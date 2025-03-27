S.T.A.L.K.E.R. 2 получает свежее обновление на 10 ГБ с исправлениями квестов и технических сбоев

GSC Game World в последнее время радует своей активностью. С момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разработчики уже выпустили несколько крупных обновлений, каждое из которых значительно улучшает игру. Сегодняшний патч 1.3.1 направлен на исправление проблем с квестами и устранение технических неполадок, что должно повысить стабильность и удобство прохождения.
Одним из главных приоритетов обновления стали ошибки, мешавшие прогрессу в некоторых миссиях. Разработчики исправили отсутствие ключевых NPC, проблемы с активацией заданий и заблокированные области. Также исправлены блокировки дверей, некорректные маркеры заданий и другие баги, мешавшие прогрессу.
Кроме квестовых исправлений, обновление вносит важные технические доработки. Исправлены баги с аномалиями, проблемы с позиционированием звука, а также задержки при перемещении предметов в инвентаре. Разработчики также устранили десятки сбоев и ошибок, приводивших к аварийному завершению игры.
Изменения в патче 1.3.1:
Исправления сюжетных и побочных заданий:
- Исправлена проблема, из-за которой Скар мог отсутствовать в лаборатории X-17 во время задания "Видения истины".
- Исправлена ошибка, не позволявшая начать этап "Заберите управляющий излучатель у техника" в задании "Рассвет нового дня" из-за смерти Пауэрплага.
- Исправлена ситуация, когда задание "Найти Спирита" не завершалось, если игрок сразу снова говорил с ним после первого диалога в миссии "Граница".
- Устранен баг, из-за которого нельзя было продвинуться по миссии "Преследование призраков" после активации оборудования башни.
- Исправлена ошибка, при которой нельзя было выполнить цель "Поговорить со Скаром", если Рихтер был мертв во время миссии "Дорога к Фонду".
- Теперь игрок не может упасть в шахту лифта без возможности выбраться в миссии "Пусть никто не уйдет неудовлетворенным".
- Исправлена ситуация, когда цель "Проникнуть в подземную лабораторию" могла активироваться без получения излучателя от Пауэрплага в задании "Рассвет нового дня".
- Теперь Саймон Дубни больше не исчезает из камеры Фауста в миссии "По горячим следам".
- Двери в подземный тоннель и локацию D больше не закрываются для некоторых игроков в задании "Еще один шаг в пропасть".
- Исправлена ошибка, блокировавшая миссию "Темные времена" из-за смерти Ярла.
- Устранена проблема, из-за которой NPC мог блокировать вход в сторожевой пост во время задания "Штурм Дуги".
- Теперь диалог с Рузвельтом корректно начинается в миссии "Легенды Зоны".
- Исправлен баг, когда дверь в лесную локацию оставалась закрытой в начале миссии "Крайняя простота".
- Теперь бойцы "Монолита" не проникают в безопасную зону в Припяти во время миссии "Дорога к Фонду".
- Исправлена ошибка, из-за которой тело Рихтера могло исчезнуть после битвы с Коршуновым.
Технические исправления:
- Теперь NPC корректно возвращаются на свои места после выброса.
- Исправлен баг, при котором звуковой эффект входа в аномалию "Ребра" зацикливался и повторялся каждые 10 секунд.
- Теперь прицел можно корректно отключить в настройках.
- Исправлена задержка при перемещении предметов в инвентаре на локации STC "Малахит".
- Улучшено позиционирование озвучки – теперь голос персонажей звучит правильно в обоих наушниках.
- Исправлен баг, из-за которого подсветка предметов при луте с геймпада не переключалась на следующий предмет.
- Устранены десятки сбоев и ошибок, включая EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION и другие критические вылеты.
Предыдущее обновление добавило более 1000 исправлений, включая новые аномалии, животных и звуковые эффекты, что существенно обогатило игровой мир. Однако разработчики продолжают работать над оптимизацией и устранением проблем, основываясь на отзывах игроков.
