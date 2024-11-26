S.T.A.L.K.E.R. 2 стала третьей по популярности игрой на Xbox на прошлой неделе

Как оказалось, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оказалась очень успешной не только на PC, но и на консолях Microsoft: по итогам прошедшей недели игра производства GSC Game World оказалась в числе самых популярных на Xbox.

По данным портала TrueAchievements, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала третьей самой популярной игрой на Xbox Series, уступив разве что крайне успешным мультиплеерным играм - Fortnite и Call of Duty: Black Ops 6. Что касается Microsoft Flight Simulator 2024, еще одного важного релиза для Xbox, то он занял седьмое место. Впрочем, в этом нет ничего необычного, так как, по словам Asobo Studio, популярность игры стала одной из причин ее больших проблем на старте.

В целом это довольно хороший результат для игры, которой удалось обойти такие популярные игры как Minecraft, ROBLOX и GTA V.

Напомним, что всего через два дня после выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, GSC сообщила, что продажи игры достигли отметки в 1 миллион копий. При этом, по словам разработчиков, многие игроки играли в игру в Game Pass, что и подтверждают данные TrueAchievements.