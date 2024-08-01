S.T.A.L.K.E.R. 2 получила возрастной рейтинг 17+ от ESRB за кровь, насилие, обсценную лексику и употребление алкоголя

Несмотря на очередной перенос, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжает готовится к релизу в этом году. Недавно шутер от первого лица студии GSC Game World получил рейтинг от ESRB. Комиссия выставила игре возрастной рейтинг 17+ за кровь, насилие, обсценную лексику, употребление алкоголя и табака.
Это шутер от первого лица, в котором игроки берут на себя роль сталкера, расследующего тайну в постапокалиптическом мире. Игроки исследуют открытый мир, чтобы выполнять задания, взаимодействовать с персонажами и вступать в схватки с врагами (например, солдатами, мутировавшими существами) в яростных перестрелках. Игроки используют пулеметы, винтовки и взрывчатку, чтобы убивать врагов, которые при выстреле испускают брызги крови. В некоторых окружениях изображены пятна крови на стенах и большие лужи крови под трупами. Аномалии в окружении могут привести к тому, что тела и существа взорвутся, в результате чего куски плоти будут разбросаны по земле; в одной из сцен показаны обезглавленные головы на шипах. Игроки могут убивать мирных жителей, хотя это может привести к немедленному ответному удару со стороны находящихся поблизости персонажей; в кат-сцене показано, как связанного человека казнят с близкого расстояния. В ходе игры персонаж игрока может употреблять алкоголь, что приводит к эффектам размытия экрана и покачиванию персонажа; В одной из катсцен персонаж игрока курит сигарету от первого лица. В игре слышно слово "f**k".
Кина американского насмотрелись что ли?
Их борьба
А когда выйдет окажется что это хрючево))))
Выйдет ?
Ну однозначно, когда нибудь))))
Вообще-то это не существующая игра, которая никогда не выйдет, даже после 10 переноса, ибо все деньги на разработку давно пропиты в чехии
может употреблять алкоголь, что приводит к эффектам размытия экрана и покачиванию персонажа вот это графэн.
Забавно....Всё перечисленное в тексте присутствует если ни во всех action - шутерах, то в 85 % из них точно. И кровь, и сигареты, и головы на шестах, и алкоголь и прочее. Какие однако нежные создания сидят в оценочных комиссиях! Не иначе как прямиком из института благородных девиц и монастырей.... Шутер без крови и кишок это не шутер а ' Мой маленький розовый пони'.
ждем кучу мусорных комментариев так опять новость про "сталкер" от людей которые всеравно в игру будут играть -_-
Не собираюсь даже скачивать этот русофобский мусор от патриотов эмигрантов, основатель которых даже мову понять не в состоянии 🤣
Странно, это же игра для детей.
Эти дети давно уже скуфы