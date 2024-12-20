S.T.A.L.K.E.R. 2 оперативно получил хотфикс к масштабному обновлению

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжают активно работать над улучшением игры даже в преддверии праздников. Вслед за масштабным обновлением, выпущенным под Новый год и включавшим более 1800 исправлений при весе в 110 ГБ, команда оперативно подготовила хотфикс версии 1.1.1.

Как оказалось в патче 1.1 были обнаружены серьезные ошибки, которые мешали некоторым игрокам запустить игру. Поэтому авторам пришлось в срочном порядке выпустить хотфикс с устранением критических ошибок, с которыми сталкивались некоторые игроки. Размер этого обновления составляет всего 1,1 МБ в Steam.

Это обновление вносит следующее изменения:

Исправлен сбой при загрузке сохранений.

Устранена часть проблем, связанных с загрузкой шейдеров, приводивших к вылетам.

Хотфикс уже доступен в Steam. Владельцы игры на других платформах получат обновление немного позже, однако скачать его можно будет уже сегодня.

Напомним, ранее авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о работе над сюжетными дополнениями, мультиплеером и консольными версиями. Также в одном из интервью они подтвердили успешность игры - в будущем игра получит экранизацию и по этому вопросу уже идет работа.