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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 608 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась на Torrent спустя полтора часа после релиза

Simple Jack
Новости

На Torrent-трекерах появились ссылки для установки шутера «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» (S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl).

Игра стала доступна на нелегальных сайтах спустя полтора часа после релиза. При этом текущий билд у «пиратов» не подразумевает исправлений. Поэтому геймеры могут столкнуться со всеми багами и ошибками релизной версии.

Действие тайтла происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Главным героем является Скиф. Он проникнет на запретную территорию вместе с командой.

Источник  
53
105
Комментарии: 105
Ваш комментарий
Baby-facedCarolyn

Steam-Rip и Папка игры
https://expsoft.ru/load/igry/stalker_2/44-1-0-402

11
Garris1304

Так этот билд уже с патчем первого дня. Патч они выкатили до релиза.

9
rutri4ek

Самое умное решение, лечь спатки, а уже завтра заглядывать на торент, а то до утра спать не будете

8
911viper

Нет. Самое умное решение - подождать хотя бы год, когда накатят патчей и играть в более менее оптимизированную игру, а еще лучше дождатся окончания поддержки игры и играть в готовый продукт.

10
smska13 911viper

а ещё лучше купить оригинал и наслаждаться игрой с всеми патчами)

-11
Фридрих фон Вольтман 911viper

+

-3
4GHz smska13

Такое купит только больной куколд

6
Wedlor smska13

А может игру нормальную сделать? Да не, бред какой-то

0
shmops-pops

скорее всего, без пары, тройки патчей играть будет не очень, собственно как все сталкеры
сперва пропатчат до плавной играбельности, потом уже можно нормально отыграть
сейчас стрим смотрел, сама игра вроде плавная, два раза вылетела, а потом и вовсе игра умерла.

6
Kollich

Нелегальные сайты, дааа детка возьми мой болт и проверь эту аномалию🤤

5
Ivan Dro

На русторке и рутрекере кач идёт полным ходом.

2
Roman2321

а че откуда такая скорость? у меня больше 1 мб не идет, хотя 100мб сек скорость инета

0
Ivan Dro Roman2321

С русторки качаю, раздача папкой.

2
AthleticRyne Ivan Dro

а можно ссылку

0
Alex Cher

https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=6602380
йоу вот если надо кому

2
KashmiriCaesar

Умница!

0
KashmiriCaesar

На рутрекере появился (портабле версия тоже)

1
IXtreme

Чёт не нашёл на руторе ни одной раздачи с игрой на момент 20.11.2024 21:41 по МСК

0
Garris1304

В лс скину

1
SevereAeron Garris1304

скинь пж

0
v2747 Garris1304

Если не сложно, скинь тоже)

0
Вася Похерушкин Garris1304

+, наверняка качаешь еще, дай, будь добр то же

0
Batchankoff

На русторке есть уже

1
Lvinomord

Смотрю стрим - пока по ощущениям крепкая нормальная игра,со своими косяками.Скорее всего в Стиме возьму.

0
atlantix2000 .

Сама игра и есть один большой косяк

-12
Lvinomord atlantix2000 .

Нормально всё не парься

1
Kartonkratos Lvinomord

Да он не играл но осуждает! я вот тоже вчера взял максимальное издание и не жалею! так как не хотел с пираткой возится, что бы когда обнова будет то она загрузится автоматически и ненужно ее перекачивать либо перехешированием занимается в торренте.

1
Комментарий удален
сКард atlantix2000 .
Сама игра и есть один большой косяк

"не играл, но осуждаю"

3
B e s i k

Чисто попробую как сама игра и как с ней справляется мой пк.А потому буду ждать всякие улучшения добавления и где то через год начну играть..Кто бы что не говорил это ведь игра 10- летия её от А до Я будут вылизывать очень долгое время.Так что спешить некуда.

0
Gerard Shepard1

Любитель повылизывать?

0
vall-i

Прикольные свойства у этого артефакта.

0
VIGITAL1

Кто там тестит на 1060?Как играется ?По кайфу?Статтеры есть ?)))

0
Schong Di

Хз, но на 1650 один играл, там помещениях некоторых аж до 10фпс было, в начале где-то

4
VIGITAL1 Schong Di

Наверное так и задумано,может влияние артефактов поблизости так реализованно)

1
Schong Di

Чё я, надо было показать, был же скрин, вот он.

1
SotaSila Schong Di

Так 1650 слабее процентов на 30, чем 1060, так что на ней будут те самые 25-30 фпс на ультра низких как раз

0
hpi Schong Di

Тут что-то не то. Проц 33 вата хавает.

0
Андрей Фураев

Есть торрент файл если что, могу залить куда нить , правда скорость там ну не очень(

0
SGate

Тупая новость, но оформлено хорошо!

0
TardyAlcarin

ну че слышно? кто-то качал с зеленого стима?

0
Лис Св

Лень, бг3 в третий раз нужно проходить.

0
KashmiriCaesar

Больше 2 тысяч человек сейчас с Рутрекера качают .

0
WittyOrvilleton KashmiriCaesar

В разы больше.

