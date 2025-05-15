S.T.A.L.K.E.R. 2 получил патч 1.4: более 700 изменений, улучшенный ИИ и новые анимации

Студия GSC Game World выпустила очередное масштабное обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч под номером 1.4 включает более 700 изменений, охватывающих практически все аспекты игры — от поведения персонажей до оптимизации графики.
Одним из главных нововведений стало серьёзное улучшение системы A-Life: теперь сталкеры действуют более реалистично, живут своей жизнью в Зоне и могут погибнуть даже без вмешательства игрока. Искусственный интеллект противников также получил значительные улучшения — NPC начали активнее использовать укрытия, например деревья, стали лучше координироваться между собой во время боя, а количество гранат у отрядов теперь ограничено, что делает сражения менее хаотичными и более правдоподобными.
Анимации были доработаны и дополнены: бойцы теперь могут осматриваться после перестрелок в поисках возможных врагов, а монстры получили поведенческие изменения — они могут начать поедать трупы и переходят в боевую готовность, если неподалёку происходит что-то подозрительное. Также увеличено разнообразие внешности NPC, что делает население Зоны более живым и непредсказуемым.
Серьёзные изменения коснулись и боевой системы. Уровни сложности «Сталкер» и «Ветеран» стали более хардкорными за счёт усложнённого ближнего боя. В арсенале появилась новая характеристика — удобство, влияющая на управляемость оружием. Кроме того, разработчики усилили урон от РПГ, сделав его более значимым элементом тактики.
Техническая сторона игры также не осталась без внимания. В некоторых локациях улучшено освещение и обработка теней, а также устранены десятки геймплейных и визуальных багов, которые могли возникать во время сюжетных миссий и обычного прохождения.
Напомним, что предыдущий крупный патч вышел в марте и включал более 1200 исправлений. GSC Game World продолжает активно дорабатывать S.T.A.L.K.E.R. 2, делая игру всё более стабильной и глубокой.
Попробовал недавно, такая отаратительная графика, тени мерцают, освещение отвратительное. Да местами красиво но общая картина отвратна. При этом производитнльность до сих пор тоже такая
Что за видеокарточка у тебя? Друг играет говорит вообще проблем нет
Есть мод "Живая Зона" на s1, там мужик задался целью воссоздать в 1-в-1 город Припять, как некий виртуальный музей, заморочился настОлько что нанимал людей ездить в Припять собирать ему данные по объектам, текстурам и тд.. советую глянуть про мод интервью с ним, на сайте ap-pro есть интервью оч интересное, у него реально 1-в-1 Припять как она есть, он сам модели делает новые, настолько что у него например разбросанные ящики воссозданы не просто в виде ящиков, а он прям почки каждый повторял по фото и даже текстуры с них снимал типа как в реальности они лежат.. и тд..
Так вот, он разгромил Припять из s2, говорит они там муть сделали, здания неправильные, размеры неправильные, в угоду геймплея они гипертрофировали объекты.. и тд.. ему сама Припять из s2 не понравилась, сказал мусор. Но так же с точки зрения качества именно дизайна, он похвалил, но сказал это не та Припять как она есть в реале, там много неправильного у s2 в ней.
К стати с ним созванивались gsc пытались на работу к себе переманить, но он патриот страны и не захотел работать с этой нациской компанией. за что ему уважуха.
Ну ничего себе, мир игры и геометрию не передают в масштабе 1:1! Надо ещё разрабам ЛОТРО написать, чтобы сделали Средиземье в масштабе 1:1, чтобы можно было 3 реальных дня бежать по Ширу, а не пробежаться за 10 минут.
700 изменений? Латать решето бесполезно — S.T.A.L.K.E.R. 2 не патчи нужны, а реинкарнация, желательно от другой, вменяемой компании.
И желательно отечественной чтоб не хуже смуты
Ну разработчикам Смуты я бы не доверил, а вот Mundfish вполне могли бы взяться. Они, несмотря на то что новички, проявили себя достойно.
Тебя опять с палаты выпустили погулять? все о сталкаче думаешь да размышляешь, не даёт покоя😂
Кстати да, мандфиш бы справились лучше, чем ГСК. И хотя бы не врали на счёт игры
100%.. согласен
Хорошая попытка Грига,но нет... подожду следующего патча.
Они каждый раз выкатывают список изменений, но я захожу в игру и вижу всё те же косяки, хотя игра обновлена. В чём прикол?
Ранний доступ вот в чëм прикол будет версия 2.0 будет игра а сейчас это бэта в чистом виде под видом ААА релиза.
Это билд ранней стадии🤣
Cогласен. У меня столько вопросов к разработчикам игры. Я сейчас где-то ближе к финалу кажется, но сколько страданий я пережил, пробираясь туда, это словами не описать.
Бокал за тех людей, кто не играл еще в с2 и не испортили себе впечатление от начальной версии игры
Смотрел лишь в ютубе. Прикасаться к этому желания 0,но сейчас это со многими играми, но сталкер 2 далёк от своих же обещаний и и развития нету, а наоборот деградация с теми же мутантами например
Утечку памяти пофиксили ?
Кто-то в это ещё играет?
