S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась на Torrent спустя полтора часа после релиза

На Torrent-трекерах появились ссылки для установки шутера «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» (S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl).



Игра стала доступна на нелегальных сайтах спустя полтора часа после релиза. При этом текущий билд у «пиратов» не подразумевает исправлений. Поэтому геймеры могут столкнуться со всеми багами и ошибками релизной версии.



Действие тайтла происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Главным героем является Скиф. Он проникнет на запретную территорию вместе с командой.