1
KashmiriCaesar WittyOrvilleton

Ого,как прибавилось людей

0
UltraLowBass

Так а где он появился то? Ссылочку бы оставили

0
KashmiriCaesar

Есть информация вышел мод на оптимизацию от модолела который ковыряется в анриле 5. По его словам значительно уменьшаются статеры и прибавляться от 5 до 10 фпс

0
StrelitziaReg

На нексусе 4 мода , оба на оптимизацию , у меня еще 10 гигов осталось докачать , я вот хз стоит ли какой то ставить сразу или сначала чекнуть как идет игра в ориге

0
Не Даша StrelitziaReg

сначала попробуй без мода, а потом уже с модом

0
Vlad_Cepesh

О Госпаде! А в tunguska: the visitation уже играли, хорошая альтернатива, ну до патчей разумеется

0
KashmiriCaesar

Если кто не нашел раздачу на Рутрекере, то напишите в личку .

0
DemonLrus

не качает (((

0
Комментарий удален
Hajen69

уже 17к, на 11 раздающих XD

0
RedundantRutherford

Поиграл часок. На удивление, моё корыто стабильно тащит 50-60 фпс на средних, выдавая при этом очень неплохую картинку.

Игра нравится, атмосфера - топ. Сталкер жив, новая эпоха началась.

0
Вася Похерушкин

что за корыто?

0
GamingWorkshop

1070 ?

0
RedundantRutherford GamingWorkshop

2070, но мобильная. У меня ноутбук.

3
Вася Похерушкин RedundantRutherford

ну вот ...норм же, в смысле игры))))

1
RedundantRutherford Вася Похерушкин

Прошёл пролог, полет хороший.

Не 10, но стабильные 8-8.5 пока бы поставил. Я очень доволен.

0
Lenya69
При этом текущий билд у «пиратов» не подразумевает исправлений
0
ThoughtfulGerardo

ксюша)ищите портабл от Ксении)онис Голдбергом вместе работают я так понял

0
Agent Qracle

А вообще кончайте вы со своим Сталко-хапом - рунет замедлили пипец

0
Фризостат

Селезень у себя на сайте выложил "Портабл"

0
Pastoral
0
Wedlor

Это другая игра, теперь мы это знаем)

0
maximfighter

У кого есть баг, камера начинает сама задвигаться в сторону ?

0
maximfighter

Короче играть не возможно, нажимаешь в одну сторону на геймпаде , камера крутиться в другую , в других играх все хорошо, плюс в помещении где ни чего нету фпс жестко просел

0
ilyanikolaevic
0
oleg21412

😄😄🤣🤣Сила пиратства

0
DrBoat

Ни стыда, ни совести, ни ссылки

0
ABOBA123123

Так пиратка есть, осталась хорошая нейро озвучка на русском языке

0
Глеб Осокин

УЖЕ КАЧАЮ. Парни качайте портабал, потом можно патчи устанавливать =) !

0
ГАЗ-М20

Кто бы сомневался, что она там сразу окажется.

Глянул на стриме у Гидеона и по первым впечатлениям графика и механики как у прошлых частей. Выглядит не то чтобы плохо, но сильно устаревшим, анрил энджин 5 вообще не спасает. Эту игру бы в таком виде лет 10 назад выпустить - самое оно было бы.

-1
Real Slim Shady

Компьютер бы для этого Сталкера найти, а то говорят на 4080 даже лагов не избежать.

-1
Не Даша

говорят про 4к с лучами))

0
Вася Похерушкин

ну вот на ней и проверим. А источник лагов -больше игра сама кривая, которую скоро поправят

-1
Agent Qracle

А это норм что пост не сносят? Нарушение сайта же грубейшее 🤔🤔

-1
Jestеr

С чего бы? Ссылок же нет.

0
TRADS80

И скачаем!

-1
Лидер X

поиграл 30 минут, полет хороший, с генерацией фпс в не которых местах под 100, ультра настройки с длсс на качество, я доволен на 100%

-1
Вася Похерушкин

пиратка?

0
Filosof_777

это че за херня???! интерфейс как будто из дэин лайт 2 списжен

-2
UnstoppableMaelorin

А стоит ли он такого вапрос та обновление вышло на нид форспид 2022 го там классно

-1
Magnusss

не удержался :)

-2
Sorrow Sorrow

согласен.. свинья везде грязь найдёт..

0
CWT88

Глянул на ютубе, че то овно овном) даже и на торренте качать расхотелось)

-2
gussaga

Потрачено. 35 минут и проблевался. Тема зоны не чувствуется. Пришлось чернобылит открыть. Как антисептик. Жду посмотреть теперь пионер. Придётся ли от него к антисептику прибегать?

-2
Schong Di

Такое качать вообще не стоит

-3
сКард

я даже больше скажу. Такое и комментировать вообще не стоит.

0
Mr Gribonson сКард

Я ваще ничё говорить не буду

0
PuaJl4eJl

Да и хрен с ним,там говорят одни баги на ПК,а на xbox - 30фпс

-6
Schong Di

Там вообще жопа, на некоторых картах там и 10-30 фпс, смотреть больно, глядя на их прохождение.

-1
Mark500

Да у всех стримеров баги лезут часто.

-1
ЛехаДезертир Schong Di

Просто скажи что у тебя слабый ПК, к чему эти вымыслы.

-2
Schong Di ЛехаДезертир

4080s карта, но играть пока в это даже не собираюсь, в забагованный кусок вони

-1
Filosof_777

оооо помойка вышла))) лучше уж на тень накатить модов и перепройти чем в этот кал

-6
MаnGo

КАК??? Там же ДЕНУВА ТОРЧАЛА.

-17
L_e_s_h_i_y

Какая Денува в игре которая на Гоге есть?

3
Bottleman

Если игра есть в GOG - то Денувы априори быть не может... В GOG это закон!!!

5