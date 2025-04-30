S.T.A.L.K.E.R. 2 получила специальную награду от Xbox как одна из лучших игр 2024 года

Игровая студия GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была удостоена награды Xbox Excellence Award 2024 как одна из лучших игр прошедшего года на платформе Microsoft.

Как известно, в начале 2025 года Xbox представила ежегодную премию Excellence Award, на которой будут отмечаться лучшие игры на ее платформах за год. Выбор лучших игр осуществляется по нескольким критериям: рейтинги магазинов, вовлечение игроков, количество проданных копий и уровень активных пользователей .

Примечательно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получила свою награду как раз благодаря критерию с самой высокой активностью игроков в день.

В целом, премия не является эксклюзивной и признает самые разные проекты, включая S.T.A.L.K.E.R. 2, Dragon Age: The Veilguard, Metaphor: ReFantazio, Dragon's Dogma 2.

Со всеми победителями Xbox Excellence Award 2024 можно ознакомиться здесь.