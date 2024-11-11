S.T.A.L.K.E.R. 2 начинает покорять чарты продаж за несколько недель до официального релиза

Недавняя новость о том, что ожидаемый шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 "ушел на золото", крайне благоприятно сказалась на продажах игры. Новый проект от студии GSC Game World за эти выходные значительно увеличил количество предзаказов и ворвался в чарты продаж, несмотря на отсутствие антипиратской защиты Denuvo и доступность в каталоге подписки Game Pass. Сейчас игра входит в десятку бестселлеров цифрового магазина Steam.

На данный момент нет точных данных о продажах S.T.A.L.K.E.R. 2, однако, судя по всему, геймеры охотно оформляют предзаказы. Особенно пользователей обрадовала новость об отсутствии спорной защиты Denuvo, которая, по некоторым данным, негативно влияет на производительность игр. За эти выходные шутер поднялся сразу на седьмое место в списке самых продаваемых игр в Steam, как показывает глобальная статистика магазина. Во многих европейских регионах игра вошла в топ-20 продаваемых проектов, и это при том, что до релиза остается несколько недель.

По некоторым данным, предзаказы также активно оформляются в цифровом магазине GOG, хотя там нет явного списка самых продаваемых проектов. На успех в этом магазине указывают аналитики, специализирующиеся на европейском рынке. По их данным, через GOG игру чаще всего покупают в Польше и Сербии. Продажи на консолях Xbox пока остаются загадкой, вероятно, там игроки отдают предпочтение игре через подписку Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и Xbox уже 20 ноября.