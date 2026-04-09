Шрам уже не тот: Артбук S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыл пугающую правду о судьбе наемника

Пока фанаты исследуют каждый метр Зоны, ждут DLC в сети появились эксклюзивные подробности из официального артбука «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl». Главная сенсация - подробное досье на Шрама, протагониста «Чистого Неба», чья судьба долгие годы оставалась главной загадкой франшизы.

Как выяснилось, наёмник не просто выжил после сверхвыброса на ЧАЭС, но и занял ключевое место в иерархии новой Зоны.

• Позывной: Шрам

• Возраст: 42 года

• Фракция: «Искра» (Лидер)

• Статус: Жив / Легенда Зоны



Согласно лору, Шрам был одним из первых «первопроходцев», совершавших рейды вглубь Зоны. После участия в прорыве «Чистого Неба» к ЧАЭС ему удалось спастись, но цена была высока. Психика наёмника претерпела необратимые изменения.

Как мы уже знаем по игре Шрам - не просто наёмник, а идеологический лидер. Он одержим уничтожением «Варты» (военизированной группировки, стремящейся контролировать Зону). Его цель показать всем некую «другую, светлую сторону Зоны».