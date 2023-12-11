на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 715 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 15 февраля 2024 года

Sefast
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля может выйти 15 февраля 2024 года. Об этом стало известно благодаря последнему трейлеру, посвященному сталкеру Бродяге.

В сцене с Коршуновым на рации видны цифры. Приблизив и перевернув можно заметить цифры 15.2, что сходится со слитой дорожной картой разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля от Вестника «Того Самого Сталкера», где GSC Game World запланировала релиз игры на середину февраля 2024 года. В этой же сцене Коршунов говорит, что он никак не может сложить пазл и просит помощи у главного героя в лице Скифа.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля намечен на первый квартал 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.

9
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Ваtоn
6
Mark500

А багов много будет на релизе?)

4
Pop Egor90

Много... ооочень много!

9
GayFish

Скорее всего в ней все разочаруются, кто ее ждал со времен Зова Припяти, а кто не ждал, тот получит средненький шутан, который будет хуже Metro Exodus.

4
Sanchelius

Может выйдет, а может не выйдет. Разрабы уже много раз заявляли про «может».

«Может выйти», пфф ... не первый год это слышем.

3
Eraser27

Шанс выхода в эту дату 50% - может выйти, а может и нет.

1
ALEX-220

я так понимаю Русской озвучки не будет?

2
Unicorling

Субтитров тоже

0
Ozstriker_
Спойлер

😂

0
Имран2442

Если и в этот раз окажется враньем, то всё, смело не жду. Хотя есть еще вероятность того, что выпустят как киберпанк , а потом будут выходить патчи.

0
Raf9111
0
planetamag

404 должен был выйти в феврале 2022 , но не вышел. И тут о5 февраль, какая отмазка в этот раз будет?

-1
Таня Коробейникова

Главное чтоб основа хорошая в итоге получилась, для будущих модов. И локации нормальные.Если в итоге будет прямая кишка как в метро, без возможности собственно посталкать - очень сильно расстроюсь)) Готов играть на любом языке, лишь бы геймплей был)

-4
nodas

Какие моды на 5 анриле ? забудьте, не будет тех глобальных модов, как на трилогию

2