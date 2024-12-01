S.T.A.L.K.E.R. 2 получает срочный хотфикс на ПК с исправлениями

GSC Game World продолжает радовать игроков частыми обновлениями для недавно вышедшего долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Постапокалиптический проект о Чернобыльской зоне уже три дня подряд получает патчи. Последний апдейт классифицируется как срочный хотфикс, направленный на исправление известных проблем.
Официального объявления от разработчиков об этом обновлении не последовало, поэтому его точное назначение остается неизвестным. Однако хотфикс уже доступен в цифровом магазине Steam и на других площадках. Размер патча составляет всего 452 КБ.
Поскольку разработчики не опубликовали примечаний к обновлению, игроки высказывают свои предположения о том, что именно было исправлено. Некоторые пользователи сообщают, что после установки хотфикса исчезли сбои при использовании определенного оборудования и при загрузке старых сохранений. Другие же считают, что обновление связано с исправлением квестов, которые упоминались в патче 1.0.2, но ранее оставались проблемными.
Обновление 1.0.2 вы можете найти здесь:
Как бы там ни было, очевидно, что разработчики активно работают над устранением ошибок в S.T.A.L.K.E.R. 2. Судя по многочисленным жалобам на форумах и в комментариях, авторам еще предстоит выполнить немало работы, чтобы довести игру до совершенства.
Это характеризует саму игру))
сталкерское приветствие
это в какой локе такое?)))
ссалкер :)
просто среди сталкеров есть еще те любители погулять под дождем)))
До ума они её будут доводить столько сколько и делали игру
Эту шлюху ещё кто-то смотрит?
че там было
Игру явно делали рукожопы младше 30 лет. Это сто пудов студенты, лошарики какие-то на 3-4 курсе и все подобные малолетние обсосы. Потому что ошибки, которые я вижу в игре - их тьма, и они все именно самые тупорылейшие ошибки, которые может допустить только ребенок. Взрослый человек старше 30 лет - он подобные вещи не сделает. Взять например интерфейс - он неудобен. Кнопки быстрого доступа с нажатием и удержанием на Q и Е - неудобны) и нельзя почему-то убрать это тупое нажатие) в КПК нету ни*(уя справочной информации по найденным артефактам, обнаруженным аномалиям и списку бл*ть группировок, которые мы в игре встречаем.
Вообще в игре происходит какая-то адская еб?анина, в которой ни*уя не сделано обстоятельно, со смыслом и по существу. Это п*здец, там нет ПНВ, там нет бинокля, там артефакты почему-то не в контейнерах, а тупо в рюкзаке, и они никакой радиации не выделяют, а вот вешаешь на пояс - О ЧУДО, начали выделять радиацию и отравлять тебе организм! Там нет внятного меню персонажа, в котором мы б видели сколько В СУММЕ у тебя общая броня и сопротивление. И желательно это в циферках, либо в процентах.
Там неработающий стелс, ножом мы вообще никого не убиваем, ибо враги тебя в темноте затылком видят, и это впервые я такое дерьмо вижу. Зачем тогда опция "скрытое убийство" делать в игре? Короче бл*, это еб*аная багованная бета-версия
GTA Online видно по твоей логике тоже делали дети. Ведь там многие годы в начале сессии грузились огромные json базы данных того, что даже не будет использоваться в игре, что приводило к очень долгой загрузке. А пофиксил это энтузиаст, который увидел код когда сервера разрабов хакнули. В коммерческом геймдеве не делают хорошо, делают только чтобы работало. Это инди разработчики страдаю перфекционизмом и вылизывают код затягивая разработку стремясь к тому чтобы вообще не завершить проект.
Пук-пук-сереньк
ну так джон карман разрабатывал игрушку чуть мощнее виндусовского сапера. Это бл*ть было 30 лет назад, сегодня игры-то делаются не пиксельным г*вном, а продумывают интерфейсы, дизайны, эргономику и коддинг.
Выпей успокоительное и обратись к врачу. Каждое твоё сообщение, словно ты в состоянии истерии.
Сравнил Кармака с украинской багонедостудией и тотальным лжецом-русофобом Григоровичем) Со здоровьем нет проблем?)
Опять этот сталкер
Не просто сталкер,а целый Хот фикс для сталкера)
Вот интересно, на каком по счёту патче в неё можно будет нормально поиграть?
2.0
На ЧН их было вроде 10) Здесь будет больше)
почти все игры стоит играть не ранее чем через 3-4 месяца
Ни на каком. К первым сталкерам реальные исправление появились исключительно в фанатских патчах. GSC до сих пор не починили первые сталкеры по факту. Думаю и тут также будет. Патчи поклепают какое-то время, но в итоге самый нормальный патч сделают мододелы, а не разработчики.
