Секреты Чистого Неба: Суслов вернется в сюжетном DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

Внимательные фанаты изучили свежие материалы по S.T.A.L.K.E.R. 2 и обнаружили важную деталь. В грядущем сюжетном дополнении появится важный персонаж из группировки «Чистое Небо» по фамилии Суслов.

В новом трейлере с субтитрами Суслов фигурирует в сценах с Зулусом и Мавкой. По сюжету главный герой Скиф будет разгадывать тайны Зоны вместе с этой группой. Направление их совместной работы четко прослеживается по намекам в ролике, а сцена с Пси-мозгом подтверждает, что научные знания Суслова помогут героям разобраться в секретных экспериментах прошлого и «Проекте Х».

Связь Суслова с технологиями Зоны подтверждают и документы, которые игроки уже находили в НИИ ЧАЗ. На одном из информационных стендов института указано, что в 2001 году именно в инженерной лаборатории под руководством В. И. Суслова собрали первый опытный образец экзоскелета четвертого поколения.

Еще более важная деталь скрыта в найденном архиве лаборатории X7 в отчете за 1995 год. Из документов следует, что Суслов создал Вариометр. Это электромагнитный пси-усилитель, мощностью на уровне активного человеческого мозга, который ученые использовали в так называемом Карибском эксперименте для проверки гипотезы о существовании Ноосферы.



Судя по всему, в дополнении игроков ждет глубокое погружение в историю зарождения Зоны, где Суслов сыграет одну из главных ролей.