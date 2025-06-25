S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление 1.5 - новые пушки, улучшение системы A-life и поддержка модов

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили масштабное обновление 1.5, приурочив его к выходу эффектного трейлера, который демонстрирует главные нововведения патча. Игроков ждут как свежий контент, так и важные технические улучшения.
Арсенал пополнился двумя новыми образцами оружия — мощным пистолетом Kora и легендарной «трёхлинейкой», известной также как винтовка Мосина. Эти стволы пригодятся в охоте на мутантов, с которых теперь можно собирать части тел для последующей продажи — отличный способ заработать в условиях Зоны.
Главное внимание вновь уделено системе A-life. С обновлением в мире будут жить и взаимодействовать даже те сталкеры и мутанты, которых игрок не видит. Персонажи теперь естественно общаются, отдыхают, перемещаются, а спавн врагов стал куда менее «магическим» — никаких появлений прямо перед носом.
Из прочих улучшений — возможность продолжить перезарядку после прерывания (например, лечением или броском гранаты), переработанный интерфейс и улучшенный липсинк для украинской озвучки.
Наконец, патч 1.5 ознаменовал старт модификационной поддержки. Новый инструмент Zone Kit позволяет создавать и загружать моды через Steam Workshop и Mod.io. Это только первая фаза — впереди ещё больше свободы для сообщества.
С полным списком изменений и улучшений можно ознакомиться вот здесь.
S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в ноябре 2024 года на ПК и Xbox Series и будет получать новые обновления и сюжетные DLC.
Лучшая игра от наших слонов становится ещё лучше
БАЗА
Шкварь дальше.
Понятно, ничего не починят, но сделают вид. Впрочем как всегда 😆
играй в смуту,жди пионер!
Таких отбитых, как ты,больше от Смуты и Пионера рвёт, чем нас
Наконец то эти криворукие рукожопы хоть что то нужное и полезное сделали, теперь мододелы смогут из этого кастрированного обрубка сделать нормальную, интересную игру.
Хейтерков так и рвет так и горит у них)игра жива,обновляется!!разрабы красавцы!
теперь ждем патч для патча который исправляет то что эти кривожопые поломали
"Новый инструмент Zone Kit позволяет создавать и загружать моды через Steam Workshop и Mod.io" - 100% единственно нужное обновление для этого поделия! Мододелы Сралкеров вперёд! - снова вам "работы" подкинули через столько-то лет..)
А русская озвучка есть?
Да. Две версии.
Будет готово окончательно через пару лет
А окончательно готово ещё лет с пять)
Через годик можно будет ворваться, а там глядишь и модов хороших понаделают. В любом случае у игры будет светлое будущее в модострое. А пока что буду в Аномали: Гамма катать.)
Приятно, что разработчики продолжают полировать проект, ведь в это еще будут играть внуки наших внуков. Стiлкер давно стал не просто одной из лучших игр 21-го века, он прямо на наших глазах формирует новый пласт народной культуры.
Увы, даже мои хорошие побратимы по релокации, Павло Морозюк и Богдан Кривий, практически ничего не знают о своих корнях и скрепах вне советского дискурса: кругом чужие артефакты, чужая музыка, чужие писатели, чужие цитаты из чужих фильмов и романов, чужой юмор, чужой мат, чужие менделеевы, шаляпины, булгаковы, цои, стругацкие, балабановы, потемкины и сикорские. Трагедия, на самом деле, дорогие мои.
На добровольных началах открываю для них обрывки украденных легенд: мужественного короля Данило, хитроумного графа Вышивайлу и даже самого императора Панасюка - дворового кмета воеводы Русского Стефана Чарнецкого, сумевшего стянуть парадный мундир своего пана и гордо пройтись в нем по главной улице родного хутора до самой корчмы, прежде чем слуги Чарнецкого поймали его, вываляли в курином навозе, оскопили и засекли насмерть батогами. Так, к сожалению, прервалась благородная монаршья династия единственной настоящей Червонной Руси, а не того незначительного болотца, про которое пишут в ваших учебниках.
Однако оставим в стороне исторические экскурсы. Раздаются звуки пастушьей свистоперделки, над мазанками поднимаются колечки печного дыма, самое время включить комп и в 1001-й раз потужно рвануть у декоммунизированному Монолиту...
Вот кому ты это написал?