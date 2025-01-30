S.T.A.L.K.E.R. 2 окупилась спустя день после релиза, утверждает Сергей Григорович

Основатель студии GSC Game World Сергей Григорович рассказал YouTube-каналу «Light Red», что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl удалось окупить в первый же день релиза. По словам Григоровича, он даже не сомневался, что S.T.A.L.K.E.R. 2 сможет «выйти в ноль в первый же день», а потому совсем не удивился этому факту.
Григорович так же рассказал, что в свое время он закрыл студию GSC и остановил разработку S.T.A.L.K.E.R 2, поскольку на тот момент игра не являлась полноценным сиквелом. По его словам, он был уже «уставшим», а выпускать еще один аддон с приставкой «2» ему не хотелось. И лишь в 2018 году все сложилось как нельзя лучше для разработки настоящего сиквела с применением новых технологий и возможностей.
Отдельно Григорович ответил и на вопрос по поводу экранизации S.T.A.L.K.E.R. Если в целом, то он не против, но «снять кино не проще, чем создать игру». Так что он, пока, не готов обсуждать эту тему.
Напомним, что ранее о том, что игра окупила свою разработку, сообщил нынешний владелец GSC Максим Криппа. Однако тогда он не уточнил, сколько времени на это ушло.
П...ть - не мешки ворочить.
Согласен. Сомнительно что пиз**ц...
Там одна сделка с майками половину разработки отбила небось
бюджет в три бутылки паленой водки и пачки пельменей
Новость не про Смуту, вроде
так я и не про смуту говорю
Ага, повторили. 😂
Верю, я поверил ©
Серьёзно? Игра, которой минимум 2 раза перезапускали процесс разработки - окупилась за 1 день продаж? Тихо шифером шурша крыша едет не спеша.
Которую сразу на торренты слили нахаляву.
У меня в школе физрука звали Сергей Григорьевич тоже. Тот ещё звездабол был. Ну или есть, не знаю точно.
Выехали на ностальгии, если бы это была новая игра, а не вторая провал был бы оглушительный.
Если бы да кабы, то на х%ю расли бы грибы.
Угу, настоящий сиквел, который растерял половину особенностей оригинала, ничего не ввел нового абсолютно, лишь кучу пустой беготни, да и технически ничем невыдающейся игрой оказался. Если он так себя быстро окупил, значит и сделан он на коленке, кучей аусорсеров за копейки, что и видно по качеству и наполненности финального результата.
Лохи не Мамонты...
В зелёном стиме только окупилась
покупать что либо у этого русофоба и спонсора фашизма - себя не уважать, я даже на торренте игру смотреть не стал, брезгую.
эта игра - тупой кал и без политики.
иди бибу с бобай смотри, только в следующий раз вилку возьми
Ля, все топовые комменты потёрли и не дали установить истину :(
Это не успех а мыльный пузырь не когда эта помойная игра не приблизится по популярности к теням Чернобыля время не то и тут разрабы конченные полностью обгадились сделав мир большой но скучный нету той изюминке за что раньше любили сталкач
Окупилась игра, чё разработка в 40 гривен обошлась что ли.
Эх Сережа, Сережа, кому ты тут решил в ухо написать? 😂😆🙈
жаль, лучше бы провалилось это дно
Кто сказал что провалилась ? ааа это ты сказал))) ну тогда сто процентов так и есть.. Это же так важно твое мнение тут)
свобода слова хули, мне не понравилась и вот дно для меня)
А ну все) если тебе не понравилось значит провал да .. Теперь GSC нужно закрыть разработку DLC . Убрать с продажи , вернуть всем деньги. Челу в комментариях не понравилось
я не сказал что провал, а сказал жаль что не провалилась не путай)
А ты так мечтал сидел да )) а тут бац и не вышло)) ну бывает , не переживай
где цифры, Серый?
В Стиме и пк пассе
https://www.playground.ru/stalker_2/news/s_t_a_l_k_e_r_2_okupilas_spustya_den_posle_reliza_utverzhdaet_sergej_grigorovich-1749663#31114291
Лови не обляпайся
Так-то игра скорее всего окупилась еще и до релиза, впрочем разницы нет...
сраЛкер хорошая игруля =)))))
Судя по видео которые я видел то это ссаЛкер.
или сасаЛкер =))))
кстати есть какая то игра по мотивам сталкера но там будто майнкрафт.онлайн игра.блин забыл название =)))
проект, который с переменным успехом "делали" ~10 лет окупили за день, да-да верим. Ну и если чо, там майки им всё оплатили, когда выкупили права на сталкер, так что по окупаемости как минимум кто то из их руководства должен говорить, а не григорович
а че ждали, когда только вышла игра, так инет лег и пишете, что сомнительно окупилась?)) хз, с метро исход тоже самое было, качали кому не лень
какие ты факты привел, что бы доказать что это не игра года? ну кроме как что тупые НПС и что тебе бегать западло за лутом.
На этом геймплей и основан. У тебя свобода действий, свобода квестов, свобода лута. Геймплей тот самый, когда игры делались ради геймплея. Этого достаточно уже.
Black Myth: Wukong ? Хорошая игра, но она люто скриптованная и тебя просто ведут за ручку по коридорам. Максимально скучный геймплей.
Коллеги у тебя тут по несчастью . У нас все братья и товарищи. Твой мозг не настроен что-то понимать . По этому смысла я не вижу что-то кому то доказывать. Просто даже лень это делать.
Жалкая попытка, дружище.
