Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил первую скидку на ПК

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl теперь доступен со скидкой 10% на платформе Steam в рамках зимней распродажи. Акция распространяется на все издания игры и продлится до 2 января 2025 года, 21:00 МСК.

Кроме того, вчера, 19 декабря, был выпущен масштабный патч 1.1, который исправил более 1,8 тыс. ошибок, а также улучшил механику A-Life. И уже сегодня GSC Game World выпустила хотфикс, устранившее краши во время загрузки сохранений и шейдеров.

Игра была выпущена 20 ноября 2024 года для ПК и Xbox Series X|S, но в России и Беларуси она официально недоступна для покупки.

Ранее на этой неделе разработчики заявили об успешности игры и работе над экранизацией.