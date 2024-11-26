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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 6 841 оценка

S.T.A.L.K.E.R. 2 стала третьей по популярности игрой на Xbox на прошлой неделе

Gruz_
Новости

Как оказалось, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась очень успешной не только на PC, но и на консолях Microsoft: по итогам прошедшей недели игра производства GSC Game World оказалась в числе самых популярных на Xbox.

По данным портала TrueAchievements, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала третьей самой популярной игрой на Xbox Series, уступив разве что крайне успешным мультиплеерным играм - Fortnite и Call of Duty: Black Ops 6. Что касается Microsoft Flight Simulator 2024, еще одного важного релиза для Xbox, то он занял седьмое место. Впрочем, в этом нет ничего необычного, так как, по словам Asobo Studio, популярность игры стала одной из причин ее больших проблем на старте.

В целом это довольно хороший результат для игры, которой удалось обойти такие популярные игры как Minecraft, ROBLOX и GTA V.

Напомним, что всего через два дня после выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, GSC сообщила, что продажи игры достигли отметки в 1 миллион копий. При этом, по словам разработчиков, многие игроки играли в игру в Game Pass, что и подтверждают данные TrueAchievements.

-29
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Ellie Williams

там играть больше не во что вот и этому рады

2
Пользователь ВКонтакте

gamepass всё порешал // Артур Кузьмин

1
My life is a game

Интересно вообще у майков/гск ожидание и реальность совпали или они ожидали лучшего/худшего?

0
Bitsrаzоr

Думаю что ожидали худшего. Скоро узнаем.

0
VIGITAL1

Нормально с лопаты наворачиваете,приятного аппетита!Не обляпайтесь только)

0
my93

в смуту лопаты завезли?

-3
Sevasibor my93

а смута тут каким боком ? речь вроде про сталкер

0
Wing42

С одной стороны понятно, ведь движуха вокруг игры идёт достаточно давно, а новинка всегда привлекают внимание, но с другой стороны консолота получила свои заветные 24 фпс (как известно, глаз консольщика не видит больше 24-х кадров в секунду) с просадками до 0 (ну тут общая беда для всех, игра туговато работает почти на любых системах) и внезапно выяснилось, что для 2024-го года это уже мало.

0
MrDork

Денег заработали, теперь, будьте добры, допилите уже игру до играбельного состояния. Песочница то отличная, но не доработанная.

0
Bitsrаzоr

Допилят тех. состоянии до идеала, это 100%, но только в 2025 году.

-3
Matavashi

Песочница? Без A life?

1
ZHE5TJ Matavashi

хз у кого А лайф не работает, я за 1 час видел как свиньи дерутся с собаками и как военные с бандитами

0
Пользователь ВКонтакте

Ммм 30 кадров ясно🤷 // Konstantin Remenyuk

0
PhenomNV

На столько не во что играть на коробоксе?

-1
Бе3дельник

конечно просто им играть больше не во что

-1
Алан Битаров

Да. Лучше поиграть в ремастеры ремастеров на PS.

1
Spillik

Как же у некоторых горит от новостей про сталкер.

-4
PatronizingUnferth

Для хейтеров сталкер как осиновый кол два вампиров )

-5
KeyBenji

Скорее, как осиновый кол в зад для ziганутых телеватников))

1
orion1786

Забавно наблюдать ка у некоторых бомби от положительных новостей по сталкеру )

-5
ZHE5TJ

да, и не понятно почему) не нравится - не играйте. У меня лично никаких багов не было и Алайф работает, я всегда завидую тем телам у которых есть баги, это весело, а у меня всегда их нет, были только в КП2077. Ну та игра вообще в мусорку пошла) Я там не мог сделать ни одно задание. Тут только за 2 дня - 1 вылет и мужик курил невидимую сигарету - всё.

1
Пользователь ВКонтакте

Не такой уж и успешной, китайцы бы лучше сделали // Алексей Шмелев

-7