Полная муть.
Толку, игра всё равно посредственная . Зона вроде большая , а духа нет в игре, да и сюжет просто упоротый , в данную игру не играют, а страдают. Из первых впечатлений когда проходил, игру(начал с прошлого патча) недалеко от Террикона, и где то в дали пробегают в одном направлении три голозадых кровососа , толи абца побежали за уголок, толи учуяли одинокого сталкера и его 4х друзей )), во думаю чудеса охоты в летний светлый денёк средь берёзок. И тут из неба слева возникают бандюги у которых конечно нет не "Чики брики" не "Опа" и с меткостью Робина гада валят меня. Пришлось накатить модов и выстрадать это уныние , Концовка Скифа конечно упоротая вышла.
Я так понимаю ПНВ они в принципе не планируют добавлять как и наполнять большие локации какими то квестами и контентом.
планируют осенью где-то и бинокль
"Планируют" ????
мда.
ну, я цуберпанк три года ждал после релиза, и это подожду (если вообще), пока допилят)))
Думал воду починят. Чтобы отражения были без дефектов.
Где-то мод был на люмен. С ним отражения и намокание поверхностей выглядят прям вкусно. Так же и освещение получше становится. Но оно жрет прилично
Норм тема.
Вот если и такое починят в этом году, будет вообще супер.
Напишите как там алайф, кто играл уже пожалуйста. Стало хоть немного похоже на алайф? Не говорю уже об версии 2.0 о которой нам просто нассали в уши
Я сейчас скажу страшное, но... Никогда мы не видели даже половины обещаного разрабами алайфа, даже в трилогии. То, что там есть - унылые гулаги и унылые респавнящиеся неписи, расхаживающие по зоне, делающие вид, что что-то делают, и гибнущие в кострах. Вот и весь алайф. Изредка можно было увидеть, как плоть тащит в зубах труп собаки. Но на этом всё.
Так спрашивается, что смогли ли во втором сталкере хоть что-то похожее сделать как в зове припяти или они даже этого не могут, не говоря уже о 2.0
Ну что ж, через годик-другой можно будет и поиграть.
Советую всем обратить внимание на мод для s1 Живая Зона. Это не сюжетная тема, это виртуальный музей по Припяти. Мод делается уже больше 10 лет, там почти вся Припять, окрестности и тд.. На сайте ap-pro есть с ним интервью, советую посмотреть. Автор реально заморочился, создаёт Припять 1-в-1, единственная его цель это воссоздать город как некий виртуальный музей для сохранения его как память.. Он нанимал людей туда ездить снимать ему данные, сотрудничает с вольными кто туда ездит они ему привозят материалы для разработки, с ним списываются люди жившие до эвакуации, присылают ему фото своих квартир, он их создаёт в моде, так что можно побывать в реальных квартирах людей..увидеть свой дом если кто оттуда и тд.. он переделывает здания, объекты, всё.. по фото и видео настОлько что повторяет даже надписи на стенах сделанные маркерами и тд..
Сам недавно про него узнал, был очень поражён его работой и проработкой города.
Во многие здания он сделал входы, прорабатывает интерьеры и тд.. Кароч делает город 1-в-1 для виртуального туризма туда, вот как Припять сейчас есть он её воссоздаёт.
Мод самодостаточный, не требует игру, просто скачали, ехе запустили.
Сюжета нет, монстров нет, просто локация и настройки погоды.. ходить смотреть, но поверьте там есть на что, он переделал 90% всего что было сделано gsc, добавил новые места интересов и тд.. всё по фото, прямо ставь фото и смотри.. выглядит потрясающе.
Кстати он не против моддинга и бесплатно готов давать свою работу всем кто делает моды на s1
Мод постоянно дорабатывается, он что-то добавляет, выпускает новую версию, у него ещё в планах там куча всего, советую посмотреть с ним интервью.
Это 1 капля из целого моря того что он сделал в Припяти.
Например вот эти ванны, раковины, это реальные вещи которые там лежат в Припяти именно там же, он создавал по фото и видео от самих моделей до расположения.. вот как видно так они в реальности и лежат в Припяти сейчас.
Это реальная квартира в Припяти, воссозданная по фотографии человека который с ним связался и жил в Припяти, он прислал ему фото своей квартиры и тот по фото всё сделал как там было, ну кроме обоев, шкаф, тв и тд всё по фото и расположено так же..
И тд.. мужик реально мощны ))
Оч советую посмотреть с ним интервью, там очень круто всё. Это 1 капля из море того что он сделал.
Здроф. Когда эта игра релизнется до беты, в курсе кто?
А мобов то не исправить ))) я скипнул игру только из-за этого
Так они же про мобов и написали что мол должны себя вести лучше теперь
Не написано , они же по дефолту ресались до этого из-за спины !
да инсмниак вот как надо патчить паука 2, а не 1 фикс в месяц, (ушербных с "у нас всё нормально с релиза было") - просьба не беспокоить.
усилили урон от РПГ - Ну хоть что-то из моего списка претензий. М-ля где биноколь и ПНВ?!
Стелс завезли или опять нпс видят сквозь заборы?
как установить на пиратку?