S.T.A.L.K.E.R. 2 получила возрастной рейтинг 17+ от ESRB за кровь, насилие, обсценную лексику и употребление алкоголя

Несмотря на очередной перенос, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжает готовится к релизу в этом году. Недавно шутер от первого лица студии GSC Game World получил рейтинг от ESRB. Комиссия выставила игре возрастной рейтинг 17+ за кровь, насилие, обсценную лексику, употребление алкоголя и табака.

Это шутер от первого лица, в котором игроки берут на себя роль сталкера, расследующего тайну в постапокалиптическом мире. Игроки исследуют открытый мир, чтобы выполнять задания, взаимодействовать с персонажами и вступать в схватки с врагами (например, солдатами, мутировавшими существами) в яростных перестрелках. Игроки используют пулеметы, винтовки и взрывчатку, чтобы убивать врагов, которые при выстреле испускают брызги крови. В некоторых окружениях изображены пятна крови на стенах и большие лужи крови под трупами. Аномалии в окружении могут привести к тому, что тела и существа взорвутся, в результате чего куски плоти будут разбросаны по земле; в одной из сцен показаны обезглавленные головы на шипах. Игроки могут убивать мирных жителей, хотя это может привести к немедленному ответному удару со стороны находящихся поблизости персонажей; в кат-сцене показано, как связанного человека казнят с близкого расстояния. В ходе игры персонаж игрока может употреблять алкоголь, что приводит к эффектам размытия экрана и покачиванию персонажа; В одной из катсцен персонаж игрока курит сигарету от первого лица. В игре слышно слово "f**k".