S.T.A.L.K.E.R. 2 получает новый патч, который направлен на уничтожение багов и технических ошибок

Разработчики из студии GSC Game World продолжают активно работать над улучшением S.T.A.L.K.E.R. 2. Не прошло и месяца с выхода предыдущего обновления, как для игры уже был выпущен новый патч — версия 1.3.2. Этот апдейт включает в себя множество исправлений, направленных на устранение багов, улучшение прогресса в квестах и устранение технических ошибок, которые мешали нормальному прохождению игры.

Патч 1.3.2 стал настоящим ответом на отзывы игроков и технические проблемы, которые возникали во время игры. И хотя разработчики уже объявили о работе над новым обновлением, патч 1.3.2 уже внес немалые улучшения.

Примечания к патчу 1.3.2:

Основная сюжетная линия, побочные квесты и встречи:

Исправлена ошибка, из-за которой двери и подземный туннель оставались закрытыми для некоторых пользователей в квесте Once More unto the Breach.

Исправлена ошибка, из-за которой персонажи Powerplug и Star были мертвыми во время выполнения квеста Dawn of a New Day, что блокировало прогресс.

Исправлена ошибка, когда маркер квеста для персонажа Сержанта Ивайлова в миссии In Search of Past Glory указывал на неверное место.

Исправлена ошибка, из-за которой NPC в Залиссе не могли попасть на свою финальную сцену в квесте On the Edge, что мешало продолжению миссии.

Исправлена ошибка, когда диалог с профессором Озерским не начинался после убийства NPC Spark в ходе квеста A Minor Incident.

Исправлена ошибка в квесте Answers Come at a Price, когда прогресс блокировался, если игрок покидал зону атаки и забирал предмет у NPC Чорнозем.

Исправлена ошибка с неправильным указанием местоположения маркера квеста на NPC Чорнозем в миссии Answers Come at a Price.

Технические улучшения:

Исправлена ошибка, из-за которой NPC не использовали фонарики и не замечали игрока в течение длительного времени.

Исправлена ошибка, из-за которой NPC не могли добраться до назначенных мест за пределами поля зрения игрока, что блокировало некоторые квесты.

Исправлена ошибка, когда диалог с NPC Scar не начинался в квесте Visions of Truth.

Исправлена ошибка, из-за которой полковник Коршунов исчезал по завершении катсцены в миссии The Last Step.

Исправлена ошибка, когда полковник Коршунов скользил в сторону лифта во время катсцены в миссии The Last Step.

Исправлен сбой, происходивший в верхней части Красной Крепости в ходе миссии The Last Wish.

Не так давно, в конце марта, разработчики уже выпустили значительное обновление, которое заняло около 10 гигабайт и принесло исправления в квестах, а также улучшения в области технической стабильности. Теперь, спустя всего несколько недель, пользователи могут оценить новый патч, который фокусируется на устранении еще большего количества проблем, выявленных игроками.

Обновление уже доступно для скачивания, и разработчики продолжают работать над новыми улучшениями, ориентируясь на отзывы игроков и продолжающееся совершенствование игры.