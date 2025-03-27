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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 16 721 оценка

S.T.A.L.K.E.R. 2 получает свежее обновление на 10 ГБ с исправлениями квестов и технических сбоев

Gutsz Gutsz

GSC Game World в последнее время радует своей активностью. С момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разработчики уже выпустили несколько крупных обновлений, каждое из которых значительно улучшает игру. Сегодняшний патч 1.3.1 направлен на исправление проблем с квестами и устранение технических неполадок, что должно повысить стабильность и удобство прохождения.

Одним из главных приоритетов обновления стали ошибки, мешавшие прогрессу в некоторых миссиях. Разработчики исправили отсутствие ключевых NPC, проблемы с активацией заданий и заблокированные области. Также исправлены блокировки дверей, некорректные маркеры заданий и другие баги, мешавшие прогрессу.

Кроме квестовых исправлений, обновление вносит важные технические доработки. Исправлены баги с аномалиями, проблемы с позиционированием звука, а также задержки при перемещении предметов в инвентаре. Разработчики также устранили десятки сбоев и ошибок, приводивших к аварийному завершению игры.

Изменения в патче 1.3.1:

Исправления сюжетных и побочных заданий:

  • Исправлена проблема, из-за которой Скар мог отсутствовать в лаборатории X-17 во время задания "Видения истины".
  • Исправлена ошибка, не позволявшая начать этап "Заберите управляющий излучатель у техника" в задании "Рассвет нового дня" из-за смерти Пауэрплага.
  • Исправлена ситуация, когда задание "Найти Спирита" не завершалось, если игрок сразу снова говорил с ним после первого диалога в миссии "Граница".
  • Устранен баг, из-за которого нельзя было продвинуться по миссии "Преследование призраков" после активации оборудования башни.
  • Исправлена ошибка, при которой нельзя было выполнить цель "Поговорить со Скаром", если Рихтер был мертв во время миссии "Дорога к Фонду".
  • Теперь игрок не может упасть в шахту лифта без возможности выбраться в миссии "Пусть никто не уйдет неудовлетворенным".
  • Исправлена ситуация, когда цель "Проникнуть в подземную лабораторию" могла активироваться без получения излучателя от Пауэрплага в задании "Рассвет нового дня".
  • Теперь Саймон Дубни больше не исчезает из камеры Фауста в миссии "По горячим следам".
  • Двери в подземный тоннель и локацию D больше не закрываются для некоторых игроков в задании "Еще один шаг в пропасть".
  • Исправлена ошибка, блокировавшая миссию "Темные времена" из-за смерти Ярла.
  • Устранена проблема, из-за которой NPC мог блокировать вход в сторожевой пост во время задания "Штурм Дуги".
  • Теперь диалог с Рузвельтом корректно начинается в миссии "Легенды Зоны".
  • Исправлен баг, когда дверь в лесную локацию оставалась закрытой в начале миссии "Крайняя простота".
  • Теперь бойцы "Монолита" не проникают в безопасную зону в Припяти во время миссии "Дорога к Фонду".
  • Исправлена ошибка, из-за которой тело Рихтера могло исчезнуть после битвы с Коршуновым.

Технические исправления:

  • Теперь NPC корректно возвращаются на свои места после выброса.
  • Исправлен баг, при котором звуковой эффект входа в аномалию "Ребра" зацикливался и повторялся каждые 10 секунд.
  • Теперь прицел можно корректно отключить в настройках.
  • Исправлена задержка при перемещении предметов в инвентаре на локации STC "Малахит".
  • Улучшено позиционирование озвучки – теперь голос персонажей звучит правильно в обоих наушниках.
  • Исправлен баг, из-за которого подсветка предметов при луте с геймпада не переключалась на следующий предмет.
  • Устранены десятки сбоев и ошибок, включая EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION и другие критические вылеты.

