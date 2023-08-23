на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 509 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут на Gamescom завтра - первые фото со стенда

©
Procy_on
Новости

Представитель студии GSC Game World только что сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покажут на Gamescom 24 августа. Помимо этого, были опубликованы несколько фотографий со стенда, на одном из которых можно увидеть главное меню демоверсии долгожданного шутера.

Любое глубокое приключение начинается с разведки. И наше начинается именно в этот день на Gamescom!
+ ещё 2 картинки

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна отличаться нелинейным сюжетом. Более того, от вашего выбора будут зависеть как краткосрочные последствия, так и глобальные. События будут происходить в Чернобыльской зоне отчуждения, и в ней наряду со старыми локациями появятся новые.

GSC GameWorld подтвердила, что в игре будет использоваться захват движений для тел и лиц, а также фотограмметрия. Кроме того, со дня релиза игра будет поддерживать моды и эффекты трассировки лучей.

32
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
Grindest

Мужик с крашенными ногтями, тьфу убожество.

20
-zotik-

Это пальцы гниют от радиации

10
Spillik

Как говорится - у кого что болит.

-10
Wing42 Spillik

Так то Grindest всё верно сказал - красят ногти либо женщины, либо педики.

6
Кей Овальд

Они ж теперь це Европы. Интересно, сталкеры с крашенными ногтями будут? Гарны чернявы хлопцы?

3
Spillik Wing42

Либо всякие там рокеры, готы, сатанисты и много других. Так что опять же - у кого что болит.

2
valentin31212

Стэнд такой как будто весь хлам из гаража и балкона вытащили....

6
barabear

Целый стенд ради ещё одного рендера...

5
Destroited

Батон покажут ?

3
StarfieJId

Нет, он выйдет в отдельном DLC, очевидно же.

2
sirGeronis

Ждалкер покажут и пообещают показать в следующем году.))

2
Rey Harley

Месяц назад слили рабочий билд игры, и говорят что он ничем не отличается от того что было 2 года назад. Так что больше похоже что разработка игры если и ведется, то крайне медленными темпами. И возможно они или хотят таким способом напомнить что еще существуют, или попытаться продать еще больше предзаказов, либо и то и другое

0
KleptomaniacalAlbert

А кто говорит?

2
akunamatatas

Где инфа насколько свежий был этот билд, возможно он как раз 2х летней давности

2
Spillik

Какой же будет ор, если покажут билд нормальной игры.

0
Rey Harley akunamatatas

Инфы нет, но после регулярных переносов, и того факта что предзаказы собирают уже два года, версия что это актуальный билд кажется самым верным вариантом. И плевать, после того что они наговорили и натворили в сторону нашей аудитории, лучше буду надеяться на появление новостей о новой части Метро

0
KleptomaniacalAlbert Rey Harley

Нашёл инфу тех кто играл, говорят что демка длится всего 15 минут, и что в этом году не выйдет.

0
pokemonizm

Вот это вот приятный сюрприз... ждемс

0
trava10

По трейлеру видно было, что от сталкера там ничего не осталось. Будет только пафос с американских боевиков.

0
Madiark

Не критично, главное чтобы игра была интересной

1
KleptomaniacalAlbert

По трейлеру видно? в трейлере вряд ли будут показывать ходьбу и исследование мира....

2
Scorpion_GamePlay

Эх, когда то и тч и чн так же показывали и всем были рады, а теперь нет.

0
-zotik-

Раньше можно сказать такого не было. Не фолычей от беседки не других игр техногененных катастроф. И еще на постсоветском пространстве. Игре даже баги прощали, а игра была жесть забагована особенно чн. Но да тч была долгостроем 7лет ее делали если не ошибаюсь

2
Madiark

Очень жду презентацию, надеюсь на релизе игра выйдет не хуже прошлых игр серий

0
Кей Овальд

То есть забагованным куском кода?

-2
Real Slim Shady

Сталкал 2 выйдет от GSCall. Такое название этому посту явно лучше подойдет.

0
Манерный
0
Cryptocurrencyhead

Ну да, логично, покажут на день независимости Украины. Зря вчера ждал.

0
DioMeD22

Потом окажется, что имелось ввиду не 24.08.23, а 24.08.24

0
ilyakingcud

Ну наконец то хоть что то, надеюсь не зря сделал предзаказ в стиме

-2
-zotik-

Интересно какой на этот раз рендер выложат

-4
Kitocun

Буханки

2
warp 37

GSC ещё в 2007 году, что ли? Не могли людям геймпады Xbox дать.

-30
Protocol10

соглашусь пожалуй. я не помню когда мышкой во что-то играл с 2008 года когда боксовый пад под гта4 взял. Клавомышь - это полная жопа в плане комфорта для длительных сессий в сюжетные игры. Геймпад это эргономика. Не надо руки держать на столе, можно с комфортом откинувшись играть, не надо шифт жать чтобы бегать, а просто усилием стыка скорость перса регулируется, это важно в играх где в основном постоянно бегаешь по карте вроде витчер 3.

-35
bysaturn Protocol10

Прикинь с 2008 года и клавы и мыши неплохо так шагнули в развитии

7
vzglydizugla Protocol10

То то без самонаведения плачете, клешнерукие.

6
BigGeek34 Protocol10

Пора выбираться из 2008 и начать гуглить современную переферию)))

Сейчас можно так же с беспроводной клаво-мышью откинуться в кресле перед большим экраном и наслаждаться играми. Только у вас всегда под рукой удобный интерфейс полноценной ОС для ПК, поэтому многозадачность никто не отменял. Не нужно пропадать из сети и иметь лишний пыльный ящик дома)

А если ты еще и можешь позволить себе мощный комп, тогда зачем консоль вообще нужна? Играть в пиксели прямо с 2008 года?

1
Protocol10 vzglydizugla

клешнеруких и с клавесином навалом

-2