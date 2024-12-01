S.T.A.L.K.E.R. 2 получает срочный хотфикс на ПК с исправлениями

GSC Game World продолжает радовать игроков частыми обновлениями для недавно вышедшего долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Постапокалиптический проект о Чернобыльской зоне уже три дня подряд получает патчи. Последний апдейт классифицируется как срочный хотфикс, направленный на исправление известных проблем.

Официального объявления от разработчиков об этом обновлении не последовало, поэтому его точное назначение остается неизвестным. Однако хотфикс уже доступен в цифровом магазине Steam и на других площадках. Размер патча составляет всего 452 КБ.

Поскольку разработчики не опубликовали примечаний к обновлению, игроки высказывают свои предположения о том, что именно было исправлено. Некоторые пользователи сообщают, что после установки хотфикса исчезли сбои при использовании определенного оборудования и при загрузке старых сохранений. Другие же считают, что обновление связано с исправлением квестов, которые упоминались в патче 1.0.2, но ранее оставались проблемными.

Обновление 1.0.2 вы можете найти здесь:

Как бы там ни было, очевидно, что разработчики активно работают над устранением ошибок в S.T.A.L.K.E.R. 2. Судя по многочисленным жалобам на форумах и в комментариях, авторам еще предстоит выполнить немало работы, чтобы довести игру до совершенства.