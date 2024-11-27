ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 7 169 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 подтолкнул многих фанатов серии к нелегальному посещению Чернобыльской зоны

Procy_on
Новости

Дебют S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привлек нелегальных туристов в настоящую Зону. Пограничные службы обратились к поклонникам радиоактивной серии с призывом не заходить в запретную зону бывшей Чернобыльской АЭС.

Как сообщила South China Morning Post, вскоре после дебюта игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of the Chornobyl "значительное число искателей приключений" попыталось проникнуть в Зону в поисках "экстремальных острых ощущений". По данным украинской пограничной службы, это должно быть "любители видеоигр".

В принципе, в этом нет ничего удивительного. Дебют первой части серии привлек в Зону толпы людей (как это часто бывает, когда в популярной видеоигре используются реальные локации). Украинские пограничные службы напомнили, что проникновение на запретную территорию не только влечет за собой административное и уголовное наказание, но и является рискованным из-за уровня радиоактивного загрязнения. К тому же, вы вряд ли найдете там аномалии или ценные артефакты, как в игре.

Пограничники подчеркнули, что такие "посетители" - не новость. Уже после дебюта первого Сталкера Чернобыль стали посещать не только туристы, но и люди, пытающиеся проникнуть в Зону нелегально. Согласно информации трехлетней давности, ежегодно украинские службы интернировали около 400 человек.

12
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
IcyBarret

Ха-ха! Кто в здравом уме сейчас добровольно поедет на Украину?

29
сКард

погугли что происходило в ФРГ сразу после войны. Когда родовые замки покупались за мешок зерна. Вот где было ха- ха для "бизнесменов". В Украине до этого ещё далеко, но секс туризм обойдётся значительно дешевле относительно других стран.

-6
Капитан Баттхерт

Как и в РФ.

-9
Demon-Lord

Те, кто подписал контракт на добровольной основе

3
StrelitziaReg Капитан Баттхерт

на рф*

0
ВыхлопПриоры

Игре неделю а уже фанаты фанатеют что аж к чернобылю поехали))) сказки одни только вокруг этой игры.

27
Asfermong

Это правда, наши слоны, молодцы💪

-10
Kenn1y

Это уже не фанаты, а фанатики.

0
Melsinner

Ну да, ну да..щас то самое время туда гонять

12
danilukHF

ну да, комиссариата то там нет)

12
grendel777

там бусики за каждым кустом )))

5
DisobedientErland

С нынешней ситуацией в мире сталкер скоро в реальности будет))

8
Ханперду

в западной части 404

-4
bohdan2015

Ищите аномалии в игре:)

6
Xoxlya

Гы, там и до этого уже ухылянты артефакты шукают. Ныкаются по схронам от ТЦК)

6
Чизбургер

Каждому любителю зоны выдать анальный зонд

4
Patrick Jones

покажите мне тех тру фанатов, которые не проживают в странах снг и в восточной европы?

3
DanilManil

Главное ящик водки не забыть взять,без него туго там

2
Despot_Aspid

Это монолитовцы после пси излучения от игры, полюбас!))

1
Niphestotel

"Война, Радиация, хз что еще, надо бы посмотреть чернобыль")

0
Пользователь ВКонтакте

Так же было и после выхода первой части. // Саня Мельник

0
Пользователь ВКонтакте

Фанатиков всегда хватало... // Алексей Евреинов

0
DezkQ

Ага, ща это как нельзя актуально, там рядышком, как раз, самая большая в воинская часть "Десна" )))

0
XOJIODHbIU

Многие коллеги-зумеры выросли на 1 части, так по рассказам, хотели туда попасть (но не на бумаге), да и так, коллега постарше один, слышал ездил (но не проверял его слова)

0
JenikMax

а я другие новости читал , мол в зоне отчуждения нет бусиков, на которые донатят GSC и которые людей хватают, и там в зоне можно отсидеться.. даже чел какой то блог вел оттуда

0
Раб дергающихся пикселей

Отличная новость для моих руммейтов Павло Морозюка и Богдана Кривия. Источник максимально серьезный - должностные лица правовой демократии, поэтому обязательно обрадую ребят через пару часов, когда те вернутся со смены. Красная пропаганда в лице моего недалёкого батька привычно села в лужу с влажными байками про самый большой в истории человечества концлагерь под открытым небом. Думаю, моим побратимам было бы приятно посетить места из любимой игры, побродить по Чернобыльской зоне - в свободном Гамбурге порою бывает немного скучновато. Но предлагать не буду, прошлый перелом голени ещё зажил не до конца.

-1