S.T.A.L.K.E.R. 2 подтолкнул многих фанатов серии к нелегальному посещению Чернобыльской зоны

Дебют S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привлек нелегальных туристов в настоящую Зону. Пограничные службы обратились к поклонникам радиоактивной серии с призывом не заходить в запретную зону бывшей Чернобыльской АЭС.

Как сообщила South China Morning Post, вскоре после дебюта игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of the Chornobyl "значительное число искателей приключений" попыталось проникнуть в Зону в поисках "экстремальных острых ощущений". По данным украинской пограничной службы, это должно быть "любители видеоигр".

В принципе, в этом нет ничего удивительного. Дебют первой части серии привлек в Зону толпы людей (как это часто бывает, когда в популярной видеоигре используются реальные локации). Украинские пограничные службы напомнили, что проникновение на запретную территорию не только влечет за собой административное и уголовное наказание, но и является рискованным из-за уровня радиоактивного загрязнения. К тому же, вы вряд ли найдете там аномалии или ценные артефакты, как в игре.

Пограничники подчеркнули, что такие "посетители" - не новость. Уже после дебюта первого Сталкера Чернобыль стали посещать не только туристы, но и люди, пытающиеся проникнуть в Зону нелегально. Согласно информации трехлетней давности, ежегодно украинские службы интернировали около 400 человек.