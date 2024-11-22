S.T.A.L.K.E.R. 2 вошла в десятку самых популярных игр в Steam

Напомним, что в день релиза Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl исследовали свыше 100 тысяч сталкеров , однако насколько большим достижением это является на самом деле?
Постапокалиптический хоррор-шутер от украинской студии GSC Game World собрал свыше 117 тысяч одновременных игроков в сервисе Steam, что в свою очередь позволило S.T.A.L.K.E.R. 2 войти в десятку популярных игр на платформе Valve. Это больше, чем пиковое количество игроков в Steam для всех остальных игр серии S.T.A.L.K.E.R., включая S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (2007).
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl также вышла на Xbox Series X|S и сразу в Game Pass, так что суммарное количество игроков было гораздо больше, чем то, что мы видим в Steam (Microsoft не публикует данные о своих игроках). Возможно, количество игроков еще вырастет в первые выходные после релиза.
Даже у Банана онлайн больше... // Николай Бондарь
Ну вообще странно, я думал с таким то хайпом как минимум 3 дня продержится на 1 месте а тут на релизе и только 8. Даже банан выше по рейтингу, видимо с такой оптимизацией у игроков на сталкер 2 банан так и не встал.
Ахах
Хорошо подвязал,мое почтение,улыбнуло))
Быстро улетел да4
Надеюсь они её будут допиливать и улучшать, как разрабы Dying Light 2.
То что нельзя перепрыгивать препятствия максимально бесит, в опенворлд игре такое должно быть по умолчанию.
Главное что бы они не забыли про инструментарий к модам, модами допилят всё что нужно если игра заслуживает, в старых частях мододелы на мой взгляд превзошли оригинал не один раз как и работу разрабов. Ну и патчи разумеется, плюс нужны дрова от Амд с AMFR 2 дабы ещё сильнее купировать убогий UE-5, плюс нужна русская озвучка. В обще игру допиливать годами, главное что бы возможность была.
где они превзошли разработчиков, эти криворукие задроты за 15 лет ни одной нормальной локации не слепили, а разрабы уже через год выпустили чистое небо с кучей культовых лок и еще через год выпустили зов припяти.
Аномали лучше оригинального ЗП, Солянки и прочие моды на ТЧ, куча графических модов, оружейных модов, интефрейс, правки, всё это лучше оригиналов, OGSE и другие моды на ЧН. Если дадут возможность людям то они и в Сталкаче 2 превзойдут криворуких задротов из GSC и опять всё за них исправят. Зов Припяти без модов просто голая и пустая, впрочем как и Сталкер 2 сейчас, его ещё пилить и пилить.
ЗП голая и пустая)) Всего то с каким-то там сюжетом, персонажами которых знают все, как же в это играли без интерфейсов и бажественных оружейных модов)
Так он и в сталкер 2 не играл, я ещё в малой зоне, а уже в шоке от количества контента.
Примерно таким, но вообще красиво, правда не видно ue5. // Дмитрий Ефимов
Ну это всем играм свойственно // Денис Астафьев
Чел это же сталкер тебе развы не знакомо слово Аномалия? // Kirill Kirill
Не надо вот сейчас баги на аномалии списывать
А в какой игре UE5 видно!?
не видно анриал 5????
Открой глаза) // Влад Демьянцев
Ну до вархамера не дотянули по онлайну хех
из-за вселенной и плюс геймплей более на массовую аудиторию
А было бы в 3 раза больше, если бы всё было хорошо.
А ну смотреть на рейтинг в современном мире. Где игра про банан на 3 месте. Ну такое.
Ну и так все хорошо, у Resident Evil 4 Remake от (с защитой денуво и без выхода дейван в гейпассе) - 168К в пике, а это мега успех на 8 миллионов проданных копий, у С2 всего на 50К меньше на данный момент.
Главный онлайн наверняка в геймпасе за рубль в рф
Что делать в прологе, как пройти. Дохожу до артефакта после бункера ученых и все, его не взять никак, дальше все перекрыто, че делать то? // Денис Абабков
Глянь прохождение на ютубе, мне обычно помогает если в какой-то игре застряю.
Это баг. Нужен хотфикс. // Александр Лепехин
То есть арт брать по-любому надо и бес всяких болтов? // Денис Абабков
Он часть квеста. // Александр Лепехин
В Сталкере 2 много рус..... бии???? Кто-нибудь уже сталкивался? // New Gaming
поиграл,без рус озвучки не то вся атмосфера теряется
6 к это недо отстой . элделринг куплю лучше. // Вова Андреев
Рдр 2 выглядит в 1000 раз лучше // Константин Трухин
Это божественная игра, так вообще в не конкуренции 👍 // New Gaming
Супер!
Заслуженно, отличная игра.