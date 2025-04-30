S.T.A.L.K.E.R. 2 получила специальную награду от Xbox как одна из лучших игр 2024 года

Игровая студия GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была удостоена награды Xbox Excellence Award 2024 как одна из лучших игр прошедшего года на платформе Microsoft.
Как известно, в начале 2025 года Xbox представила ежегодную премию Excellence Award, на которой будут отмечаться лучшие игры на ее платформах за год. Выбор лучших игр осуществляется по нескольким критериям: рейтинги магазинов, вовлечение игроков, количество проданных копий и уровень активных пользователей .
Примечательно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получила свою награду как раз благодаря критерию с самой высокой активностью игроков в день.
В целом, премия не является эксклюзивной и признает самые разные проекты, включая S.T.A.L.K.E.R. 2, Dragon Age: The Veilguard, Metaphor: ReFantazio, Dragon's Dogma 2.
Со всеми победителями Xbox Excellence Award 2024 можно ознакомиться здесь.
Ну, тут и добавить нечего, кроме как мем:
и хорошо игра топ.
топ халтуры
так "перемога" же!
если вот это победило согласно критериям, то остальные игры были наверное совсем дно что ли? здравый смысл ушёл в отпуск
Выбирать то не из чего было. Из серьёзных релизов была догма 2, да Indiana Jones and the Great Circle.
1 не идеальная и сырая. Да и имеет из серьёзных плюсов только возможность кидать детей и избивать их. А сама игра очень быстро задушнила и надоедает уже к середине. Если не раньше. Хотя пытается быть опен ворлдом.
2. Линейная игрушка, сюжетиком на пару вечерков от силы. Тоже кстати не идеальная. И были проблемы с оптимизацией серьёзные.
Вот и вышло. Что из всех пресноты. Если убрать проблемы и баги у сталкер 2. Он оказался интереснее. Ибо есть свой шарм и изюминка. Которая и удерживает игрока внутри игры. Даже не смотря на всю непотребство виде ужасной технической составляющей.
Короче интересная в целом адвенчура по зоне получилась. А сюжет... ну он скажем так для галочки. Вообще в шутерах сюжет в целом обычно не считают главным. Геймплей обычно на первую линию выставляют. У сталкера с этим достаточно всё хорошо.
Ибо изучать мир и залазить в каждую щель с вопросом " что у тут у нас. Ну ка позырим. интересненько". С этим игра прекрасно справляется.
К моменту пока весь игровой контент в сталкере 2 я пощупал. Я осознал. А я уже почти игру прошёл. То есть по сути осталось душно побегать туда и обратно для эпилога. Буквально 1ч игры или 1:30 минут. Из которых по факту срезаем больше половины и вовсе остаётся 30 минут за счёт фаст тревелов. Из этих опять 30 минут это бубнёж с персонажами.
И в итоге по факту по миру ты бегал минут 10 от силы. Из точки А и точки Б.
А там уже... всё финал. Велком фигли. Причём к этому этапу я даже припять не облазил толком. Но уже честно подумал и решил раз дали возможность закончить историю. То пора бы и заканчивать.
А вот то что игра сыпит оружием и броней. Что, бы ты лишний раз не лазил по закуткам. Это вот минус. Хотя для тех, кому важен тупо пробежать спидраном сюжетку. Думаю самое то. Ибо всё остальное получается только за счёт исследования. Ту же гауску тебе не дадут просто так.
Нормально так горит в комментариях)) Значит годная игра)
это мусор галимый, просадки в деревнях до 30 фпс, тонны глюков и багов, вы угараете что ли? вот обливион ремастер и инди это топ
Норм
Специальную русофобскую? // Иван Марков
Сейчас ху*теры повызят 😂😂😂
Тут двояко. С одной стороны можно сказать что незаслуженно. А с другой если других претендентов нет, то выбор падает на лучшего среди плохих.
Как с выборами.
Лев себе яйца вылизывает, похвально.
Не лев а свинья.
Прозвучало кодовое слово "Сталкер" - и понеслось.
а если бы не 22 год, джиси так же бы обсирали в СНГ?
