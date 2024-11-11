S.T.A.L.K.E.R. 2 начинает покорять чарты продаж за несколько недель до официального релиза

Недавняя новость о том, что ожидаемый шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 "ушел на золото", крайне благоприятно сказалась на продажах игры. Новый проект от студии GSC Game World за эти выходные значительно увеличил количество предзаказов и ворвался в чарты продаж, несмотря на отсутствие антипиратской защиты Denuvo и доступность в каталоге подписки Game Pass. Сейчас игра входит в десятку бестселлеров цифрового магазина Steam.
На данный момент нет точных данных о продажах S.T.A.L.K.E.R. 2, однако, судя по всему, геймеры охотно оформляют предзаказы. Особенно пользователей обрадовала новость об отсутствии спорной защиты Denuvo, которая, по некоторым данным, негативно влияет на производительность игр. За эти выходные шутер поднялся сразу на седьмое место в списке самых продаваемых игр в Steam, как показывает глобальная статистика магазина. Во многих европейских регионах игра вошла в топ-20 продаваемых проектов, и это при том, что до релиза остается несколько недель.
По некоторым данным, предзаказы также активно оформляются в цифровом магазине GOG, хотя там нет явного списка самых продаваемых проектов. На успех в этом магазине указывают аналитики, специализирующиеся на европейском рынке. По их данным, через GOG игру чаще всего покупают в Польше и Сербии. Продажи на консолях Xbox пока остаются загадкой, вероятно, там игроки отдают предпочтение игре через подписку Game Pass.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и Xbox уже 20 ноября.
Но ведь игра никому в мире не нужна кроме РФ? А, понял, этот список не показатель, так правильно?
Не рф, а снг точнее. Ну а так у игр нет границ, года когда то говорили что jrpgникому кроме япошек не нужны, играем же)
Дак тут и не видно, кто больше купил, РФ, СНГ или весь остальной мир.
// Авахан Элис
И что тут такого? Неужели кто-то реально думал, что "фе" от росийских игроков и отсутствие русской озвучки существенно повлияет на продажи?
Будем посмотреть // Антон Анисков
Интересно что состряпали. Игра уже в следующую среду выходит
Поживем скачаем ,дай бог )))
Во будет хохма ели он обойдет последний век дракона.
Напоминаю, что средства от покупки данной игры идут в поддержку армии НАТО. Каждый, кто купит данную игру, является косвенным предателем (если является гражданином РФ или другой дружественной СНГ). 50 копий достаточно, чтобы собрать один БПЛА для удара по жилому дому и.т.д.
Ты из окопа наверняка пишешь? :) Патриот такой, что любит считать чужие бабки: )
вполне можно получить реальный срок за покупку, так что покупай-пeдoфиляй)
докажи примером :)
Тут парень ниже тоже самое говорил, но к сожалению не нашел
А что делать людям, которые предзаказали до всей этой операции?
в интернете все остается, я думаю выследят в итоге даже тех мошенников из кол центров)
Ну хорошо :D
Предзаказ висит ещё с 21 года жду
Сколько стоил предзаказ в 21 году?
Вообще, чем черт не шутит. Поскольку «Сталкер 2», судя по трейлерам, выглядит и играется как новая часть «Фар край», западной аудитории вполне может зайти.
Жду с нетерпением, а то толковых одиночек совсем нет, либо пройдены.
Ну заценим, пираты не переживайте, игру скорее возможно сольют даже раньше релиза, ну или позже релиза на пару часов (сам бы спиратил, но купил уже давно и рефанд не сделать)
Не знаете когда ачивки подвозят в игры?
В ноябре играть не во что, и поэтому постараюсь все выбить
Обычно игра уже выходит с ачивками, странный вопрос)
А то есть они в день релиза только появляются?Я думал за пару дней до
Эм, а как ты будешь делать ачивки без игры?)
Мне всегда казалось, что ачивки подвозят да 2-3 дня до релиза и там уже можно чекнуть, сколько их и тд
Ну норм чë👍 думаю на нг се сириэс х подарить) ради сталкача и старфилда( кто бы что не говорил) ну и многих других конечно // Александр Комаров
Ну хз, дело конечно субъективное, но я никогда не понимал смысла в хуящиках))) Там всё тоже самое, что и на ПК, только хуже) Ну и вообще, я люблю консольки Сони, практически все поколения были у меня. Кстати, и старфилд там на инглише, на ПК хоть можно озвучку и сабы поставить, в Сталкере наверняка тоже потом сделают озвучку, так что такое себе)
Ну если ответить банально. Но ящик дешевле пк, можно купить подписку и играть в игры не паря ниочем вообще. Щас конечно и на плойке есть подписка и майки молодцы и на пк скинули ее хоть и урезаную. Типа покупаешь бокс на 50к и хз сколько стоит 1год геймпасса и играешь. Со стимом и пк такой фигни не прокатит, покупай или жди пиратку котоую хрен знает когда ломанут. Плойка лучше бокса)) но подороже немного, доплата за элитность🤣
Ах да ачивки на боксе красивее выглядят чем на пк и плойке🤣🤣🤣
А мне кажется на плойке самая хорошая и удобная система трофеев)) Это один из факторов, почему я люблю эту консоль, к слову, в Стиме ачивки ломаются, это очень печалит, не знаю, как на боксе с этим.
