S.T.A.L.K.E.R. 2: обновление 1.6 задерживается из-за перехода на новую версию движка и подготовки PS5-версии

Студия GSC Game World сообщила, что обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не выйдет в августе. Конкретные сроки релиза разработчики пообещали назвать позже, пояснив, что задержка связана с масштабными изменениями в проекте.
Команда сейчас переводит игру на движок Unreal Engine 5.5.4, добавляет новые функции, обновляет инструменты для моддеров и параллельно готовит полноценную версию для PlayStation 5. Помимо этого, в разработке находится и первое крупное дополнение, которое, по словам студии, предложит «значительное количество нового контента».
Сообщество в целом восприняло задержку с пониманием, отмечая, что улучшения и новый контент стоят ожидания.
Короче то что ещё не было сломано и хоть как то работало сломают окончательно.
Так вам игра не нравится, что стараетесь ни одну новость про S.T.A.L.K.E.R. 2 не пропустить?
Они про серию в основном книжную, дух которой испортили.
Я в посте выше достаточно понятно всё объяснил, прочитай если до тебя не доходит это твои проблемы. Такое ощущение что новости где то хорошо спрятаны и надо проявить недюжинную смекалку что бы их найти.
Сейчас перейдут и вылезет очередная гора новых проблем и будет еще гора патчей на подходе.
У игры много хейтеров, но по лайкам и комментариям заметно, что многие за ней следят
Ну так за этими криворукими рукожопами из GSC забавно наблюдать, просто угораешь над этими кретинами и тем как они пытаются слепить и починить своё кривое поделие, при этом они не способны добавить даже простейшие механики и элементы которые были в оригинальной трилогии.
Ну и опять же хейтеры не на пустом месте появляются, если ты постоянно врёшь и потом выпускаешь шлак, будь готов выгребать по полной.
Может потому что игра не такая плохая, но люди хотят что бы её довели до ума? Сейчас это багованый хлам и это факт, но потенциал есть и печально что игра в руках таких бездарей оптимизации
А в чем потенциал выражается то? В названии? Убери название и что останется? Склепанная на коленках фигня, паразитирующая на имени
Надеюсь сделают полноценную трассировку. И обладателей ведрищ окончательно закопают.
Она тогда на 5090 будет выдавать просадки до 10 ФПС) у меня на 3080ти, просаживантся до 30 местами, и статерит. 3080ти тоже ведрище?
Правильнее на новую версию текущего движка. А то звучит как будто они перевели со своего X-Ray на UE.
ФПС повысится и не будет лагов.
Или понизится что скорее всего
И что это даст? Еще вагон багов, так как предыдущая может с чем то не контачить. И опять будут героически писать патчи. Когда вышел первый сталкер, не было высокоскоростного интернета, и патчи скачать было не откуда, да игра имела баги. Но играть это не мешало. А ждалкер 2 не играбелен вообще.
Тебе ли не пофиг? Про хлам уже забыть
спокойно прошел от и до еще в прошлом году, как десятки тысяч других игроков. Да, баги разумеется были и их много, но как и во многих других современных играх.
Одна из лучших игр за последние 5 лет
С конца
ты про какую?
Да, новая версия движка это то что прям очень необходимо, какой там алайф 2.0 и вырезанные квесты и группировки, и даже целые регионы, зачем делать обещанный мультиплеер? Держите новую версию движка xD
Как бы разницы никому нет, какую там версию движка качать с торрента.
молодцы, что игру не забрасывают, может когда и доведут до ума как тот же киберпанк.
Ну чё фанатики сталкера, вам новую версию пятикратно переваренного ка-, ой, движка покушать принесут. Радуйтесь.
Тормозил этот мусор и раньше, а теперь будет вообще новый уровень.