Самая беспощадная и затягивающая атмосфера: S.T.A.L.K.E.R. 2 получил хвалебный трейлер

С момента выхода ожидаемого продолжения культовой серии S.T.A.L.K.E.R. прошло уже несколько недель. Несмотря на серьёзные технические проблемы, S.T.A.L.K.E.R. 2 сумел завоевать признание как у игровых критиков, так и у обычных геймеров. Чернобыльская зона отчуждения покорила сердца даже самых скептичных игроков, которые теперь часами исследуют открытый мир и выполняют задания. В честь успеха разработчики выпустили хвалебный трейлер игры.
Короткий ролик подчеркивает ключевые аспекты S.T.A.L.K.E.R. 2, которые получили высокие оценки журналистов и игроков. Наибольшую похвалу заслужила мрачная и беспощадная атмосфера игрового мира, которая не прощает ошибок, требуя осознанного подхода даже к простым исследованиям, не говоря уже о боевых столкновениях. Также отметили глубокую вариативность сюжета, позволяющую игрокам принимать решения, характерные для настоящей RPG.
В GSC Game World подчеркнули, что это только начало пути для S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра продолжит получать патчи для исправления ошибок. Команда также работает над важными обновлениями, которые включат улучшения, запрошенные сообществом. В будущем планируется добавить многопользовательский режим и выпустить сюжетные дополнения.
когда рот из-за этого коричневый, но ты всё равно это хвалишь
Смута лучше?)
Смута параша!!!!
а другая игра тут причём?
Потому что большинство уникумов унижают игру и разрабов по политическим соображениям, или потому что в игре нет русского языка. Что считаю не обьективно! Вот и я контрю таких срусской игрой смута, ведь критикуешь предлогай?
А по моему всё наоборот. По политическим мотивам сталкер 2 в основном хвалят и оправдывают. Ты именно оправдыванием сейчас занимаешься.
А вот ругают игру за дело по справедливости. Ведь Сталкер 2 лютый багодром по всем фронтам. Общее качество игры гораздо хуже Зова Припяти и забагованногого Чистого Неба. Это как? Я в принципе не понимаю, как можно хвалить игру, у которой не работают ключевые обещанные механики... Без A-Life сталкер это не сталкер. Это просто кривой фар край в декорациях зоны. Позор, а не сталкер. Точка.
Ой Господи. Уже не знают как ещё раз подлизнуть этой поделке. Все сразу вспомнили про атмосферу, забыли про тонны багов и отвратное качество освещения. Добавим к этому отсутствие обещаного A-life и полностью бесшовного мира. И после всего этого вопрос: а что так впечатлило журналистов? Что в игре есть кровотечение, которое требует бинт вместо аптечки? Что можно ходить по большим локациям, что можно достать детектор и подсветить артефакт? Так это все уровень Зова Припяти, на минуточку, 2009 года. И то, в Зове Припяти был A-life, и причем неплохой. Там реально была жизнь в зоне. А тут они настолько навалили в штаны, что наспех попытались отсутствие обещаного A-life прикрыть выпиливанием бинокля. Чтобы ты даже не смел проверять есть там вокруг симуляция жизни или нет. Такой наглой попытки выгородить обсёр разрабов даже для Assassin's creed shadows и star wars outlaws не делали.
Причём даже в ЗП был A-Life, пускай и первой версии, а в Сталкер 2 и того нет, только скрипты.
во всех трех частях был. это главная фишка оригинала, наряду с полностью ДИНАМИЧЕСКИМ освещением. а тут даже от грозы теней нет на расстоянии, лол
Полностью согласен как фанат сталкера это просто альфа версия настолько сырая что просто ппц просто ига года по версий люк и скукота.
Я бы простил многое сталкеру 2, если бы хотя бы A-Life работал. Основная и главная фишка всех сталкеров с самого начала серии. Но здесь нам никакого A-Life не дали. Багами накормили по самые гланды. И при этом игроки массово оправдывают игру и разрабов за лютый багодром. Это реально боль для меня, для человека, который тысячи часов провёл в первых сталкерах. И тут я получаю Сталкер 2, который геймплейно хуже первого - как такое вообще возможно в 2024 году? Где мой A-Life? Где моя любимая живая зона? Почему теперь вместо живой зоны игра тупо спавнит врагов у меня за спиной? И люди довольны.
