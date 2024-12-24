S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел на консолях Xbox только благодаря подписке Game Pass

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стал одним из самых главных релизов конца этого года, и теперь игра не только радует ПК-аудиторию, но и нашла своих поклонников на консолях. Как признался в интервью директор GSC Game World, ключевую роль в этом сыграла подписка Game Pass.

Серия S.T.A.L.K.E.R. всегда ассоциировалась с ПК, однако GSC Game World решили сделать следующий шаг — выпустить новую часть на консолях. Как отметил геймдпиректор, предложение Xbox о включении игры в каталог Game Pass стало решающим фактором:

Мы решили перенести изначально ПК-ориентированную франшизу на консоли. Присутствие в Game Pass гарантирует внимание огромного числа игроков.

Эта стратегия оправдала себя: игра уже продалась тиражом более миллиона копий и принесла студии прибыль. Кроме того, Game Pass помог привлечь новую аудиторию на консолях Xbox.

Поддержка Xbox позволила студии адаптировать игру для консолей, что стало дополнительным плюсом для выхода серии за пределы ПК. Ранее на консолях была выпущена компиляция оригинальной трилогии, что помогло подготовить новых игроков к суровым условиям выживания в мире S.T.A.L.K.E.R.

Успешный старт S.T.A.L.K.E.R. 2 подтверждает, что решение сотрудничать с Game Pass было правильным. Теперь GSC Game World надеются достичь ещё больших высот, включая амбициозные финансовые цели и долгосрочную поддержку игру новым контентом через бесплатные обновления.

Однако сейчас разработчики сосредоточены на улучшении общей стабильности проекта на ПК.