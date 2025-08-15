S.T.A.L.K.E.R. 2: обновление 1.6 задерживается из-за перехода на новую версию движка и подготовки PS5-версии

Студия GSC Game World сообщила, что обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не выйдет в августе. Конкретные сроки релиза разработчики пообещали назвать позже, пояснив, что задержка связана с масштабными изменениями в проекте.

Команда сейчас переводит игру на движок Unreal Engine 5.5.4, добавляет новые функции, обновляет инструменты для моддеров и параллельно готовит полноценную версию для PlayStation 5. Помимо этого, в разработке находится и первое крупное дополнение, которое, по словам студии, предложит «значительное количество нового контента».

Сообщество в целом восприняло задержку с пониманием, отмечая, что улучшения и новый контент стоят ожидания.