Предыдущее обновление добавило более 1000 исправлений, включая новые аномалии, животных и звуковые эффекты, что существенно обогатило игровой мир. Однако разработчики продолжают работать над оптимизацией и устранением проблем, основываясь на отзывах игроков.

Свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 вносит больше 1000 правок, добавляет новые аномалии, животных и звуки

На данный момент GSC Game World сосредоточена на повышении стабильности и реализации запрошенных функций. Только после этого студия сможет рассматривать возможность расширения контента и добавления нового игрового материала.

90
172
Комментарии: 172
Ваш комментарий
Deathdoor

Сумма патчогигабайт превысила вес игры уже трижды…

62
Artem Lost-Fear

когда же они доберутся до исправления всех дефектов бликов в графике ещё. Сделали графон на анриле, где от люменов только одни проблемы, когда люди играют на низкой гамме и этого всего не видно)))

2
Madfury

Это у всех игр, которые пакуются в РАКах: UE.

8
Никита Дроздоvv Artem Lost-Fear

Ты думаешь от графических косяков можно избавиться?

2
Costollom

Сколько весят все патчи к вашей любимой, судя по вашей оценке, Baldur's Gate 3? Это другое?

-2
Лариан Яна

Дилемма о корабле Тесея

2
saa0891

П.А.Т.Ч.Е.Р. 2

45
Никита Дроздоvv

Ой, можно подумать только Сталкер 2 вышел в так себе техническом состоянии. Сейчас все игры такие

-6
Игорь Смирновввв

вот мне интересно к чему такие коменты писать? Тое сть лучше бы они не выпускали патчи или что?

-4
saa0891 Игорь Смирновввв
Тое сть лучше бы они не выпускали патчи или что?

Меня всегда удивляют такие тупые вопросы, лучше бы они изначально набрали нормальных разработчиков а не криворуких рукожопов, не врали бы на протяжении всей разработки и в итоге выпустили игру хотя бы в удовлетворительном состоянии, а не кривой нерабочий альфа билд который кучей 100 гиговых патчей не могут привести в нормальное состояние, и это я лишь о технических проблемах, про саму игру где повырезали и кастрировали всё что только можно я даже не говорю, а так только и остаётся угорать над этими кретинами.

13
saa0891 Никита Дроздоvv
Сейчас все игры такие

Я за весь свой игровой опыт такого поломанного, кривого, забагованного нерабочего дерьма не встречал, даже тот же кибербаг не смотря на ужасное техническое состояние на старте, но у меня там не ломался интерфейс, не пропадал худ, не было проблем с бегом ГГ, не было неоткрывающихся дверей, отсутствующих персонажей и ещё тонны других косяков которые я наблюдал в сталкер 2, про квесты я даже не говорю, в кибербаге даже близко не было таких проблем с квестами.

8
Никита Дроздоvv saa0891

Хз, откуда вы всё это берете. Я вот в декабре проходил, и у меня проблем было минимум. Были просадки кадров, было несколько багов и один квест забагался, но благо консоль помогла. Всё, это все проблемы

-2
SpLiT KoT

жалкие 10 гигов, gsc вы можете больше

33
Madfury

А ты думаешь, что качество кода от его веса зависит? Жаль тебя.

-32
Случайный Игрок

Ощущение, что альфатест идёт...

20
Madfury

А чего ныть, если не играешь?

Они работают и фиксят, а не забили, хотя уже давно можно пройти было и кайфануть.

-31
ТемныйВластелин

пре-альфа

6
si12345 Madfury

Нет, они должны были сначала вычистить игру от тонны багов, довести игру до вменяемого состояния, а лишь потом её продавать. Нечего тут защищать раздолбаев!

9
Madfury si12345

На них Майки давили, всё не так просто в современной игровой индустрии. Да и мировые события не способствуют стабильности.

Единственное, с чем соглашусь, что проект должен быть закончен прежде того, как на нём появится ценник.

