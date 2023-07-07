С YouTube-канала iXBT Games сняли все ограничения: "GSC Game World, что с лицом?"

Виталий Казунов, главный редактор издания iXBT Games, сообщил, что YouTube снял все ограничения на их канал, которые были наложены в конце июня. Авторы отдельно отметили, что представители YouTube даже не стали уведомлять их о снятии блокировки.
GSC Game World Global LTD, что с лицом? Сегодня с нас разом слетели все страйки, причем YouTube нас по этому поводу никак не известил. Ну, забанили и забанили. Ну, разбанили и разбанили. Бывает. Продолжаем! Наш канал YouTube снова в строю!
Неделю назад, 30 июня, канал издания получил три страйка от якобы разработчиков из GSC Game World, хотя они свою причастность к этому отрицали. Страйки приходили именно за публикацию официальных кадров из S.T.A.L.K.E.R. 2, но не с корпоративной почты сотрудников компании.
Быть может студия GSC Game World действительно не причем и какой-то пользователь нашел лазейку и убедил администрацию YouTube, что является владельцем авторских прав на вселенную S.T.A.L.K.E.R.
Так Белорусский флаг должен быть
Да без разницы. Про РФ и РБ они говорят как о фактически единой стране. Виталик недавно ездил в Москву, потом сильно восхищался городом. Наверное, это было самым весомым доводом у GSC кидать в них страйки.
Ну, в описании канала у них стоит Россия.
Потому что пророссийские . А говорили они не причем🤣🥲😂
Виталик ездил на встречу к пропагандисту Соловьева Стасику , что ж ты не договаричаешь🤣
достойный канал с адекватными ведущими просто неудачно вляпался в продукт разработчиков русофобов даже несмотря что канал Белорусский . рад что все решилось цивилизованно.
насчет вляпался ты прям в точку )))GSC Game World то что оно сейчас делает по другому не назовешь)
Ирония в том, что до всех этих событий они скорее сочувствовали GSC, чем их овнили. Заявляли что будут ждать игру, осуждали слив билда, смеялись с тех, кто требовал от разрабов добавить русский язык. Один даже заявил, что "понимает" разрабов сталкера. А вот сами разрабы белорусов не поняли.
Надеюсь, они сделают выводы из происшедшего и наконец поймут, что их аудитория почти целиком российская. И попытка усидеть на двух стульях, подмигивая и нашим и вашим, сейчас уже не проканает.
игровая студия которая сама роет себе яму вначале нападки на локализацию после нападки на тех кто на добровольных началах рекламируют продукт .
"адекватными" )))) вот эт ты выдал шутку
Если бы тебя пришел "освобождать" Китай, например, ты бы любил Китай или стал бы китаяфобом?
разблокировали только этот, а кучу мелких так и убили. т.ч. Venom 3 и gsc посланы по известному адресу - никогда не покупайте их продукты
Хорошие новости. От души рад за ребят.
Что же это - кiнтрнiступ и в интернетах не задался? Не удалось потерроризировать невинных людей?
Ещё бы иметь док-ва что это GSC были. А то зная как любят прибрехать эти двое...
Мои поздравления парням!)
Ну и отлично, хорошо что один из адекватных игровых каналов пережил этот бред. А вот разрабам сталкерам позор. Они бы лучше игру делали а не политотой занимались
Рад за ребят, надеюсь у них всё будет хорошо.
Быстро что то, я сам удивился.
Перебросили аудиторию на альтернативные "площадки" под видом бана, а никто и не понял
топ
Быстро, однако. Уже начали на другие платформы переходить.
Рад за них. Надеюсь, узнаем что это было.
Конашенков чуть позже сообщит об этом событии на ежедневно брифинге МО
Это просто канал в аномалию Разбан угодил, ничего удивительного
Случилась справедливость
Человек,кидавший страйки наоборот услугу каналу оказал,у них из-за шумихи сильно подписчиков прибавилось.
Ну, было и было.
жыве беларусь!!! всем картохи за мой счёт!!!
Ну и хорошо. Ребята никому ничего плохого не делают, кроме задниц фанатов Таркова:)))))
Ну а "патриоты из чешских унитазов" себя уже показали, и от вони уже не избавиться.
Если честно, то как-то уже и не жду S.T.A.L.K.E.R 2 (эти долбаные точки🤬, ну ладно, напишу правильно)! Пропал к ним интерес со всей этой катавасией с РБ и РФ.
