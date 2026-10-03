S.T.A.L.K.E.R. 2 официально получил статус Steam Machine Verified

Постапокалиптический иммерсивный шутер-хоррор S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl официально получил статус Steam Machine Verified. Это означает, что игра успешно прошла тесты на совместимость и полностью оптимизирована для SteamOS. Разработчики гарантируют стабильную производительность, корректное отображение интерфейса и полноценную поддержку геймпадов без необходимости ручной настройки.

Теперь пользователи могут комфортно играть на домашних системах прямо на экранах телевизоров. Весь интерфейс, текст диалогов и элементы HUD идеально масштабируются для больших дисплеев, избавив игроков от возни с графикой или раскладкой кнопок — Зона готова к запуску прямо «из коробки».

Команда разработчиков тепло поприветствовала игроков, опубликовав официальное сообщение:

«Зона приходит на Steam Machine! Мы рады сообщить, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl теперь имеет статус Steam Machine Verified. Еще одна опция отправиться в Зону и ощутить ее опасности, тайны и неповторимую атмосферу с комфорта собственного диванчика.



До встречи в Зоне, Сталкеры».

Благодаря интеграции с технологиями масштабирования, игра демонстрирует высокую плавность и отличный FPS даже в высоких разрешениях. Создатели шутера поблагодарили сообщество за поддержку, отметив, что проект уже доступен на совместимом оборудовании со всеми актуальными исправлениями.