-12
Andersons Madfury

По поводу кайфануть я даже не знаю, но поиграть можно, хотя мне на релизе игралось лучше чем после патчей

0
Jayne Cobb

Ждем следующий патч.

Ух... Какой же там по счету то, не подскажите?

14
Magnusss
5
Liwan

(разработчики продолжают работать над оптимизацией) Ага, заметно, добавляя в игру ё6аных белок а не оптимизацию...

12
eternal tsukuyomi

Золотое правило современных игр - не покупать их на релизе, а выждать некоторое время, ожидая кучу поправок и патчей, дабы не возненавидеть игру

фанат сталкера, но еще не играл во вторую часть, в отличии от самых нетерпеливых, которые уже поставили крест на игре, даже не смотря на кучу исправлений от разрабов

12
askazanov

Да она на выходе была играбельна впринципе, с удовольствием прошёл. Теперь жду длс, чтобы заново пройти.

-3
PpLtZ

Очередной допил без существенных изменений. Короче, до релиза ещё далеко, чтобы бы можно было смело сказать - "Вот сейчас можно в него поиграть!" УБЕРИТЕ СВОЮ ГРЁБАНУЮ КОМПИЛЯЦИЮ ШЕЙДЕРОВ КАК ЭТО ЕСТЬ В НОРМАЛЬНЫХ ИГРАХ - 1 РАЗ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ (если драйвера не менять)!!! Только не нужно сейчас говорить про моды, которые это убирают. Нужно официальное решение без сюрпризов!

9
vegas99

Надо ещё 20 таких патчей

6
Pasha Goncharov

Компиляцию шейдеров и просадки фпс пофиксили?

4
natrogrii

компиляция один раз(ну и если дрова переустановил, или обнову накатил), дальше пропуск модом, про просадки....хз, не встречал....дошёл уже до Янова, был всего один вылет, и то на начальных версиях игры...

-1
Janekste natrogrii

Темнишь ты. Ни за что не поверю, что игра эта у кого-то может идти совсем без просадок и прочих проблем.

0
natrogrii Janekste

конфиг в профиле, играю на высоких в FHD с ограничением 60.

-1
Andersons natrogrii

RTX 3060TI, Ryzen 7 3700X на низких и везде просадки, хз почему так

0
Игорь Смирновввв Janekste

поставил 32 оперативы дропы пропали навечно. когда они у меня возникли я просто в дисптчере увидел что сталкер фактически требует 18 гигов оперативы а у меня ее всего 16 плюс часть видеопамяти может быть там и понеслась . купил планку за 3 к теперь 0 проблем. да и там вроде черным по белолму написано что надо 332 гига оперативы

2
Balinor_1993

лучше бы интерфейс норм сделали и норм распознавание нпс, а то в жестких замесах часто по своим можно начать палить. Еще респаун бесит сегодня монолит в доме спаунился и спаунился пока я там находился.

4
ramshaoov

запустил я этот сталкер2 на 3080ти и r5600g. ужс(даже стабильные 40-50 фпс не могу выставить. игра как тварь лагает) . думал исправляют игру все это время. походу не туда правят) ,белок добавляют в игру. кРУТО че. походу пройду на ютубе и забуду про этот шлак. Еще кажется как будто игра комп уничтожает. какие то звуки от карты не нормальные.

3
jax baron

иди вон в спайдер 2 запусти как увидишь 16 фпс так поблагодаришь.

-9
Spillik

Фантастические истории о которых невозможно молчать. На 2070 супер и рязань 5600 - 50-70 кадров игра работает.

0
Юркец

проц со встройкой слаб, да еще и 5600g че ты хотел))

0
ramshaoov Юркец

почему то в других играх все норм) (https://www.youtube.com/watch?v=OxV1SJOC9_o) ну по тестам все понятно)

1
FussyMorvius ramshaoov

дядь, да тебе проц. не дает видеокарте раскрыться как положено. У меня I9 9900xs и 1660Ti)) Играю 90-110 fps на 2к мониторе. Ну да, без лучей и т.д.... но на максимальной графике относительно моей видеокарты. 3080Ti явно мощнее 1660. Так что кончай заливать, игра работает хорошо. Меняйте свои калькуляторы!

