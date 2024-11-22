S.T.A.L.K.E.R. 2 вошла в десятку самых популярных игр в Steam

Напомним, что в день релиза Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl исследовали свыше 100 тысяч сталкеров , однако насколько большим достижением это является на самом деле?

Постапокалиптический хоррор-шутер от украинской студии GSC Game World собрал свыше 117 тысяч одновременных игроков в сервисе Steam, что в свою очередь позволило S.T.A.L.K.E.R. 2 войти в десятку популярных игр на платформе Valve. Это больше, чем пиковое количество игроков в Steam для всех остальных игр серии S.T.A.L.K.E.R., включая S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (2007).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl также вышла на Xbox Series X|S и сразу в Game Pass, так что суммарное количество игроков было гораздо больше, чем то, что мы видим в Steam (Microsoft не публикует данные о своих игроках). Возможно, количество игроков еще вырастет в первые выходные после релиза.