может сложить пазл и просит помощи у главного героя в лице Скифа.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля намечен на первый квартал 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.

25
110
Комментарии: 110
Ваш комментарий
Raf9111
93
DanilFreeze225

АХАХАХАХА

0
SharpAelinor DanilFreeze225

🤦‍♂️

-3
vzglydizugla

Халва 3 упала на пол от смеха.

15
DanilFreeze225 DanilFreeze225

я просто с анекдота угарнул вы чего

3
Brazz20000

Ахах,

0
Ваtоn
37
GayFish

Скорее всего в ней все разочаруются, кто ее ждал со времен Зова Припяти, а кто не ждал, тот получит средненький шутан, который будет хуже Metro Exodus.

32
Lorenzo Lamas

будет такая же игра как The Day Before вышла

13
Razox Lorenzo Lamas

Ну такой как Дей Бифор не будет, так как она хотя бы вышла 😂

9
virtus2d

Это ещё можно будет считать успехом, если случится именно так.

1
Daringer Lorenzo Lamas

не фантазируй, хуже этого дерьма ничего нету и не будет уже.

0
ratte88

Фанат сталкера не мамонт. Не вымрет. Продолжаю верить ГСК, что они не перенесут игру в очередной раз!!!

14
Dimitrius82

XD

1
Daringer

как и хейтер не вымрет, всегда зайдёт в новость о стулкере чтобы напомнить как ему насрать на игру -_-

-1
cch1cken

Осторожно, слишком много вангующих профессиональных геймеров и юмористов в коментах. Смуту с нетерпением ждут

10
Mark500

А багов много будет на релизе?)

9
Pop Egor90

Много... ооочень много!

45
Dimitrius82 Pop Egor90

Это про весь проект в целом?)

5
Кей Овальд

Все.

0
Sanchelius

Может выйдет, а может не выйдет. Разрабы уже много раз заявляли про «может».

«Может выйти», пфф ... не первый год это слышем.

9
Eraser27

Шанс выхода в эту дату 50% - может выйти, а может и нет.

6
Pop Egor90
8
ALEX-220

я так понимаю Русской озвучки не будет?

3
Unicorling

Субтитров тоже

0
Ozstriker_
Спойлер

😂

0
ArXaHgEL17 Unicorling

Субтитры вообще то будут, а озвучка подъедет в первые недели благодоря нейросетке и

0
Ольга Бузова

Будет ,там будут злые русские

0
askazanov

И кто то верит этому?)))))

3
FlyRazer

Забавно. Мне одному кажется, что от трейлера к трейлеру графоний испаряется куда то?)

3
StarDNikolaevich

Ничего Вы не понимаете в современном геймдеве, это такая "оптимизация".

0
Evil in the flеsh

Про Xbos Series S не забывай, на нем игра тоже должна как-то работать.

0
virtus2d

Ну время идёт. Количество денег для попила от лохов инвесторов уменьшается. Вот и показушные ролики становятся более бюджетными.

0
Canek85

А на торренте какого числа выйдет?

3
Glukinc

Учитывая что выходит в gog, то видимо день в день.

3
Уильям Аркетт Glukinc

А русский будет язык? Хотя бы субтитры

0
tesla707 Уильям Аркетт

насколько я понимаю нет, но уверен за пару часов (пока с торрента качать будем) сделают сабы нейросетью.

0
StarDNikolaevich Уильям Аркетт

Русские субтитры заявлены на странице игры как в Steam, так и в GOG.

1
свидетель крайзиса

лол я один зеленского в ролике увидел?

3
David1488

Уахахаххахах, а ведь похож)

1
KPAHbl4

не один) разрабы тоже не могут не видеть сходства и выходит что это специально сделано и ооочень странное решение...