а я планировал сразу после НГ попробовать, а ну как починят хоть слегонца ))
Все больше убеждаюсь, что правильно сделал, когда бросил игру после 18 часов прохождения. Вернусь к ней летом. У меня будет отпуск, у игры пачка патчей, мод на русскую озвучку и несколько вариантов для замены радио.
Из радио GSC втихаря вроде бы патчем убрали русофобские песенки... люди говорят. А ещё свастику тоже в игре втихаря убрали недавно. Так что походу ДА. До наступления лета нужно подождать. А там глядишь, игра авось нормальной сделается... Но если A-Life не вернут, тогда не сильно лучше станет даже после патчей.
Если её к этому времени не заблокируют в РФ за одну песенку про "Байрактары".
Отсуствие а лайва не делает игру плохой
Правильно. Отсутствие А лайва обещанного делает игру очень плохой. Уж тогда лучше КОК поиграть с аддоном варфайтер.
Это вообще не как не сказывается на качество игры
эээээээээ, т.е. они посадили своих "фанатов" *опой на дикобраза, раз в сутки, приходят и вынимают по одной иголке, и все должны скакать и радоваться ? )
КП2077 на релизе был забагован, все выли, но тем не менее эти баги скорей были забавными и он был полностью проходим, по всем линиям.
Ага, такие забавные были баги с низким фпс и неподгрузкой текстур прям обхохочешься.
Если бы в Киберпанке был такой же свастон, и по радио играла песня со словами "перебьём всех ни*еров, и заживём", их бы просто порвали на куски. Но тут, учитывая что разрабы ждали 10 дней до первого патча, похоже сильно накосячили с обновлением, и оно где-то ломает игру.
Я проходил на 8700к+1080ти, мне норм было. Такого незамечено. На релизной версии. Не исключаю, что у кого-то да было, может и квесты были поломанные но я вылезал всю карту и не наткнулся.
Да про радость только ньюс пишет. Сталкер 2 и до патчей был проходим. Куча блогеров выпустило уже обзоры, сделанные даже до первого пачта.
Да, некоторые сайды были непроходимыми, как и в КП2077. Сам его на релизе проходил, и в нескольких квестах словил траблу, что просто не было предметов, которые необходимо было поднять. Из-за чего нельзя было завершить квесты. И что значит "по всем линиям"? О каких линиях идет речь?
Плюс Реды также долго выпускали первые патчи, они около месяца не могли сделать патч для процессоров Райзен (как раз как у меня). Хотя умельцы выпустили фикс уже на вторые сутки после релиза.
И сталкер проходится, хотя и да, у кого-то есть и какие-то критические баги
Срочный хотфикс, это удаление русофобии из игры, удаление интервью грингоровича и извинение перед россиянами.
+ Русскую озвучку, что была отменена на 70% готовую - восстановят и допилят, тогда и поговорим!
не в этом десятилетии)
столетии, ты хотел сказать..
нет никакой антиро пропаганды. шо вы заладили, я не пойму. ва мплаття за этот бред или я в другую игру играю?
Да кто тебе такое сказал, что на 70% готовую? Если бы действительно было 70%, они бы не отменяли ее, тупо деньги на ветер. Проще допилить. Текстовую локализацию же оставили, так как она действительно была готова.
Озвучку никто на ранних этапах не пишет, сценарий банально 100 раз может измениться. А звук это не текст, просто так исправить не выйдет, нужно фразу перезаписывать, голосом конкретного человека.
В слитом билде была русская озвучка, но это была обычная заглушка озвученная говорилкой. Никаким дубляжом там и не пахло
Нет никакой антироссийской пропаганды, говорил он, пока не зашёл в интернет... В игре была песня Кристины Лють, под минус Белла Цао, текст писать не буду) И скажи, что это монтаж, что бы я проугарал на всю Большую землю
Продолжают радовать?
Они делают то,что ещё до выхода игры обязаны были сделать. Такое нельзя спускать,а то все игры будут выходить с таким pre-alpha уровнем разработки.
Уже, братик. Уже...
Не обязаны.
Это этот хотфикс наци***ие символы убирает с паттерна дробаша?
