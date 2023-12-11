S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 15 февраля 2024 года

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля может выйти 15 февраля 2024 года. Об этом стало известно благодаря последнему трейлеру, посвященному сталкеру Бродяге.
В сцене с Коршуновым на рации видны цифры. Приблизив и перевернув можно заметить цифры 15.2, что сходится со слитой дорожной картой разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля от Вестника «Того Самого Сталкера», где GSC Game World запланировала релиз игры на середину февраля 2024 года. В этой же сцене Коршунов говорит, что он никак не может сложить пазл и просит помощи у главного героя в лице Скифа.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля намечен на первый квартал 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.
А багов много будет на релизе?)
Много... ооочень много!
Скорее всего в ней все разочаруются, кто ее ждал со времен Зова Припяти, а кто не ждал, тот получит средненький шутан, который будет хуже Metro Exodus.
Может выйдет, а может не выйдет. Разрабы уже много раз заявляли про «может».
«Может выйти», пфф ... не первый год это слышем.
Шанс выхода в эту дату 50% - может выйти, а может и нет.
я так понимаю Русской озвучки не будет?
Субтитров тоже
😂
Если и в этот раз окажется враньем, то всё, смело не жду. Хотя есть еще вероятность того, что выпустят как киберпанк , а потом будут выходить патчи.
404 должен был выйти в феврале 2022 , но не вышел. И тут о5 февраль, какая отмазка в этот раз будет?
Главное чтоб основа хорошая в итоге получилась, для будущих модов. И локации нормальные.Если в итоге будет прямая кишка как в метро, без возможности собственно посталкать - очень сильно расстроюсь)) Готов играть на любом языке, лишь бы геймплей был)
Какие моды на 5 анриле ? забудьте, не будет тех глобальных модов, как на трилогию