-1
AndruhaGruz
3
Alex Row

Хз- не понимаю я злорадства геймеров. Если выходит плохая игра- в первую очередь страдаем мы, лишаясь годного продукта. Вам мало разочарований- сравните количество годных релизов этого года- и фейлов. С каждым годом хороших игр выходит все меньше и меньше- а вы, с пеной у рта, подливаете масла в огонь. И я сейчас не про сталкер- странно было бы увидеть позитивные комменты на будущую игру украинских разрабов на российском сайте- я про игропром в целом. Вас радует, когда игра проваливается на релизе, не говоря уже о том, что большинство комментаторов из категории "не играл- но осуждаю", ну и конечно же гейм-куколды- те, которые не играют, а проходят на ютубе. Киберпанк не ругал разве что ленивый, Дез Стрендинг ютубер назвал "симулятором яндекс-доставки"- и все, как попугаи, принялись за ним повторять, даже не попытавшись поиграть. Таких примеров множество. Игры созданы, чтобы в них играть- а не скулить "раньше было лучше", "а если бы".

2
Lereman

Друг, всё просто. Хорошей игре - хорошие продажи, а плохой игре - плохие продажи.

Если кто-то пытается накормить нас очередным продуктом игросодержающим недоваренным, то почему мы должны это с ложчеку вкушать и радоваться что нам соизволили за наши деньги скушать столь "замечательный" продукт? И я так же не про сталкера сейчас, а про индустрию в целом.

Почему мы не должны радоваться провалу очередного бездушного поделия от крупных компаний, который делают абсолютно неоригинальные продукты для выдойки своих покупателей и еще и навязывают им свои идеологически нравоучения?

Почему я не должен злорадствовать провалу Голлума, если это паразит на теле вполне достойной вселенной? Почему я должен радоваться тому как мне хотят скормить киберпанк с триллардом багов и миллиардом недостающих фич, которые потом добавляли в течении 3х лет? Ведь если бы киберпанк был замечателен таков каков есть их бы не добавляли, согласись?

Почему я должен быть доволен тем что ларианы пытаются втюхать мне игру с порезанным контентом, без концовки и кучей повестки?

Имея самоуважение, друг. Это не они нужны нам, это мы нужны им. Свято место пусто не бывает и на место разорившегося трешодела приходят 10 новых и 1 из них одумается и будет делать годноту.

Игры должны выходить доделанными, игры должны быть интересными для игроков, игры не должны пытаться выжать каждую копеечку с игрока - разве это такие большие требования? Разве это невыполнимо?
Игры это товар и мы вполне в праве оценивать его качество. И если его качество откровенно неудовлетворительное, а продавец активно отказывается соглашаться с этим и срывается на визги - то ничего кроме злорадства его крах вызывать и не может.

6
ratte88

Ты спрашиваешь и удивляешься, почему русские хейтят сралкер, но при этом пишешь про гейм-куколдов, лол.

Куколдом будет тот, кто сралкер купит, ибо этот политизированный кусок кала, который переносится каждый год и будет как калфилд (и три прошлых сталкера) ещё допиливаться игроками.

-7
Dimitrius82

эм.... Ну банальный и фактический пример. Фар Край, 4, 5, 6 части были мною удалены. Ну вот не смог пройти, надоело, глупо, однотипно, скучно. И не на начальном этапе, в 6-й части даже до трапов и веганов добрался по сюжету. ну вообще игра НЕ О ЧЁМ. А в противовес появилась такая штука как Корсары 2 Пираты Карибского Моря Аддон Возвращение Морской Легенды. Боже, ролики на тик токе весят меньше чем эта игра, она топорная во всех смыслах! Но она писец как затягивает в процесс. Есть толечка хардкора, интересный рандом, отсутствие сюжета, но слегка сложное и интересное развитие. Торговли и однотипные задания. Но игра цепляет!!!!! Киберпанк зацепил к слову только Джонни, боёвка только за Нетраннера понравилась. Хотя ведьмак, этой же студии как по мне шедевр!

Потраченных средств, жаль...

2
pudovik1704

Я так понял,ты из тех,кто любит обмазываться овнецом и говорить,как вкусно?Наверно,и предзаказы делаешь,да?Вот из-за таких терпил,разрабы и забивают на качество...

