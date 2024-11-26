S.T.A.L.K.E.R. 2 стала третьей по популярности игрой на Xbox на прошлой неделе

Как оказалось, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась очень успешной не только на PC, но и на консолях Microsoft: по итогам прошедшей недели игра производства GSC Game World оказалась в числе самых популярных на Xbox.
По данным портала TrueAchievements, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала третьей самой популярной игрой на Xbox Series, уступив разве что крайне успешным мультиплеерным играм - Fortnite и Call of Duty: Black Ops 6. Что касается Microsoft Flight Simulator 2024, еще одного важного релиза для Xbox, то он занял седьмое место. Впрочем, в этом нет ничего необычного, так как, по словам Asobo Studio, популярность игры стала одной из причин ее больших проблем на старте.
В целом это довольно хороший результат для игры, которой удалось обойти такие популярные игры как Minecraft, ROBLOX и GTA V.
Напомним, что всего через два дня после выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, GSC сообщила, что продажи игры достигли отметки в 1 миллион копий. При этом, по словам разработчиков, многие игроки играли в игру в Game Pass, что и подтверждают данные TrueAchievements.
там играть больше не во что вот и этому рады
gamepass всё порешал // Артур Кузьмин
Интересно вообще у майков/гск ожидание и реальность совпали или они ожидали лучшего/худшего?
Думаю что ожидали худшего. Скоро узнаем.
Нормально с лопаты наворачиваете,приятного аппетита!Не обляпайтесь только)
в смуту лопаты завезли?
а смута тут каким боком ? речь вроде про сталкер
С одной стороны понятно, ведь движуха вокруг игры идёт достаточно давно, а новинка всегда привлекают внимание, но с другой стороны консолота получила свои заветные 24 фпс (как известно, глаз консольщика не видит больше 24-х кадров в секунду) с просадками до 0 (ну тут общая беда для всех, игра туговато работает почти на любых системах) и внезапно выяснилось, что для 2024-го года это уже мало.
Денег заработали, теперь, будьте добры, допилите уже игру до играбельного состояния. Песочница то отличная, но не доработанная.
Допилят тех. состоянии до идеала, это 100%, но только в 2025 году.
Песочница? Без A life?
хз у кого А лайф не работает, я за 1 час видел как свиньи дерутся с собаками и как военные с бандитами
Ммм 30 кадров ясно🤷 // Konstantin Remenyuk
На столько не во что играть на коробоксе?
конечно просто им играть больше не во что
Да. Лучше поиграть в ремастеры ремастеров на PS.
Как же у некоторых горит от новостей про сталкер.
Для хейтеров сталкер как осиновый кол два вампиров )
Скорее, как осиновый кол в зад для ziганутых телеватников))
Забавно наблюдать ка у некоторых бомби от положительных новостей по сталкеру )
да, и не понятно почему) не нравится - не играйте. У меня лично никаких багов не было и Алайф работает, я всегда завидую тем телам у которых есть баги, это весело, а у меня всегда их нет, были только в КП2077. Ну та игра вообще в мусорку пошла) Я там не мог сделать ни одно задание. Тут только за 2 дня - 1 вылет и мужик курил невидимую сигарету - всё.
Не такой уж и успешной, китайцы бы лучше сделали // Алексей Шмелев