На данный момент GSC Game World сосредоточена на повышении стабильности и реализации запрошенных функций. Только после этого студия сможет рассматривать возможность расширения контента и добавления нового игрового материала.
Сумма патчогигабайт превысила вес игры уже трижды…
когда же они доберутся до исправления всех дефектов бликов в графике ещё. Сделали графон на анриле, где от люменов только одни проблемы, когда люди играют на низкой гамме и этого всего не видно)))
Это у всех игр, которые пакуются в РАКах: UE.
Ты думаешь от графических косяков можно избавиться?
Сколько весят все патчи к вашей любимой, судя по вашей оценке, Baldur's Gate 3? Это другое?
Дилемма о корабле Тесея
П.А.Т.Ч.Е.Р. 2
Ой, можно подумать только Сталкер 2 вышел в так себе техническом состоянии. Сейчас все игры такие
вот мне интересно к чему такие коменты писать? Тое сть лучше бы они не выпускали патчи или что?
Меня всегда удивляют такие тупые вопросы, лучше бы они изначально набрали нормальных разработчиков а не криворуких рукожопов, не врали бы на протяжении всей разработки и в итоге выпустили игру хотя бы в удовлетворительном состоянии, а не кривой нерабочий альфа билд который кучей 100 гиговых патчей не могут привести в нормальное состояние, и это я лишь о технических проблемах, про саму игру где повырезали и кастрировали всё что только можно я даже не говорю, а так только и остаётся угорать над этими кретинами.
Я за весь свой игровой опыт такого поломанного, кривого, забагованного нерабочего дерьма не встречал, даже тот же кибербаг не смотря на ужасное техническое состояние на старте, но у меня там не ломался интерфейс, не пропадал худ, не было проблем с бегом ГГ, не было неоткрывающихся дверей, отсутствующих персонажей и ещё тонны других косяков которые я наблюдал в сталкер 2, про квесты я даже не говорю, в кибербаге даже близко не было таких проблем с квестами.
Хз, откуда вы всё это берете. Я вот в декабре проходил, и у меня проблем было минимум. Были просадки кадров, было несколько багов и один квест забагался, но благо консоль помогла. Всё, это все проблемы
жалкие 10 гигов, gsc вы можете больше
А ты думаешь, что качество кода от его веса зависит? Жаль тебя.
Ощущение, что альфатест идёт...
А чего ныть, если не играешь?
Они работают и фиксят, а не забили, хотя уже давно можно пройти было и кайфануть.
пре-альфа
Нет, они должны были сначала вычистить игру от тонны багов, довести игру до вменяемого состояния, а лишь потом её продавать. Нечего тут защищать раздолбаев!
На них Майки давили, всё не так просто в современной игровой индустрии. Да и мировые события не способствуют стабильности.
Единственное, с чем соглашусь, что проект должен быть закончен прежде того, как на нём появится ценник.
По поводу кайфануть я даже не знаю, но поиграть можно, хотя мне на релизе игралось лучше чем после патчей
Ждем следующий патч.
Ух... Какой же там по счету то, не подскажите?
(разработчики продолжают работать над оптимизацией) Ага, заметно, добавляя в игру ё6аных белок а не оптимизацию...
Золотое правило современных игр - не покупать их на релизе, а выждать некоторое время, ожидая кучу поправок и патчей, дабы не возненавидеть игру
фанат сталкера, но еще не играл во вторую часть, в отличии от самых нетерпеливых, которые уже поставили крест на игре, даже не смотря на кучу исправлений от разрабов
Да она на выходе была играбельна впринципе, с удовольствием прошёл. Теперь жду длс, чтобы заново пройти.
