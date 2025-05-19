S.T.A.L.K.E.R. 2 получает срочное исправление на ПК, чтобы избавиться от вылетов в патче 1.4

В конце прошлой недели студия GSC Game World порадовала поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl масштабным обновлением. Версия 1.4 включала более 700 изменений, затронувших практически все аспекты игры — от поведения NPC до улучшенной графической оптимизации. Однако, несмотря на значительный шаг вперёд, вместе с обновлением в игру проникли и новые проблемы.

Сегодня разработчики выпустили срочное исправление под номером 1.4.1, направленное на устранение двух критических сбоев, с которыми столкнулись многие пользователи на ПК и консолях. Хотфикс призван стабилизировать работу игры при запуске с модами и загрузке сохранений.

Согласно официальному сообщению, патч устраняет:

вылет при запуске игры, если установлен мод Simple Mod Loader;

вылет при загрузке сохранений, связанных с использованием модов вроде UETools.

Несмотря на то, что речь идёт о техническом хотфиксе, его размер на ПК составляет внушительные 4 ГБ, что связано с особенностями работы движка игры и необходимостью перезаписи нескольких крупных файлов.

Разработчики благодарят игроков за активную обратную связь — как в социальных сетях, так и через техническую поддержку — и призывают продолжать делиться наблюдениями, чтобы сделать Зону стабильнее и безопаснее.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжит активно развиваться весь 2025 год и уже стали появляться первые слухи о расширениях к игре.