S.T.A.L.K.E.R. 2 может выйти 15 февраля 2024 года

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля может выйти 15 февраля 2024 года. Об этом стало известно благодаря последнему трейлеру, посвященному сталкеру Бродяге.
В сцене с Коршуновым на рации видны цифры. Приблизив и перевернув можно заметить цифры 15.2, что сходится со слитой дорожной картой разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля от Вестника «Того Самого Сталкера», где GSC Game World запланировала релиз игры на середину февраля 2024 года. В этой же сцене Коршунов говорит, что он никак не может сложить пазл и просит помощи у главного героя в лице Скифа.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля намечен на первый квартал 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.
АХАХАХАХА
🤦♂️
Халва 3 упала на пол от смеха.
я просто с анекдота угарнул вы чего
Ахах,
Скорее всего в ней все разочаруются, кто ее ждал со времен Зова Припяти, а кто не ждал, тот получит средненький шутан, который будет хуже Metro Exodus.
будет такая же игра как The Day Before вышла
Ну такой как Дей Бифор не будет, так как она хотя бы вышла 😂
Это ещё можно будет считать успехом, если случится именно так.
не фантазируй, хуже этого дерьма ничего нету и не будет уже.
Фанат сталкера не мамонт. Не вымрет. Продолжаю верить ГСК, что они не перенесут игру в очередной раз!!!
XD
как и хейтер не вымрет, всегда зайдёт в новость о стулкере чтобы напомнить как ему насрать на игру -_-
Осторожно, слишком много вангующих профессиональных геймеров и юмористов в коментах. Смуту с нетерпением ждут
А багов много будет на релизе?)
Много... ооочень много!
Это про весь проект в целом?)
Все.
Может выйдет, а может не выйдет. Разрабы уже много раз заявляли про «может».
«Может выйти», пфф ... не первый год это слышем.
Шанс выхода в эту дату 50% - может выйти, а может и нет.
я так понимаю Русской озвучки не будет?
Субтитров тоже
😂
Субтитры вообще то будут, а озвучка подъедет в первые недели благодоря нейросетке и
Будет ,там будут злые русские
И кто то верит этому?)))))
Забавно. Мне одному кажется, что от трейлера к трейлеру графоний испаряется куда то?)
Ничего Вы не понимаете в современном геймдеве, это такая "оптимизация".
Про Xbos Series S не забывай, на нем игра тоже должна как-то работать.
Ну время идёт. Количество денег для попила от лохов инвесторов уменьшается. Вот и показушные ролики становятся более бюджетными.
А на торренте какого числа выйдет?
Учитывая что выходит в gog, то видимо день в день.
А русский будет язык? Хотя бы субтитры
насколько я понимаю нет, но уверен за пару часов (пока с торрента качать будем) сделают сабы нейросетью.
Русские субтитры заявлены на странице игры как в Steam, так и в GOG.
лол я один зеленского в ролике увидел?
Уахахаххахах, а ведь похож)
не один) разрабы тоже не могут не видеть сходства и выходит что это специально сделано и ооочень странное решение...
Хз- не понимаю я злорадства геймеров. Если выходит плохая игра- в первую очередь страдаем мы, лишаясь годного продукта. Вам мало разочарований- сравните количество годных релизов этого года- и фейлов. С каждым годом хороших игр выходит все меньше и меньше- а вы, с пеной у рта, подливаете масла в огонь. И я сейчас не про сталкер- странно было бы увидеть позитивные комменты на будущую игру украинских разрабов на российском сайте- я про игропром в целом. Вас радует, когда игра проваливается на релизе, не говоря уже о том, что большинство комментаторов из категории "не играл- но осуждаю", ну и конечно же гейм-куколды- те, которые не играют, а проходят на ютубе. Киберпанк не ругал разве что ленивый, Дез Стрендинг ютубер назвал "симулятором яндекс-доставки"- и все, как попугаи, принялись за ним повторять, даже не попытавшись поиграть. Таких примеров множество. Игры созданы, чтобы в них играть- а не скулить "раньше было лучше", "а если бы".
Друг, всё просто. Хорошей игре - хорошие продажи, а плохой игре - плохие продажи.
Если кто-то пытается накормить нас очередным продуктом игросодержающим недоваренным, то почему мы должны это с ложчеку вкушать и радоваться что нам соизволили за наши деньги скушать столь "замечательный" продукт? И я так же не про сталкера сейчас, а про индустрию в целом.
Почему мы не должны радоваться провалу очередного бездушного поделия от крупных компаний, который делают абсолютно неоригинальные продукты для выдойки своих покупателей и еще и навязывают им свои идеологически нравоучения?
