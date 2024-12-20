Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил первую скидку на ПК

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl теперь доступен со скидкой 10% на платформе Steam в рамках зимней распродажи. Акция распространяется на все издания игры и продлится до 2 января 2025 года, 21:00 МСК.
Кроме того, вчера, 19 декабря, был выпущен масштабный патч 1.1, который исправил более 1,8 тыс. ошибок, а также улучшил механику A-Life. И уже сегодня GSC Game World выпустила хотфикс, устранившее краши во время загрузки сохранений и шейдеров.
Игра была выпущена 20 ноября 2024 года для ПК и Xbox Series X|S, но в России и Беларуси она официально недоступна для покупки.
Ранее на этой неделе разработчики заявили об успешности игры и работе над экранизацией.
Какие скидки? Они ещё доплачивать должны бета тестерам
"Тестеры" добровольно скачали торрент.
Учитывая дикую кривость игры, она вообще должна продаваться со скидкой в 50-60%. Это было бы справедливо, так как считай альфа-билд слили просто))
В принципе пофиг, она на торрентах бесплатно валяется, ибо донатить ВСУ будет только конченный терпила.
Если бы игра плохо продавалась, то такие скидки бы были, до 20% для ааа игры норм скидка если она продается хорошо.
Всё правильно. За счёт скидки игра получит новых игроков, а с учётом последних патчей выше вероятность, что они останутся в игре.
При этом патч, активирующий A-Life, выпущен в день скидки. Без шуток, отличный ход.
Чем игра способна привлечь игроков?) Мир пустой, забагованный, на каждом шагу лаги и фризы. После сюжета там банально нечего делать, да и его пропадает желание проходить из-за кучи багов и отсутствия оптимизации.
Ты буквально описал ТЧ и ЧН на релизе. Из всех сталкеров, только ЗП была стабильной на момент выхода.
Мы уже не в 2007, чтобы прощать такое) В 2024 или выпускай доделанный продукт или иди нахрен. Это неуважение к игрокам.
В Старфилд поиграй, ага, там тебе стабильный мир со стабильно унылым сюжетом, и предзаказ с ранним доступом был за 70 евро, и длц уровня фанфика. Или Фар Край 6. Ещё увидим какими Свитки выйдут, или ФК7, потом повизжишь какой плохой Стралкер, за то что пытался вытянуть индустрию из стерильно-помойного состояния.
ждём раздачу на Эпике... 😂😂😂 // Алексей Евреинов
Через год может и появится
А он в эпике есть? // Владимир Николаевич
У меня вопрос. Почему не продают гифты на рф акк?
Наверное что-то произошло после 24 февраля 22 года…
После 24 марта 1999 года тоже что-то произошло, но в Европе и США почему-то до сих пор игры продают. 🤔
Ну ты сравнил, конфликт 25 летней давности, и тот что сейчас в активной фазе. Ну разумист...
Наверное потому, что там их и делают🤣
Ты не понимаешь, ЭТО ДРУГОЕ)) То были хорошие, демократические, сладкие бомбы для сербов)
Спасибо! Скачал бесплатно))
Спасибо, только на торренте со 100% скидочкой уже забрать тоже можно 😏
купил в году 20-ом рублей за 400. поиграл часа 3
За такой шлак который недостоин даже альфа-версией называться я готов платить только деньгами из монополии
Нормальная игра
Это наверное самая маленькая разница во времени которую я видел
Меньше месяца после релиза и скидка
Ну так последние очень успешные игры от ЕА и юбейсофт также очень быстро скидку получали.
Но не меньше месяца же было
Unknown получил скидку уже через пару дней после релиза. и не 10% а что то около 30%
но там то провал года просто
Игра еще в том этапе когда ее активно покупают по фулл прайсу. Начинается новогодняя распродажа которая поднимает продажи и где все игры получают очень даже большие скидки и только сталкер как чмо без скидки на фоне остальных игр выглядит для покупателя менее интересно чем другие и только одна плашка -10% в этот период даст еще больше выхлопа чем без.
Тут нужно смотреть не на расстояние между выходом, а на значимые события и даты.
Молодцы. Ребятам небольшой подарок на НГ.
Да. Х*р под щеку) А вы и рады.
Так многие рады, посмотри на отзывы и оценки в Steam, OpenCritic и других сайтах.
Бухтят только те, кто игру вообще не покупал +) ахахаха