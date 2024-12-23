S.T.A.L.K.E.R. 2 получает еще один патч на 8 ГБ, на этот раз это последнее обновление игры в этом году

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили последний патч в 2024 году — обновление до версии 1.1.3. Этот патч стал четвертым за последние пять дней, что одновременно подтверждает непростое техническое состояние проекта и при этом очень активную работу команды над улучшением игры. В новом обновлении особое внимание уделено исправлению проблем в основной сюжетной линии, а также ряду критических сбоев и багов, влияющих на прохождение игроков.
Патч 1.1.3 включает в себя ряд важных исправлений, среди которых устранение проблемы с исчезновением Рихтера в ходе задания «Путь к основанию», а также фикс сбоев при компиляции шейдеров. Игроки также заметят улучшения в стабильности игры, устранение ошибок с инвертированными осями и другие мелкие, но важные доработки.
Примечания к обновлению:
- Исправлена проблема, когда Рихтер мог исчезнуть из Дворца культуры «Энергетик» во время миссии «Дорога к фундаменту».
- Добавлено временное решение для предотвращения сбоя при компиляции шейдеров путем пропуска прогрева шейдеров.
- Исправлено несколько ошибок ACCESS VIOLATION ERROR.
- Исправлена проблема, когда опции инвертирования оси не сохранялись после перезапуска игры.
- Исправлена проблема, из-за которой управление могло быть потеряно после выстрела, перезагрузки и последующего осмотра артефакта.
Это обновление станет завершающим в текущем году. Команда обещает вернуться с новыми патчами в начале 2025 года, продолжив работать над улучшениями игры. В целом, 2024 год для S.T.A.L.K.E.R. 2 был насыщен активной поддержкой и постоянными улучшениями, о чем свидетельствует выпуск крупных патчей, таких как версия 1.1 на 110 ГБ, которая исправила около тысячи ошибок.
Симулятор патчей. // Alexander Sbercotoff
да уж сырую шляпу релизнули, а теперь допиливают и почему не удивлён, а ещё они метят на GOTY безумцы.
Ну так многие всё равно схавали.
индиану же схавали - почему бы и эту не схавать?
Ну что ж, прогресс. Альфа потихоньку переходит в бету. Виват альфа-тестерам за их же бабло.
Не думаю что она ещё бета, тем самым недавним большим патчем. сделать A-life ещё хуже.
Когда оптимизацию завезут?
Половину игры ещё пройти можно, дальше просто жесть с фпс творится.
Половину? Я уже 2 концовки завершил. При том что я забрал все допквесты и облазил все что только смог.
Ранняя скидка говорит о ценности игры)) // Константин Игоревич
А сколько патчей получил кибербаг в первый год?
Минус один мод на пропуск компиляции шейдеров. Может надо было раньше отключить видимую компиляцию, решились только сейчас
Временно)
Сложнее всего любителям модов. Создатели замахаются адаптировать свои творения под новые патчи
Патчи у Сталкера 2 это отдельный вид мазохизма, вот что там может столько весить??? Они там вместо замены пары файлов, меняют весь архив что-ли?
И не говори, я каждый раз когда вижу новый патч обновляюсь, только хочу поиграть на и на следующий день выходит еще один патч...
В итоге решил дропнуть, пока не прекратится эта пляска (если вообще прекратится).
Ну да, файлы в архивах, не только сталкер подобным страдает
Рихтер вообще странный чёрт. На терриконе я его из стены выковыривал, чтобы квест завершить.
Опять 100 Гб качать? // Тимофей Серасхов
8 гигов???
пи дец патчи играю 5 минут и потом крашиться с ошибкой. помогите братцы что делать???
Хорошо
Да блин, только выключил комп сегодня, вечером теперь качать // Денис Лежепеков
зато они смогли сделать бесшовный мир (пока что корявый), а беседка обосралась со своим подгрузалфилдом. // Александр Чацкий
просто это разные сорта г"вна, что там не получилось, что там, хотя до релиза обещали золотые горы.
В старфилде оптимизация тоже была кривая, куча багов так еще и графика хуже на порядок. // Алексей Репкин
За то есть окуенный фолыч с перками)) а тут серийный кусок кода, вся надежда на модеров)) // Константин Игоревич
Согласен даже без модов на оптимизацию играть такое себе. Фризит не на слабом железе. А фолыч уже до дыр изучен. // Алексей Репкин
Ну ка, ну ка, какие золотые горы обещала GSC конкретно к сиквелу? Тень Чернобыля была обласкана небылицами, Молинье отдыхает, спору нет, но вот про то, что конкретно даст эта игра нам не было понятно до конца аж до самого релиза. Крупицы информации, недолгие геймплейные видео, пару трейлеров и даже ни одного полноценного дневника разработчиков. Люди сами себе придумали, и сами развели хейта лишь на основа того, что господин Григорович, видите ли, русофоб. Это было известно ещё до анонса игры в 2018-ом, здравствуйте.
Я вполне могу понять такую пиар-компанию после столь урезанного выхода игры в 2007-ом, и багованным 2008-ом. Люди не будут многого ждать, если ты им ничего не обещаешь. Только вот популярность игры сработала против самих разработчиков, потому что всем в одном месте припекало, нетерпелось сесть, поиграть, и сказать, что всё херня, как и ожидалось.