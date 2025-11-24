S.T.A.L.K.E.R. 2 получает хотфикс на 6 ГБ с исправлением A-Life и различных ошибок

На прошлой неделе шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то добрался до консолей Sony и вышел на PlayStation 5. Одновременно с этим релизом на всех платформах стало доступно масштабное обновление под номером 1.7, которое принесло десятки улучшений в механику исследования Зоны, оптимизацию для слабых систем и сотни исправлений. Однако в столь массивном апдейте обнаружились свои недочеты, и сегодня разработчики выпустили срочное исправление весом около 6 ГБ.
Свежий хотфикс не получил отдельного порядкового номера, но список изменений, опубликованный представителями студии, решает ряд досадных проблем, возникших или оставшихся после патча 1.7.
Ключевые изменения хотфикса:
- Исправления A-Life: Устранена ошибка, из-за которой NPC под управлением системы симуляции жизни могли появляться в прологе игры, где их быть не должно.
- Визуальные баги: Исправлено мерцание бойца «Варты» на КПП возле Дуги, а также проблема, когда мертвые тела на мгновение принимали А-позу при появлении в поле зрения игрока.
- Логика NPC: Исправлена комичная ошибка, из-за которой персонажи могли продолжать справлять нужду прямо во время движения. Также сталкеры больше не будут идти на месте, пытаясь добраться до трупа, лежащего внутри аномалии.
- Сюжетные и скриптовые правки: Стрелок больше не проигрывает анимацию смерти повторно после обыска.
- Застревания: Исправлены проблемы с навигацией NPC в дверном проеме локации «Малахит» после Выброса и на лестнице в Баре «110 Рад».
- Стабильность: Устранен один из критических вылетов игры (Crash fix).
Узнать, насколько лучше стала производительность игры после крупного обновления 1.7, можно через детальное сравнение FPS, доступное в отдельном посте:
Разработчики обещают и впредь заниматься регулярными обновлениями и полировкой технической части игры, несмотря на то, что команда уже готовит к скорому выпуску первое сюжетное дополнение.