То есть навалить пустоты с точками интереса и рандомным спамом бомжей в 20 метрах от тебя это теперь геймплей высшей категории? Ну понял тебя.
Понял понял. "И так сойдёт!"
Хз- вполне возможно, так как они полуторократным подорожанием за три недели до релиза подтолкнули к предзаказу. Без всякой политики - я украинец, игру ждал- и она разочаровала. Последнюю треть игры проходил буквально через силу. Для меня это разочарование года- так обосраться, имея статистическую базу о самых популярных модах, выкатить игру без единой новой механики.
она окупилась еще до релиза
Отметим это в лас вегасе)
а чего не секунду
Сергей? Его нет вроде как больше в гск // Алексей Алексеев
Я скачал её не кому не заносил) играю и скажу думал что я остыл к сталкеру ,но нет я опять прям с головой погрузился в него уже 48ч наиграл. Если бы она была идеально оптимизирована то я вообще бы закрыл глаза на её недостатки ,а их там полно. Много чего можно было бы там добавить и вопрос почему это не сделано) Негатива лично я не увидел в игре в наш адрес даже памятники стоят что удивило. Ну да нашей озвучки нету играю на английской она мне не режет слух надписи на Украинском везде правда. Огромная карта огромное количество тайников были моменты где прям вау эффект от скриптовых сцен. И скажу одно насколько бы сильно она мне не нравилась на столько я её и ненавижу блин прям как моя первая шестёрка ахахха))) Жаль просто что времена такие(По поводу окупаемости почему бы и нет там за бугром народ не испытывает трудности с покупкой железа да и фанатов там не меньше деньги они имеют, занесли деньга вот и окупилась.
Так а в чем новость? Что она окупилась? Так она еще на предзаказах окупилась небось, развели мамонтов на ностальгию, а те довольны до усрачки🤣
Только вот эти новые технологии пошли во вред, а не на пользу. Эти хвалёные новые технологии элементарно не в состоянии воспроизвести крутую систему A-Life для симуляции ежедневного рандомного распорядка дня каждого сталкера и монстра на всей территории зоны. Вместо симуляции жизни в зоне мы получили обычный спавн мобов в радиусе игрока. Если это есть те самые хвалёные новые технологии и возможности, тогда это позор, а НЕ технологии и возможности. Если отсутствие теней от света фонарика это применение новых технологий, тогда нафиг нужны такие новые технологии?!... На старом движке Сталкер 2 лучше получился бы тогда уж.
Если раньше условный сталкер "Петруха" в Зове Припяти всю игру со своим отрядом исследовал зону, ежедневно отправлялся в походы, сканировал аномалии, находил артефакты, лутал хабар, а потом возвращался в бар пожрать, поспать, просто у костра отдохнуть, анекдоты потравить... на следующий день новая вылазка. Итак всю игру действовали все сталкеры зоны в Зове Припяти. Тогда у меня вопрос: почему ничего этого НЕ умеют делать сталкеры в Сталкере 2? Почему? Может быть отсутствие всего перечисленного и есть те самые новые технологии и ачешуенные возможности?
Кто бы что ни говорил, но Сталкере 2 это просто Far Cry 5 в декорациях зоны. Никакой технологичностью и новыми возможностями не пахнет пока что... Точка.
Вторая часть явно послабее получилась, оценки считаю излишне завышенными, хотя изначально очень ждал Стiлкiра, да и национальный славянский колорит порадовал. Надеюсь в следующих частях уже отойдут от всего советского.
Не буду погружаться в отрицательные моменты - GSC ребята умелые, но пан Грiгоровiч уже не раз попадался на вбросах неподтвержденной информации. Хейтеры тоже недалеко ушли: теперь, когда оптимизация в порядке, им осталось только хайповать на инфошуме вокруг великой игры. Не нравится, - идите в Смуту. Но нет же! Как говорят вашему покорному слуге мои побратимы в свободном Гамбурге, Павло Морозюк и Богдан Кривий: дай ещё пожрать, нам нечем тебе под дверь насрать.
Зато я поджёг седло своему непутевому батьку, который отказывается общаться с родным сыном на языке его новых лучших друзей, брезгливо отзываясь о нем "такой же исковерканный, как и твои мозги". Приятно, конечно, но от такой игры ожидал гораздо большего профита.
Я что то пропустил?
Ничего все так же
читаешь комменты и понимаешь : собака лает - караван идёт.
что раньше смеялись и кричали что игры нету и что никто не купит потому что в снг только знали-играли, а оказалось вот оно как, окупилась, зубы не сотрите. а не играют сейчас потому что прошли, кто прошёл кто ждёт патчей, не вижу причин для язвительных комментов, игра окупилась и это хорошо.
"картинка удивляющегося мужика с бананом на столе"
Мы же все понимаем, что это враньё? Ведь как известно, за все время было продано 4 (четыре) копии , поскольку только в РФ знают эту игру, но никто её у нас не покупал из-за вырезания языка и всяких дурных
В РФ спиратила прошлый сталкер что студия закрылась
и планета взорвалась
У тебя может
была же такая новость нет?
главное чтобы игру не бросали
патчи
длс
новый контент
инструментарий для модинга
Так они уже сказали куда будут идти все деньги, максимум выпустят еще пару патчей и все.
куда?
Да не знаю, давай вместе подумаем.
ой ты про эту дичь про всу что ли
не верю в это
А как там Атомик харт поживает? Уже окупился или ещё надо 100500 трешовых дополнений, чтобы в ноль выйти?
к чему этот комментарий? Он окупился ещё на релизе
Простите, не удержался. Для меня эти игры примерно равноценны.