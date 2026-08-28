S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 2.0.4 - исправлено 26 вылетов и улучшено освещение

GSC Game World выпустила обновление 2.0.4 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и дополнения Cost of Hope. Патч сосредоточен на исправлении квестов, погодных эффектов, освещения и стабильности игры.

Квесты и сюжет

Исправлена потеря возможности двигаться после загрузки сохранения, сделанного сразу после взрыва C4.

Мавка больше не появляется в хабе Курина после завершения задания «В сердце Железного леса».

Кат-сцена в баре Залесья больше не запускается повторно — Гаффер корректно распознаёт Скифа.

Устранена ошибка, из-за которой цели задания «Памяти павших» могли оставаться активными после убийства снорков.

Исправлены условия, при которых не запускалась миссия «Разрушительная сила разума».

Зулу больше не использует неверную реплику во время задания «Порох, пот и кровь».

Графика и погода

Улучшено освещение внутри хаба ЧАЭС.

Повышено качество глобального освещения на пресете Качество для Xbox Series S.

Устранён эффект свечения персонажей, NPC и оружия во время дождя и тумана.

Исправлен резкий переход погоды от дождя к выбросу.

Убрано появление тумана внутри помещений в нескольких локациях.

Исправлено неожиданное изменение уровня воды в миссии «Памяти павших».

Интерфейс и звук

На Xbox устранена проблема с пропадающим звуком после обновления.

Автосохранения снова корректно работают во время миссий DLC.

Нажатие клавиши P больше не открывает КПК во время системных уведомлений, если они отключены.

Исправлена ошибка, из-за которой системное уведомление могло надолго зависать на экране.

Эффект тяжёлого дыхания после передозировки кофеином больше не появляется повторно после перезапуска игры.

Стабильность

Исправлено 26 различных причин вылетов.

Разработчики предупреждают, что после установки обновления некоторые модификации могут стать несовместимыми. Если после патча появились проблемы с производительностью или стабильностью, рекомендуется временно отключить все моды и проверить работу игры без них.

GSC также подтвердила, что продолжит выпускать обновления для Cost of Hope и следующих версий S.T.A.L.K.E.R. 2.