Почему я не должен злорадствовать провалу Голлума, если это паразит на теле вполне достойной вселенной? Почему я должен радоваться тому как мне хотят скормить киберпанк с триллардом багов и миллиардом недостающих фич, которые потом добавляли в течении 3х лет? Ведь если бы киберпанк был замечателен таков каков есть их бы не добавляли, согласись?
Почему я должен быть доволен тем что ларианы пытаются втюхать мне игру с порезанным контентом, без концовки и кучей повестки?
Имея самоуважение, друг. Это не они нужны нам, это мы нужны им. Свято место пусто не бывает и на место разорившегося трешодела приходят 10 новых и 1 из них одумается и будет делать годноту.
Игры должны выходить доделанными, игры должны быть интересными для игроков, игры не должны пытаться выжать каждую копеечку с игрока - разве это такие большие требования? Разве это невыполнимо?
Игры это товар и мы вполне в праве оценивать его качество. И если его качество откровенно неудовлетворительное, а продавец активно отказывается соглашаться с этим и срывается на визги - то ничего кроме злорадства его крах вызывать и не может.
Ты спрашиваешь и удивляешься, почему русские хейтят сралкер, но при этом пишешь про гейм-куколдов, лол.
Куколдом будет тот, кто сралкер купит, ибо этот политизированный кусок кала, который переносится каждый год и будет как калфилд (и три прошлых сталкера) ещё допиливаться игроками.
эм.... Ну банальный и фактический пример. Фар Край, 4, 5, 6 части были мною удалены. Ну вот не смог пройти, надоело, глупо, однотипно, скучно. И не на начальном этапе, в 6-й части даже до трапов и веганов добрался по сюжету. ну вообще игра НЕ О ЧЁМ. А в противовес появилась такая штука как Корсары 2 Пираты Карибского Моря Аддон Возвращение Морской Легенды. Боже, ролики на тик токе весят меньше чем эта игра, она топорная во всех смыслах! Но она писец как затягивает в процесс. Есть толечка хардкора, интересный рандом, отсутствие сюжета, но слегка сложное и интересное развитие. Торговли и однотипные задания. Но игра цепляет!!!!! Киберпанк зацепил к слову только Джонни, боёвка только за Нетраннера понравилась. Хотя ведьмак, этой же студии как по мне шедевр!
Потраченных средств, жаль...
Я так понял,ты из тех,кто любит обмазываться овнецом и говорить,как вкусно?Наверно,и предзаказы делаешь,да?Вот из-за таких терпил,разрабы и забивают на качество...
Эм, открой для себя Корсары; Город Потерянных Кораблей.
Я так понял русской озвучки наверное не будет? а то что она выйдет 15 февраля сомневаюсь
Натягивание совы на
или 25 года в январе, судя по этим же цифрам... зачем вообще из трейлера брать даты? берите по гороскопу, по погоде, даже по нересту сома будет точнее
Он может хоть завтра выйти. Но в каком виде он выйдет это уже другой вопрос. Киберпанк 3 года назад вышел а нормальный вид получил только недавно выйдя из раннего доступа. Не думаю что здесь будет разница. Выпустят и будут патчить минимум года 2
Ну не знаю, я киберпанк прошел сразу после выхода, и не встретил никаких критических багов!
Ну в принципе они путь для отступления в подсказке оставили - год не указан, а если что, то можно как capcom при переносе pragmata листочек с извинениями и переносом сделать в конце концов сказать, что мы не на это намекали и привязать эту загадку к внутриигровым событиям, в общем сомневаюсь в таком скором выходе.
Не поверю пока не выйдет :D
из-за одного .авнюка такая дрянь произошла, мне нравится сталкер.
не расстраивайся еще не всё потеряно он всё ещё может сам создать настоящую зону и будешь в реальности сталкером))
Когда авторы уже и не знают когда выйдет игра и вместо того, чтобы заявлять дату "подпихивают загадки". Чтобы если вышла 15го - "Ой, мы же намекали". Ну а если не вышла, то не вышла, че вы выдумываете цифры всякие?
...а может и не выйти. Муахахаха!!11
ну это само напрашивалось))
Пфф, да не выйдет
Ох будет"сеча" в феврале, между боярами и ждалкерами. А если серьзно, то надо будет посмотреть, что там наобещали по итогу, авторы обоих проектов. Конечно же, покупка только в проверенном зелёном магазине😁
Что-то нет желания, даже бесплатно, в это играть.
