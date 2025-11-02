ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 788 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 покинет Xbox Game Pass уже 15 ноября

Глeб Глeб

В экосистеме Xbox опубликовано уведомление о том, какие игры будут удалены из сервиса Game Pass в середине ноября.

Всего будет удалено 5 игр:

  1. Blacksmith Master (PC);
  2. Football Manager 2024 (PC и Xbox);
  3. Frostpunk (PC и Xbox);
  4. Spirittea (PC и Xbox);
  5. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC и Xbox).

По всей видимости, это связано с окончанием контракта между GSC и Microsoft и скорому релизу игры на PS5.

Комментарии:  12
BigTrain
13
askazanov

Да и ..й с ним.

7
sa1958

Да и ладно.

4
vegas99

Пусть уходит 😂

4
Апостлс

Вообще п...й

3
InspiringEben

Планету бы еще покинул вместе с разрабами, счастью не было бы предела)

2
Arik8100

Это сайт про игры а не политику

sa1958

Ну что же гудбай им.

1
Евгений Кондратенко

И столько лет они тянули гск ради одного года эксклюзивности? И в чем был смысл? Челы поиграли по геймпасу, поняли, что игра сырой кал и пошли играть в другие игры. Мда...

1
Misha Mi

Воу воу полегче! Как нам существовать то теперь ?))

F0XDIE

И близко не доведя игру до ума. Гребаный стыд.

