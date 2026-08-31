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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 911 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 стал вызывать раздражение игроков слишком частыми обновлениями и долгой установкой патчей

2BLaraSex 2BLaraSex

С момента выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl игра подвергается критике со стороны пользователей за обилие ошибок, неадекватное поведение искусственного интеллекта и частые вылеты. Студия GSC Game World старается оперативно реагировать на жалобы и регулярно выпускает обновления - как небольшие, так и крупные. Однако, несмотря на все усилия разработчиков, оптимизация игры оставляет желать лучшего.

Как исправить "картонные" деревья в S.T.A.L.K.E.R. 2 после обновления

При этом сообщество игроков оказалось в своеобразном замкнутом круге: каждый новый патч вызывает не меньше нареканий, чем сами технические проблемы. Последнее обновление версии 2.0.4, направленное на исправление багов, проблем с автосохранениями и некорректной активацией заданий, вызвало волну негодования. Главная претензия - слишком долгий процесс установки, даже при небольшом размере самого патча. Игроки активно делятся разочарованием в соцсетях и на форумах.

Я знал, что нужно было запустить игру сразу после работы. Теперь, вероятно, потребуется еще несколько часов, чтобы завершилось обновление.
Эти обновления раздражают больше, чем баги в игре.
Опять ждать сидеть полтора часа пока все перепишет и закинет... Великая студия у которой код написан подобным образом на маленькие апдейты.
Спасибо, опять перезапишем 200 гб файлов игры. Лучше бы не выпускали обновление 2.0, задолбали людей кошмарить фиксами после этого
Блин, обновления - это хорошо, но время, которое они занимают, неприемлемо...

Проблема с долгой установкой небольших патчей наблюдается с самого релиза. Скорее всего, она связана с особенностью работы Steam-клиента: при обновлении создаются резервные копии файлов, из-за чего установщик подолгу "пережевывает" даже малозначительные исправления. Для многих фанатов, желающих просто скоротать вечер за игрой, это становится серьезным препятствием.

S.T.A.L.K.E.R. 2 получит еще одно сюжетное дополнение и мультиплеер - команда уже работает над двумя новыми играми

Тем временем разработчики из GSC Game World продолжают работать над многопользовательским режимом. В студии подтверждают, что он "в пути", однако конкретных сроков выхода пока не называют.

ПК 55
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141
Комментарии:  141
Ваш комментарий
SoRaS3

Норм. Чинят, так как был сложный переход на новую версию двигла+дополнение.

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