Русский будет?)
русская локализация, без русской озвучки)
"... забагованным и неоптимизированным куском кода." - должен был закончиться заголовок этой новости.
Вы уже играли в полную/релизную версию?
Он должен был выйти в апреле 2022 года ;)
Дайте отгадаю, скоро у них опять загорятся сервера или русские хакеры всё украдут вместе с Григоровичем ахахах и релиз перелетит на 2025 год ахахах
А может и нет. А может и не может...
Может выйти, а может и не выйти, как последние, сколько там уже лет?)
У этой помойки дата неверно указана, аж на целые полмесяца. Ведь данный кусок кода выйдет 30-ого февраля. Что значит - нет такой даты? Ну тогда - ой)
Блин, хотелось бы коллекционное издание взять, да кредит за ноутбук не выплачу ещё к тому времени.
Может, а может и не может.
Подождем официальной информации по игре. А то можно многое ожидать и в итоге разочароваться.
Может выйти, а может и нет.
поиск на странице выдал 6 аналогичных сообщений, да сцук, как вы меня опередили ;D
Да и болт на них в любом случае.
Нет, 15.2 , это дата переноса. Какого года не уточняется.
Если и в этот раз окажется враньем, то всё, смело не жду. Хотя есть еще вероятность того, что выпустят как киберпанк , а потом будут выходить патчи.
твердо и четко, не жду...
404 должен был выйти в феврале 2022 , но не вышел. И тут о5 февраль, какая отмазка в этот раз будет?
"Кляти москали знову бомбити! Вихид гры неможливий. Але ви можете зробити попередне замовлення."
Эх, без русской озвучки уже не то
мододелы потом наделают и озвучки)) и чего угодно!)))
какой-то кал оф дути показали.
И чё вы лайкаете новость =) Ждёте наверное, когда провалится?
Выйдет очередной трейлер, а не игра. За 3 месяца можно что-то сварганить и опять деньжата покапают.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 15 февраля 2024 года???
Ну пойдет, купил за копейки, поэтому особо чего то мега крутого не жду,если будет хотя бы 6-7 из 10 и норм
а что это ггг кто еще ждет фуу
а чего не 24 февраля?...
30 февраля
да не выйдет ничего. там и выходить нечему. или склепают из готовых ассетов очередного гомункула.
Выйдет-выйдет, конечно же выйдет, главное - ВЕРИТЬ.
Ахахаха. Но если серьезно, то вангую очередной перенос за пару недель до "релиза" ибо учитывая качество слитой альфы - там игры еще и в помине нет. Ни графона, ни физона, ни механик, ни ИИ. Ничего. Голый каркас из сырых текстур. Выпускать ТАКОЕ на рынок было бы чистым безумием...
Но с другой стороны их майки могут подгонять, а может они и впрямь безумцы не замечающие какой мусор склепали и что там работы еще минимум на 1.5 года наращивания мяса на этот голый каркас.
даже на торанте её качать не буду мимо шлак
да всем насрать будешь ты её качать или нет.
иди играй в российскую мутотень - атомик и смуту.
Да ты бы и купить не смог, сомневаюсь что у такого есть средства на игры в стиме
Вот читаю и афигеваю. Люди шутят про переносы и т.д. А ведь хомячки наверное не в курсе, что это делается для лучшей полировки, чтоб не выпускать игру в РД. Но нет, хомячки будут сидеть и угарать, параллельно с этим думая "скорей бы в торрент эдишн поиграть"
Т.е все игры которые переносили, в итоге выходили супер отполированными и оптимизированными на старте. CP2077 соврать не даст.
игра года
какого?
Главное чтоб основа хорошая в итоге получилась, для будущих модов. И локации нормальные.Если в итоге будет прямая кишка как в метро, без возможности собственно посталкать - очень сильно расстроюсь)) Готов играть на любом языке, лишь бы геймплей был)
Какие моды на 5 анриле ? забудьте, не будет тех глобальных модов, как на трилогию
Ну есть же билд, да это тот самый сталкер, но с открытым миром, беги куда хочешь делай что хочешь, часов 60-100 думаю наиграем
Тот самый сталкер? Околонулевая атмосфера и деревянная стрельба это тот самый сталкер? Это больше похоже уже на пародию call of duty в декорациях совка
Давай я тебе пустую карту многокилометровую продам. Будешь там бегать хоть часов 200 куда хочешь. Правда она пуста, но для тебя это видимо не главное. Ты наверное ещё и старфилд схавал?
Ахаха,схавал,конечно.Дерьмоеды они такие,любят побольше...