1
vitrvsn

опять обнова и опять сейвы не запускаются выдает ошибку . во криво рукие . игру 10 лет делали и то толком не сделали

3
Balinor_1993

вырезаешь последний старый сейв, создаешь новую игру сохраняешься. Заходишь в папку с сейвами копируешь название нового сейва и удаляешь сам файл. Закидываешь старый сейв и переименуй его названием нового сейва(который ты удалил или переместил в другое место) после каждого патча такое делаю

0
vitrvsn Balinor_1993

уважаемый , я так делать замучаюсь , они заплатки штопают и я буду с сейвами возиться каждый раз

0
Balinor_1993 vitrvsn

две минуты тяжело потратить? или проще игру заново начинать?

0
Денис Сидоров 5

Чет реально столько патчей уже вышло)))они там чё патчи выпускают, половину игры исправляют, половину ломают?)))

2
Wing42

Через год-другой можно уже будет и поиграть.

2
Jake Dann

Раньше выпустить на релизе игры с минимумом ошибок, глитчей и багов было нормой. Видимо сейчас это очень редкое явление. Выпустим кусок кода, наобещаем все что только можно, и будем год-полтора дорабатывать, хотя раньше бы игроки получили цельный продукт без проблем.

2
Станислав85

Ждем дальше...

1
211186

Я уже со счета сбился, все патчи официальные под терабайт где-то уже

1
Ден

а ты, как в 2001 по 50 баксов за гиг платишь?

1
GraF68ru

Да, так люто накосячить в квестах это уровень, знал, что притрагиваться нужно через год минимум, но все равно черт дернул - парочка побочек сломана, в основных миссиях постоянно в кадр лезут модели нпс, анимации косячат, скрипты с запозданием срабатывают.

Короче раньше декабря в игру соваться не советую, проходимо, но местами бесит.

1
КристианПобединский

ну сколько можно то?

1
SamoGon170

Гиде оптимизация... В 2.0 хотя бы будет надеюсь. Как в своё время с Киберпанком было.

1
ADrus

А что с ней не так? 4060ti все летает

-1
Антуан Экзюпери

Что с ней не так? Играю в в три игры на UE5. Вообще нет проблем. МОжет стоит железо купить по рекомендуемое? Какая GPU у тебя?

0
Истинный_Пророк

Вот ловите

0
PersonalBarnabas

Я одного не пойму. Ладно первые 2 локи это топ и всё такое, сам кайфовал. Но в остальном.. Да нет там столько квестов что бы их вечно фиксить)))
Но хорошо что фиксят. Подожду когда до наполнения контентом доберутся, а так не против вернутся в игру

1
hyper1

патч 1.3.0 основной сюжет....

1
DetroyT[RU]

Ну Стрелок тут слился с Зоной, наверно Монолит опять накосячил

1
hyper1 DetroyT[RU]

по такой логике любой баг можно оправдать)

1
oleg21412

обновление 10 ГБ – Хорошо, что разработчики оперативно исправляют проблемы.

1
aTECT

Скоро можно поиграть будет?

1
Sunsh1ne98

Через года 2 приходи, когда 200-ый патч выйдет.

3
BubblyFaelan

уда давно можно играть если у Вас нормальный комп , а не как тут у 75 % на калькуляторах . Игра зашла! Боты которые тут ошиваются - вышли и плачут

-1
Royer

чего?10? ноль забыли дописать? не типично для сталкера

0
Пользователь ВКонтакте

он уже патчей на 300+гб получил.... // Вадим Васильев

0
EvgeniiV

Ну 10 гб это мало, 150 гб уже было

0
SoRaS3

Норм.

