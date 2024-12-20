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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 11 397 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 оперативно получил хотфикс к масштабному обновлению

Gutsz
Новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжают активно работать над улучшением игры даже в преддверии праздников. Вслед за масштабным обновлением, выпущенным под Новый год и включавшим более 1800 исправлений при весе в 110 ГБ, команда оперативно подготовила хотфикс версии 1.1.1.

Под Новый год S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление весом 110 ГБ и включающее более 1800 исправлений

Как оказалось в патче 1.1 были обнаружены серьезные ошибки, которые мешали некоторым игрокам запустить игру. Поэтому авторам пришлось в срочном порядке выпустить хотфикс с устранением критических ошибок, с которыми сталкивались некоторые игроки. Размер этого обновления составляет всего 1,1 МБ в Steam.

Это обновление вносит следующее изменения:

  • Исправлен сбой при загрузке сохранений.
  • Устранена часть проблем, связанных с загрузкой шейдеров, приводивших к вылетам.

Хотфикс уже доступен в Steam. Владельцы игры на других платформах получат обновление немного позже, однако скачать его можно будет уже сегодня.

Напомним, ранее авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о работе над сюжетными дополнениями, мультиплеером и консольными версиями. Также в одном из интервью они подтвердили успешность игры - в будущем игра получит экранизацию и по этому вопросу уже идет работа.

19
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
GraF68ru

Такое трогать только через год после релиза.

12
askazanov

А лучше через 3, как Cyberpunk 2077 )))

7
MadPyramus

Но надо обязательно заходить под каждую новость, написать что г*вно?

2
GraF68ru MadPyramus

Вот процитируй где я называю игру г*вном? Ты если разрываешься так быстро, то прикупи себе нитки и иголку, чтобы оперативно штопать.

6
Челодой моловек 94 MadPyramus

Борьба с нытиками как с ветряными мельницами) я уже игнорю таких ябед

-1
MadPyramus Челодой моловек 94

Нее, бороться надо, просто многие разленились из-за того что нас меньшинство. Это примерно как с повесткой, когда расслабили булки, типа "Что ты прицепился, новый God of War отличная игра", или так-же само к RDR 2 или TLOU только потому что в них хорошо прописан сюжет и они проработанны. Только весь прикол в том, что такие сьезды с рельс происходят именно потому, что игроки позволяют, игры становятся всё более соевые, когда обилие тестостерона в них падает. Драмы это хорошо, но только не тогда, когда на них паразитируют, как это было с сериалами типа Спартакус или Игры престолов, превращая в постоянный стандарт. Вот сравнительный видос чувак недавно сделал, какие раньше были игропремии, и какие стали сейчас.

Спойлер

Буду надеяться что спойлер открывается.

-4
North235

Мда, "пробили потолок игровой индустрии" - да, да, я не устану припоминать им их же слова, которые эта конторка громко заявляла после первого трейлера.

10
MadPyramus

Чем не пробили? Отличная игра, единственное чего ей не хватает, это больше простых квестов и пнв. Лучше за год ничего не вышло, лучше чем какой-то Астробот. Единственный конкурент ей на ближайшее время это Кингдом Кам.

6
North235 MadPyramus

Прочитайте мой комментарий в самом низу в ответ GaShlO2008.

0
MadPyramus North235

Ну ты ответишь там-же на вики, или как?

-3
Some_Random_Name

Ну они же не сказали, относительно чего они будут пробивать потолок. Может, это чей-то пол был, на самом деле.

0
qqVq MadPyramus

Ты рофлишь, хуже этой кривой, всратой, багованой, унылой и поломаной ссанины в этой году ничего не вышло.

3
Great-heartedElio

хотфикс тоже 110гб?

1
shurasick876

Не, всего лишь 11гб)

1
DezkQ shurasick876

Херасе хот фикс )

-1
Arik 8100 shurasick876

не пиз.....фикс на 1мб всего!

4
Go_Ra

Я еще тот хотфикс на 110 гиг не скачал , как они бета-фикс выпустили к "сборке - Более чем не игровой" !!! -)))

1
LuckyСat

Одно лечим другое калечим

0
Ivan Dro

Патч на патч, дожили.