Игра свои бабки возьмёт. Даже нет сомнения. Вспомните киберпанк. Фанатов куча и они готовы купить игру, а когда игра без Дуни, то они вдвойне готовы купить, а мододелы потирают ладошки.
Там вроде на будет защиты)) то есть, можно будет скачать) // Дмитрий Кузнецов
да да, а учитывая, что вроде как игры из GOG сливают раньше, то возможно пираты поиграют раньше лицушников)
Это называется накрутка. Ибо ключевым фактором будет не сама игра, а те кто ее создал.
Прям таки покоряет на 7 месте, не улететь бы вовсе в низа, бессмысленный и беспощадный пост, ради бонусов))
Заказал, РФ на Стим подарком. Жду выхода скорее бы уже поиграть в нее!!! Разрабы МОЛОДЦЫ Вам РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
Это ж как себя надо не уважать, чтоб покупать игру из РФ.
Еще один "патриот", из окопа пишет наверняка и агитирует не покупать
Пусть может люди сами решают?) Тут же никто не пишет "только покупайте!!!"
Агитирует? То есть я правильно понимаю, что если тебя будет в какой-нибудь пятерочке продавец оскорблять/унижать или подружаня твоя будет скакать по членам, то ты будешь терпилой и всё с рук спускать будешь? Ну я так то в тебе и не сомневался)
Не сравниваемые примеры)
Ты просто зачем то лезешь в чужой карман и учишь людей как правильно жить и тратить деньги
Все равно что ругать человека, который тратит деньги на сиги - типа тратит деньги на чушь(условно, если ты например не куришь)
Покажи мне, где я лезу в чужой карман? Где я учу человека куда тратить деньги? Аргументируй мне нормально по обоим пунктам.
"Это ж как себя надо не уважать, чтоб покупать игру из РФ."
Ну а это что?
Не синоним "Если купил игру = себя не уважаешь" разве?
Как бы подталкивая человека не покупать.
Пусть он может сам решит, основываясь на своем личном мнение? Хочет купит,хочет пиратит
А что делать тем людям, которые купили еще в 2021 году(через 6 месяцев после покупки рефанд уже не сделать, если что)
Возможно я ошибаюсь, если да, то прошу мне пожалуйста объяснить, что ты хотел этим сказать?
Даже отпуск взял. Главное чтобы оптимизация норм была, как можно меньше багов, ну и русофобского посыла тоже не хотелось бы, надеюсь, разрабы не будут такой уж глупостью заниматься.
Срач в комментариях объявляю открытым // Max Shadrin
Хорошо... Хорошо, что нормальные фанаты не будут играть в это, так как у них уже есть свой "Тот Самый Сталкер". Так?
А тич из ван писа тут причем?
// Атмир Х
А про что хоть это? Что за тот самый?
Это у фанатов надо спрашивать, которые из модов к обычному Сталкеру его "собирают", или при переносе на новый движок у них он "получается".
Сначала строго только торренты! И уже потооооом, если вдруг игра окажется годной, можно и прикупить в коллекцию
И потом отьехать лет на 12) за спонсорство сву))
Только торренты. Хотя подписка геймпасса тоже можно)
бред полный, покажи хоть один пример когда покупка игры привела к такому))
Это вопрос с моральной точки зрения. Но то что спонсорство не бред там в стиме написано что часть выручки пойдет на нужды сву. А наказание за покупку игры тоже было. Не такое конечно как я написал, это была шутка с долей правды возможной, так как посути дело серьезное в военное время, хоть малоумные скажут что это бред, типа "как за донатик могут посадить?"
Ну если задонатить напрямую, то там связь твоей карты с фондом в поддержку или что то такое
А тут еще докажи, что акк твой, что лично ты купил, учитывая что игру вообще официально нельзя купить в рф
Возможно можно постараться, если условно лично я или ты пойду со всеми данными с полицию, и дай бог нас там выслушают, а не просто развернут и посмеются в спину, то наверное можно так привлечь человека
Я же написал что в шутку написал. Про это уже шутили кому не лень. Просто чел написал про покупку вот думаю и моя очередь пришла. А если захотят тебя закрыть за это именно. Они не будут слушать твои оправдания типа у меня аак украли или не мой акк. Придут и зеберут тебя и твой пк. Его на свалку(заберет ктонибудь домой) а тебя в дельфин, как как страшного и опасного терориста)
А так ты спонсируешь спонсора. Счииай через посредника