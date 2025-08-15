ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 19 480 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2: обновление 1.6 задерживается из-за перехода на новую версию движка и подготовки PS5-версии

IKarasik IKarasik

Студия GSC Game World сообщила, что обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не выйдет в августе. Конкретные сроки релиза разработчики пообещали назвать позже, пояснив, что задержка связана с масштабными изменениями в проекте.

Команда сейчас переводит игру на движок Unreal Engine 5.5.4, добавляет новые функции, обновляет инструменты для моддеров и параллельно готовит полноценную версию для PlayStation 5. Помимо этого, в разработке находится и первое крупное дополнение, которое, по словам студии, предложит «значительное количество нового контента».

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили план обновлений на третий и четвёртый кварталы года

Сообщество в целом восприняло задержку с пониманием, отмечая, что улучшения и новый контент стоят ожидания.

31
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
saa0891
Обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 откладывается - разработчики переходят на новый движок

Короче то что ещё не было сломано и хоть как то работало сломают окончательно.

28
Costollom

Так вам игра не нравится, что стараетесь ни одну новость про S.T.A.L.K.E.R. 2 не пропустить?

12
Mirabell Ivsi Costollom

Они про серию в основном книжную, дух которой испортили.

3
saa0891 Costollom
что стараетесь ни одну новость про S.T.A.L.K.E.R. 2 не пропустить?

Я в посте выше достаточно понятно всё объяснил, прочитай если до тебя не доходит это твои проблемы. Такое ощущение что новости где то хорошо спрятаны и надо проявить недюжинную смекалку что бы их найти.

10
Walkan90

Сейчас перейдут и вылезет очередная гора новых проблем и будет еще гора патчей на подходе.

11
vadimsalomatin

У игры много хейтеров, но по лайкам и комментариям заметно, что многие за ней следят

10
saa0891

Ну так за этими криворукими рукожопами из GSC забавно наблюдать, просто угораешь над этими кретинами и тем как они пытаются слепить и починить своё кривое поделие, при этом они не способны добавить даже простейшие механики и элементы которые были в оригинальной трилогии.

Ну и опять же хейтеры не на пустом месте появляются, если ты постоянно врёшь и потом выпускаешь шлак, будь готов выгребать по полной.

27
Петюша Петюшенька

Может потому что игра не такая плохая, но люди хотят что бы её довели до ума? Сейчас это багованый хлам и это факт, но потенциал есть и печально что игра в руках таких бездарей оптимизации

4
HomyaQQ Петюша Петюшенька

А в чем потенциал выражается то? В названии? Убери название и что останется? Склепанная на коленках фигня, паразитирующая на имени

2
John 23666

Надеюсь сделают полноценную трассировку. И обладателей ведрищ окончательно закопают.

10
Петюша Петюшенька

Она тогда на 5090 будет выдавать просадки до 10 ФПС) у меня на 3080ти, просаживантся до 30 местами, и статерит. 3080ти тоже ведрище?

3
Egik81
разработчики переходят на новый движок

Правильнее на новую версию текущего движка. А то звучит как будто они перевели со своего X-Ray на UE.

6
Mirabell Ivsi

ФПС повысится и не будет лагов.

3
PREDATOR7706 Mirabell Ivsi

Или понизится что скорее всего

6
enigmahas

И что это даст? Еще вагон багов, так как предыдущая может с чем то не контачить. И опять будут героически писать патчи. Когда вышел первый сталкер, не было высокоскоростного интернета, и патчи скачать было не откуда, да игра имела баги. Но играть это не мешало. А ждалкер 2 не играбелен вообще.

6
Петюша Петюшенька

Тебе ли не пофиг? Про хлам уже забыть

2
Петюша Петюшенька

Тебе ли не пофиг? Про хлам уже забыть можно

2
MovableAlbin

спокойно прошел от и до еще в прошлом году, как десятки тысяч других игроков. Да, баги разумеется были и их много, но как и во многих других современных играх.

JockerSS

Одна из лучших игр за последние 5 лет

4
Евгений Кондратенко

С конца

2
system1337

ты про какую?

saa0891
1
Гейб 30 процентный

Да, новая версия движка это то что прям очень необходимо, какой там алайф 2.0 и вырезанные квесты и группировки, и даже целые регионы, зачем делать обещанный мультиплеер? Держите новую версию движка xD

Как бы разницы никому нет, какую там версию движка качать с торрента.

3
MovableAlbin

молодцы, что игру не забрасывают, может когда и доведут до ума как тот же киберпанк.

2
Hanzо

Ну чё фанатики сталкера, вам новую версию пятикратно переваренного ка-, ой, движка покушать принесут. Радуйтесь.

Тормозил этот мусор и раньше, а теперь будет вообще новый уровень.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