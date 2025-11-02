S.T.A.L.K.E.R. 2 покинет Xbox Game Pass уже 15 ноября

В экосистеме Xbox опубликовано уведомление о том, какие игры будут удалены из сервиса Game Pass в середине ноября.
Всего будет удалено 5 игр:
- Blacksmith Master (PC);
- Football Manager 2024 (PC и Xbox);
- Frostpunk (PC и Xbox);
- Spirittea (PC и Xbox);
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC и Xbox).
По всей видимости, это связано с окончанием контракта между GSC и Microsoft и скорому релизу игры на PS5.
Да и ..й с ним.
Да и ладно.
Пусть уходит 😂
Вообще п...й
Планету бы еще покинул вместе с разрабами, счастью не было бы предела)
Это сайт про игры а не политику
Ну что же гудбай им.
И столько лет они тянули гск ради одного года эксклюзивности? И в чем был смысл? Челы поиграли по геймпасу, поняли, что игра сырой кал и пошли играть в другие игры. Мда...
Воу воу полегче! Как нам существовать то теперь ?))
И близко не доведя игру до ума. Гребаный стыд.