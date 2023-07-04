Скандал: актер дубляжа угрожает избавиться от других конкурентов в озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2 на русский язык

В русскоязычном сообществе S.T.A.L.K.E.R. развернулся нешуточный скандал. Причиной ему послужило создание русской озвучки для предстоящей новой игры в знаменитой серии от GSC Game World. Один из актеров профессионального дубляжа Егор Васильев, ранее подаривший свой голос Ви в Cyberpunk 2077, стал открыто угрожать фанатскому дубляжу S.T.A.L.K.E.R. 2.
На днях появились новости о планах выпустить качественную озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2, за которую должна будет отвечать проверенная студия GamesVoice. Несмотря на то, что дата релиза шутера и объем работы остается неизвестными, авторы уже набирают актёров дубляжа и одним из них стал Егор Васильев.
Как оказалось, Васильев остался не очень доволен тем фактом, что над озвучкой S.T.A.L.K.E.R. 2 уже работает другая команда энтузиастов, менее известная чем GamesVoice. Добавить русские голоса в будущую игру также вознамерилась команда подарившая дубляж для масштабного мода Lost Alpha. В сети стали появился скриншоты переписки, где отчетливо видно угрозы от профессионального актера в сторону небольшой команды энтузиастов.
Подлинность переписки еще предстоит проверить, поскольку она велась в личных сообщениях. Сам Егор Васильев пока не комментировал ситуацию скриншоты, вполне возможно этот скандал с озвучкой S.T.A.L.K.E.R. 2 на русский язык еще получит свое продолжение.
Я фанат, значит я лучше других? Кринжовое пробитие крыши своим чсв.
Да кто ты такой))))))))))
Он просто фанат своего дела и топит за качественное озвучивание. Не знаю, думаю тут стоит смотреть с нескольких сторон на эту ситуацию.
А ему не пофиг ли? Ну делайте свою озвучку и не бухтите. Че из себя строит.
На весь инет такой бред написать, это ещё надо сообразить было - так опозориться...
Не пофиг. Если какие-нибудь картавые и писклявые, но очень амбициозные ребята по-быстрому выпустят свою поделку, то руководство GamesVoice может решить, что делать свой вариант уже не имеет смысла. И место качественной, профессиональной озвы будет у нас вот это вот...
Это шиза конкретная)
>стал открыто угрожать фанатскому дубляжу
>слили личную переписку
Ммммм, мат в комментах нельзя, за картинку "школы иностранных языков в Балашихе" без подписей я получил бан на неделю, а вот в новостях в скринах выкладывать можно.
Политика тоже на сайте запрещена, но на приближённых к админке это правило не распространяется. Двуличие админов ПГ уже давно известно
Плюсую. биомусор тут в высших кругах так и хлещет
скандал на фоне несуществующей игры hah
Топить он может что угодно и за что угодно, все равно озвучки будут на торрентах, а там уж народ разберется, какая лучше, какая хуже.
Делайте озвучку каждый свою, люди сами выберут кого хотят.
Переписка не доказательство, ее можно легко подделать, не вижу смысла так громко кричать в заголовке
Ты смотри, какая обиженая мадама!
За право озвучить русофобскую игру,как пишут в инете,бьются в истерике аж две контурки дубляжа?!
Фанаты они такие, немножко е....)
А если серьёзно, то хочется сказаться, чувак это всего лишь игра не надо так реагировать тем более я так понимаю, деньги за озвучку ты всё равно получишь.
Так озвучки даже сабо возможно и даже игры может вообще не быть. Так зачем ныть зарание?
Хахах, как по мне разнообразие тоже хорошо
Игра не вышла а уже толпятся попасть в озвучку игры. Это Фанатизм настоящий.
Капец ,за право озвучить русским руссофобскую игру, бьются двое русских , это что такое , на нары обоих .
Русский желает посадить двух русских. Конец анекдота
Отмените Васильева пж, пусть гoвнa со своим чсв навернёт
У чела крышу рвануло, неадекватно себя ведёт.... Было бы из-за чего. Игра ещё не вышла и не понятно когда выйдет. Тем более каждый кто хочет, имеет право запилить свою озвучку. Смешно читать про его детские хотелки. Он не может никому и ничего запретить. Тем более игра не у нас создаётся) Зачем эту клоунаду устраивать?)
Васильев скандалист хайпожор. Такое уже было с Гаврилиным и Бэтманом. В итоге озвучил он Бэтмена от Хдрезки и это срань полная, там он тоже был лютым фанатом Бэтмена.
"Курочка в гнезде, яичко в жопе", они уже делят бабло
А кто это вообще такой? Он и сам тот ещё мусор, ежели эти слухи и снимки правдивы, а не фейк. Так что, он сам может иди на***. И жевать бананы на пальме, а не пи**** как какой - то мусор из канавы.
****
Ну что, вышло похоже и на его волне, как в переписке. Если ты актёр и так волнуешься на убогую игру, делай качество и люди сами решат, кто по настоящему прав. А так... Ты никто Егорушка *****. То что ты стал известен, не твоя заслуга. А то что тебя продвинули, убрав других, что лучше тебя.
На фоне новостей о том, что одни пираты, которые озвучивают и продают зарубежные фильмы в РФ, пострадали от... других пиратов, такое не вызывает удивление.
с уходом западного проката работы у актеров дубляжа мало, вот и грызня🤷♂️
Здесь замешаны деньги или баба.
да ваще пофиг если честно - игра явно не претендует на что то шедевральное .. тупо сделают мод с опен ворлдом на сталкер 1 с новой графой , вот и всё ..
Смысл делить шкуру неубитого медведя,игра неизвестно когда выйдет и выйдет ли вообще,вот в чем вопрос.
Гугл переводчик
И это по вашему не фейк?
Да на кол этого коллабарациониста
Мммммммм... А в чем проблема выпустить 2 озвучки?
Поехавший додик, по нему дурка плачет.
Эта переписка говорит только о том, что Егор сделает чёткую озвучку. Вот бы ещё ДЛС Кибера 2077 они озвучили.
сегодня почти все отказались от русской озвучки, продвинутые геймеры давно играют в оригинале. настоящий фанат сталкера будет играть на оригинале, это простая истина
Ну ты конечно кринжанул: " продвинутые геймеры" а остальные, кто по твоему? Отсталые? Которые хотят играть на родном для них языке!
И да оригинал Сталкера вышел на русском, как теперь будешь выворачиваться из своего бреда?)
Вот это ты кринжа наваливаешь... Собственно, как и всегда, ведь от тебя довольно редко можно увидеть что-то умное и осмысленное. Не твое это.
Как всегда, ляпаешь гoвнo не подумав) верни Трампа уже на аватарку