Страйк на твой коммент за нелегитимное упоминание бренда
В геймдеве не нужна политика, пусть хотя бы эта индустрия будет лишена всей этой грязи. Вот что мешало разработчикам просто делать игру, то есть заниматься тем, что они умеют лучше всего? Добавить русскую локализацию, украинскую, продавать во всех странах без исключения, ведь игры для людей делаются, а не для политиков. Или нет? Если вас чем-то обидела какая-то страна, высказывайте претензии её правительству, а не поворачивайтесь жопой к обычным геймерам, которые просто хотят играть. Для которых игры — это, может, отдушина и способ хотя бы на время уйти от всего происходящего дерьма. А вы его, наоборот, пихаете в игры. Ну что с вами не так? В чём проблема просто делать игры? Ведь есть же разработчики, которые просто делают игры, и их никто не прессует за то, что они не приняли какую-либо позицию в остром вопросе. Накидывая на вентилятор и запрещая игры в определённых регионах, вы не политикам и чиновникам делаете хуже, а именно народу. В таком случае я не знаю, что вы забыли в геймдеве.
Как считаете, многие ли жители СССР хотели производить какие-то продукты или оказывать услуги народу Германии в 41-45 годах? Наверное, надо было рассказать им, что они тоже должны быть "вне политики". Полтора года прошло, а некоторые до сих пор не вдупляют что происходит
Ну так жители СССР жили в СССР а не в Чехии.)
А у жителей СССР тогда много возможностей было сбежать от войны? Или вы считаете, что если уехал из страны, то сразу перестал быть ее гражданином и патриотом?
Политика это часть жизни. Если тебя приучили "быть вне политики", потом не удивляйся, что твою судьбу решат за тебя, например посадив твою задницу в окоп
Ну они же такие патриоты пускай на фронт или на заводы идут по сколько в ВОВ жители СССР уж точно никакие игры не делали.)
Уже давно заметил что аудитория iXBT это зумеры которые не ценят своё время, и ссорят деньгами, раскидывая на донаты всяким попрошайкам.
Не знаю, GSC Game World это или нет - но было бы глупо с их стороны совершать подобные акты, да и высока вероятность, что это могли быть не они.
Mundfish и 4A Games гораздо мудрее в этом плане.
Дык и писали, что это вообще не пойми кто кидал страйк с не корпоративным эмейлом, а сами разрабы сказали мол можете использовать наш комментарий для аргумента дабы снять бан.
К чему в заголовке "что с лицом" я хз, автор пьянь похоже
"GSC Game World это или нет - но было бы глупо с их стороны совершать подобные акты, да и высока вероятность, что это могли быть не они" Дык там один молодняк, на любую инфу в свою сторону реагируют импульсивно.
Я слышал,что GSC не кидали страйк на этот канал.Это сделал кто-то другой
Это мог сделать человек с аутсорса
А я слышал, что gsc кидал
Угу, только почему-то никаких доказательств.
Звучит не оч.
Жаль, эти двух можно было бы забанить уже в тот момент когда они говорили что война, разрушения и смерти в целом не мешают людям заниматься работой
Забавно смотреть как два беларуса паразитируют на том, что рассказывают ватникам, как классно стало с началом войны - экономика процветает, геймдев встает с колен и все такое.
кастрюлю сними.позорище
Полностью поддерживаю
Що кацап правда не подобається?
кем надо быть чтобы смотреть этих клоунов?
Why not?
А ты каких клоунов смотришь?)
Сейчас адуны диеов наставят за любую противоположную позицию
хрюкнул тот, у кого президент клоун-наркоман. смотри проплаченных блогеров и обмзывайся всем дepьмом из игровой индустрии, что тебе преподносят как конфетку, это твой уровень.
Красавцами?
GSC Game World официально заявили что никаких страйков они не кидали и разберутся с вопросом. Однако это не помешало истинным поцрэотам все равно поливать их дерьмом, по причине ненависти к русским (интересно с чего бы?) И о чудо! Страйки сняли очевидно по причине что GSC Game World таки разобралась с вопросом, но потока дерьма как то не поубавилось, а ещё и больше стало. Казалось бы мы должны быть лучше чем они. Но нет, одинаково никчемны. Один народ.
А потом один украинец их переспрашивал, будет зрада со снятием страйков или нет, они сказали нет, получается кому то в любом случае наврали)))
Сейчас посмотрим как украинцы gsc поливать помоями начнут за зрадищу, или gsc опять соврут, мол не они страйки сняли)))
Страйки могли снять без участия gsc. Gsc вс ё равно гнилая контора. По своей тупости слили билд, а обвинили во всем хакеров.
Там вроде как доказана афилированость аккаунта который кидал страйк, с человеком из GSC. Есть одна шикарная фраза, но за нее получу бан к сожалению(
А кто-то сомневался, что их не перестанут полевать? Они ж "русофобы", они вообще там "молиться на росию должны, ведь все продажи сталкера были в рф и сталкер жив только из-за них!!!"
Люди верят в такую фигню. Собственно iXBT одни из тех, кто такие нарративы распространяет)
в слитых данных сотрудников gsc таки нашли того чела что бросал страйки, поэтому свои "не кидали" оставить нужно при себе..