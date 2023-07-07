С YouTube-канала iXBT Games сняли все ограничения

Виталий Казунов, главный редактор издания iXBT Games, сообщил, что YouTube снял все ограничения на их канал, которые были наложены в конце июня. Авторы отдельно отметили, что представители YouTube даже не стали уведомлять их о снятии блокировки.
GSC Game World Global LTD, что с лицом? Сегодня с нас разом слетели все страйки, причем YouTube нас по этому поводу никак не известил. Ну, забанили и забанили. Ну, разбанили и разбанили. Бывает. Продолжаем! Наш канал YouTube снова в строю!
Неделю назад, 30 июня, канал издания получил три страйка от якобы разработчиков из GSC Game World, хотя они свою причастность к этому отрицали. Страйки приходили именно за публикацию официальных кадров из S.T.A.L.K.E.R. 2, но не с корпоративной почты сотрудников компании.
Быть может студия GSC Game World действительно не причем и какой-то пользователь нашел лазейку и убедил администрацию YouTube, что является владельцем авторских прав на вселенную S.T.A.L.K.E.R.
достойный канал с адекватными ведущими просто неудачно вляпался в продукт разработчиков русофобов даже несмотря что канал Белорусский . рад что все решилось цивилизованно.
насчет вляпался ты прям в точку )))GSC Game World то что оно сейчас делает по другому не назовешь)
Ирония в том, что до всех этих событий они скорее сочувствовали GSC, чем их овнили. Заявляли что будут ждать игру, осуждали слив билда, смеялись с тех, кто требовал от разрабов добавить русский язык. Один даже заявил, что "понимает" разрабов сталкера. А вот сами разрабы белорусов не поняли.
Надеюсь, они сделают выводы из происшедшего и наконец поймут, что их аудитория почти целиком российская. И попытка усидеть на двух стульях, подмигивая и нашим и вашим, сейчас уже не проканает.
игровая студия которая сама роет себе яму вначале нападки на локализацию после нападки на тех кто на добровольных началах рекламируют продукт .
"адекватными" )))) вот эт ты выдал шутку
разблокировали только этот, а кучу мелких так и убили. т.ч. Venom 3 и gsc посланы по известному адресу - никогда не покупайте их продукты
Да как и во всем мире, кроме, наверное, Великобритании.
мб ты вёл статистику среди своих нищих друзей, ибо какие 80%? ты к каждому домой в России заходил и проверял торрент или лицуха?
Cossacks с аккаунта удалил, как почитал их Дискордик. Игра то неплохая, но отношение разработчиков тоже важно для меня. Хорошо хоть игру с раздачи когда-то ухватил, а не платил за неё, ибо даже тех копеек, что стоят эти игры - не заслужили
Кого там ещё заблокировали и за что? Может вы, хейтеры, на друг друга от имени разных разработчиков жалобы кидаете, а робот youtube потом банит...
Хорошие новости. От души рад за ребят.
Рад за ребят, надеюсь у них всё будет хорошо.
Мои поздравления парням!)
Ну и хорошо. Ребята никому ничего плохого не делают, кроме задниц фанатов Таркова:)))))
Ну а "патриоты из чешских унитазов" себя уже показали, и от вони уже не избавиться.
Быстро что то, я сам удивился.
Быстро, однако. Уже начали на другие платформы переходить.
Вопрос: понесет ли GSC Game World какие либо наказания? Нет? Ну так что помешаем им кинуть еще 3 или 33 страйка?
Видосы с ними удалены. На что кидать страйки?
разрабы там игру делають чи политикой зло зашкварной занимаются ?
Если честно, то как-то уже и не жду S.T.A.L.K.E.R 2 (эти долбаные точки🤬, ну ладно, напишу правильно)! Пропал к ним интерес со всей этой катавасией с РБ и РФ.
Страйк на твой коммент за нелегитимное упоминание бренда
Случилась справедливость
Человек,кидавший страйки наоборот услугу каналу оказал,у них из-за шумихи сильно подписчиков прибавилось.
Ой, какое совпадение. Ведь эти два гэймера никогда на скандалах не пиарились
не надо пиарить етот мучительней ждалкер и все и снимать про норм игры
Это просто канал в аномалию Разбан угодил, ничего удивительного
Рад за них. Надеюсь, узнаем что это было.
В геймдеве не нужна политика, пусть хотя бы эта индустрия будет лишена всей этой грязи. Вот что мешало разработчикам просто делать игру, то есть заниматься тем, что они умеют лучше всего? Добавить русскую локализацию, украинскую, продавать во всех странах без исключения, ведь игры для людей делаются, а не для политиков. Или нет? Если вас чем-то обидела какая-то страна, высказывайте претензии её правительству, а не поворачивайтесь жопой к обычным геймерам, которые просто хотят играть. Для которых игры — это, может, отдушина и способ хотя бы на время уйти от всего происходящего дерьма. А вы его, наоборот, пихаете в игры. Ну что с вами не так? В чём проблема просто делать игры? Ведь есть же разработчики, которые просто делают игры, и их никто не прессует за то, что они не приняли какую-либо позицию в остром вопросе. Накидывая на вентилятор и запрещая игры в определённых регионах, вы не политикам и чиновникам делаете хуже, а именно народу. В таком случае я не знаю, что вы забыли в геймдеве.