0
hpi

Новость дня: есть люди которые играют сталкер 2 на стимдек.

0
Никита Дроздоvv

Утечку памяти исправили?

0
hpi

Смотря сколько у тебя памяти.

0
Никита Дроздоvv hpi

Ну 16

-1
Игорь Смирновввв Никита Дроздоvv

16 в системниках указано для минимальных настрок в 1080/30 с фср. дальше надо 32. это не просто так написано. у меня тоже былии проблемы но я сразу понимал что оперативы у меня мало. купил планку за 3к и все больше ни разу таких проблем не видел. единственное что тебе может помоч это возрат к 10 винде в место 11 так как та жрет на 2 гига меньше. первое время спасался этим

0
Никита Дроздоvv Игорь Смирновввв

У меня и так десятка пока не вижу смысла от одиннадцатой

0
hpi Никита Дроздоvv

А надо 64.

0
Анна Кранцове

Да квест который с зеленой головой баг в баге пришлось его скипать через др сейв , а 1 раз когда играла Баг с Зеленой головой не было что то чинят что то ломают классика

0
ArtPRO

Патчи это хорошо. Но вот бы русскую озвучку. Ну никак не получается играть на других языках. Мова больше мешает при чтении русских субтитров, а английский там вообще не к месту. А нейросетевой перевод это просто плохо само по себе.

0
SilkySarge

Жаль сюжет патчами не исправить

0
Ден

Ну ты и не играл, что бы сюжет хаять. А так, он наконец раскрывает все детали всех бестолковых, в плане сюжета, предыдущих частей. Только здесь открылась истина.

0
Mirabell Ivsi Ден

Т.е полностью изменили повествование испортив серию.

0
SilkySarge Ден

Интересно как ты определяешь играл я или нет?

0
MAD_Terminator

Если хочешь сталкер два нужно две флешки на 256гиг, одна для игры, вторая для патча, самый лучший сталкер COD WV remastered, когда эвакуировали всего 9 патронов в снайперки, 1 с4 3световых, и 4осколочных и 1 раненый товарищ.

0
DetroyT[RU]

У меня вопрос когда можно будет спасти уже Бродягу. Че за бред с бестолковым посещением госпиталя. А потом таскать еще ту хренотень оттуда.

0
demon33251

И добавляет столько же😅

0
ADrus

После работы глянем, что починили.

0
Максим Кузнецов 700

Что не день, то новый патч

0
СССР2

Пока они не сделают день длиннее ночи, играть чет не хочется...

0
natrogrii

Ну, тут как вариант, только мод

Я вообще трейнером день постоянный делаю, не нравится шариться в темноте.

0
ЛАГАРИУМ

а там можно стрелять на звук мовы ?

0
zumyura

ну как я писал до этого, так и выйдет наверно - к лету может поправят ) хотя с 1.3 уже похоже на игру. но долбанная компиляция шейдеров ) разрабы - вы серьёзно? почему у кучи игр на уе5 такого нету? посмотрите как выглядит тот же Remnant 2, как у него всё стабильно в графическом плане. Да, местами общий дизайн и атмосфера не каждому по вкусу, но всё идёт уверенно без сильных просадок. не, я пробую играть в сталкер пока моды тестирую и в общем - только обрадуешься, что где то норм и тут же тебе косяк или два подкинут

0
PamperedZimri

Угу. Заодно и текстуры радужные появились. Класс.

0
askazanov

Исправляйте -исправляйтесь! Через годик возможно пройду снова игру...

-1
Сандро_НСК

получается уже выкатили?

-1
DzoT TM

какой ссд у тебя?

0
Сандро_НСК DzoT TM

samsung m2 980 1гб

0
граф бракула

хватит уже пинать этот мертворожденный труп, нет чтобы начать заниматься разработкой нормальной игры на современном двигле

-1
AssertiveCaoimhe

на UE5?

