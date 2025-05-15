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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 17 730 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 получил патч 1.4: более 700 изменений, улучшенный ИИ и новые анимации

IKarasik IKarasik

Студия GSC Game World выпустила очередное масштабное обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч под номером 1.4 включает более 700 изменений, охватывающих практически все аспекты игры — от поведения персонажей до оптимизации графики.

Одним из главных нововведений стало серьёзное улучшение системы A-Life: теперь сталкеры действуют более реалистично, живут своей жизнью в Зоне и могут погибнуть даже без вмешательства игрока. Искусственный интеллект противников также получил значительные улучшения — NPC начали активнее использовать укрытия, например деревья, стали лучше координироваться между собой во время боя, а количество гранат у отрядов теперь ограничено, что делает сражения менее хаотичными и более правдоподобными.

Анимации были доработаны и дополнены: бойцы теперь могут осматриваться после перестрелок в поисках возможных врагов, а монстры получили поведенческие изменения — они могут начать поедать трупы и переходят в боевую готовность, если неподалёку происходит что-то подозрительное. Также увеличено разнообразие внешности NPC, что делает население Зоны более живым и непредсказуемым.

Серьёзные изменения коснулись и боевой системы. Уровни сложности «Сталкер» и «Ветеран» стали более хардкорными за счёт усложнённого ближнего боя. В арсенале появилась новая характеристика — удобство, влияющая на управляемость оружием. Кроме того, разработчики усилили урон от РПГ, сделав его более значимым элементом тактики.

Техническая сторона игры также не осталась без внимания. В некоторых локациях улучшено освещение и обработка теней, а также устранены десятки геймплейных и визуальных багов, которые могли возникать во время сюжетных миссий и обычного прохождения.

Напомним, что предыдущий крупный патч вышел в марте и включал более 1200 исправлений. GSC Game World продолжает активно дорабатывать S.T.A.L.K.E.R. 2, делая игру всё более стабильной и глубокой.

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Комментарии: 42
Ваш комментарий
Vitali Ford

Попробовал недавно, такая отаратительная графика, тени мерцают, освещение отвратительное. Да местами красиво но общая картина отвратна. При этом производитнльность до сих пор тоже такая

24
Антуан Экзюпери

Что за видеокарточка у тебя? Друг играет говорит вообще проблем нет

2
жифорсник
3
SpunkyHannibal жифорсник

Есть мод "Живая Зона" на s1, там мужик задался целью воссоздать в 1-в-1 город Припять, как некий виртуальный музей, заморочился настОлько что нанимал людей ездить в Припять собирать ему данные по объектам, текстурам и тд.. советую глянуть про мод интервью с ним, на сайте ap-pro есть интервью оч интересное, у него реально 1-в-1 Припять как она есть, он сам модели делает новые, настолько что у него например разбросанные ящики воссозданы не просто в виде ящиков, а он прям почки каждый повторял по фото и даже текстуры с них снимал типа как в реальности они лежат.. и тд..

Так вот, он разгромил Припять из s2, говорит они там муть сделали, здания неправильные, размеры неправильные, в угоду геймплея они гипертрофировали объекты.. и тд.. ему сама Припять из s2 не понравилась, сказал мусор. Но так же с точки зрения качества именно дизайна, он похвалил, но сказал это не та Припять как она есть в реале, там много неправильного у s2 в ней.

К стати с ним созванивались gsc пытались на работу к себе переманить, но он патриот страны и не захотел работать с этой нациской компанией. за что ему уважуха.

5
Anglerfish SpunkyHannibal

Ну ничего себе, мир игры и геометрию не передают в масштабе 1:1! Надо ещё разрабам ЛОТРО написать, чтобы сделали Средиземье в масштабе 1:1, чтобы можно было 3 реальных дня бежать по Ширу, а не пробежаться за 10 минут.

3
Just_a_guy

700 изменений? Латать решето бесполезно — S.T.A.L.K.E.R. 2 не патчи нужны, а реинкарнация, желательно от другой, вменяемой компании.

18
SilkySarge

И желательно отечественной чтоб не хуже смуты

10
Just_a_guy SilkySarge

Ну разработчикам Смуты я бы не доверил, а вот Mundfish вполне могли бы взяться. Они, несмотря на то что новички, проявили себя достойно.

9
Юркец Just_a_guy

Тебя опять с палаты выпустили погулять? все о сталкаче думаешь да размышляешь, не даёт покоя😂

4
HomyaQQ Just_a_guy

Кстати да, мандфиш бы справились лучше, чем ГСК. И хотя бы не врали на счёт игры

3
SpunkyHannibal

100%.. согласен

VIGITAL1

Хорошая попытка Грига,но нет... подожду следующего патча.

14
AlexFoRestor

Они каждый раз выкатывают список изменений, но я захожу в игру и вижу всё те же косяки, хотя игра обновлена. В чём прикол?

12
Punisher1

Ранний доступ вот в чëм прикол будет версия 2.0 будет игра а сейчас это бэта в чистом виде под видом ААА релиза.

2
Vitali Ford Punisher1

Это билд ранней стадии🤣

1
AlexFoRestor Punisher1

Cогласен. У меня столько вопросов к разработчикам игры. Я сейчас где-то ближе к финалу кажется, но сколько страданий я пережил, пробираясь туда, это словами не описать.

eternal tsukuyomi

Бокал за тех людей, кто не играл еще в с2 и не испортили себе впечатление от начальной версии игры

6
luVol

Смотрел лишь в ютубе. Прикасаться к этому желания 0,но сейчас это со многими играми, но сталкер 2 далёк от своих же обещаний и и развития нету, а наоборот деградация с теми же мутантами например

1
Maximus1soldier

Утечку памяти пофиксили ?

