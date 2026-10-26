S.T.A.L.K.E.R. 2 получил обновление 2.1 с увеличенной дальностью отображения NPC и быстрым перемещением

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло обновление 2.1 под названием The Zone Lookout. Патч расширяет возможности системы A-Life, улучшает перестрелки на больших расстояниях и добавляет новый способ быстрого перемещения по Зоне. Кроме того, разработчики внесли многочисленные исправления и изменения баланса.

Главным нововведением стала возможность самостоятельно регулировать дальность отображения NPC, управляемых системой A-Life. Для этого в настройках игры появился выбор специальных пресетов. Игроки могут увеличить расстояние, на котором замечают других обитателей Зоны, или выбрать динамический режим, автоматически подстраивающий дальность под возможности компьютера или консоли.

При этом увеличение дальности может повлиять на производительность и стабильность игры, поэтому разработчики рекомендуют оставить стандартные настройки. Изменение касается преимущественно NPC системы A-Life, тогда как персонажи, связанные с заданиями и сценарными событиями, работают по отдельным правилам.

В обновлении также улучшили перестрелки на больших расстояниях. Баллистика оружия теперь соответствующим образом учитывает дистанцию, а звуки боёв могут доноситься из более отдалённых участков Зоны. То, насколько далеко игрок будет слышать перестрелки, зависит от выбранных настроек отображения.

Ещё одним нововведением стало быстрое перемещение с помощью лидеров отрядов. Дружественные и нейтральные сталкеры, возглавляющие группы, теперь отмечаются на компасе. Если поговорить с таким персонажем, он сможет предложить платную поездку в уже исследованные места, расположенные поблизости и находящиеся на маршруте его отряда.

Однако воспользоваться услугой можно не везде: проводник доставит игрока только в доступные точки неподалёку. Кроме того, перед путешествием стоит проверить вес инвентаря — перегруженного сталкера никто на себе не понесёт.

Помимо новых возможностей, обновление 2.1 включает множество исправлений ошибок и технических улучшений. Изменения подготовили с учётом отзывов игроков, оставленных в социальных сетях, на форумах и в обзорах. Разработчики рассчитывают, что патч сделает исследование Зоны удобнее, не лишая её привычных опасностей.