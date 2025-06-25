S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление 1.5 - новые пушки, улучшение системы A-life и поддержка модов

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили масштабное обновление 1.5, приурочив его к выходу эффектного трейлера, который демонстрирует главные нововведения патча. Игроков ждут как свежий контент, так и важные технические улучшения.

Арсенал пополнился двумя новыми образцами оружия — мощным пистолетом Kora и легендарной «трёхлинейкой», известной также как винтовка Мосина. Эти стволы пригодятся в охоте на мутантов, с которых теперь можно собирать части тел для последующей продажи — отличный способ заработать в условиях Зоны.

Главное внимание вновь уделено системе A-life. С обновлением в мире будут жить и взаимодействовать даже те сталкеры и мутанты, которых игрок не видит. Персонажи теперь естественно общаются, отдыхают, перемещаются, а спавн врагов стал куда менее «магическим» — никаких появлений прямо перед носом.

Из прочих улучшений — возможность продолжить перезарядку после прерывания (например, лечением или броском гранаты), переработанный интерфейс и улучшенный липсинк для украинской озвучки.

Наконец, патч 1.5 ознаменовал старт модификационной поддержки. Новый инструмент Zone Kit позволяет создавать и загружать моды через Steam Workshop и Mod.io. Это только первая фаза — впереди ещё больше свободы для сообщества.

С полным списком изменений и улучшений можно ознакомиться вот здесь.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в ноябре 2024 года на ПК и Xbox Series и будет получать новые обновления и сюжетные DLC.