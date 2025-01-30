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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 14 611 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 окупилась спустя день после релиза, утверждает Сергей Григорович

Gruz_
Новости

Основатель студии GSC Game World Сергей Григорович рассказал YouTube-каналу «Light Red», что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl удалось окупить в первый же день релиза. По словам Григоровича, он даже не сомневался, что S.T.A.L.K.E.R. 2 сможет «выйти в ноль в первый же день», а потому совсем не удивился этому факту.

Григорович так же рассказал, что в свое время он закрыл студию GSC и остановил разработку S.T.A.L.K.E.R 2, поскольку на тот момент игра не являлась полноценным сиквелом. По его словам, он был уже «уставшим», а выпускать еще один аддон с приставкой «2» ему не хотелось. И лишь в 2018 году все сложилось как нельзя лучше для разработки настоящего сиквела с применением новых технологий и возможностей.

Отдельно Григорович ответил и на вопрос по поводу экранизации S.T.A.L.K.E.R. Если в целом, то он не против, но «снять кино не проще, чем создать игру». Так что он, пока, не готов обсуждать эту тему.

Напомним, что ранее о том, что игра окупила свою разработку, сообщил нынешний владелец GSC Максим Криппа. Однако тогда он не уточнил, сколько времени на это ушло.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили об успешности игры и работе над экранизацией
-51
78
Комментарии: 78
Ваш комментарий
kolinmah

П...ть - не мешки ворочить.

30
oleg21412

Согласен. Сомнительно что пиз**ц...

5
Kamishini1993

Там одна сделка с майками половину разработки отбила небось

15
пекабир

бюджет в три бутылки паленой водки и пачки пельменей

13
HellowRainbow

Новость не про Смуту, вроде

-7
пекабир HellowRainbow

так я и не про смуту говорю

20
Smike56

Ага, повторили. 😂

11
PaNaToMaN
6
shurasick876

Верю, я поверил ©

Серьёзно? Игра, которой минимум 2 раза перезапускали процесс разработки - окупилась за 1 день продаж? Тихо шифером шурша крыша едет не спеша.

4
Саша Лайк

Которую сразу на торренты слили нахаляву.

0
AlexFoRestor

У меня в школе физрука звали Сергей Григорьевич тоже. Тот ещё звездабол был. Ну или есть, не знаю точно.

3
6363

Выехали на ностальгии, если бы это была новая игра, а не вторая провал был бы оглушительный.

3
Миханик Шестеренкин

Если бы да кабы, то на х%ю расли бы грибы.

-8
Walkan90

Угу, настоящий сиквел, который растерял половину особенностей оригинала, ничего не ввел нового абсолютно, лишь кучу пустой беготни, да и технически ничем невыдающейся игрой оказался. Если он так себя быстро окупил, значит и сделан он на коленке, кучей аусорсеров за копейки, что и видно по качеству и наполненности финального результата.

3
Go_Ra

Лохи не Мамонты...

2
Zick211

В зелёном стиме только окупилась

2
BewitchingBaron

покупать что либо у этого русофоба и спонсора фашизма - себя не уважать, я даже на торренте игру смотреть не стал, брезгую.

2
TwisterVL

эта игра - тупой кал и без политики.

-2
Finni24

иди бибу с бобай смотри, только в следующий раз вилку возьми

1
Wing42

Ля, все топовые комменты потёрли и не дали установить истину :(

2
lesorub88

Это не успех а мыльный пузырь не когда эта помойная игра не приблизится по популярности к теням Чернобыля время не то и тут разрабы конченные полностью обгадились сделав мир большой но скучный нету той изюминке за что раньше любили сталкач

2
Vetrjak

Окупилась игра, чё разработка в 40 гривен обошлась что ли.

2
UralGames83Ru

Эх Сережа, Сережа, кому ты тут решил в ухо написать? 😂😆🙈

1
ALEX-220

жаль, лучше бы провалилось это дно

1
vadim Bruno

Кто сказал что провалилась ? ааа это ты сказал))) ну тогда сто процентов так и есть.. Это же так важно твое мнение тут)

-4
ALEX-220 vadim Bruno

свобода слова хули, мне не понравилась и вот дно для меня)

2
vadim Bruno ALEX-220

А ну все) если тебе не понравилось значит провал да .. Теперь GSC нужно закрыть разработку DLC . Убрать с продажи , вернуть всем деньги. Челу в комментариях не понравилось

-3
ALEX-220 vadim Bruno

я не сказал что провал, а сказал жаль что не провалилась не путай)

2
vadim Bruno ALEX-220

А ты так мечтал сидел да )) а тут бац и не вышло)) ну бывает , не переживай

-2
ferum1992

где цифры, Серый?