-3
vzglydizugla Dimitrius82

Эм, открой для себя Корсары; Город Потерянных Кораблей.

0
SERGIOUS LEE

Я так понял русской озвучки наверное не будет? а то что она выйдет 15 февраля сомневаюсь

2
Werew01f

Натягивание совы на

1
AdamC

или 25 года в январе, судя по этим же цифрам... зачем вообще из трейлера брать даты? берите по гороскопу, по погоде, даже по нересту сома будет точнее

1
Punisher1

Он может хоть завтра выйти. Но в каком виде он выйдет это уже другой вопрос. Киберпанк 3 года назад вышел а нормальный вид получил только недавно выйдя из раннего доступа. Не думаю что здесь будет разница. Выпустят и будут патчить минимум года 2

1
Shock Burst

Ну не знаю, я киберпанк прошел сразу после выхода, и не встретил никаких критических багов!

1
KnDiman

Ну в принципе они путь для отступления в подсказке оставили - год не указан, а если что, то можно как capcom при переносе pragmata листочек с извинениями и переносом сделать в конце концов сказать, что мы не на это намекали и привязать эту загадку к внутриигровым событиям, в общем сомневаюсь в таком скором выходе.

1
Levis Live

Не поверю пока не выйдет :D

1
InventiveLyall

из-за одного .авнюка такая дрянь произошла, мне нравится сталкер.

1
KPAHbl4

не расстраивайся еще не всё потеряно он всё ещё может сам создать настоящую зону и будешь в реальности сталкером))

-1
Red_Cat_Fat

Когда авторы уже и не знают когда выйдет игра и вместо того, чтобы заявлять дату "подпихивают загадки". Чтобы если вышла 15го - "Ой, мы же намекали". Ну а если не вышла, то не вышла, че вы выдумываете цифры всякие?

1
Lavuer

...а может и не выйти. Муахахаха!!11

1
KPAHbl4

ну это само напрашивалось))

0
I love my computer

Пфф, да не выйдет

0
st1g-210890

Ох будет"сеча" в феврале, между боярами и ждалкерами. А если серьзно, то надо будет посмотреть, что там наобещали по итогу, авторы обоих проектов. Конечно же, покупка только в проверенном зелёном магазине😁

0
Balmont92

Что-то нет желания, даже бесплатно, в это играть.

0
211186

Русский будет?)

0
Lelik_mc_kawai

русская локализация, без русской озвучки)

1
denesco

"... забагованным и неоптимизированным куском кода." - должен был закончиться заголовок этой новости.

0
StarDNikolaevich

Вы уже играли в полную/релизную версию?

-1
Гейб 30 процентный

Он должен был выйти в апреле 2022 года ;)

0
Gamer_P

Дайте отгадаю, скоро у них опять загорятся сервера или русские хакеры всё украдут вместе с Григоровичем ахахах и релиз перелетит на 2025 год ахахах

0
Кей Овальд

А может и нет. А может и не может...

0
virtus2d

Может выйти, а может и не выйти, как последние, сколько там уже лет?)

0
Victor Dukoff

У этой помойки дата неверно указана, аж на целые полмесяца. Ведь данный кусок кода выйдет 30-ого февраля. Что значит - нет такой даты? Ну тогда - ой)

0
warp 37

Блин, хотелось бы коллекционное издание взять, да кредит за ноутбук не выплачу ещё к тому времени.

0
Goodvini

Может, а может и не может.

0
Mimizu

Подождем официальной информации по игре. А то можно многое ожидать и в итоге разочароваться.

0
Qwa7

Может выйти, а может и нет.

0
Sweety_Mustard

поиск на странице выдал 6 аналогичных сообщений, да сцук, как вы меня опередили ;D

0
AK102

Да и болт на них в любом случае.

0
InboxM

Нет, 15.2 , это дата переноса. Какого года не уточняется.

0
Имран2442

Если и в этот раз окажется враньем, то всё, смело не жду. Хотя есть еще вероятность того, что выпустят как киберпанк , а потом будут выходить патчи.

