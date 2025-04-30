ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 17 433 оценки

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила специальную награду от Xbox как одна из лучших игр 2024 года

Gruz_ Gruz_

Игровая студия GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была удостоена награды Xbox Excellence Award 2024 как одна из лучших игр прошедшего года на платформе Microsoft.

Как известно, в начале 2025 года Xbox представила ежегодную премию Excellence Award, на которой будут отмечаться лучшие игры на ее платформах за год. Выбор лучших игр осуществляется по нескольким критериям: рейтинги магазинов, вовлечение игроков, количество проданных копий и уровень активных пользователей .

Примечательно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получила свою награду как раз благодаря критерию с самой высокой активностью игроков в день.

В целом, премия не является эксклюзивной и признает самые разные проекты, включая S.T.A.L.K.E.R. 2, Dragon Age: The Veilguard, Metaphor: ReFantazio, Dragon's Dogma 2.

Со всеми победителями Xbox Excellence Award 2024 можно ознакомиться здесь.

52
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
Beckinsale

Ну, тут и добавить нечего, кроме как мем:

44
jax baron

и хорошо игра топ.

42
Great-heartedElio

топ халтуры

27
yariko ookami Great-heartedElio

так "перемога" же!

11
Игорь Болонев

если вот это победило согласно критериям, то остальные игры были наверное совсем дно что ли? здравый смысл ушёл в отпуск

20
Ammati

Выбирать то не из чего было. Из серьёзных релизов была догма 2, да Indiana Jones and the Great Circle.
1 не идеальная и сырая. Да и имеет из серьёзных плюсов только возможность кидать детей и избивать их. А сама игра очень быстро задушнила и надоедает уже к середине. Если не раньше. Хотя пытается быть опен ворлдом.
2. Линейная игрушка, сюжетиком на пару вечерков от силы. Тоже кстати не идеальная. И были проблемы с оптимизацией серьёзные.

Вот и вышло. Что из всех пресноты. Если убрать проблемы и баги у сталкер 2. Он оказался интереснее. Ибо есть свой шарм и изюминка. Которая и удерживает игрока внутри игры. Даже не смотря на всю непотребство виде ужасной технической составляющей.
Короче интересная в целом адвенчура по зоне получилась. А сюжет... ну он скажем так для галочки. Вообще в шутерах сюжет в целом обычно не считают главным. Геймплей обычно на первую линию выставляют. У сталкера с этим достаточно всё хорошо.
Ибо изучать мир и залазить в каждую щель с вопросом " что у тут у нас. Ну ка позырим. интересненько". С этим игра прекрасно справляется.

К моменту пока весь игровой контент в сталкере 2 я пощупал. Я осознал. А я уже почти игру прошёл. То есть по сути осталось душно побегать туда и обратно для эпилога. Буквально 1ч игры или 1:30 минут. Из которых по факту срезаем больше половины и вовсе остаётся 30 минут за счёт фаст тревелов. Из этих опять 30 минут это бубнёж с персонажами.
И в итоге по факту по миру ты бегал минут 10 от силы. Из точки А и точки Б.
А там уже... всё финал. Велком фигли. Причём к этому этапу я даже припять не облазил толком. Но уже честно подумал и решил раз дали возможность закончить историю. То пора бы и заканчивать.

А вот то что игра сыпит оружием и броней. Что, бы ты лишний раз не лазил по закуткам. Это вот минус. Хотя для тех, кому важен тупо пробежать спидраном сюжетку. Думаю самое то. Ибо всё остальное получается только за счёт исследования. Ту же гауску тебе не дадут просто так.

8
Slayer_v

Нормально так горит в комментариях)) Значит годная игра)

20
Serious Ash
19
Юрий Пенкин

это мусор галимый, просадки в деревнях до 30 фпс, тонны глюков и багов, вы угараете что ли? вот обливион ремастер и инди это топ

16
ViksOne

Норм

13
Пользователь ВКонтакте

Специальную русофобскую? // Иван Марков

11
BewilderedKieron

Сейчас ху*теры повызят 😂😂😂

10
ReeDeR91

Тут двояко. С одной стороны можно сказать что незаслуженно. А с другой если других претендентов нет, то выбор падает на лучшего среди плохих.

Как с выборами.

8
Glukinc

Лев себе яйца вылизывает, похвально.

6
La ti krisa

Не лев а свинья.

4
ZAUSA

Прозвучало кодовое слово "Сталкер" - и понеслось.

6
XerographicTazan

а если бы не 22 год, джиси так же бы обсирали в СНГ?

5
BENDJI

Заслуженно. Хорошей игре хорошие награды.

