S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 2.0.4 - исправлено 26 вылетов и улучшено освещение

GSC Game World выпустила обновление 2.0.4 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и дополнения Cost of Hope. Патч сосредоточен на исправлении квестов, погодных эффектов, освещения и стабильности игры.
Квесты и сюжет
- Исправлена потеря возможности двигаться после загрузки сохранения, сделанного сразу после взрыва C4.
- Мавка больше не появляется в хабе Курина после завершения задания «В сердце Железного леса».
- Кат-сцена в баре Залесья больше не запускается повторно — Гаффер корректно распознаёт Скифа.
- Устранена ошибка, из-за которой цели задания «Памяти павших» могли оставаться активными после убийства снорков.
- Исправлены условия, при которых не запускалась миссия «Разрушительная сила разума».
- Зулу больше не использует неверную реплику во время задания «Порох, пот и кровь».
Графика и погода
- Улучшено освещение внутри хаба ЧАЭС.
- Повышено качество глобального освещения на пресете Качество для Xbox Series S.
- Устранён эффект свечения персонажей, NPC и оружия во время дождя и тумана.
- Исправлен резкий переход погоды от дождя к выбросу.
- Убрано появление тумана внутри помещений в нескольких локациях.
- Исправлено неожиданное изменение уровня воды в миссии «Памяти павших».
Интерфейс и звук
- На Xbox устранена проблема с пропадающим звуком после обновления.
- Автосохранения снова корректно работают во время миссий DLC.
- Нажатие клавиши P больше не открывает КПК во время системных уведомлений, если они отключены.
- Исправлена ошибка, из-за которой системное уведомление могло надолго зависать на экране.
- Эффект тяжёлого дыхания после передозировки кофеином больше не появляется повторно после перезапуска игры.
Стабильность
- Исправлено 26 различных причин вылетов.
Разработчики предупреждают, что после установки обновления некоторые модификации могут стать несовместимыми. Если после патча появились проблемы с производительностью или стабильностью, рекомендуется временно отключить все моды и проверить работу игры без них.
GSC также подтвердила, что продолжит выпускать обновления для Cost of Hope и следующих версий S.T.A.L.K.E.R. 2.
Вечная стройка
Он должен был называться 0.204
Бляха муха опять час ставить эти
Вторая часть ДЛС это какой-то наркоманский приход разрабов. Речь о "Пузыре", с подъездами и квартирами. Такого "глюка" от них точно не ожидал)))
Ещё 78 вылетов пофиксим в течении трёх лет.
С уважением, Мыкола.