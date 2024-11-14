Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 оказались с нюансом

Американские горки от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: системные требования игры сначала обрадовали, а потом разочаровали фанатов. За несколько дней до релиза выяснилось, что заявленные 60 FPS просто так не получить.
Для этого придется использовать различные технологии апскейла, сообщил модератор официального канала игры в Discord. Игроки посчитали это обманом — в конце концов, ранее о необходимости использовать апскейлер не было сказано ни слова.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится уже 20 ноября текущего года.
Щас бы верить GSC на слово....
Когда они врали? Есть пруфы? Они наши слоны!❤
Когда в очередной раз делали перенос игры, заявляв, что это последний на этот раз и потом еще пару раз переносили)
Каждый раз врали, когда утверждали, что переносов не будет, а инсайдеров, которые утверждали обратное называли врунами.
Переносы
Весь сталкер 2 будет с нюансами
Ну что, как обычно будут пользователи сами дорабатывать .
Наш сайт byxatab отказался выкладывать игру, но я официально заявляю, когда у меня будет контент, игра будет в доступе для всех фанов сталкера
Сейчас бы верить GSC.........
Обосрались, но где?!
Игру определённо ждёт успех.
но это не точно
Согласен с тобой.
Если только отрицательный успех...
Это сарказм был.
тогда успех надо было в кавычки поставить.
Лжецы, какая неожиданность
Какая неожиданность, что ТАА(функцию сглаживания 20 летней давности который кличут нативом) заменили ДЛСС, ФСР и прочим(такими же функциями сглаживания).
Всё идет в ногу с прогрессом, но не ваши компьютеры.
При этом очевидно, что оптимизация просто дерьмище будет потому что это анреал енжин, он никогда не был нормальным движком даже для 4090.
Короче, скоро состоится релиз, но есть нюанс...
Это будет возвращение легендарной игры, но есть нюанс...
От этой игры следует ожидать таких фекалий, каких давно не было в игро индустрии, причины всём известны. Что говорить, студия и до релиза столько скандалов организовала, столько на вентилятор набросала, да то же преследование ютуберов и жалкая ложь что студия не причём. Так что ждём эпичных фейлов, они абсолютно неизбежны. Ну и что ещё, кроме косяков с производительностью, "недоговорили"?
Никогда такого не было и вот опять. 😉😏😏🙈🙈
Так все время говорю шо разрабы какашки
Какое же будет мыльцо на консолях....
С фср или длс на ультра производительности конечно?
А разрешение то не настоящее
пояснительную бригаду в студию
Оптимизация в среднем на треть хуже, чем думали. Апскейлер рендерит картинку заметно меньше заявленной, а потом растягивает, создавая мыльцо.
Т.е. чтобы нормально погамать нужна видюха 5080?)
Чтобы нормально погамать, надо выбросить в окно 4к монитор и жить станет легче
4070, 4080, 4090.
Вот верно , нахер этот 4к, лучше 2к. В 2к разрешении тоже графика отличная.
Мне вот интересно там в космос младшая версия xbox не улетит от таких характеристик.
Upd: Или на ней игра будет работать в 480p
Вероятно поработает в 480p какое-то время а потом всё-таки улетит в космос.
Ну вот и догык-пук-сренькались любители технологии. Уже не в первой игре такое. Помню, когда длсс вышло, то кричали в голос, что это будет великое дополнение к игре, а оно как и ожидалось стало одним из стандартных требований.
Вопрос всего один: будет ли дерьмуво?)
не будет
Нет!
Она в GOG выходит, а там все игры без какой либо защиты!
ахахах, это ньюанс теперь любой игры, без длсс запускать игры уже не модно
Несколько раз перечитал написанное на второй картинке. В чём разница между аналогичной и указанной производительностью?
не хотят делать норм видеокарты среднего бюджета а только 4090 или 5090 им подавай чтобы запустить и играть нормально без dlss и fsr. Закончилась эпоха нормальных видеокарт, жаль (((.
Раньше было то же самое.. Только вместо длсс люди снижали настройки чуть ли не до минимума для 60 кадров
Так а в чем проблема использовать DLSS?
