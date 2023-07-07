С YouTube-канала iXBT Games сняли все ограничения ©

Виталий Казунов, главный редактор издания iXBT Games, сообщил, что YouTube снял все ограничения на их канал, которые были наложены в конце июня. Авторы отдельно отметили, что представители YouTube даже не стали уведомлять их о снятии блокировки.

GSC Game World Global LTD, что с лицом? Сегодня с нас разом слетели все страйки, причем YouTube нас по этому поводу никак не известил. Ну, забанили и забанили. Ну, разбанили и разбанили. Бывает. Продолжаем! Наш канал YouTube снова в строю!

Неделю назад, 30 июня, канал издания получил три страйка от якобы разработчиков из GSC Game World, хотя они свою причастность к этому отрицали. Страйки приходили именно за публикацию официальных кадров из S.T.A.L.K.E.R. 2, но не с корпоративной почты сотрудников компании.

Быть может студия GSC Game World действительно не причем и какой-то пользователь нашел лазейку и убедил администрацию YouTube, что является владельцем авторских прав на вселенную S.T.A.L.K.E.R.