тоже об этом подумал)
Многие уже игру прошли...а кто то все патчей ждет))
Я прошел, но это не значит же что разрабам нужно остановится игру чинить, у меня не было проблем с квестами, а у многих квесты багнулись и они ждут фиксов
Им еще допы выпускать, поэтому не остоновятся. Тут многие А-лайф 2.0 ждут и верят в нее)
так тут вместо игры сраная бета-версия, в которой даже ПНВ нет и лутания частей монстров. Это все есть, в файлах игры уже нашлись и ПНВ и хвосты собак, просто студия вырезала это! Прикинь, они вырезали даже ПНВ! Это п*здец, в текущем состоянии сталкер 2 это просто тестовая болванка еще!
Ну, не многие. Я до сих пор на свалке тусуюсь. Мне ещё проходить и проходить.
тоже тусуюсь на свалке и в один момент понял - а где с*ка ПНВ в моем комбезе спб-99 Биолог?! Я просто ночью как дурак в дорогущем комбезе ходил с фонариком и ни(уя не видел под ногами, а потом вспомнил, что епомать, в первом-то сталкере ПНВ был даже у базовых сталкерских костюмов! Т.е. можно было что-то увидеть ночью!
Это п*здец)) Это болванка для тестирования) Мы играем в болванку для тестирования)
подожду пару лет пока все пропатчат, в сталкер зов припяти мододелы довели только спустя 15 лет до кондиции, взять тот же сталкер аномали 1.5.2
И ничего путного на горизонте. Не исправлений фризов, ни статтеров, ни просадок фпс на ровном месте. Ни че го.
Вряд ли статтеры исправят. Это UE5, проблема в самом движке. Много игр на том же UE4 осталась без исправлений статтеров, потому что разрабы ничего сделать не смогли. Так, скорее всего, и здесь будет.
Даешь по патчу каждый день!!
😁Мне жалко всех тех репакеров и кто выкатывает моды, наверняка придётся им обновлять опять из-за этих нано патчей.
их нечего жалеть, им платят за это, на торрентигрухе к примеру десятки игр ежедневно обновляются и модеры делают ежедневно новые репаки, а за неделю, а то за месяц там цифры не реальные, так что такая работа не более.
тут моды без обновы робят
А кто за репаки платит, ты что ли ? 🤣 игруха она с рекламы от сайта максимум получает, репаки они тырят с разных сайтов.
репаки они и свои делают регулярно, и после каждой обновы репак переделывается
по поводу бабла, там все по разному, офлайн активации + рефы на такие игры как танки и прочее, после это все распределяется в том числе по работникам и модераторам
хотя васек все равно не поймет, он дальше завода не смог) с траффиком можно работать очень по разному, я сам траффик делаю для себя регулярно и он приносит ежечасно прибыль. =-)
разработчики наверное скачали оптимизаторы игры от всяких мододелов и прочих, и решили от своего имени в обнову сделать чтобы все хвалили теперь игру эту шедевральную!
так только cd project может сделать)
Ну в гта5 так сделали, когда парень длл файл для гта онлайн оптимизировал)
Ему заплатили, поэтому не в счет
Гы, всё это фигня) Вопрос к честным игрокам(не зашоренным фанатам) - проходить снова будете? На мой взгляд самое главное в игре - желание пройти ее снова и снова)
Я вообще отложил прохождение Сталкера 2 как это сделал в своё время с Киберпанком 2077. Пускай сперва разработчики поправят оптимизацию, пофиксят баги и лаги, а сообщество мододелов в свою очередь уже доведёт игру до ума: забалансят экономику, улучшат ИИ врагов, улучшат геймплей и всё такое в том же духе.
Игра вышла откровенно сырой и крайне бедной на контент. Подождём ещё для гарантии.
а че нет? скачал пирату 1.0.2... три концовки считай как три фантастические книги. только за 3 фантастические книги хорошего качества ты отдашь по 2 тысячи за каждую, а тут бесплатно. сделал брейк-сейвы, разделил на три прохождения. за продукт просят 3800... минимум. пока я не увидел, за что платить сумму равную походу на стадион матча лиги чемпионов по футболу.
любительские моды поставил - ну вот очень захочу - перепройду.
на политику мне плевать. я никому зла никогда не желал и не делал. в 160-гиговом релизе ни грамма антироссийской пропаганды. поставил украинскую озвучку и норм. а чв чем проблема? подучить украинский. ты же английский и немецкий учишь? никто не вые(вается. ну и все. понимаю 80% каждой фразы., учитывая, что имена персонажей практически на русском. Береза и Гарпия. Приключения. Опасности. почему нет.
В прожке с парашютом в реальной жизни этой опасности куда больше, ниче... миллионы увлекаются.