А что, кто-то действительно ждал игру на пятом анриле с минимальными требованиями в виде 1060 в надежде на 60 фпс в нативе?
Как будто кто то реально думает что игра вылизанная получится, будет полная авоська проблем и с оптимизацией и нпс будут зависать, и лаги баги вылеты.
С такими характеристиками можно игру уже хоронить
Вот это "тру-фаны" в комментах собрались, 15 лет ждали...
В последнее время что-то все игры выходят сырые
Те кто будет играть на XBOX:😏
Ща как возмуть и снова перенусут, вот ржака то будет! ))))
Дайте мне вот этот графон из первого "геймплея", и я всё прощу.
https://www.youtube.com/watch?v=SjDMwsbaSd8
как будто изначально это было непонятно....хм, наивные..
тут народ смутило - а в мх вилд 4060 на средних с аспскейлом их не смутило?
Они не врут, они просто не все говорят
Да как так? Gsc же говорили, что игра будет хорошо работать, что даже на Xbox Series S будет 60 Фпс. Враньё что ли? Зачем так делать? Нет, у меня конечно была мысль, что оптимизация будет не очень хорошая, но всё же была надежда на хорошую оптимизацию после заявлений, что с оптимизацией все в порядке. Но если эти требования с учётом апскейла, то у меня уже огромные сомнения насчёт оптимизации. Да и как вообще оптимизация может быть плохой после стольких переносов? Ну как? Но хотя следовало этого ожидать. Unreal Engine как не как Но неужели прям настолько плохая оптимизация, что уже на средних нужно использовать Длсс? А представьте нужно использовать пресет Производительность Или ультра производитель, но это был бы вообще трэш. Кстати, у них в последним геймпленым ролике была просадка кадров, а это было уже с апскейлом или нет? вот непонятно. Но если это было с апскейлом, то этой игре определённо нужны будут патчи. Я думал смогу поиграть на высоких с FSR в качество в Фулл Хд. Ну теперь я не знаю смогу ли на средних точно смогу, но скорее всего опять же с FSR Но если на средних даже с учётом FSR картинка будет хорошая и не каких проблем с производительностю не будет, тогда я так буду играть.
Ооо,ребята,мне кажется это цветочки,ягодки будут на релизе.)
в 4к с лучами полетит у большинства
Никаких лучей на релизе не будет
Я знал , что для ультра настроек графики, на максимальных + трассировка лучей нужна будет видеокарта 4070, 4080, 4090 , плюс включить dlss и генерацию кадров.А то что там писали раньше системные требования , я им не верил , слишком они не требовательны к игре были, тем более движок unreal engine 5. А сейчас разработчики показали реальные системные требования , которые соответствуют игре.
Я видел , и что ?
Дак а что говоришь знал если тесты уже есть?)
Разработчики писали что для рекомендуемых нужна будет видеокарта ртх 2070. Я им не поверил и я знал, что нужны будут видео карты из 4000 линейки.
Ну для средних настроек да нужна 2070
Вот это кошмар, ведь все новые игры которые выходят весь год, работают все в 60 фпс на разных настройках, а эта игра вдруг хоп и не будет. Вот это поворот. Какая неожиданность. О ужас. Продавать пк теперь, он же не нужен теперь. Я же не могу играть в игры где ниже 60 фпс.
Эх, не получится у бичей поиграть в игру на 1050 Ti, даже на RTX 3060 я думаю уже будет 40 fps на low-medium. А что поделать, UE 5 невозможно оптимизировать по металлолом))
Минималки 1060 - ноют
до выхода игры осталось шесть дней какой смысл от новостей по типу оптимизации нет! графика овно, или наоборот все отлично? выйдет посмотрим! и вообще в России ведь игру не ждут? или как? почему так много новостей и обсуждений?
какой толк от этой генерации кадров, если при ней идет разрыв изображения и играть не комфортно ?
Бред сивой кобылки)) хоть сейчас могу тебе видос с фг запилить
Бред, все там комфортно , лично у меня ртх 4080 и все ок с генерацией кадров, нет не каких разрывов.
