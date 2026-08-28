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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 895 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 2.0.4 - исправлено 26 вылетов и улучшено освещение

monk70 monk70

GSC Game World выпустила обновление 2.0.4 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и дополнения Cost of Hope. Патч сосредоточен на исправлении квестов, погодных эффектов, освещения и стабильности игры.

Квесты и сюжет

  • Исправлена потеря возможности двигаться после загрузки сохранения, сделанного сразу после взрыва C4.
  • Мавка больше не появляется в хабе Курина после завершения задания «В сердце Железного леса».
  • Кат-сцена в баре Залесья больше не запускается повторно — Гаффер корректно распознаёт Скифа.
  • Устранена ошибка, из-за которой цели задания «Памяти павших» могли оставаться активными после убийства снорков.
  • Исправлены условия, при которых не запускалась миссия «Разрушительная сила разума».
  • Зулу больше не использует неверную реплику во время задания «Порох, пот и кровь».

Графика и погода

  • Улучшено освещение внутри хаба ЧАЭС.
  • Повышено качество глобального освещения на пресете Качество для Xbox Series S.
  • Устранён эффект свечения персонажей, NPC и оружия во время дождя и тумана.
  • Исправлен резкий переход погоды от дождя к выбросу.
  • Убрано появление тумана внутри помещений в нескольких локациях.
  • Исправлено неожиданное изменение уровня воды в миссии «Памяти павших».

Интерфейс и звук

  • На Xbox устранена проблема с пропадающим звуком после обновления.
  • Автосохранения снова корректно работают во время миссий DLC.
  • Нажатие клавиши P больше не открывает КПК во время системных уведомлений, если они отключены.
  • Исправлена ошибка, из-за которой системное уведомление могло надолго зависать на экране.
  • Эффект тяжёлого дыхания после передозировки кофеином больше не появляется повторно после перезапуска игры.

Стабильность

  • Исправлено 26 различных причин вылетов.

Разработчики предупреждают, что после установки обновления некоторые модификации могут стать несовместимыми. Если после патча появились проблемы с производительностью или стабильностью, рекомендуется временно отключить все моды и проверить работу игры без них.

GSC также подтвердила, что продолжит выпускать обновления для Cost of Hope и следующих версий S.T.A.L.K.E.R. 2.

Обновления 67
26
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Black3D

Вечная стройка

13
Great-heartedElio

Он должен был называться 0.204

9
borsic

Бляха муха опять час ставить эти

5
Bibendi

Вторая часть ДЛС это какой-то наркоманский приход разрабов. Речь о "Пузыре", с подъездами и квартирами. Такого "глюка" от них точно не ожидал)))

5
Wilderness and only me

Ещё 78 вылетов пофиксим в течении трёх лет.

С уважением, Мыкола.

5
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