Сталкер ТЧ буду, а этот нет
Миллионы малолеток, для которых сейчас сталкер 2 игра детства, с тобой не согласятся. Так же будет культовой игрой. В дремучий ТЧ играть точно не буду. Зов припяти была хороша. Но из за фризов играть невыносимо, да и устарело оно навсегда. Новый сталкер вполне нравится. Играется ровно и, главное без фризов и заиканий, а атмосфера оригинала сохранилась. Всё по кайфу.
хомяк как умирал в дверях так и умирает
забей на это. потом просто проверь. хомяк живой должен будет уже там быть... просто смотрю прохождение на ютубе. там у него тоже умирали они в дверях. а потом он его встретил в здании живым 😀
как появится железо, игру доведут уже до ума, а не как другие шишки набивают постоянно
Это не хот фикс, он ничего не фиксит, убирает тестер и баг репорт для разрабов.
Вопрос, вам он нужен?
Хорошо, что я как обычно, раньше чем через год не доберусь до него) Сейчас заканчиваю проходить киберпанк первый раз и кайфую, что это финальная версия.
Эти пид0ры даже сбой с геймпадом поправить не могут чего уже говорить(
фантикам сцалкера: не ждите от убогих исправлений - этого никогда не случится, певый сталкер такой же корявый без модов, и не какая собака (разрабы) это за 18 лет не исправили, так что не надейтесь на тех кто родину за бабки продал.
А Я то думаю, что за фигня скачалась.
😀 если только в не существующей реальности
верим конечно, потужна игра, багов нет.
в игре геймпад не работает, прям вот никак, было у кого такое?
все работает, включить службу и обновить винду, в Тех форуме есть ветка где все описано как запустить геймпад
благодарю
Было. Винду обнови.
Хорошо, конечно, что игру чинят, но в чём здесь радость? Напротив, здесь грустить надо, что игра так сильно поломана, что требует настолько частых обновлений.
Я удивлён, что игру в таком плачевном техническом состоянии в принципе допустили к выходу. По-хорошему, игру надо было переносить ещё на год. Потому что сейчас это неиграбельно. Открытый мир НЕ работает. Мир мёртв. И до тех пор, пока систему A-Life не вернут, игра так и останется неиграбельной.
а потому что все равно купите. 17 лет подряд выпускают игры, которые не годны со старта к игре, и люди целых 17 лет продолжают этим страдать. Игра по сути кривая бета-версия, годная лишь для отправки ее тестеру, ибо епомать, это п*здец че в игре творится. Там не работает целая половина игры.
Назови хоть одну игру современности уровня AAA которая на релизе была бы без багов.
Он фанат смуты без шуток, так что не слушай этого типа) как в смуту играть так ему все нравилось и каждый патч принимал и говорил ещё не много и будет ведьмак
Где ты пакемон который смуту защищал? Не тявкай про сталкер , твой позор будет с тобой всю жизнь, когда выходили новости про патчи про смуту, вот что ты писал, а как на сталкер патч вышел, так рот свой открываешь, сиди молча в смуту играй и не пиши ничего
VLADiK BRUTAL.
Почему обновы по 100 гигов качаются? Хотя пишет что 11-13 гигов
Они скорее всего не качаются, а перезаписывается, как раз файлами из тех 11-13 гб, что ты скачал.
Перезаписываются файлы, если ты посмотришь внимательно. Качается всего лишь 10–13 ГБ.
Смотрим дальше))
Перекачиваем торренты пацаны
Говорят они в патче 1.02 понизили фпс))
у меня вырос где то на 5-8фпс и стабильнее игра стала
Добавили нормальную местную музыку?
CrashReportClient.exe подправили
А для людей которые в зеленом магазине игру взяли где фикс скачать можно? Подскажите добрые люди
В фиксе удалили файлы для отладки.
Тоже когда ставил посмотрел, установилось 3 файла на 1КБ и удалилось 4 файла на 329МБ
издеваются чтоли. сколько можно перекачивать игру 😀
здесь патчи лежат все, их устанавливай, если потом не запускается то перехешируй, остальное докачает, мегабайт 500
Спрайтовые деревья исправлять не будут? Или это теперь называется оптимизацией, как и убогое освещение?
Нанит ухудшает производительность, поэтому они используют спрайтовые деревья для дальних ЛОДов, как в играх 2000х годов.
В ТЧ 2007го не было спрайтовых, а тут видите ли оптимизация? Нанит не так уж сильно отъедает производительность, люмен жрёт больше. А трассировка ещё больше, что не мешает разрабам угнетать ею игры
Ахахахахаха, спрайтовые деревья в 24 году... 🤣
Девиз компании: "Каждый новый срочный хотфикс, будет срочно лечить фиксы, которых не было до предыдущего срочного хотфикса!"