Так, бегом за дошиком, а то разрыв будет XD
Где только находят эти легенды с разрывом, проснись, чайничек кепит, лапшичка ждет запарить
Вангую как всякие бичи - будуть плакать что их 1050 Ті с 6300 ФХ не выдает заветные 30 фпс на средних.Или совсем пробитые на Феномах - будут доказывать что АВХ инструкций ненадо и все можна было сделать на SSE 2.0(хотя даже Бейсика не знают) и их просто задушили капиталисты.
Вот хочется все на халяву - пробухивать деньгу или тратить на другие очень" нужные вещи" тд... но на железку нини - ведь как то да должно пойти - а если нет то виноваты криворукие разрабы.
Настолько это надо себя не уважать(а инфантилы тупо не хотят работать и сидят в одних трусах у мамки/бабушки на шее), чтоб не прикупить себе почти в 2025 году что то вроде 7500ф/32 ОЗУ и видяху от 4060 Ti.
Но ведь у мыня паминялысь приаритеты - жена, семья комуналка и тд... - (!)так кули ты лезишь в новые игры - иди жене прокладки покупай и ребенка в садик отводи.Потеребонькай на Сталкер 2008 года и все.Раз отошел от игр - живи себе там - в очень интересном и цветном РЕАЛЕ, дабы не про3бывать жиСь на игры и пиксели.
Вот это ноооовоооость... Такое уже было в "Avatar: Frontiers of Pandora" и в других требовательных играх. Сейчас без апскейла ниче не работает в ультра качестве и 60фпс
Но в системках аватара апскейлеры указаны, а этого продукта нет
Ещё в 2022 все знали, что надо будет включать АПСКЕЙЛЫ. Это не новость для игр на UE5 в ультра качестве. Наглядный тому пример "Senua’s Saga Hellblade 2"
Там где надо - обычно и пишут, что надо. И раз ты упомянул Хеллблейд 2, то посмотри ее системки, там тоже указано, что для более высокого фпс или разрешения понадобится апскейлер. Раз тут не написали, то все думали, что указанное железо потянет в нативе, то есть получается желающих поиграть обманули.
От части ты прав, но меня никто не обманул, ибо я изначально это понимал)
Сказать они могут что угодно, но финал будет известный
Спасибо за шикарную оптимизацию, ждем выхода.
Ну и? Многие ради сталкер 2 брали 4090 ну или затычку по типу 4080, так что у большинства пойдет
Многие это кто? Ради сталкера видюху покупать)) я знаю, кто покупал в свое время ради кп2077, но это другой уровень)
Ну я в прошлом году по осени купил ртх 4080 suprim. А по поводу 4080, 4090 называть затычками ( смешно)
А что смешного выйдут 5080,5090 и 4080/4090 превратятся тут же в затычки как было когда вышла 4090 и 3090 отправилась в мусорку которая сейчас не тянет ни один проект в 60 фпс в 2к хотя бы
Я еще посмотрю как 5000 линейка будет тянуть игры в 4к.
Если бы мне не было лень, я бы нашёл картинку с Леонардом из Теории Большого Взрыва, где он, закатив глаза, показывает Шелдону листик с надписью "Сарказм".
И, кто бы что не говорил, серия S.T.A.L.K.E.R. на постсоветском пространстве (да и в мире последние пару лет после успеха Таркова тоже, только в более узких кругах) по праву носит статус великой и выход - если он всё таки состоится - второй части это поистине эпохальное событие, и вопрос не в том так ли это, а в том, оправдается ли весь этот хайп вокруг игры или произойдёт такой же пук в воду как с тем же Старфилдом. Лично я не особо тепло отношусь к игре и разработчикам из-за многих факторов, но это совершенно не отменяет того факта, что я пипец как жду игру и 20 ноября. Лично я давно не ждал игры так, как жду сейчас Сталкера, прямо дни до выхода считаю. И, поэтому, обновлять железо перед выходом Ждалкера ничем не зазорнее, чем было это делать перед Кибербагом или Скучнофилдом.