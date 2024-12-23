S.T.A.L.K.E.R. 2 получает еще один патч на 8 ГБ, на этот раз это последнее обновление игры в этом году

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили последний патч в 2024 году — обновление до версии 1.1.3. Этот патч стал четвертым за последние пять дней, что одновременно подтверждает непростое техническое состояние проекта и при этом очень активную работу команды над улучшением игры. В новом обновлении особое внимание уделено исправлению проблем в основной сюжетной линии, а также ряду критических сбоев и багов, влияющих на прохождение игроков.

Патч 1.1.3 включает в себя ряд важных исправлений, среди которых устранение проблемы с исчезновением Рихтера в ходе задания «Путь к основанию», а также фикс сбоев при компиляции шейдеров. Игроки также заметят улучшения в стабильности игры, устранение ошибок с инвертированными осями и другие мелкие, но важные доработки.

Примечания к обновлению:

Исправлена проблема, когда Рихтер мог исчезнуть из Дворца культуры «Энергетик» во время миссии «Дорога к фундаменту».

Добавлено временное решение для предотвращения сбоя при компиляции шейдеров путем пропуска прогрева шейдеров.

Исправлено несколько ошибок ACCESS VIOLATION ERROR.

Исправлена проблема, когда опции инвертирования оси не сохранялись после перезапуска игры.

Исправлена проблема, из-за которой управление могло быть потеряно после выстрела, перезагрузки и последующего осмотра артефакта.

Это обновление станет завершающим в текущем году. Команда обещает вернуться с новыми патчами в начале 2025 года, продолжив работать над улучшениями игры. В целом, 2024 год для S.T.A.L.K.E.R. 2 был насыщен активной поддержкой и постоянными улучшениями, о чем свидетельствует выпуск крупных патчей, таких как версия 1.1 на 110 ГБ, которая исправила около тысячи ошибок.