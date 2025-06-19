S.T.A.L.K.E.R. 2 получит новое крупное обновление уже на следующей неделе

Студия GSC Game World раскрыла дополнительную информацию о грядущем крупном обновлении для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 выйдет уже на следующей неделе и внесет в игру ряд изменений, призванных улучшить геймплей и расширить возможности моддинга. Впрочем, многие игроки считают, что этого недостаточно, чтобы вернуться в Зону, которая в ноябре 2024 года вскружила им голову (не во всех случаях по положительным причинам).

По информации официального Discord-сервера игры, в обновлении 1.5 появятся долгожданные инструменты для моддинга - ZoneKit, с помощью которых игроки смогут создавать свои собственные модификации. Также планируется ввести механику пользовательских уровней сложности.

Также ожидается, что обновление улучшит несколько элементов, связанных с удобством геймплея. В их число войдут новые анимации перезарядки с возможностью их приостановки и возобновления, улучшенная совместимость с ультраширокими экранами и изменения в поведении некоторых мутантов, которые сейчас слишком устойчивы к урону. Разработчики также планируют немного переработать систему боеприпасов, чтобы лучше отразить различия между типами патронов и их эффективность. Выход патча 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается на следующей неделе, хотя точная дата пока не названа.

В последнем крупном патче GSC Game World переработала ИИ и боевую механику игры, а также внесла изменения в мутантов, которые бродят по Зоне .