1
Maxell23

В Стиме и пк пассе

-5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

https://www.playground.ru/stalker_2/news/s_t_a_l_k_e_r_2_okupilas_spustya_den_posle_reliza_utverzhdaet_sergej_grigorovich-1749663#31114291

Лови не обляпайся

-2
smallhell

Так-то игра скорее всего окупилась еще и до релиза, впрочем разницы нет...

1
kaka qp0H

сраЛкер хорошая игруля =)))))

1
Illusive Devil

Судя по видео которые я видел то это ссаЛкер.

0
kaka qp0H Illusive Devil

или сасаЛкер =))))

0
kaka qp0H Illusive Devil

кстати есть какая то игра по мотивам сталкера но там будто майнкрафт.онлайн игра.блин забыл название =)))

0
WycTpblu

проект, который с переменным успехом "делали" ~10 лет окупили за день, да-да верим. Ну и если чо, там майки им всё оплатили, когда выкупили права на сталкер, так что по окупаемости как минимум кто то из их руководства должен говорить, а не григорович

1
Юркец

а че ждали, когда только вышла игра, так инет лег и пишете, что сомнительно окупилась?)) хз, с метро исход тоже самое было, качали кому не лень

1
Комментарий удален
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Комментарий удален
BiDi Wing42

какие ты факты привел, что бы доказать что это не игра года? ну кроме как что тупые НПС и что тебе бегать западло за лутом.

На этом геймплей и основан. У тебя свобода действий, свобода квестов, свобода лута. Геймплей тот самый, когда игры делались ради геймплея. Этого достаточно уже.

Black Myth: Wukong ? Хорошая игра, но она люто скриптованная и тебя просто ведут за ручку по коридорам. Максимально скучный геймплей.

-5
vadim Bruno Wing42

Коллеги у тебя тут по несчастью . У нас все братья и товарищи. Твой мозг не настроен что-то понимать . По этому смысла я не вижу что-то кому то доказывать. Просто даже лень это делать.

-5
Wing42 BiDi

Жалкая попытка, дружище.

На этом геймплей и основан. У тебя свобода действий, свобода квестов, свобода лута. Геймплей тот самый, когда игры делались ради геймплея.

То есть навалить пустоты с точками интереса и рандомным спамом бомжей в 20 метрах от тебя это теперь геймплей высшей категории? Ну понял тебя.

Этого достаточно уже.

Понял понял. "И так сойдёт!"

5
Alex Row

Хз- вполне возможно, так как они полуторократным подорожанием за три недели до релиза подтолкнули к предзаказу. Без всякой политики - я украинец, игру ждал- и она разочаровала. Последнюю треть игры проходил буквально через силу. Для меня это разочарование года- так обосраться, имея статистическую базу о самых популярных модах, выкатить игру без единой новой механики.

0
Procy_on

она окупилась еще до релиза

0
-zotik-

Отметим это в лас вегасе)

0
Rorschach93

а чего не секунду

0
Пользователь ВКонтакте

Сергей? Его нет вроде как больше в гск // Алексей Алексеев

0
Герфалькон

Я скачал её не кому не заносил) играю и скажу думал что я остыл к сталкеру ,но нет я опять прям с головой погрузился в него уже 48ч наиграл. Если бы она была идеально оптимизирована то я вообще бы закрыл глаза на её недостатки ,а их там полно. Много чего можно было бы там добавить и вопрос почему это не сделано) Негатива лично я не увидел в игре в наш адрес даже памятники стоят что удивило. Ну да нашей озвучки нету играю на английской она мне не режет слух надписи на Украинском везде правда. Огромная карта огромное количество тайников были моменты где прям вау эффект от скриптовых сцен. И скажу одно насколько бы сильно она мне не нравилась на столько я её и ненавижу блин прям как моя первая шестёрка ахахха))) Жаль просто что времена такие(По поводу окупаемости почему бы и нет там за бугром народ не испытывает трудности с покупкой железа да и фанатов там не меньше деньги они имеют, занесли деньга вот и окупилась.

0
KotBaly

Так а в чем новость? Что она окупилась? Так она еще на предзаказах окупилась небось, развели мамонтов на ностальгию, а те довольны до усрачки🤣

0
Janekste
И лишь в 2018 году все сложилось как нельзя лучше для разработки настоящего сиквела с применением новых технологий и возможностей.

