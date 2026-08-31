S.T.A.L.K.E.R. 2 стал вызывать раздражение игроков слишком частыми обновлениями и долгой установкой патчей

С момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl игра подвергается критике со стороны пользователей за обилие ошибок, неадекватное поведение искусственного интеллекта и частые вылеты. Студия GSC Game World старается оперативно реагировать на жалобы и регулярно выпускает обновления - как небольшие, так и крупные. Однако, несмотря на все усилия разработчиков, оптимизация игры оставляет желать лучшего.

При этом сообщество игроков оказалось в своеобразном замкнутом круге: каждый новый патч вызывает не меньше нареканий, чем сами технические проблемы. Последнее обновление версии 2.0.4, направленное на исправление багов, проблем с автосохранениями и некорректной активацией заданий, вызвало волну негодования. Главная претензия - слишком долгий процесс установки, даже при небольшом размере самого патча. Игроки активно делятся разочарованием в соцсетях и на форумах.

Я знал, что нужно было запустить игру сразу после работы. Теперь, вероятно, потребуется еще несколько часов, чтобы завершилось обновление.

Эти обновления раздражают больше, чем баги в игре.

Опять ждать сидеть полтора часа пока все перепишет и закинет... Великая студия у которой код написан подобным образом на маленькие апдейты.

Спасибо, опять перезапишем 200 гб файлов игры. Лучше бы не выпускали обновление 2.0, задолбали людей кошмарить фиксами после этого

Блин, обновления - это хорошо, но время, которое они занимают, неприемлемо...

Проблема с долгой установкой небольших патчей наблюдается с самого релиза. Скорее всего, она связана с особенностью работы Steam-клиента: при обновлении создаются резервные копии файлов, из-за чего установщик подолгу "пережевывает" даже малозначительные исправления. Для многих фанатов, желающих просто скоротать вечер за игрой, это становится серьезным препятствием.

Тем временем разработчики из GSC Game World продолжают работать над многопользовательским режимом. В студии подтверждают, что он "в пути", однако конкретных сроков выхода пока не называют.