0
Пользователь ВКонтакте

Подожду пол года, пока основную массу пофиксят, потом поиграю. // Игорь Ефимов

0
Пользователь ВКонтакте

Игорь, Подожду пару лет и в Ведьмака 4 поиграю. А эту пропушу совсем. Поссмотрел ролики там пустые локации. // Александр Чуркин

0
Пользователь ВКонтакте

Чет нифига не помог. Но тут хотя бы починят. Ремейк sh 2 после последнего патча вообще не запускается(помогают махинации с dx11, но это шляпа а не обход, так как оптимизация игры падает в нулину) чет чудо движок прям этот ue5. // Денис Абабков

0
Dugran

Эти новости бесконечны! 🤣🤣🤣

0
MunchkiN 616

че пацаны, снова пекачиваем 160гб?

-1
Пользователь ВКонтакте

Патч к патчу. Это они так РАБОТАЮТ // Александр Ковалёв

-3
BushmasterFireArms

Ахахах да не доведут они ее до конфетки

-3
TastelessGerman

Через года 3 мб будет играбельно. Если не забросят

0
qqVq TastelessGerman

Да ничего они не будут делать, попробуют впарить лохам такой же убогий и сломаный мультиплеер и забудут про эту срань.

1
KotBaly

Игра года👍🤣

-3
Пользователь ВКонтакте

Им самим не стрёмно за свою игру? // Rooby Roid

-8
dazend

Допустим стремно и что? Ты на своей работе всегда все идеально делаешь? Компания это ведь не один человек) Кто-то сделал хорошо, кто-то плохо. Какие-то компании делают лучше какие-то хуже. Кто-то пытается исправить продукт, кто-то не пытается. Обычная жизнь. Во всех сферах такое. Не всем быть супер идеальными. Есть бюджеты, сроки, инвесторы, более продуманные менеджеры и условия труда. Я не защищаю не эту компанию не возвожу в абсолют какую-то другую компанию. Просто так было, есть и будет. Пока что видно, что они хотя бы выпускают обновления и патчи. Просто можно не играть в игру сейчас и не портить свой игровой опыт)

3
Пользователь ВКонтакте

Им пох. Бюджет проплясали, что то на рынок выкинули - дальше не интересно вобще // Александр Ковалёв

-2
TastelessGerman dazend
Допустим стремно и что?

То что прежде чем выпустить свою работу в свет, надо наверно доделать её как надо. Ладно бы они её бесплатно раздавали но они же продают свою работу.

на своей работе всегда все идеально делаешь?

Не идеально, но довожу до приемлемого состояния!

Компания это ведь не один человек) Кто-то сделал хорошо, кто-то плохо. Какие-то компании делают лучше какие-то хуже. Кто-то пытается исправить продукт, кто-то не пытается. Обычная жизнь.

Вот именно, это не один человек что бы игру выпустить забагованным хламом, и тут в целом вина компании, которая допустила выпустить в свет этот недоделанный проект. И не надо их оправдывать, хейт идёт по фактам, и правильно делают потому что нельзя такое поощрять!

Кто-то пытается исправить продукт, кто-то не пытается. Обычная жизнь. Во всех сферах такое. Не всем быть супер идеальными. Есть бюджеты, сроки, инвесторы, более продуманные менеджеры и условия труда.

Почему покупатель должен об этом заморачиватся? Может ещё пойти за них всю работу сделать? Хотя мододелы и так пытаются...

Я не защищаю не эту компанию не возвожу в абсолют какую-то другую компанию. Просто так было, есть и будет. Пока что видно, что они хотя бы выпускают обновления и патчи. Просто можно не играть в игру сейчас и не портить свой игровой опыт)

Вот именно, что как раз защищаешь. Хейт обоснован и ты либо поддерживаешь его либо проходишь мимо. Но когда ты пытаешься оправдать, ты как раз защищаешь компанию!

0
Гамер132

Щас опять додики набегут со своим "ыыы опять сломали что-то, моддеры лопилят вы"

И только нормальные скажут "молодцы пацаны. Хоть и выпустили багованный патч, но быстро исправили"

-13
My life is a game

да гск вообще приятно удивляют, да игра багованная(классика для сталкера), но как быстро выпускают патчи ПО СРАВНЕНИЮ с оригинальной трилогией

2
KING-NOMAD

Один додик уже раскукарекался

-9
Гамер132 My life is a game

Вот вот. Но петухи все кукарекают про разрабов что-то, несмотря на их старания

-2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads KING-NOMAD

Ты например.

0
GaShlO2008

Ты прав, это ксенофобия и ненависть по национальному признаку, телевизоров пересмотрели, а игра на самом деле шикарна, интересна и сложна, жаль, что предрассудки некоторых не позволяют им оценить по достоинству игру.

0