Только вот эти новые технологии пошли во вред, а не на пользу. Эти хвалёные новые технологии элементарно не в состоянии воспроизвести крутую систему A-Life для симуляции ежедневного рандомного распорядка дня каждого сталкера и монстра на всей территории зоны. Вместо симуляции жизни в зоне мы получили обычный спавн мобов в радиусе игрока. Если это есть те самые хвалёные новые технологии и возможности, тогда это позор, а НЕ технологии и возможности. Если отсутствие теней от света фонарика это применение новых технологий, тогда нафиг нужны такие новые технологии?!... На старом движке Сталкер 2 лучше получился бы тогда уж.

Если раньше условный сталкер "Петруха" в Зове Припяти всю игру со своим отрядом исследовал зону, ежедневно отправлялся в походы, сканировал аномалии, находил артефакты, лутал хабар, а потом возвращался в бар пожрать, поспать, просто у костра отдохнуть, анекдоты потравить... на следующий день новая вылазка. Итак всю игру действовали все сталкеры зоны в Зове Припяти. Тогда у меня вопрос: почему ничего этого НЕ умеют делать сталкеры в Сталкере 2? Почему? Может быть отсутствие всего перечисленного и есть те самые новые технологии и ачешуенные возможности?

Кто бы что ни говорил, но Сталкере 2 это просто Far Cry 5 в декорациях зоны. Никакой технологичностью и новыми возможностями не пахнет пока что... Точка.

0
Раб дергающихся пикселей

Вторая часть явно послабее получилась, оценки считаю излишне завышенными, хотя изначально очень ждал Стiлкiра, да и национальный славянский колорит порадовал. Надеюсь в следующих частях уже отойдут от всего советского.

Не буду погружаться в отрицательные моменты - GSC ребята умелые, но пан Грiгоровiч уже не раз попадался на вбросах неподтвержденной информации. Хейтеры тоже недалеко ушли: теперь, когда оптимизация в порядке, им осталось только хайповать на инфошуме вокруг великой игры. Не нравится, - идите в Смуту. Но нет же! Как говорят вашему покорному слуге мои побратимы в свободном Гамбурге, Павло Морозюк и Богдан Кривий: дай ещё пожрать, нам нечем тебе под дверь насрать.

Зато я поджёг седло своему непутевому батьку, который отказывается общаться с родным сыном на языке его новых лучших друзей, брезгливо отзываясь о нем "такой же исковерканный, как и твои мозги". Приятно, конечно, но от такой игры ожидал гораздо большего профита.

-4
Freund Benno
теперь, когда оптимизация в порядке

Я что то пропустил?

1
Vetrjak Freund Benno

Ничего все так же

0
birikoni

читаешь комменты и понимаешь : собака лает - караван идёт.
что раньше смеялись и кричали что игры нету и что никто не купит потому что в снг только знали-играли, а оказалось вот оно как, окупилась, зубы не сотрите. а не играют сейчас потому что прошли, кто прошёл кто ждёт патчей, не вижу причин для язвительных комментов, игра окупилась и это хорошо.

-5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads
-6
MAdach

"картинка удивляющегося мужика с бананом на столе"

0
zqqqq

Мы же все понимаем, что это враньё? Ведь как известно, за все время было продано 4 (четыре) копии , поскольку только в РФ знают эту игру, но никто её у нас не покупал из-за вырезания языка и всяких дурных

-7
Maxell23

В РФ спиратила прошлый сталкер что студия закрылась

-3
MAdach Maxell23

и планета взорвалась

0
Maxell23 MAdach

У тебя может

0
My life is a game

была же такая новость нет?

-9
My life is a game

главное чтобы игру не бросали
патчи
длс
новый контент
инструментарий для модинга

-10
MAdach

Так они уже сказали куда будут идти все деньги, максимум выпустят еще пару патчей и все.

0
My life is a game MAdach

куда?

0
MAdach My life is a game

Да не знаю, давай вместе подумаем.

0
My life is a game MAdach

ой ты про эту дичь про всу что ли
не верю в это

0
Balerun

А как там Атомик харт поживает? Уже окупился или ещё надо 100500 трешовых дополнений, чтобы в ноль выйти?

-13
IceStorm235

к чему этот комментарий? Он окупился ещё на релизе

11
Balerun IceStorm235

Простите, не удержался. Для меня эти игры примерно равноценны.

-17