Но притом тот же Киберпанк помоями поливали за баги. А сталкеру можно быть багованым. В сталкере не баги. В сталкере аномалии. Смешно...
Скорее самый беспощадный, отталкивающий и убогий лаго-багодром с графикой 2004го года на самом убогом движке за всю историю игропрома.
Движок не виноват в криворукости разрабов.
А разрабы получается вообще не виноваты, что в первых 3 частях сделали его кривущим, что сейчас....
это не отменяет того факта что там хоть тени и освещение было передовым а тут и этого нет.
В чем-то прав но большинство игр UE не оптимизированы по факту, будем следить за Gears, если он будет не оптимизирована то кабздец
Шо господа, пачти вышли, а игра как была калом неиграбельным так и осталась, вместо патчей чехи решили выкатить трейлер молодцы!
Виден талант на разработчиках, я заметил с атомным сердцем господа свиньи не сравнивают, хотя тот же UE, а позорная смута как и лучшее выглядит, так и играется. Делаем выводы)
Можно было бы и мягче высказаться, но имеем что имеем, сравнения со смутой, восхваление игры, которая мусор объективно. То что любят в этом сталкере это заслуги прежде всего старых частей СНГ комьюнити, но не текущих разработчиков, пару сайд квестов и все. Презрение и позор, пока существует дискридитация русского языка, и русскоговорящих хвалить эту игру, это себя неуважать.
"В GSC Game World подчеркнули, что это только начало пути для S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра продолжит получать патчи для исправления ошибок. Команда также работает над важными обновлениями, которые включат улучшения, запрошенные сообществом."
Утечку не починили, сейвы не починили, дропы FPS не починили, оптимизация хуже чем у Чистого неба, не говоря уже про Зов припяти...
а все правильно. не с метро эксодус же сравнивать. в котором освещение, физика, катсцены на движке, АИ и графон на 5 лет опережают этот высер. вот смута да, ее можно обоссать (не снимая штанов)
Дак в Сталкаче втором тоже на движке в реалтайме.
Метро несмотря на линейность и реюз ассетов до сих пор оригинальная и ремастеры, как и исход играются и игрались адекватно, исход вообще на старте был куда более оптимизирован нежели то что выпустили в свалке 2, свалкеру далеко до тех технологий, освещений, текстур, наполнению локаций, и той же атмосфере.
онлайн падает у сталкера, так что игру Немного похайпят и на этом все. Радует то что по факту это крупный обсер этой компании, и свалка 3 уже явно не выйдет. Показательно то, что если игра была технически готова, то и на плойке она бы пошла, но увы за 5 тыс, мы получаем: оскорбление комьюнити, никакую оптимизацию, софт локи, и пустой мир. Даже Ubisoft с ее конвеером такого себе не позволяет, что уже повод задуматься
их меньше в разы. метро в плане кинематографичности на уровне сониигор, только еще и играть надо, а не кутие жать
Баги и утечки памяти действительно беспощадные)
Зов Припяти был лучше, хоть локаций меньше, но насыщение в плане контента
Хочу каждую локу в сталкер 2 по насыщенности и интересным квестам как Затон или Юпитер в ЗП
->не говоря уже о боевых столкновениях
Поржал))) Аимбот у тупых болванчиков которые спавнятся за спиной вот это да, круто ничего не скажешь.
Ага GSC умудрились просрать практически всё что было в оригинальной трилогии а что осталось сделали хуже, зато багов завезли в разы больше чем было во всех трёх играх до этого, я мля уже давно не играл в игру в которой может сломаться всё что угодно начиная с интерфейса, инвентаря, худа и заканчивая передвижением ГГ, неработающими дверями или мертвыми НПС, про квесты я даже не говорю.