0
SteadyMorgathus AssertiveCaoimhe

12ти цилиндровом)

2
jax baron

разрабам spider man 2 и bleach - пора научиться тоже исправлять на целый лист.

-1
Balinor_1993

spider man 2 прошел как только на торренте появился и прошел игру на 100% и не вылетов ни багов не заметил.

-3
KPAHbl4 Balinor_1993

так позвони разработчикам расскажи а то эти дурачки зачем то патчи пилят и пилят))))

3
Ден Balinor_1993

хрена ты терпеливый. Я включил и выключил эту срань

0
jax baron Balinor_1993

я прощёл паука 2 ии на 100% - там много проблем это факт

0
Balinor_1993 jax baron

ну напиши какие проблемы? а только без основательно дизы умеете лупить

-1
Федя Хомяков

Лично я ради Сталкера 2 собрал ПК , хорошо что патчи выпускают, параллельно играю в ОП 2.2 , жду STELLAR BLADE.

-1
Sunsh1ne98

Каким же мазохистом надо быть, чтобы новый ПК ради кривого забагованного Сталкера 2 собирать)
Этот мусор на любых системах, даже самых мощных, плохо работает. Так что зря старался.

-4
Aveluxx

Насколько история циклична, вспомните первый Сталкер. Там были тонны патчей и багов и вылетов , после которых игра просто не запускалась и крашила сейвы. И что у нас теперь ? Это, если не шедевр из далекого прошлого (Не так давно проходил ) то лютейшая ностальгия и просто кайфовая игрушка. Я думаю, что все они допилят (ибо вопрос , как минимум денег , а как максимум Майки не дадут спуску ) А Косяки это всратый UE5 с которым никто не умеет работать в плане оптимизации.

-3
ChromeDisaster

Думаешь, что они всё допилят, учитывая, что в оригинальной трилогии до сих пор кучи багов?)

2
PpLtZ

Вспомнил. Не было там такого, что патчи весили как игра и было их (если не изменяет память) около 6.

0
Антуан Экзюпери

Играю три игры на UE5 и одна из них Gray Zone, которой 12 ядерник сразу подавай и карточку не ниже 4ххх и знаешь что? Вообще нет проблем с играми на UE5. Просто вы играете на калькуляторах и плачите потом. Здесь у большинства нет 16gb ОЗУ. Сынок о чем ты? Иди овец паси

-1
Alex Dark22

Нужна трассировка лучей для отражений, как Sh2 и Avowed, которые таже на Ue5.

-3
Sunsh1ne98

Если они введут трассировку, то вообще сломают игру) Они и с тем, что есть, справиться всё никак не могут. Уже патч, наверное, 15 по счёту, а толку особо нет.

9
SERGEY-SP Sunsh1ne98

Да !Всё по факту!

0
Vi К

там и так отражения не плохие, особенно в воде ночью, как будто реальность прям..

0
Sunsh1ne98 Vi К

Отражения норм, но вот освещение в помещениях это тихий ужас. Всё засвеченное, пересвеченное и тени кривые...

0
ЛАГАРИУМ

молодцы в 3000 году попробую скачать

-3
blink182182

Добавят русскую озвучку, исправят все баги, через 1-2 года можно поиграть)

-4
Mirabell Ivsi

Кто тебе в ААА игру добавит русскую озвучку, с тебя несколько миллионов рублей потребуют.

-1
blink182182 Mirabell Ivsi

Люди кто переводами занимается. соберут и переведут а в чем проблема?

-1
Mirabell Ivsi blink182182

Никто переводить не будет большой проект, тем более в игре будут несколько ДЛС.

Максимум что тебе светит это пропуск через бездушную нейроозвучку.

0
BubblyFaelan

Красавцы Разрабы Спасибо вам за поддержку игры. ( конечно комментарий будет подтерт - адмен - 4ерТ

-4
ZIKURATE

Не чего не фризит не лагает после патча стало даже лучше

+ ещё 2 картинки
-5