Очередной допил без существенных изменений. Короче, до релиза ещё далеко, чтобы бы можно было смело сказать - "Вот сейчас можно в него поиграть!" УБЕРИТЕ СВОЮ ГРЁБАНУЮ КОМПИЛЯЦИЮ ШЕЙДЕРОВ КАК ЭТО ЕСТЬ В НОРМАЛЬНЫХ ИГРАХ - 1 РАЗ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ (если драйвера не менять)!!! Только не нужно сейчас говорить про моды, которые это убирают. Нужно официальное решение без сюрпризов!
Надо ещё 20 таких патчей
Компиляцию шейдеров и просадки фпс пофиксили?
компиляция один раз(ну и если дрова переустановил, или обнову накатил), дальше пропуск модом, про просадки....хз, не встречал....дошёл уже до Янова, был всего один вылет, и то на начальных версиях игры...
Темнишь ты. Ни за что не поверю, что игра эта у кого-то может идти совсем без просадок и прочих проблем.
конфиг в профиле, играю на высоких в FHD с ограничением 60.
RTX 3060TI, Ryzen 7 3700X на низких и везде просадки, хз почему так
поставил 32 оперативы дропы пропали навечно. когда они у меня возникли я просто в дисптчере увидел что сталкер фактически требует 18 гигов оперативы а у меня ее всего 16 плюс часть видеопамяти может быть там и понеслась . купил планку за 3 к теперь 0 проблем. да и там вроде черным по белолму написано что надо 332 гига оперативы
лучше бы интерфейс норм сделали и норм распознавание нпс, а то в жестких замесах часто по своим можно начать палить. Еще респаун бесит сегодня монолит в доме спаунился и спаунился пока я там находился.
запустил я этот сталкер2 на 3080ти и r5600g. ужс(даже стабильные 40-50 фпс не могу выставить. игра как тварь лагает) . думал исправляют игру все это время. походу не туда правят) ,белок добавляют в игру. кРУТО че. походу пройду на ютубе и забуду про этот шлак. Еще кажется как будто игра комп уничтожает. какие то звуки от карты не нормальные.
иди вон в спайдер 2 запусти как увидишь 16 фпс так поблагодаришь.
Фантастические истории о которых невозможно молчать. На 2070 супер и рязань 5600 - 50-70 кадров игра работает.
проц со встройкой слаб, да еще и 5600g че ты хотел))
почему то в других играх все норм) (https://www.youtube.com/watch?v=OxV1SJOC9_o) ну по тестам все понятно)
дядь, да тебе проц. не дает видеокарте раскрыться как положено. У меня I9 9900xs и 1660Ti)) Играю 90-110 fps на 2к мониторе. Ну да, без лучей и т.д.... но на максимальной графике относительно моей видеокарты. 3080Ti явно мощнее 1660. Так что кончай заливать, игра работает хорошо. Меняйте свои калькуляторы!
опять обнова и опять сейвы не запускаются выдает ошибку . во криво рукие . игру 10 лет делали и то толком не сделали
вырезаешь последний старый сейв, создаешь новую игру сохраняешься. Заходишь в папку с сейвами копируешь название нового сейва и удаляешь сам файл. Закидываешь старый сейв и переименуй его названием нового сейва(который ты удалил или переместил в другое место) после каждого патча такое делаю
уважаемый , я так делать замучаюсь , они заплатки штопают и я буду с сейвами возиться каждый раз
две минуты тяжело потратить? или проще игру заново начинать?
Чет реально столько патчей уже вышло)))они там чё патчи выпускают, половину игры исправляют, половину ломают?)))
Через год-другой можно уже будет и поиграть.
Раньше выпустить на релизе игры с минимумом ошибок, глитчей и багов было нормой. Видимо сейчас это очень редкое явление. Выпустим кусок кода, наобещаем все что только можно, и будем год-полтора дорабатывать, хотя раньше бы игроки получили цельный продукт без проблем.
Ждем дальше...
Я уже со счета сбился, все патчи официальные под терабайт где-то уже
а ты, как в 2001 по 50 баксов за гиг платишь?