Прикалываются что ли, симулятор одиночества просто, бегаешь ничего не происходит рандомного, очень "интересно" играть, имхо
Ночью все выглядит как будто резкость 500% выкручена, ясный день вообще 1 раз в 100 лет
Мышка как вафельная каша, даже с выкл синхрой и генератором кадров
Каждый раз шейдеры компилируются по 10 лет
Танцы с бубном - 100 раз файл конфигурации редачить и 500 модов и будет играбельно
Жду моды на заполнение пустоты после 2 половины игры, а то доп квестов и активности мало + спавнер отключили
Игра классная, атмосферная, но скучная и не интересная, и с плохой графикой.
Той атмосферы в игре нет,поэтому они в ролике запилили.
Когда монстрам добавят импакт от попаданий разбудите.. // Vadim Volodin
Первая "игра" в жизни, за которой я дважды заснул... И пока спал, даже ни разу, сцуко, не вылетела, и FPS мне приснился ровный-ровный! Я уж думал, что Кодзиму с его, так называемым некоторыми геймерами, "симулятором ходьбы Death Stranding", никто не переплюнет...
Пусть чинят быстрее, в январе стартану // Ilya Strelec
Лучше куплю Atomic heart Complete. Чем этот калл заднеприводных недо-европейцев второго сорта.
Хватить пиарить это лайно. Пройдено и забыто. Лучшее что было - Тени.
// Джейсин Джейсинов
Да там уже вышел третий патч, так ято уже лучше стало // Алексей Табаков
Ага, купил я после 3го патча игру, получил стабильные 6 кадров через 15 минут после запуска. (Rtx 3080 + 12700H) Ох уж эти утечки памяти... // Евгений Сыроежко
12700H ? Это что ноутбучный проц? // Алексей Табаков
Да // Евгений Сыроежко
По факту. Молодцы. Атмосфера в игре действительно одна из крутейших за последние лет пять наверно из игровой индустрии.
Абсолютно достойное продолжение первой части. Громадное кол-во модов намекает, что игра будет жить, активно развиваться сообществом в ближайшие десятилетия точно.
+
так тут нет ничего атмосферного от того старого сталкера)
в чем молодцы? сделали при бету и выплинули в продажу, а такие хомячки как ты рады.
Вот именно через лет 5 в неё нормально можно будет играть, когда моддеры поправят.
Пчел, ты бы лучше не позорился, если не понимаешь, что такое атмосфера в играх, либо ты не покупал игру и судишь по роликам и таким же фантазёрам с форума, скипаешь все квесты и летишь вперёд лишь бы пожрать игру, а не насладиться процессом.
Что, к примеру, даёт погружение и вовлечённость:
- Ясные цели,
- Концентрация и фокус внимания,
- Исчезновение рефлексии чувства самоосознания — слияние действия и осознанности,
- Прямая и незамедлительная обратная связь (успехи и неудачи в процессе деятельности очевидны, так что поведение может быть изменено по мере необходимости),
- Равновесие между уровнем способностей субъекта и сложностью задания (деятельность не оказывается для субъекта слишком лёгкой или сложной),
- Ощущение полного контроля над ситуацией или деятельностью,
- Деятельность сама по себе воспринимается как награда, так что она осуществляется без усилий,
Такое ощущение, что боты это пишут
да не боты это, а дефолт хомячки.
Живой мир +!
Достойное продолжение, отличная озвучка, а за радио так вообще респект :)) Одним словом молодцы разработчики!
Григорьич перелогинся
Завоевать признание у кого? Где эти все? Бред какой-то // Rooby Roid
От кого? : от Игроков
Где эти все? : Играют в сталкер 2. // Алексей Табаков
с каких пор продажные издания стали игроками? // Леонид Совергон
Понятия не имею, это ты выдумал - ты и придумай ответ. Зайди в Стим и почитай отзывы. // Алексей Табаков
А, глянул.
Ну у тебя не коректное название, не игроки - а хомячки. Так правильнее будет. // Леонид Совергон
Я один из тех кому атмосфера и игра нравится).
Обо всех Багах в курсе, играю -наслаждаюсь и жду дополнений и исправлений.
Пожалуйста без хейта на мой комент)
Сугубо моё мнение и ощущение