Как считаете, многие ли жители СССР хотели производить какие-то продукты или оказывать услуги народу Германии в 41-45 годах? Наверное, надо было рассказать им, что они тоже должны быть "вне политики". Полтора года прошло, а некоторые до сих пор не вдупляют что происходит
Ну так жители СССР жили в СССР а не в Чехии.)
А у жителей СССР тогда много возможностей было сбежать от войны? Или вы считаете, что если уехал из страны, то сразу перестал быть ее гражданином и патриотом?
Политика это часть жизни. Если тебя приучили "быть вне политики", потом не удивляйся, что твою судьбу решат за тебя, например посадив твою задницу в окоп
Ну они же такие патриоты пускай на фронт или на заводы идут по сколько в ВОВ жители СССР уж точно никакие игры не делали.)
Ну, было и было.
Попытка третья вернуть кооммент
Смеётся тот кто смеется последний. Автор статьи, что с лицом могут и у тебя спросить.
А что с автором статьи?
Они любят рогалики... два деда... зельда...
Рад за братьев Белорусов.
Как же много экспертов в комментариях.
"обсуждение политики в комментариях недопустимы."
Вообще-то, эту новость без упоминания политики комментировать невозможно.
Вкратце, ЛГБТ в недавних роликах жестко прошлись по клоунской чешской конторе разрабов Сталкера, GSC.
Кто им начал в ответ страйки кидать не совсем понятно - то ли сотрудник студии Мыкола, у которого пердак порвался и который лично решил устроить вендетту Казуалову и Мишико, без ведома студии. То ли в это замешано куда больше человек из студии и Мыкола просто верхушка айсберга, этого мы скорее всего не узнаем. НО, то что Мыкола работает на GSC это факт!
Дальше подключились уже укроактивисты в обдристаных шароварах и накидали страйков на второй канал ЛГБТ, который они создали после временной блокировки первого.
В тоже время, некоторые особо "одаренные" соевые к"кодлы, начали выдвигать теории, что мол никаких страйков на самом деле не было, ЛГБТ просто пытались с помощью черного пара хайпануть и поднять еще больше подписчиков и бабла на стримах, или другой вариант - ВК Плэй предложили им эксклюзивное сотрудничество, для этого нужно было ливнуть из Ютуба и выкладывать ролики только на ВК.
Но все эти теории не что иное, как жалкие попытки оправдать чешскую контору GSC, которая по факту в этой ситуации поступила крайне некрасивою
Не факт, кстати, что это конец истории, не удивлюсь если их канал опять удалят, по крайней мере фанаты GSC будут теперь жаловаться на их видео к гадалке не ходи.
"С Лучшего игрового канала..." -- забыли уточнить.)
iXBT-помойка продажная.
жыве беларусь!!! всем картохи за мой счёт!!!
gsc контора сами знаете кого, но этих персонажей вообще не было жалко. iXBT Games это тупо пересказывание позавчерашних новостей на камеру с высоким содержанием воды и уже порядком задолбавшими гомосячными скетчами. а теперь они еще и в политоту ударились.. лучше бы играть научились или занялись своим гoвнoсайтом.
Уже давно заметил что аудитория iXBT это зумеры которые не ценят своё время, и ссорят деньгами, раскидывая на донаты всяким попрошайкам.
Не знаю, GSC Game World это или нет - но было бы глупо с их стороны совершать подобные акты, да и высока вероятность, что это могли быть не они.
Mundfish и 4A Games гораздо мудрее в этом плане.
Так они официально ответили им и другим, что это не они, и также многие подтвердили, что для огромного youtube это обычное дело. Могли бы просто игнорировать.
Одна помойка была блокирована в ютубе другой помойкой, третья помойка сообщила эту безумно важную новость.
Я слышал,что GSC не кидали страйк на этот канал.Это сделал кто-то другой
Это мог сделать человек с аутсорса
А я слышал, что gsc кидал
Угу, только почему-то никаких доказательств.
Звучит не оч.
кем надо быть чтобы смотреть этих клоунов?
Why not?
А ты каких клоунов смотришь?)
Красавцами?
GSC Game World официально заявили что никаких страйков они не кидали и разберутся с вопросом. Однако это не помешало истинным поцрэотам все равно поливать их дерьмом, по причине ненависти к русским (интересно с чего бы?) И о чудо! Страйки сняли очевидно по причине что GSC Game World таки разобралась с вопросом, но потока дерьма как то не поубавилось, а ещё и больше стало. Казалось бы мы должны быть лучше чем они. Но нет, одинаково никчемны. Один народ.
А потом один украинец их переспрашивал, будет зрада со снятием страйков или нет, они сказали нет, получается кому то в любом случае наврали)))
Сейчас посмотрим как украинцы gsc поливать помоями начнут за зрадищу, или gsc опять соврут, мол не они страйки сняли)))
Страйки могли снять без участия gsc. Gsc вс ё равно гнилая контора. По своей тупости слили билд, а обвинили во всем хакеров.
Там вроде как доказана афилированость аккаунта который кидал страйк, с человеком из GSC. Есть одна шикарная фраза, но за нее получу бан к сожалению(
в слитых данных сотрудников gsc таки нашли того чела что бросал страйки, поэтому свои "не кидали" оставить нужно при себе..