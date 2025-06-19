S.T.A.L.K.E.R. 2 получит новое крупное обновление уже на следующей неделе

Студия GSC Game World раскрыла дополнительную информацию о грядущем крупном обновлении для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 выйдет уже на следующей неделе и внесет в игру ряд изменений, призванных улучшить геймплей и расширить возможности моддинга. Впрочем, многие игроки считают, что этого недостаточно, чтобы вернуться в Зону, которая в ноябре 2024 года вскружила им голову (не во всех случаях по положительным причинам).
По информации официального Discord-сервера игры, в обновлении 1.5 появятся долгожданные инструменты для моддинга - ZoneKit, с помощью которых игроки смогут создавать свои собственные модификации. Также планируется ввести механику пользовательских уровней сложности.
Также ожидается, что обновление улучшит несколько элементов, связанных с удобством геймплея. В их число войдут новые анимации перезарядки с возможностью их приостановки и возобновления, улучшенная совместимость с ультраширокими экранами и изменения в поведении некоторых мутантов, которые сейчас слишком устойчивы к урону. Разработчики также планируют немного переработать систему боеприпасов, чтобы лучше отразить различия между типами патронов и их эффективность. Выход патча 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается на следующей неделе, хотя точная дата пока не названа.
В последнем крупном патче GSC Game World переработала ИИ и боевую механику игры, а также внесла изменения в мутантов, которые бродят по Зоне .
Сколько ещё патчей нужно, чтобы получить уровень модов десятилетней давности?
Зачем, если игра и так идеальна?..
Ну тут, как бы, как говорится, наши полномочия всё...
Покните как играбельно станет
Через годик другой можно будет нормально поиграть.
Чтобы оживить игру и заставить в нее вернуться, разрабам нужно:
- Поправить баги и оптимизацию во всех проблемных местах
- Добавить реально целую пачку новых побочек, с интересными сюжетами. Хорошие квесты были в игре, но их мало
- Новые аномалии и артефакты
- Полностью довести до ума ИИ противников и мутантов
- Завести в тайники нормальный, полезный лут
Это минимум.
- Переработать расход полосы выносливости, либо сами арты на выносливость. 4 грозовых ягоды на поясе, практически не даёт эффекта.
Игру надо признать альфа версией и разадавать бесплатно
Её и так бесплатно можно скачать.
не пались качальник
Игру надо было назвать S.T.A.L.K.E.R. 2 Update
Там нпц подчинили хоть? А то я на релизе бегал и не войн группировок, ни каких то перестрелок между сталкерами, ничего. Чисто бандосы по кд спавнились где то за спиной.
какая война группировок , там этого не будет по лору игры , не воюют больше долг со свободой , всем заправляет варта
Других же проблем у игры нет? Исправьте уже утечки памяти, и что бы квестовые нпц когда на них смотришь, не майнили на моем пк
Пох.... // Алеша Щелоков
Я все понимаю конечно, но когда уже просадки до 5 фпс исправят???
... ну только давайте не трындите что у вас их нет, я лучше знаю где есть а где нет
Какое железо у тебя?
Это из-за видеопамяти, вероятность 90%