Да, так люто накосячить в квестах это уровень, знал, что притрагиваться нужно через год минимум, но все равно черт дернул - парочка побочек сломана, в основных миссиях постоянно в кадр лезут модели нпс, анимации косячат, скрипты с запозданием срабатывают.
Короче раньше декабря в игру соваться не советую, проходимо, но местами бесит.
ну сколько можно то?
Гиде оптимизация... В 2.0 хотя бы будет надеюсь. Как в своё время с Киберпанком было.
А что с ней не так? 4060ti все летает
Что с ней не так? Играю в в три игры на UE5. Вообще нет проблем. МОжет стоит железо купить по рекомендуемое? Какая GPU у тебя?
Вот ловите
Я одного не пойму. Ладно первые 2 локи это топ и всё такое, сам кайфовал. Но в остальном.. Да нет там столько квестов что бы их вечно фиксить)))
Но хорошо что фиксят. Подожду когда до наполнения контентом доберутся, а так не против вернутся в игру
патч 1.3.0 основной сюжет....
Ну Стрелок тут слился с Зоной, наверно Монолит опять накосячил
по такой логике любой баг можно оправдать)
обновление 10 ГБ – Хорошо, что разработчики оперативно исправляют проблемы.
Скоро можно поиграть будет?
Через года 2 приходи, когда 200-ый патч выйдет.
уда давно можно играть если у Вас нормальный комп , а не как тут у 75 % на калькуляторах . Игра зашла! Боты которые тут ошиваются - вышли и плачут
чего?10? ноль забыли дописать? не типично для сталкера
он уже патчей на 300+гб получил.... // Вадим Васильев
Ну 10 гб это мало, 150 гб уже было
Норм.
Новость дня: есть люди которые играют сталкер 2 на стимдек.
Утечку памяти исправили?
Смотря сколько у тебя памяти.
Ну 16
16 в системниках указано для минимальных настрок в 1080/30 с фср. дальше надо 32. это не просто так написано. у меня тоже былии проблемы но я сразу понимал что оперативы у меня мало. купил планку за 3к и все больше ни разу таких проблем не видел. единственное что тебе может помоч это возрат к 10 винде в место 11 так как та жрет на 2 гига меньше. первое время спасался этим
У меня и так десятка пока не вижу смысла от одиннадцатой
А надо 64.
Да квест который с зеленой головой баг в баге пришлось его скипать через др сейв , а 1 раз когда играла Баг с Зеленой головой не было что то чинят что то ломают классика
Патчи это хорошо. Но вот бы русскую озвучку. Ну никак не получается играть на других языках. Мова больше мешает при чтении русских субтитров, а английский там вообще не к месту. А нейросетевой перевод это просто плохо само по себе.
Жаль сюжет патчами не исправить
Ну ты и не играл, что бы сюжет хаять. А так, он наконец раскрывает все детали всех бестолковых, в плане сюжета, предыдущих частей. Только здесь открылась истина.
Т.е полностью изменили повествование испортив серию.
Интересно как ты определяешь играл я или нет?
Если хочешь сталкер два нужно две флешки на 256гиг, одна для игры, вторая для патча, самый лучший сталкер COD WV remastered, когда эвакуировали всего 9 патронов в снайперки, 1 с4 3световых, и 4осколочных и 1 раненый товарищ.
У меня вопрос когда можно будет спасти уже Бродягу. Че за бред с бестолковым посещением госпиталя. А потом таскать еще ту хренотень оттуда.
И добавляет столько же😅
После работы глянем, что починили.
Что не день, то новый патч
Пока они не сделают день длиннее ночи, играть чет не хочется...
Ну, тут как вариант, только мод
Я вообще трейнером день постоянный делаю, не нравится шариться в темноте.
а там можно стрелять на звук мовы ?
