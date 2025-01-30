S.T.A.L.K.E.R. 2 окупилась спустя день после релиза, утверждает Сергей Григорович

Основатель студии GSC Game World Сергей Григорович рассказал YouTube-каналу «Light Red», что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl удалось окупить в первый же день релиза. По словам Григоровича, он даже не сомневался, что S.T.A.L.K.E.R. 2 сможет «выйти в ноль в первый же день», а потому совсем не удивился этому факту.

Григорович так же рассказал, что в свое время он закрыл студию GSC и остановил разработку S.T.A.L.K.E.R 2, поскольку на тот момент игра не являлась полноценным сиквелом. По его словам, он был уже «уставшим», а выпускать еще один аддон с приставкой «2» ему не хотелось. И лишь в 2018 году все сложилось как нельзя лучше для разработки настоящего сиквела с применением новых технологий и возможностей.

Отдельно Григорович ответил и на вопрос по поводу экранизации S.T.A.L.K.E.R. Если в целом, то он не против, но «снять кино не проще, чем создать игру». Так что он, пока, не готов обсуждать эту тему.

Напомним, что ранее о том, что игра окупила свою разработку, сообщил нынешний владелец GSC Максим Криппа. Однако тогда он не уточнил, сколько времени на это ушло.