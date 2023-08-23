S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут на Gamescom завтра - первые фото со стенда

Представитель студии GSC Game World только что сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покажут на Gamescom 24 августа. Помимо этого, были опубликованы несколько фотографий со стенда, на одном из которых можно увидеть главное меню демоверсии долгожданного шутера.
Любое глубокое приключение начинается с разведки. И наше начинается именно в этот день на Gamescom!
S.T.A.L.K.E.R. 2 должна отличаться нелинейным сюжетом. Более того, от вашего выбора будут зависеть как краткосрочные последствия, так и глобальные. События будут происходить в Чернобыльской зоне отчуждения, и в ней наряду со старыми локациями появятся новые.
GSC GameWorld подтвердила, что в игре будет использоваться захват движений для тел и лиц, а также фотограмметрия. Кроме того, со дня релиза игра будет поддерживать моды и эффекты трассировки лучей.
Мужик с крашенными ногтями, тьфу убожество.
Это пальцы гниют от радиации
Как говорится - у кого что болит.
Так то Grindest всё верно сказал - красят ногти либо женщины, либо педики.
Они ж теперь це Европы. Интересно, сталкеры с крашенными ногтями будут? Гарны чернявы хлопцы?
Либо всякие там рокеры, готы, сатанисты и много других. Так что опять же - у кого что болит.
Стэнд такой как будто весь хлам из гаража и балкона вытащили....
Целый стенд ради ещё одного рендера...
Батон покажут ?
Нет, он выйдет в отдельном DLC, очевидно же.
Ждалкер покажут и пообещают показать в следующем году.))
Месяц назад слили рабочий билд игры, и говорят что он ничем не отличается от того что было 2 года назад. Так что больше похоже что разработка игры если и ведется, то крайне медленными темпами. И возможно они или хотят таким способом напомнить что еще существуют, или попытаться продать еще больше предзаказов, либо и то и другое
А кто говорит?
Где инфа насколько свежий был этот билд, возможно он как раз 2х летней давности
Какой же будет ор, если покажут билд нормальной игры.
Инфы нет, но после регулярных переносов, и того факта что предзаказы собирают уже два года, версия что это актуальный билд кажется самым верным вариантом. И плевать, после того что они наговорили и натворили в сторону нашей аудитории, лучше буду надеяться на появление новостей о новой части Метро
Нашёл инфу тех кто играл, говорят что демка длится всего 15 минут, и что в этом году не выйдет.
Вот это вот приятный сюрприз... ждемс
По трейлеру видно было, что от сталкера там ничего не осталось. Будет только пафос с американских боевиков.
Не критично, главное чтобы игра была интересной
По трейлеру видно? в трейлере вряд ли будут показывать ходьбу и исследование мира....
Эх, когда то и тч и чн так же показывали и всем были рады, а теперь нет.
Раньше можно сказать такого не было. Не фолычей от беседки не других игр техногененных катастроф. И еще на постсоветском пространстве. Игре даже баги прощали, а игра была жесть забагована особенно чн. Но да тч была долгостроем 7лет ее делали если не ошибаюсь
Очень жду презентацию, надеюсь на релизе игра выйдет не хуже прошлых игр серий
То есть забагованным куском кода?
Сталкал 2 выйдет от GSCall. Такое название этому посту явно лучше подойдет.
Ну да, логично, покажут на день независимости Украины. Зря вчера ждал.
Потом окажется, что имелось ввиду не 24.08.23, а 24.08.24
Ну наконец то хоть что то, надеюсь не зря сделал предзаказ в стиме
Интересно какой на этот раз рендер выложат
Буханки
GSC ещё в 2007 году, что ли? Не могли людям геймпады Xbox дать.
соглашусь пожалуй. я не помню когда мышкой во что-то играл с 2008 года когда боксовый пад под гта4 взял. Клавомышь - это полная жопа в плане комфорта для длительных сессий в сюжетные игры. Геймпад это эргономика. Не надо руки держать на столе, можно с комфортом откинувшись играть, не надо шифт жать чтобы бегать, а просто усилием стыка скорость перса регулируется, это важно в играх где в основном постоянно бегаешь по карте вроде витчер 3.
Прикинь с 2008 года и клавы и мыши неплохо так шагнули в развитии
То то без самонаведения плачете, клешнерукие.
Пора выбираться из 2008 и начать гуглить современную переферию)))
Сейчас можно так же с беспроводной клаво-мышью откинуться в кресле перед большим экраном и наслаждаться играми. Только у вас всегда под рукой удобный интерфейс полноценной ОС для ПК, поэтому многозадачность никто не отменял. Не нужно пропадать из сети и иметь лишний пыльный ящик дома)
А если ты еще и можешь позволить себе мощный комп, тогда зачем консоль вообще нужна? Играть в пиксели прямо с 2008 года?
клешнеруких и с клавесином навалом