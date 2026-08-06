S.T.A.L.K.E.R. 2 получила 8 минут нового геймплея из первого DLC - игроков отправят в самое опасное место Зоны

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представили расширенный фрагмент геймплея первого крупного дополнения «Цена Надежды» (Cost of Hope), которое станет новым испытанием для сталкеров уже в августе.

В опубликованном 8-минутном ролике показали исследование ранее не демонстрировавшихся территорий, включая загадочный Железный лес — заброшенную зону, наполненную аномалиями и скрывающую неизвестные угрозы. Игрокам также впервые позволили взглянуть на новые участки Чернобыльской АЭС: её разрушенные здания, машинные залы и административные блоки, где, судя по всему, будут происходить важные события дополнения.

Главной частью демонстрации стала встреча с новым противником — монстром Кадавром. Существо стало финальным акцентом ролика и показало, что разработчики готовят для игроков не только новые локации, но и свежие опасности, способные изменить привычные правила выживания в Зоне.

«Цена Надежды» станет первым крупным расширением для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. DLC выйдет 20 августа 2026 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Дополнение должно расширить историю игры и вернуть игроков в самые мрачные уголки Зоны, где за каждой аномалией может скрываться не только опасность, но и нечто гораздо более необъяснимое.