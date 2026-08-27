S.T.A.L.K.E.R. 2 получит еще одно сюжетное дополнение и мультиплеер - команда уже работает над двумя новыми играми

Ну что ж, разборки между «Долгом» и «Свободой» в дополнении S.T.A.L.K.E.R. 2: «Цена надежды» оказались успешными. Несмотря на то что с момента выхода DLC прошла всего неделя, разработчики уже сейчас готовы раскрыть свои планы на будущее. А впереди S.T.A.L.K.E.R. ждет как минимум еще одно сюжетное дополнение и мультиплеер, пока параллельно команда работает над новыми играми.

В недавней беседе с Rock Paper Shotgun создатели шутера рассказали, что следующее сюжетное дополнение будет кардинально отличаться от «Цены надежды». По их словам, готовящееся расширение предложит совершенно иной тип повествования и новый игровой опыт, способный приятно удивить фанатское сообщество.

Вместе с этим активно ведется работа и над сетевым компонентом. Сейчас авторы экспериментируют с концепцией мультиплеера, но подчеркивают, что ключевым приоритетом для них по-прежнему остается одиночная игра. Полноценную презентацию многопользовательского режима обещают провести совсем скоро, уточнив лишь, что он точно не будет походить на привычные соревновательные шутеры вроде Counter-Strike.

Кроме того, авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 уже работают над новыми играми, которые не связаны с этой вселенной. Сейчас на этапе препродакшна находятся сразу два новых проекта: один из них создается в рамках уже существующей популярной франшизы, а второй станет полностью новой оригинальной IP.

Пока авторы готовят будущие релизы, исследование радиоактивных просторов S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжается. Для тех, кто еще только проходит недавнее сюжетное расширение или запутался в аномалиях и квестах, полезные советы по выживанию и подробные инструкции собраны в разделе гайдов по S.T.A.L.K.E.R. 2.