ну как я писал до этого, так и выйдет наверно - к лету может поправят ) хотя с 1.3 уже похоже на игру. но долбанная компиляция шейдеров ) разрабы - вы серьёзно? почему у кучи игр на уе5 такого нету? посмотрите как выглядит тот же Remnant 2, как у него всё стабильно в графическом плане. Да, местами общий дизайн и атмосфера не каждому по вкусу, но всё идёт уверенно без сильных просадок. не, я пробую играть в сталкер пока моды тестирую и в общем - только обрадуешься, что где то норм и тут же тебе косяк или два подкинут
Угу. Заодно и текстуры радужные появились. Класс.
Исправляйте -исправляйтесь! Через годик возможно пройду снова игру...
получается уже выкатили?
какой ссд у тебя?
samsung m2 980 1гб
хватит уже пинать этот мертворожденный труп, нет чтобы начать заниматься разработкой нормальной игры на современном двигле
на UE5?
12ти цилиндровом)
разрабам spider man 2 и bleach - пора научиться тоже исправлять на целый лист.
spider man 2 прошел как только на торренте появился и прошел игру на 100% и не вылетов ни багов не заметил.
так позвони разработчикам расскажи а то эти дурачки зачем то патчи пилят и пилят))))
хрена ты терпеливый. Я включил и выключил эту срань
я прощёл паука 2 ии на 100% - там много проблем это факт
ну напиши какие проблемы? а только без основательно дизы умеете лупить
Лично я ради Сталкера 2 собрал ПК , хорошо что патчи выпускают, параллельно играю в ОП 2.2 , жду STELLAR BLADE.
Каким же мазохистом надо быть, чтобы новый ПК ради кривого забагованного Сталкера 2 собирать)
Этот мусор на любых системах, даже самых мощных, плохо работает. Так что зря старался.
Насколько история циклична, вспомните первый Сталкер. Там были тонны патчей и багов и вылетов , после которых игра просто не запускалась и крашила сейвы. И что у нас теперь ? Это, если не шедевр из далекого прошлого (Не так давно проходил ) то лютейшая ностальгия и просто кайфовая игрушка. Я думаю, что все они допилят (ибо вопрос , как минимум денег , а как максимум Майки не дадут спуску ) А Косяки это всратый UE5 с которым никто не умеет работать в плане оптимизации.
Думаешь, что они всё допилят, учитывая, что в оригинальной трилогии до сих пор кучи багов?)
Вспомнил. Не было там такого, что патчи весили как игра и было их (если не изменяет память) около 6.
Играю три игры на UE5 и одна из них Gray Zone, которой 12 ядерник сразу подавай и карточку не ниже 4ххх и знаешь что? Вообще нет проблем с играми на UE5. Просто вы играете на калькуляторах и плачите потом. Здесь у большинства нет 16gb ОЗУ. Сынок о чем ты? Иди овец паси
Нужна трассировка лучей для отражений, как Sh2 и Avowed, которые таже на Ue5.
Если они введут трассировку, то вообще сломают игру) Они и с тем, что есть, справиться всё никак не могут. Уже патч, наверное, 15 по счёту, а толку особо нет.
Да !Всё по факту!
там и так отражения не плохие, особенно в воде ночью, как будто реальность прям..
Отражения норм, но вот освещение в помещениях это тихий ужас. Всё засвеченное, пересвеченное и тени кривые...
молодцы в 3000 году попробую скачать
Добавят русскую озвучку, исправят все баги, через 1-2 года можно поиграть)
Кто тебе в ААА игру добавит русскую озвучку, с тебя несколько миллионов рублей потребуют.
Люди кто переводами занимается. соберут и переведут а в чем проблема?
Никто переводить не будет большой проект, тем более в игре будут несколько ДЛС.
Максимум что тебе светит это пропуск через бездушную нейроозвучку.
Красавцы Разрабы Спасибо вам за поддержку игры. ( конечно комментарий будет подтерт - адмен - 4ерТ
Не чего не фризит не лагает после патча стало даже лучше