-1
golumen

твердо и четко, не жду...

2
planetamag

404 должен был выйти в феврале 2022 , но не вышел. И тут о5 февраль, какая отмазка в этот раз будет?

-1
Выxyxoль

"Кляти москали знову бомбити! Вихид гры неможливий. Але ви можете зробити попередне замовлення."

1
mrKAB2N

Эх, без русской озвучки уже не то

-1
Леший3

мододелы потом наделают и озвучки)) и чего угодно!)))

0
martin32

какой-то кал оф дути показали.

-2
Макс Макс 007

И чё вы лайкаете новость =) Ждёте наверное, когда провалится?

-2
Serious Ash

Выйдет очередной трейлер, а не игра. За 3 месяца можно что-то сварганить и опять деньжата покапают.

-2
syberroma

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 15 февраля 2024 года???

-2
ilyakingcud

Ну пойдет, купил за копейки, поэтому особо чего то мега крутого не жду,если будет хотя бы 6-7 из 10 и норм

-2
GratefulOrmus

а что это ггг кто еще ждет фуу

-2
Pycckuu_XAKEP

а чего не 24 февраля?...

-2
Whiskey_40Vol

30 февраля

0
ZackSnyder

да не выйдет ничего. там и выходить нечему. или склепают из готовых ассетов очередного гомункула.

-3
Lereman

Выйдет-выйдет, конечно же выйдет, главное - ВЕРИТЬ.

Ахахаха. Но если серьезно, то вангую очередной перенос за пару недель до "релиза" ибо учитывая качество слитой альфы - там игры еще и в помине нет. Ни графона, ни физона, ни механик, ни ИИ. Ничего. Голый каркас из сырых текстур. Выпускать ТАКОЕ на рынок было бы чистым безумием...

Но с другой стороны их майки могут подгонять, а может они и впрямь безумцы не замечающие какой мусор склепали и что там работы еще минимум на 1.5 года наращивания мяса на этот голый каркас.

-4
OskarSS

даже на торанте её качать не буду мимо шлак

-5
tesla707

да всем насрать будешь ты её качать или нет.

иди играй в российскую мутотень - атомик и смуту.

2
Tlister

Да ты бы и купить не смог, сомневаюсь что у такого есть средства на игры в стиме

0
Гамер132

Вот читаю и афигеваю. Люди шутят про переносы и т.д. А ведь хомячки наверное не в курсе, что это делается для лучшей полировки, чтоб не выпускать игру в РД. Но нет, хомячки будут сидеть и угарать, параллельно с этим думая "скорей бы в торрент эдишн поиграть"

-6
Evil in the flеsh

Т.е все игры которые переносили, в итоге выходили супер отполированными и оптимизированными на старте. CP2077 соврать не даст.

0
Pixel_l

игра года

-7
Dr.Love

какого?

1
Таня Коробейникова

Главное чтоб основа хорошая в итоге получилась, для будущих модов. И локации нормальные.Если в итоге будет прямая кишка как в метро, без возможности собственно посталкать - очень сильно расстроюсь)) Готов играть на любом языке, лишь бы геймплей был)

-11
nodas

Какие моды на 5 анриле ? забудьте, не будет тех глобальных модов, как на трилогию

7
ArXaHgEL17

Ну есть же билд, да это тот самый сталкер, но с открытым миром, беги куда хочешь делай что хочешь, часов 60-100 думаю наиграем

0
xfkartman90 ArXaHgEL17

Тот самый сталкер? Околонулевая атмосфера и деревянная стрельба это тот самый сталкер? Это больше похоже уже на пародию call of duty в декорациях совка

1
Uilenspiegel ArXaHgEL17

Давай я тебе пустую карту многокилометровую продам. Будешь там бегать хоть часов 200 куда хочешь. Правда она пуста, но для тебя это видимо не главное. Ты наверное ещё и старфилд схавал?

2
pudovik1704 Uilenspiegel

Ахаха,схавал,конечно.Дерьмоеды они такие,любят побольше...

0