5
Serpentrage

А чем она хороша? ну кроме геймпасса =) Кстати тут речь не о продажах - игра то фришная. А .. награды сорян - тогда пусть ей тоже гей авард 20250 например =) чтобы еще больше людей отбить от этого)

Пользователь ВКонтакте

По инвалидности дали что ли // Антон Крупнов

4
yariko ookami

Скорее по кастрюлеголовости.

1
tcaim

Приз за "Одна из игр 2024 года" :D Клоуны

4
Lenya69

Выклянчили медальку себе.

4
Ammati

В целом очень иронично. Ведь за 2024 год выбирать то и не чего. Из прямых конкурентов разве что dragon's dogma 2. Да и та не идеальна, так ещё относительно быстро приедается.
Так, что как людей не горит. Какая кривая и лагадромная сталкер 2 не была. А играть в неё в целом весьма интересно. Как минимум половину игры проходишь в захлёб без проблем. Только уже ближе концу начинает под душнивать. И даже не потому что сама игра в целом скучная. А скорее баланс начинает мозги выносить. Сейчас не знаю как обстоя дела.
Но я играл именно на релизе. В то время когда её боготворили не играбельным шлаком. И в целом, если баги и проблемы убрать. То в неё интересно играть.
Проблемы только появляются когда встречаешь лицом к лицу баланс. Когда были мусорные предметы и мутанты титановые.
В остальном это интересный шутанчик где ты исследуешь мир. Изучаешь закутки и дофига чего ещё. Тебе буквально интересно залазить в каждую срань с вопросом "а что там может быть".

Короче номинация буквально. Лучшая из ХУДШИХ. Ибо выбирать буквально не из чего. Ибо тот же dragon's dogma 2 у неё единственный серьёзный плюс. Там можно детей кидать и избивать. Собственно и всё.
Indiana Jones and the Great Circle тоже не идеальна. Так ещё линейная проходная игра. Так, что сравнивать с опен ворлд шутерком где заточенно на исследовании и приключения на пятую точку игрока. Это надо быть шизоидом.

3
Пользователь ВКонтакте

Ну че там починили чего? или все как обычно)) // Константин Игоревич

2
Пользователь ВКонтакте

Чё то починили // Денис Гавриков

1
Lekrefo

В 24 ничего лучше и не было.

2
Ammati

увы... зато в 2025 год весьма вкусный будет. Очень много ожидаемых релизов.

2
СССР2

Заказчик наградил свою игру. Мир обмана!

2
SERGEY-SP

Тот кто выдал награду он как там вообще?Адеквате?

2
IDDQD IDKFA

Из-за жалости наверно.

2
Ripper Man

Ну такое. Лутче бы патч выкатили, там еще 18348 багов осталось

1
MeduZaRUS

ПХАХААХ

1
Denis Yar

учитывая что на коробоксе игр то нет нормальных, то да, игра одна из лучших😂😂😂

Ammati

А причём тут консоль. ?
Вроде игр то там нормальных хватает. Ровно такие же как и на пк. Исключение только особые или старьё виде готики. Которые по понятным причинам не выходила не на одной консоли.

Denis Yar Ammati

и какие же там игры нормальные?

2
-zotik- Ammati

Как раз притом. В 24 вуконг как бы вышел а он пс5/пк, а сталкер бокс/пк. У макакича в несколько раз онлайн был выше

Ammati -zotik-

А, если так. Я просто про него совсем забыл. Это вот вы напомнили что там какой то вуконг выходил.

Пользователь ВКонтакте

как говорится сам себя не похвалишь.. // Maxim Maisak

Rimasted

Пха. Не. Ну не. Я играл на старте. Мне понравилось возиться в игре и изучать каждый камень, но игра ни в коем случае не

одна из лучших игр прошедшего года на платформе Microsoft.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 куда больше заслуживает этой награды. Хотя, я бы вообще отдал Metaphor: ReFantazio.

enigmahas

Ну с Украиной весь мир, и сталкер делали украинцы, так что вполне ожидаемо.

h1fter

типа каким бы хреновым сталкер не вышел его всё равно наградят,разрабам такое наверно особенно обидно будет слышать

Vetrjak

На момент релиза я бы не назвал её лучшей. Да и сейчас проблем хватает.

BloomingVysor

сейчас еще хуже работать стала говорят)

Vetrjak BloomingVysor

Ну вот буквально вчера закончил перепроходить. Пропадает интерфейс, не срабатывают анимации использования предметов, иногда не получается достать оружие или детектор. В определенные моменты лагает звук и бывают на определенных локациях лаги. Про долбанутый спавн противников я вообще молчу.

Serpentrage

Та игра от которой Тодд плевался?)