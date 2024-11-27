S.T.A.L.K.E.R. 2 подтолкнул многих фанатов серии к нелегальному посещению Чернобыльской зоны

Дебют S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привлек нелегальных туристов в настоящую Зону. Пограничные службы обратились к поклонникам радиоактивной серии с призывом не заходить в запретную зону бывшей Чернобыльской АЭС.
Как сообщила South China Morning Post, вскоре после дебюта игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of the Chornobyl "значительное число искателей приключений" попыталось проникнуть в Зону в поисках "экстремальных острых ощущений". По данным украинской пограничной службы, это должно быть "любители видеоигр".
В принципе, в этом нет ничего удивительного. Дебют первой части серии привлек в Зону толпы людей (как это часто бывает, когда в популярной видеоигре используются реальные локации). Украинские пограничные службы напомнили, что проникновение на запретную территорию не только влечет за собой административное и уголовное наказание, но и является рискованным из-за уровня радиоактивного загрязнения. К тому же, вы вряд ли найдете там аномалии или ценные артефакты, как в игре.
Пограничники подчеркнули, что такие "посетители" - не новость. Уже после дебюта первого Сталкера Чернобыль стали посещать не только туристы, но и люди, пытающиеся проникнуть в Зону нелегально. Согласно информации трехлетней давности, ежегодно украинские службы интернировали около 400 человек.
Ха-ха! Кто в здравом уме сейчас добровольно поедет на Украину?
погугли что происходило в ФРГ сразу после войны. Когда родовые замки покупались за мешок зерна. Вот где было ха- ха для "бизнесменов". В Украине до этого ещё далеко, но секс туризм обойдётся значительно дешевле относительно других стран.
Как и в РФ.
Те, кто подписал контракт на добровольной основе
на рф*
Игре неделю а уже фанаты фанатеют что аж к чернобылю поехали))) сказки одни только вокруг этой игры.
Это правда, наши слоны, молодцы💪
Это уже не фанаты, а фанатики.
Ну да, ну да..щас то самое время туда гонять
ну да, комиссариата то там нет)
там бусики за каждым кустом )))
С нынешней ситуацией в мире сталкер скоро в реальности будет))
в западной части 404
Ищите аномалии в игре:)
Гы, там и до этого уже ухылянты артефакты шукают. Ныкаются по схронам от ТЦК)
Каждому любителю зоны выдать анальный зонд
покажите мне тех тру фанатов, которые не проживают в странах снг и в восточной европы?
Главное ящик водки не забыть взять,без него туго там
Это монолитовцы после пси излучения от игры, полюбас!))
"Война, Радиация, хз что еще, надо бы посмотреть чернобыль")
Так же было и после выхода первой части. // Саня Мельник
Фанатиков всегда хватало... // Алексей Евреинов
Ага, ща это как нельзя актуально, там рядышком, как раз, самая большая в воинская часть "Десна" )))
Многие коллеги-зумеры выросли на 1 части, так по рассказам, хотели туда попасть (но не на бумаге), да и так, коллега постарше один, слышал ездил (но не проверял его слова)
а я другие новости читал , мол в зоне отчуждения нет бусиков, на которые донатят GSC и которые людей хватают, и там в зоне можно отсидеться.. даже чел какой то блог вел оттуда
Отличная новость для моих руммейтов Павло Морозюка и Богдана Кривия. Источник максимально серьезный - должностные лица правовой демократии, поэтому обязательно обрадую ребят через пару часов, когда те вернутся со смены. Красная пропаганда в лице моего недалёкого батька привычно села в лужу с влажными байками про самый большой в истории человечества концлагерь под открытым небом. Думаю, моим побратимам было бы приятно посетить места из любимой игры, побродить по Чернобыльской зоне - в свободном Гамбурге порою бывает немного скучновато. Но предлагать не буду, прошлый перелом голени ещё зажил не до конца.