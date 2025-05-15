S.T.A.L.K.E.R. 2 получил патч 1.4: более 700 изменений, улучшенный ИИ и новые анимации

Студия GSC Game World выпустила очередное масштабное обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч под номером 1.4 включает более 700 изменений, охватывающих практически все аспекты игры — от поведения персонажей до оптимизации графики.

Одним из главных нововведений стало серьёзное улучшение системы A-Life: теперь сталкеры действуют более реалистично, живут своей жизнью в Зоне и могут погибнуть даже без вмешательства игрока. Искусственный интеллект противников также получил значительные улучшения — NPC начали активнее использовать укрытия, например деревья, стали лучше координироваться между собой во время боя, а количество гранат у отрядов теперь ограничено, что делает сражения менее хаотичными и более правдоподобными.

Анимации были доработаны и дополнены: бойцы теперь могут осматриваться после перестрелок в поисках возможных врагов, а монстры получили поведенческие изменения — они могут начать поедать трупы и переходят в боевую готовность, если неподалёку происходит что-то подозрительное. Также увеличено разнообразие внешности NPC, что делает население Зоны более живым и непредсказуемым.

Серьёзные изменения коснулись и боевой системы. Уровни сложности «Сталкер» и «Ветеран» стали более хардкорными за счёт усложнённого ближнего боя. В арсенале появилась новая характеристика — удобство, влияющая на управляемость оружием. Кроме того, разработчики усилили урон от РПГ, сделав его более значимым элементом тактики.

Техническая сторона игры также не осталась без внимания. В некоторых локациях улучшено освещение и обработка теней, а также устранены десятки геймплейных и визуальных багов, которые могли возникать во время сюжетных миссий и обычного прохождения.

Напомним, что предыдущий крупный патч вышел в марте и включал более 1200 исправлений. GSC Game World продолжает активно дорабатывать S.T.A.L.K.E.R. 2, делая игру всё более стабильной и глубокой.