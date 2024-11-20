На Torrent-трекерах появились ссылки для установки шутера «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» (S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl).
Игра стала доступна на нелегальных сайтах спустя полтора часа после релиза. При этом текущий билд у «пиратов» не подразумевает исправлений. Поэтому геймеры могут столкнуться со всеми багами и ошибками релизной версии.
Действие тайтла происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Главным героем является Скиф. Он проникнет на запретную территорию вместе с командой.
S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась на Torrent спустя полтора часа после релиза
На Torrent-трекерах появились ссылки для установки шутера «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» (S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl).
Steam-Rip и Папка игры
https://expsoft.ru/load/igry/stalker_2/44-1-0-402
Так этот билд уже с патчем первого дня. Патч они выкатили до релиза.
Самое умное решение, лечь спатки, а уже завтра заглядывать на торент, а то до утра спать не будете
Нет. Самое умное решение - подождать хотя бы год, когда накатят патчей и играть в более менее оптимизированную игру, а еще лучше дождатся окончания поддержки игры и играть в готовый продукт.
а ещё лучше купить оригинал и наслаждаться игрой с всеми патчами)
+
Такое купит только больной куколд
А может игру нормальную сделать? Да не, бред какой-то
скорее всего, без пары, тройки патчей играть будет не очень, собственно как все сталкеры
сперва пропатчат до плавной играбельности, потом уже можно нормально отыграть
сейчас стрим смотрел, сама игра вроде плавная, два раза вылетела, а потом и вовсе игра умерла.
Нелегальные сайты, дааа детка возьми мой болт и проверь эту аномалию🤤
На русторке и рутрекере кач идёт полным ходом.
а че откуда такая скорость? у меня больше 1 мб не идет, хотя 100мб сек скорость инета
С русторки качаю, раздача папкой.
а можно ссылку
https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=6602380
йоу вот если надо кому
Умница!
На рутрекере появился (портабле версия тоже)
Чёт не нашёл на руторе ни одной раздачи с игрой на момент 20.11.2024 21:41 по МСК
В лс скину
скинь пж
Если не сложно, скинь тоже)
+, наверняка качаешь еще, дай, будь добр то же
На русторке есть уже
Смотрю стрим - пока по ощущениям крепкая нормальная игра,со своими косяками.Скорее всего в Стиме возьму.
Сама игра и есть один большой косяк
Нормально всё не парься
Да он не играл но осуждает! я вот тоже вчера взял максимальное издание и не жалею! так как не хотел с пираткой возится, что бы когда обнова будет то она загрузится автоматически и ненужно ее перекачивать либо перехешированием занимается в торренте.
"не играл, но осуждаю"
Чисто попробую как сама игра и как с ней справляется мой пк.А потому буду ждать всякие улучшения добавления и где то через год начну играть..Кто бы что не говорил это ведь игра 10- летия её от А до Я будут вылизывать очень долгое время.Так что спешить некуда.
Любитель повылизывать?
Прикольные свойства у этого артефакта.
Кто там тестит на 1060?Как играется ?По кайфу?Статтеры есть ?)))
Хз, но на 1650 один играл, там помещениях некоторых аж до 10фпс было, в начале где-то
Наверное так и задумано,может влияние артефактов поблизости так реализованно)
Чё я, надо было показать, был же скрин, вот он.
Так 1650 слабее процентов на 30, чем 1060, так что на ней будут те самые 25-30 фпс на ультра низких как раз
Тут что-то не то. Проц 33 вата хавает.
Есть торрент файл если что, могу залить куда нить , правда скорость там ну не очень(
Тупая новость, но оформлено хорошо!
ну че слышно? кто-то качал с зеленого стима?
Лень, бг3 в третий раз нужно проходить.
Больше 2 тысяч человек сейчас с Рутрекера качают .
В разы больше.
