S.T.A.L.K.E.R. 2 получает хотфикс на 6 ГБ с исправлением A-Life и различных ошибок

На прошлой неделе шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то добрался до консолей Sony и вышел на PlayStation 5. Одновременно с этим релизом на всех платформах стало доступно масштабное обновление под номером 1.7, которое принесло десятки улучшений в механику исследования Зоны, оптимизацию для слабых систем и сотни исправлений. Однако в столь массивном апдейте обнаружились свои недочеты, и сегодня разработчики выпустили срочное исправление весом около 6 ГБ.

Свежий хотфикс не получил отдельного порядкового номера, но список изменений, опубликованный представителями студии, решает ряд досадных проблем, возникших или оставшихся после патча 1.7.

Ключевые изменения хотфикса:

Исправления A-Life: Устранена ошибка, из-за которой NPC под управлением системы симуляции жизни могли появляться в прологе игры, где их быть не должно.

Устранена ошибка, из-за которой NPC под управлением системы симуляции жизни могли появляться в прологе игры, где их быть не должно. Визуальные баги: Исправлено мерцание бойца «Варты» на КПП возле Дуги, а также проблема, когда мертвые тела на мгновение принимали А-позу при появлении в поле зрения игрока.

Исправлено мерцание бойца «Варты» на КПП возле Дуги, а также проблема, когда мертвые тела на мгновение принимали А-позу при появлении в поле зрения игрока. Логика NPC: Исправлена комичная ошибка, из-за которой персонажи могли продолжать справлять нужду прямо во время движения. Также сталкеры больше не будут идти на месте, пытаясь добраться до трупа, лежащего внутри аномалии.

Исправлена комичная ошибка, из-за которой персонажи могли продолжать справлять нужду прямо во время движения. Также сталкеры больше не будут идти на месте, пытаясь добраться до трупа, лежащего внутри аномалии. Сюжетные и скриптовые правки: Стрелок больше не проигрывает анимацию смерти повторно после обыска.

Стрелок больше не проигрывает анимацию смерти повторно после обыска. Застревания: Исправлены проблемы с навигацией NPC в дверном проеме локации «Малахит» после Выброса и на лестнице в Баре «110 Рад».

Исправлены проблемы с навигацией NPC в дверном проеме локации «Малахит» после Выброса и на лестнице в Баре «110 Рад». Стабильность: Устранен один из критических вылетов игры (Crash fix).

Узнать, насколько лучше стала производительность игры после крупного обновления 1.7, можно через детальное сравнение FPS, доступное в отдельном посте:

Разработчики обещают и впредь заниматься регулярными обновлениями и полировкой технической части игры, несмотря на то, что команда уже готовит к скорому выпуску первое сюжетное дополнение.