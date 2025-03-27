S.T.A.L.K.E.R. 2 получает свежее обновление на 10 ГБ с исправлениями квестов и технических сбоев

GSC Game World в последнее время радует своей активностью. С момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разработчики уже выпустили несколько крупных обновлений, каждое из которых значительно улучшает игру. Сегодняшний патч 1.3.1 направлен на исправление проблем с квестами и устранение технических неполадок, что должно повысить стабильность и удобство прохождения.

Одним из главных приоритетов обновления стали ошибки, мешавшие прогрессу в некоторых миссиях. Разработчики исправили отсутствие ключевых NPC, проблемы с активацией заданий и заблокированные области. Также исправлены блокировки дверей, некорректные маркеры заданий и другие баги, мешавшие прогрессу.

Кроме квестовых исправлений, обновление вносит важные технические доработки. Исправлены баги с аномалиями, проблемы с позиционированием звука, а также задержки при перемещении предметов в инвентаре. Разработчики также устранили десятки сбоев и ошибок, приводивших к аварийному завершению игры.

Изменения в патче 1.3.1:

Исправления сюжетных и побочных заданий:

Исправлена проблема, из-за которой Скар мог отсутствовать в лаборатории X-17 во время задания "Видения истины" .

в лаборатории X-17 во время задания . Исправлена ошибка, не позволявшая начать этап "Заберите управляющий излучатель у техника" в задании "Рассвет нового дня" из-за смерти Пауэрплага .

в задании из-за смерти . Исправлена ситуация, когда задание "Найти Спирита" не завершалось, если игрок сразу снова говорил с ним после первого диалога в миссии "Граница" .

не завершалось, если игрок сразу снова говорил с ним после первого диалога в миссии . Устранен баг, из-за которого нельзя было продвинуться по миссии "Преследование призраков" после активации оборудования башни.

после активации оборудования башни. Исправлена ошибка, при которой нельзя было выполнить цель "Поговорить со Скаром" , если Рихтер был мертв во время миссии "Дорога к Фонду" .

, если во время миссии . Теперь игрок не может упасть в шахту лифта без возможности выбраться в миссии "Пусть никто не уйдет неудовлетворенным" .

. Исправлена ситуация, когда цель "Проникнуть в подземную лабораторию" могла активироваться без получения излучателя от Пауэрплага в задании "Рассвет нового дня" .

могла активироваться без получения излучателя от в задании . Теперь Саймон Дубни больше не исчезает из камеры Фауста в миссии "По горячим следам" .

больше не исчезает из камеры в миссии . Двери в подземный тоннель и локацию D больше не закрываются для некоторых игроков в задании "Еще один шаг в пропасть" .

больше не закрываются для некоторых игроков в задании . Исправлена ошибка, блокировавшая миссию "Темные времена" из-за смерти Ярла .

из-за смерти . Устранена проблема, из-за которой NPC мог блокировать вход в сторожевой пост во время задания "Штурм Дуги" .

во время задания . Теперь диалог с Рузвельтом корректно начинается в миссии "Легенды Зоны" .

корректно начинается в миссии . Исправлен баг, когда дверь в лесную локацию оставалась закрытой в начале миссии "Крайняя простота" .

оставалась закрытой в начале миссии . Теперь бойцы "Монолита" не проникают в безопасную зону в Припяти во время миссии "Дорога к Фонду" .

во время миссии . Исправлена ошибка, из-за которой тело Рихтера могло исчезнуть после битвы с Коршуновым.

Технические исправления:

Теперь NPC корректно возвращаются на свои места после выброса.

на свои места после выброса. Исправлен баг, при котором звуковой эффект входа в аномалию "Ребра" зацикливался и повторялся каждые 10 секунд.

зацикливался и повторялся каждые 10 секунд. Теперь прицел можно корректно отключить в настройках.

в настройках. Исправлена задержка при перемещении предметов в инвентаре на локации STC "Малахит" .

на локации . Улучшено позиционирование озвучки – теперь голос персонажей звучит правильно в обоих наушниках.

– теперь голос персонажей звучит правильно в обоих наушниках. Исправлен баг, из-за которого подсветка предметов при луте с геймпада не переключалась на следующий предмет.

не переключалась на следующий предмет. Устранены десятки сбоев и ошибок, включая EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION и другие критические вылеты.

Предыдущее обновление добавило более 1000 исправлений, включая новые аномалии, животных и звуковые эффекты, что существенно обогатило игровой мир. Однако разработчики продолжают работать над оптимизацией и устранением проблем, основываясь на отзывах игроков.

На данный момент GSC Game World сосредоточена на повышении стабильности и реализации запрошенных функций. Только после этого студия сможет рассматривать возможность расширения контента и добавления нового игрового материала.