Что с Залесьем? Починили?
С модом на оптимизацию,играю с первых дней и горя не знаю.
у меня ушло 2,5 часа чтобы найти этот хотфикус в карантине антивируса и запустить игру 🤣
и технично молчат как задницы, что после каждого патча, что бы увидеть большинство изменений, нужно начинать новую игру, ибо все баги у вас уже прописались в сейв.
В чем проблема была подождать патчей сначала? Ведь все знают, кто разрабатывал этот сталкер
Проблема в том что люди хотят в нормальную игру играть, а не в симулятор багов.
ну они же кричали во всё горло "шлифовать будем", была надежда, что игра выйдет не таким баганутым чудом, да и то, что патчи не исправят игру в сейве, тоже никто не ожидал.
Репак от insaramzes патчи все установил + hotfix поставил все равно вот такая проблема вылетает при загрузки сохранений???!! P.s ставил патчи от Deception!!!
Паттерн свастики убрали или оставили? 😀
👍 // Александр Ангел
Типо исправили косяки из второго патча)))
Я уж без патчей сюжет добью, всё равно много квестов из-за багов пропустил, потом уж через пол годика перепройду нормально, с доработанной озвучкой и другими модами подгоняющими под оригинальные части.
Все таки на сколько интереснее было играть в Metro Exodus, чем в эту парашу
иди играй в это дерьмо метро 😂💩
Сам патч, если кому нужен:
http://sendfile.su/1703597
Подходит только для стим-версии 1.0.2!
щё ешо заплатку спроцювалы?)) Охож, а на эту хотфиксину, будет еще хотфикс, на 30 гигоу!
Патчей нет - ноют
Патчи выходят - ноют
нытик сраный!игру патчат и улучшают а такие как ты ноют!
Репак от insaramzes поставил один патч второй поставил hotfix поставил ничего crash report вылетает в чем проблема ребят ничего не понимаю
ты хоть знаки препинания раставляй, чтобы было понятно твою писанину
Купил игру в день выхода но до сих пор еще не запустил
72 часа, прошел. Ну-у-у да это сталкер. Да там есть "пасхалки". Да забагованная в щи аки чистое небо на релизе. Ждем новое железо, ибо счас битвы с боссами очень просаживают ФПС. Ну или оптимизацию, ога...
А нифига ты не прошёл. В игре сильная нелинейность. От твоего выбора в диалогах зависят даже локации, в которых будет происходить дальнейший сюжет. Чтоб пройти полностью, нужно минимум 4-5 прохождений. За первое прохождение ты максимум одну треть контента только видел.
Об этом говорят люди, которые пошли проходить сталкер по второму кругу с другими выборами в диалогах. Нелинейность дикая.
Так он и не написал что прошёл по всем путям, увидел все локации, ты о чём?
Я закончил главную сюжетную линию ачивка 1 концовки получена, 100% контента естественно не видел. Да и пока хватит. Подожду еще патчиков, ибо править скрипты в ручную тот еще пердолинг. Да и ПК некоторые битвы с боссами тянул отвратно. Надо хотя бы 4070 прикупить. Или уже дождаться 5070.
F:\Setup.exe;5,4 MБ;модифицированный Win64/Packed.Themida.NH троянская программа, вот поймал антивирус // Грей Поиск
пруф в студию давай скриншот // Влад Бондаренко
Разработка в пользовательском соглашение пишут что "не несут ответственности за вирусы и вредоносные ПО". Думаю сам факт уже на лицо // Роман Номад
Хоть ты ответил. а тот чел даже ответить боится. // Влад Бондаренко
Много у кого такая беда вылезла. Я про вирусняк // Роман Номад
Кайф!
Все таки, лучше бы эту игру делали разработчики старых частей.. С первой минуты от игры несет дешевизной.
В этом "билде 20 ноября и дальше" большая часть графических настроек сломана и не работает, не работает даже FOV... Что в принципе стандарт для новых игр. Не работают все настройки постобработки, невозможно полностью отключить эффект глубины резкости, размытия в движении, поэтому графика смотрится ущербнее даже чем в прошлых частях, все мылится, фреймгеном еще это и генерируется, лагает, вылетает! :D Короче параша ссаная...
у меня к разработчикам только одна претензия, почему они не привязали игру к обязательному онлайн
Ну и играл бы ты в такой же кал, но с обязательным онлайном. Специально для тебя Suicide Squad сделали с обязательным онлайном и Denuvo впридачу.