S.T.A.L.K.E.R. 2 оперативно получил хотфикс к масштабному обновлению

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжают активно работать над улучшением игры даже в преддверии праздников. Вслед за масштабным обновлением, выпущенным под Новый год и включавшим более 1800 исправлений при весе в 110 ГБ, команда оперативно подготовила хотфикс версии 1.1.1.
Как оказалось в патче 1.1 были обнаружены серьезные ошибки, которые мешали некоторым игрокам запустить игру. Поэтому авторам пришлось в срочном порядке выпустить хотфикс с устранением критических ошибок, с которыми сталкивались некоторые игроки. Размер этого обновления составляет всего 1,1 МБ в Steam.
Это обновление вносит следующее изменения:
- Исправлен сбой при загрузке сохранений.
- Устранена часть проблем, связанных с загрузкой шейдеров, приводивших к вылетам.
Хотфикс уже доступен в Steam. Владельцы игры на других платформах получат обновление немного позже, однако скачать его можно будет уже сегодня.
Напомним, ранее авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о работе над сюжетными дополнениями, мультиплеером и консольными версиями. Также в одном из интервью они подтвердили успешность игры - в будущем игра получит экранизацию и по этому вопросу уже идет работа.
Такое трогать только через год после релиза.
А лучше через 3, как Cyberpunk 2077 )))
Но надо обязательно заходить под каждую новость, написать что г*вно?
Вот процитируй где я называю игру г*вном? Ты если разрываешься так быстро, то прикупи себе нитки и иголку, чтобы оперативно штопать.
Борьба с нытиками как с ветряными мельницами) я уже игнорю таких ябед
Нее, бороться надо, просто многие разленились из-за того что нас меньшинство. Это примерно как с повесткой, когда расслабили булки, типа "Что ты прицепился, новый God of War отличная игра", или так-же само к RDR 2 или TLOU только потому что в них хорошо прописан сюжет и они проработанны. Только весь прикол в том, что такие сьезды с рельс происходят именно потому, что игроки позволяют, игры становятся всё более соевые, когда обилие тестостерона в них падает. Драмы это хорошо, но только не тогда, когда на них паразитируют, как это было с сериалами типа Спартакус или Игры престолов, превращая в постоянный стандарт. Вот сравнительный видос чувак недавно сделал, какие раньше были игропремии, и какие стали сейчас.
Буду надеяться что спойлер открывается.
Мда, "пробили потолок игровой индустрии" - да, да, я не устану припоминать им их же слова, которые эта конторка громко заявляла после первого трейлера.
Чем не пробили? Отличная игра, единственное чего ей не хватает, это больше простых квестов и пнв. Лучше за год ничего не вышло, лучше чем какой-то Астробот. Единственный конкурент ей на ближайшее время это Кингдом Кам.
Прочитайте мой комментарий в самом низу в ответ GaShlO2008.
Ну ты ответишь там-же на вики, или как?
Ну они же не сказали, относительно чего они будут пробивать потолок. Может, это чей-то пол был, на самом деле.
Ты рофлишь, хуже этой кривой, всратой, багованой, унылой и поломаной ссанины в этой году ничего не вышло.
хотфикс тоже 110гб?
Не, всего лишь 11гб)
Херасе хот фикс )
не пиз.....фикс на 1мб всего!
Я еще тот хотфикс на 110 гиг не скачал , как они бета-фикс выпустили к "сборке - Более чем не игровой" !!! -)))
Одно лечим другое калечим
Патч на патч, дожили.
Подожду пол года, пока основную массу пофиксят, потом поиграю. // Игорь Ефимов
Игорь, Подожду пару лет и в Ведьмака 4 поиграю. А эту пропушу совсем. Поссмотрел ролики там пустые локации. // Александр Чуркин
Чет нифига не помог. Но тут хотя бы починят. Ремейк sh 2 после последнего патча вообще не запускается(помогают махинации с dx11, но это шляпа а не обход, так как оптимизация игры падает в нулину) чет чудо движок прям этот ue5. // Денис Абабков
Эти новости бесконечны! 🤣🤣🤣
че пацаны, снова пекачиваем 160гб?
Патч к патчу. Это они так РАБОТАЮТ // Александр Ковалёв
Ахахах да не доведут они ее до конфетки
Через года 3 мб будет играбельно. Если не забросят
Да ничего они не будут делать, попробуют впарить лохам такой же убогий и сломаный мультиплеер и забудут про эту срань.
Игра года👍🤣
Им самим не стрёмно за свою игру? // Rooby Roid
Допустим стремно и что? Ты на своей работе всегда все идеально делаешь? Компания это ведь не один человек) Кто-то сделал хорошо, кто-то плохо. Какие-то компании делают лучше какие-то хуже. Кто-то пытается исправить продукт, кто-то не пытается. Обычная жизнь. Во всех сферах такое. Не всем быть супер идеальными. Есть бюджеты, сроки, инвесторы, более продуманные менеджеры и условия труда. Я не защищаю не эту компанию не возвожу в абсолют какую-то другую компанию. Просто так было, есть и будет. Пока что видно, что они хотя бы выпускают обновления и патчи. Просто можно не играть в игру сейчас и не портить свой игровой опыт)
Им пох. Бюджет проплясали, что то на рынок выкинули - дальше не интересно вобще // Александр Ковалёв
То что прежде чем выпустить свою работу в свет, надо наверно доделать её как надо. Ладно бы они её бесплатно раздавали но они же продают свою работу.
Не идеально, но довожу до приемлемого состояния!
Вот именно, это не один человек что бы игру выпустить забагованным хламом, и тут в целом вина компании, которая допустила выпустить в свет этот недоделанный проект. И не надо их оправдывать, хейт идёт по фактам, и правильно делают потому что нельзя такое поощрять!
Почему покупатель должен об этом заморачиватся? Может ещё пойти за них всю работу сделать? Хотя мододелы и так пытаются...
Вот именно, что как раз защищаешь. Хейт обоснован и ты либо поддерживаешь его либо проходишь мимо. Но когда ты пытаешься оправдать, ты как раз защищаешь компанию!
Щас опять додики набегут со своим "ыыы опять сломали что-то, моддеры лопилят вы"
И только нормальные скажут "молодцы пацаны. Хоть и выпустили багованный патч, но быстро исправили"
да гск вообще приятно удивляют, да игра багованная(классика для сталкера), но как быстро выпускают патчи ПО СРАВНЕНИЮ с оригинальной трилогией
Один додик уже раскукарекался
Вот вот. Но петухи все кукарекают про разрабов что-то, несмотря на их старания
Ты например.
Ты прав, это ксенофобия и ненависть по национальному признаку, телевизоров пересмотрели, а игра на самом деле шикарна, интересна и сложна, жаль, что предрассудки некоторых не позволяют им оценить по достоинству игру.