4
SpunkyHannibal

Кто-то в это ещё играет?
Полная муть.

4
JackBV

Толку, игра всё равно посредственная . Зона вроде большая , а духа нет в игре, да и сюжет просто упоротый , в данную игру не играют, а страдают. Из первых впечатлений когда проходил, игру(начал с прошлого патча) недалеко от Террикона, и где то в дали пробегают в одном направлении три голозадых кровососа , толи абца побежали за уголок, толи учуяли одинокого сталкера и его 4х друзей )), во думаю чудеса охоты в летний светлый денёк средь берёзок. И тут из неба слева возникают бандюги у которых конечно нет не "Чики брики" не "Опа" и с меткостью Робина гада валят меня. Пришлось накатить модов и выстрадать это уныние , Концовка Скифа конечно упоротая вышла.

4
saa0891

Я так понимаю ПНВ они в принципе не планируют добавлять как и наполнять большие локации какими то квестами и контентом.

2
жифорсник

планируют осенью где-то и бинокль

saksnboom жифорсник

"Планируют" ????
мда.
ну, я цуберпанк три года ждал после релиза, и это подожду (если вообще), пока допилят)))

SoRaS3

Думал воду починят. Чтобы отражения были без дефектов.

2
HomyaQQ

Где-то мод был на люмен. С ним отражения и намокание поверхностей выглядят прям вкусно. Так же и освещение получше становится. Но оно жрет прилично

SoRaS3 HomyaQQ

Норм тема.

Вот если и такое починят в этом году, будет вообще супер.

HomyaQQ

Напишите как там алайф, кто играл уже пожалуйста. Стало хоть немного похоже на алайф? Не говорю уже об версии 2.0 о которой нам просто нассали в уши

2
CounterShade

Я сейчас скажу страшное, но... Никогда мы не видели даже половины обещаного разрабами алайфа, даже в трилогии. То, что там есть - унылые гулаги и унылые респавнящиеся неписи, расхаживающие по зоне, делающие вид, что что-то делают, и гибнущие в кострах. Вот и весь алайф. Изредка можно было увидеть, как плоть тащит в зубах труп собаки. Но на этом всё.

1
Andreev111 CounterShade

Так спрашивается, что смогли ли во втором сталкере хоть что-то похожее сделать как в зове припяти или они даже этого не могут, не говоря уже о 2.0

Wing42

Ну что ж, через годик-другой можно будет и поиграть.

2
SpunkyHannibal

Советую всем обратить внимание на мод для s1 Живая Зона. Это не сюжетная тема, это виртуальный музей по Припяти. Мод делается уже больше 10 лет, там почти вся Припять, окрестности и тд.. На сайте ap-pro есть с ним интервью, советую посмотреть. Автор реально заморочился, создаёт Припять 1-в-1, единственная его цель это воссоздать город как некий виртуальный музей для сохранения его как память.. Он нанимал людей туда ездить снимать ему данные, сотрудничает с вольными кто туда ездит они ему привозят материалы для разработки, с ним списываются люди жившие до эвакуации, присылают ему фото своих квартир, он их создаёт в моде, так что можно побывать в реальных квартирах людей..увидеть свой дом если кто оттуда и тд.. он переделывает здания, объекты, всё.. по фото и видео настОлько что повторяет даже надписи на стенах сделанные маркерами и тд..
Сам недавно про него узнал, был очень поражён его работой и проработкой города.
Во многие здания он сделал входы, прорабатывает интерьеры и тд.. Кароч делает город 1-в-1 для виртуального туризма туда, вот как Припять сейчас есть он её воссоздаёт.
Мод самодостаточный, не требует игру, просто скачали, ехе запустили.
Сюжета нет, монстров нет, просто локация и настройки погоды.. ходить смотреть, но поверьте там есть на что, он переделал 90% всего что было сделано gsc, добавил новые места интересов и тд.. всё по фото, прямо ставь фото и смотри.. выглядит потрясающе.

Кстати он не против моддинга и бесплатно готов давать свою работу всем кто делает моды на s1

Мод постоянно дорабатывается, он что-то добавляет, выпускает новую версию, у него ещё в планах там куча всего, советую посмотреть с ним интервью.
Это 1 капля из целого моря того что он сделал в Припяти.

2
SpunkyHannibal

Например вот эти ванны, раковины, это реальные вещи которые там лежат в Припяти именно там же, он создавал по фото и видео от самих моделей до расположения.. вот как видно так они в реальности и лежат в Припяти сейчас.

Это реальная квартира в Припяти, воссозданная по фотографии человека который с ним связался и жил в Припяти, он прислал ему фото своей квартиры и тот по фото всё сделал как там было, ну кроме обоев, шкаф, тв и тд всё по фото и расположено так же..

И тд.. мужик реально мощны ))
Оч советую посмотреть с ним интервью, там очень круто всё. Это 1 капля из море того что он сделал.

Вазген строитель

Здроф. Когда эта игра релизнется до беты, в курсе кто?

1
xmyr4ik

А мобов то не исправить ))) я скипнул игру только из-за этого

HomyaQQ

Так они же про мобов и написали что мол должны себя вести лучше теперь

xmyr4ik HomyaQQ

Не написано , они же по дефолту ресались до этого из-за спины !

jax baron

да инсмниак вот как надо патчить паука 2, а не 1 фикс в месяц, (ушербных с "у нас всё нормально с релиза было") - просьба не беспокоить.

DetroyT[RU]

усилили урон от РПГ - Ну хоть что-то из моего списка претензий. М-ля где биноколь и ПНВ?!

andre757

Стелс завезли или опять нпс видят сквозь заборы?

Gyri41

как установить на пиратку?