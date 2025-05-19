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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 17 866 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 получает срочное исправление на ПК, чтобы избавиться от вылетов в патче 1.4

Gutsz Gutsz

В конце прошлой недели студия GSC Game World порадовала поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl масштабным обновлением. Версия 1.4 включала более 700 изменений, затронувших практически все аспекты игры — от поведения NPC до улучшенной графической оптимизации. Однако, несмотря на значительный шаг вперёд, вместе с обновлением в игру проникли и новые проблемы.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl "Обновление v1.4"

Сегодня разработчики выпустили срочное исправление под номером 1.4.1, направленное на устранение двух критических сбоев, с которыми столкнулись многие пользователи на ПК и консолях. Хотфикс призван стабилизировать работу игры при запуске с модами и загрузке сохранений.

Согласно официальному сообщению, патч устраняет:

  • вылет при запуске игры, если установлен мод Simple Mod Loader;
  • вылет при загрузке сохранений, связанных с использованием модов вроде UETools.

Несмотря на то, что речь идёт о техническом хотфиксе, его размер на ПК составляет внушительные 4 ГБ, что связано с особенностями работы движка игры и необходимостью перезаписи нескольких крупных файлов.

Разработчики благодарят игроков за активную обратную связь — как в социальных сетях, так и через техническую поддержку — и призывают продолжать делиться наблюдениями, чтобы сделать Зону стабильнее и безопаснее.

Патч 1.4 для S.T.A.L.K.E.R. 2 режет FPS на RTX 3070 и 5060 Ti

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжит активно развиваться весь 2025 год и уже стали появляться первые слухи о расширениях к игре.

Слух: Первое сюжетное DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: "Тайна Лиманска" раскроет новые локации и тайны Зоны
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
saa0891

П.А.Т.Ч.Е.Р. 2 Альфа билд гейм идишен, патч, патч для патча, фикс для патча, криворукие рукожопы в действии.

13
Илья171981

вот что бывает если смазывать очко свинячьим салом, а не вазелином

Deathdoor
12
CrummyLorcan

это самая позорная и дерьмовая игра столетия от хохлов ))))))))))))))) эти по всюду об оср ались

9
Bambaleila

давай расскажи как не обос-рались они со Смутой, ой погоди, это же не украинцы делали.

6
si12345 Bambaleila

ну так русские выпустили кучу годных игр за последние годы кроме позорной Смуты, а вы только свой П.А.Т.Ч.Е.Р.2, вот и носитесь с ним, пытаясь выдать за шедевр, ибо другого чем хвалиться больше в общем-то и нет. И со стороны это выглядит жалко и потешно.

ChromeDisaster Bambaleila

Укры обосрались со своим Сталкером, сделав его намного хуже Смуты

1
vegas99

Теперь точно не будет вылетать и баги исчезнут. Можно наслаждаться

4
CrummyLorcan

ххахаахахахаахахахахахаха ДА ЛБА ЁБ Ы ХХХХХХХооо

3
Пользователь ВКонтакте

Там ссылка на новость , мол 1.4 версия режет производительность.
Хотя там тестят на 5600х , который не вывозит,
и нагрузка на видео карту 70% // Александр Дельтазавр

2
Introdub1

Играл на 5700х в паре с 6800хт без фср и генерейшенов, нагрузка была на видюху в первую очередь, проц справлялся в 1080

1
t-r-e-e-k

До этого патча не было ни одного вылета. Теперь вылетает каждые 5 минут

2
Buy Vic

У меня в игру заходит, а в миры нет, починили говорили они...

2
Misha Mi

Ну куда же без этого! Молодцы, не нарушают традиции))

2
SoRaS3

Флинг только обновил трейнер, а тут снова патч. Надеюсь, изменени время суток будет работать.

Комментарий удален
SoRaS3 saa0891

Детектор наколдовал. Время, ещё нет. )

Kolyan-x3

У меня все ровно на 1.4 идет ,стоит консоль и пару модов .Но я был 100% уверен ,что будет еще фикс ,а может и два будет .Современные разрабы хлебом не корми в патчах обязательно ломают игру и потом патчат пачти .Это становится традицией .Вон на Стелларис после выхода патча 4.0 уже 10 минипатчей выпустили .