Заслуженно. Хорошей игре хорошие награды.
А чем она хороша? ну кроме геймпасса =) Кстати тут речь не о продажах - игра то фришная. А .. награды сорян - тогда пусть ей тоже гей авард 20250 например =) чтобы еще больше людей отбить от этого)
По инвалидности дали что ли // Антон Крупнов
Скорее по кастрюлеголовости.
Приз за "Одна из игр 2024 года" :D Клоуны
Выклянчили медальку себе.
В целом очень иронично. Ведь за 2024 год выбирать то и не чего. Из прямых конкурентов разве что dragon's dogma 2. Да и та не идеальна, так ещё относительно быстро приедается.
Так, что как людей не горит. Какая кривая и лагадромная сталкер 2 не была. А играть в неё в целом весьма интересно. Как минимум половину игры проходишь в захлёб без проблем. Только уже ближе концу начинает под душнивать. И даже не потому что сама игра в целом скучная. А скорее баланс начинает мозги выносить. Сейчас не знаю как обстоя дела.
Но я играл именно на релизе. В то время когда её боготворили не играбельным шлаком. И в целом, если баги и проблемы убрать. То в неё интересно играть.
Проблемы только появляются когда встречаешь лицом к лицу баланс. Когда были мусорные предметы и мутанты титановые.
В остальном это интересный шутанчик где ты исследуешь мир. Изучаешь закутки и дофига чего ещё. Тебе буквально интересно залазить в каждую срань с вопросом "а что там может быть".
Короче номинация буквально. Лучшая из ХУДШИХ. Ибо выбирать буквально не из чего. Ибо тот же dragon's dogma 2 у неё единственный серьёзный плюс. Там можно детей кидать и избивать. Собственно и всё.
Indiana Jones and the Great Circle тоже не идеальна. Так ещё линейная проходная игра. Так, что сравнивать с опен ворлд шутерком где заточенно на исследовании и приключения на пятую точку игрока. Это надо быть шизоидом.
Ну че там починили чего? или все как обычно)) // Константин Игоревич
Чё то починили // Денис Гавриков
В 24 ничего лучше и не было.
увы... зато в 2025 год весьма вкусный будет. Очень много ожидаемых релизов.
Заказчик наградил свою игру. Мир обмана!
Тот кто выдал награду он как там вообще?Адеквате?
Из-за жалости наверно.
Ну такое. Лутче бы патч выкатили, там еще 18348 багов осталось
ПХАХААХ
учитывая что на коробоксе игр то нет нормальных, то да, игра одна из лучших😂😂😂
А причём тут консоль. ?
Вроде игр то там нормальных хватает. Ровно такие же как и на пк. Исключение только особые или старьё виде готики. Которые по понятным причинам не выходила не на одной консоли.
и какие же там игры нормальные?
Как раз притом. В 24 вуконг как бы вышел а он пс5/пк, а сталкер бокс/пк. У макакича в несколько раз онлайн был выше
А, если так. Я просто про него совсем забыл. Это вот вы напомнили что там какой то вуконг выходил.
как говорится сам себя не похвалишь.. // Maxim Maisak
Пха. Не. Ну не. Я играл на старте. Мне понравилось возиться в игре и изучать каждый камень, но игра ни в коем случае не
Warhammer 40,000: Space Marine 2 куда больше заслуживает этой награды. Хотя, я бы вообще отдал Metaphor: ReFantazio.
Ну с Украиной весь мир, и сталкер делали украинцы, так что вполне ожидаемо.
типа каким бы хреновым сталкер не вышел его всё равно наградят,разрабам такое наверно особенно обидно будет слышать
На момент релиза я бы не назвал её лучшей. Да и сейчас проблем хватает.
сейчас еще хуже работать стала говорят)
Ну вот буквально вчера закончил перепроходить. Пропадает интерфейс, не срабатывают анимации использования предметов, иногда не получается достать оружие или детектор. В определенные моменты лагает звук и бывают на определенных локациях лаги. Про долбанутый спавн противников я вообще молчу.
Та игра от которой Тодд плевался?)