Ого,как прибавилось людей
Так а где он появился то? Ссылочку бы оставили
Есть информация вышел мод на оптимизацию от модолела который ковыряется в анриле 5. По его словам значительно уменьшаются статеры и прибавляться от 5 до 10 фпс
На нексусе 4 мода , оба на оптимизацию , у меня еще 10 гигов осталось докачать , я вот хз стоит ли какой то ставить сразу или сначала чекнуть как идет игра в ориге
сначала попробуй без мода, а потом уже с модом
О Госпаде! А в tunguska: the visitation уже играли, хорошая альтернатива, ну до патчей разумеется
Если кто не нашел раздачу на Рутрекере, то напишите в личку .
не качает (((
уже 17к, на 11 раздающих XD
Поиграл часок. На удивление, моё корыто стабильно тащит 50-60 фпс на средних, выдавая при этом очень неплохую картинку.
Игра нравится, атмосфера - топ. Сталкер жив, новая эпоха началась.
что за корыто?
1070 ?
2070, но мобильная. У меня ноутбук.
ну вот ...норм же, в смысле игры))))
Прошёл пролог, полет хороший.
Не 10, но стабильные 8-8.5 пока бы поставил. Я очень доволен.
ксюша)ищите портабл от Ксении)онис Голдбергом вместе работают я так понял
А вообще кончайте вы со своим Сталко-хапом - рунет замедлили пипец
Селезень у себя на сайте выложил "Портабл"
Это другая игра, теперь мы это знаем)
У кого есть баг, камера начинает сама задвигаться в сторону ?
Короче играть не возможно, нажимаешь в одну сторону на геймпаде , камера крутиться в другую , в других играх все хорошо, плюс в помещении где ни чего нету фпс жестко просел
😄😄🤣🤣Сила пиратства
Ни стыда, ни совести, ни ссылки
Так пиратка есть, осталась хорошая нейро озвучка на русском языке
УЖЕ КАЧАЮ. Парни качайте портабал, потом можно патчи устанавливать =) !
Кто бы сомневался, что она там сразу окажется.
Глянул на стриме у Гидеона и по первым впечатлениям графика и механики как у прошлых частей. Выглядит не то чтобы плохо, но сильно устаревшим, анрил энджин 5 вообще не спасает. Эту игру бы в таком виде лет 10 назад выпустить - самое оно было бы.
Компьютер бы для этого Сталкера найти, а то говорят на 4080 даже лагов не избежать.
говорят про 4к с лучами))
ну вот на ней и проверим. А источник лагов -больше игра сама кривая, которую скоро поправят
А это норм что пост не сносят? Нарушение сайта же грубейшее 🤔🤔
С чего бы? Ссылок же нет.
И скачаем!
поиграл 30 минут, полет хороший, с генерацией фпс в не которых местах под 100, ультра настройки с длсс на качество, я доволен на 100%
пиратка?
это че за херня???! интерфейс как будто из дэин лайт 2 списжен
А стоит ли он такого вапрос та обновление вышло на нид форспид 2022 го там классно
не удержался :)
согласен.. свинья везде грязь найдёт..
Глянул на ютубе, че то овно овном) даже и на торренте качать расхотелось)
Потрачено. 35 минут и проблевался. Тема зоны не чувствуется. Пришлось чернобылит открыть. Как антисептик. Жду посмотреть теперь пионер. Придётся ли от него к антисептику прибегать?
Такое качать вообще не стоит
я даже больше скажу. Такое и комментировать вообще не стоит.
Я ваще ничё говорить не буду
Да и хрен с ним,там говорят одни баги на ПК,а на xbox - 30фпс
Там вообще жопа, на некоторых картах там и 10-30 фпс, смотреть больно, глядя на их прохождение.
Да у всех стримеров баги лезут часто.
Просто скажи что у тебя слабый ПК, к чему эти вымыслы.
4080s карта, но играть пока в это даже не собираюсь, в забагованный кусок вони
оооо помойка вышла))) лучше уж на тень накатить модов и перепройти чем в этот кал
КАК??? Там же ДЕНУВА ТОРЧАЛА.
Какая Денува в игре которая на Гоге есть?
Если игра есть в GOG - то Денувы априори быть не может... В GOG это закон!!!