S.T.A.L.K.E.R. 2 получает новый патч, который направлен на уничтожение багов и технических ошибок

Разработчики из студии GSC Game World продолжают активно работать над улучшением S.T.A.L.K.E.R. 2. Не прошло и месяца с выхода предыдущего обновления, как для игры уже был выпущен новый патч — версия 1.3.2. Этот апдейт включает в себя множество исправлений, направленных на устранение багов, улучшение прогресса в квестах и устранение технических ошибок, которые мешали нормальному прохождению игры.
Патч 1.3.2 стал настоящим ответом на отзывы игроков и технические проблемы, которые возникали во время игры. И хотя разработчики уже объявили о работе над новым обновлением, патч 1.3.2 уже внес немалые улучшения.
Примечания к патчу 1.3.2:
Основная сюжетная линия, побочные квесты и встречи:
- Исправлена ошибка, из-за которой двери и подземный туннель оставались закрытыми для некоторых пользователей в квесте Once More unto the Breach.
- Исправлена ошибка, из-за которой персонажи Powerplug и Star были мертвыми во время выполнения квеста Dawn of a New Day, что блокировало прогресс.
- Исправлена ошибка, когда маркер квеста для персонажа Сержанта Ивайлова в миссии In Search of Past Glory указывал на неверное место.
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC в Залиссе не могли попасть на свою финальную сцену в квесте On the Edge, что мешало продолжению миссии.
- Исправлена ошибка, когда диалог с профессором Озерским не начинался после убийства NPC Spark в ходе квеста A Minor Incident.
- Исправлена ошибка в квесте Answers Come at a Price, когда прогресс блокировался, если игрок покидал зону атаки и забирал предмет у NPC Чорнозем.
- Исправлена ошибка с неправильным указанием местоположения маркера квеста на NPC Чорнозем в миссии Answers Come at a Price.
Технические улучшения:
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC не использовали фонарики и не замечали игрока в течение длительного времени.
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC не могли добраться до назначенных мест за пределами поля зрения игрока, что блокировало некоторые квесты.
- Исправлена ошибка, когда диалог с NPC Scar не начинался в квесте Visions of Truth.
- Исправлена ошибка, из-за которой полковник Коршунов исчезал по завершении катсцены в миссии The Last Step.
- Исправлена ошибка, когда полковник Коршунов скользил в сторону лифта во время катсцены в миссии The Last Step.
- Исправлен сбой, происходивший в верхней части Красной Крепости в ходе миссии The Last Wish.
Не так давно, в конце марта, разработчики уже выпустили значительное обновление, которое заняло около 10 гигабайт и принесло исправления в квестах, а также улучшения в области технической стабильности. Теперь, спустя всего несколько недель, пользователи могут оценить новый патч, который фокусируется на устранении еще большего количества проблем, выявленных игроками.
Обновление уже доступно для скачивания, и разработчики продолжают работать над новыми улучшениями, ориентируясь на отзывы игроков и продолжающееся совершенствование игры.
2027 год, считаю, будет идеальным временем начать в нее играть.
К 2027 году игра только из альфа теста перейдет в бета тест,вот когда будет анонс сталкер 3 тогда можно и будет начать в сталкер 2 играть
Им чё вообще насрать на исправление оптимизации? ВСЕ ИГРОКИ ОРУТ ОБ ОПТИМИЗАЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ, оптимизируйте игру уроды.....
Уничтожается только м2 бесконечным перекачем патче по 100 гб.
4 баг фикса есть... еще 2117371734109401734179031907197417410874 осталось
Я думал его уже пофиксили давно
Если есть те кто играют, скажите, фпс, при посещении сталкерских баз по-прежнему стабильно падает?))
Реальная оптимизация хоть чуть появилась или только баги пока клепают?)
Ну и самое главное, тени от фонариков и в целом тени и затенения починили?)
Фпс в базах ещё проседает, конечно не до 15 фпс, но где-то на 10 кадров.
Оптимизация не изменилась, но игра стала работать ощутимо стабильнее.
Тени от фонариков завезли, но затенения нормально смотрятся только если ставить настройки графики выше средних и в высоком разрешении
Ничё не починили из того что ты перечислил...... За место того, чтобы делать оптимизацию в игре, они вводят в игру белок в прямом смысле этого слова, как новую аномалию
В этот раз Как то мало исправлено
Пи*дец, я прошëл Сталкер 2 в первый месяц, после его релиза. мотря на эти патчноуты у меня складывается впечатление, что я играл в ранний билд разработчика))
как бы там ни было, но до сих пор непонятно, что вообще стоит делать в этом "стулкер хер оф чернобыль", потому что за кое-как сносным сюжетом и красивой картинкой скрывается полное
чо там с обещанным алайфом то? или как обычно лживый всхрюк?