S.T.A.L.K.E.R. 2 получает срочное исправление на ПК, чтобы избавиться от вылетов в патче 1.4

В конце прошлой недели студия GSC Game World порадовала поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl масштабным обновлением. Версия 1.4 включала более 700 изменений, затронувших практически все аспекты игры — от поведения NPC до улучшенной графической оптимизации. Однако, несмотря на значительный шаг вперёд, вместе с обновлением в игру проникли и новые проблемы.
Сегодня разработчики выпустили срочное исправление под номером 1.4.1, направленное на устранение двух критических сбоев, с которыми столкнулись многие пользователи на ПК и консолях. Хотфикс призван стабилизировать работу игры при запуске с модами и загрузке сохранений.
Согласно официальному сообщению, патч устраняет:
- вылет при запуске игры, если установлен мод Simple Mod Loader;
- вылет при загрузке сохранений, связанных с использованием модов вроде UETools.
Несмотря на то, что речь идёт о техническом хотфиксе, его размер на ПК составляет внушительные 4 ГБ, что связано с особенностями работы движка игры и необходимостью перезаписи нескольких крупных файлов.
Разработчики благодарят игроков за активную обратную связь — как в социальных сетях, так и через техническую поддержку — и призывают продолжать делиться наблюдениями, чтобы сделать Зону стабильнее и безопаснее.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжит активно развиваться весь 2025 год и уже стали появляться первые слухи о расширениях к игре.
П.А.Т.Ч.Е.Р. 2 Альфа билд гейм идишен, патч, патч для патча, фикс для патча, криворукие рукожопы в действии.
вот что бывает если смазывать очко свинячьим салом, а не вазелином
это самая позорная и дерьмовая игра столетия от хохлов ))))))))))))))) эти по всюду об оср ались
давай расскажи как не обос-рались они со Смутой, ой погоди, это же не украинцы делали.
ну так русские выпустили кучу годных игр за последние годы кроме позорной Смуты, а вы только свой П.А.Т.Ч.Е.Р.2, вот и носитесь с ним, пытаясь выдать за шедевр, ибо другого чем хвалиться больше в общем-то и нет. И со стороны это выглядит жалко и потешно.
Укры обосрались со своим Сталкером, сделав его намного хуже Смуты
Теперь точно не будет вылетать и баги исчезнут. Можно наслаждаться
ххахаахахахаахахахахахаха ДА ЛБА ЁБ Ы ХХХХХХХооо
Там ссылка на новость , мол 1.4 версия режет производительность.
Хотя там тестят на 5600х , который не вывозит,
и нагрузка на видео карту 70% // Александр Дельтазавр
Играл на 5700х в паре с 6800хт без фср и генерейшенов, нагрузка была на видюху в первую очередь, проц справлялся в 1080
До этого патча не было ни одного вылета. Теперь вылетает каждые 5 минут
У меня в игру заходит, а в миры нет, починили говорили они...
Ну куда же без этого! Молодцы, не нарушают традиции))
Флинг только обновил трейнер, а тут снова патч. Надеюсь, изменени время суток будет работать.
Детектор наколдовал. Время, ещё нет. )
У меня все ровно на 1.4 идет ,стоит консоль и пару модов .Но я был 100% уверен ,что будет еще фикс ,а может и два будет .Современные разрабы хлебом не корми в патчах обязательно ломают игру и потом патчат пачти .Это становится традицией .Вон на Стелларис после выхода патча 4.0 уже 10 минипатчей выпустили .