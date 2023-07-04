Скандал: актер дубляжа угрожает избавиться от других конкурентов в озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2 на русский язык ©

В русскоязычном сообществе S.T.A.L.K.E.R. развернулся нешуточный скандал. Причиной ему послужило создание русской озвучки для предстоящей новой игры в знаменитой серии от GSC Game World. Один из актеров профессионального дубляжа Егор Васильев, ранее подаривший свой голос Ви в Cyberpunk 2077, стал открыто угрожать фанатскому дубляжу S.T.A.L.K.E.R. 2.

На днях появились новости о планах выпустить качественную озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2, за которую должна будет отвечать проверенная студия GamesVoice. Несмотря на то, что дата релиза шутера и объем работы остается неизвестными, авторы уже набирают актёров дубляжа и одним из них стал Егор Васильев.

Как оказалось, Васильев остался не очень доволен тем фактом, что над озвучкой S.T.A.L.K.E.R. 2 уже работает другая команда энтузиастов, менее известная чем GamesVoice. Добавить русские голоса в будущую игру также вознамерилась команда подарившая дубляж для масштабного мода Lost Alpha. В сети стали появился скриншоты переписки, где отчетливо видно угрозы от профессионального актера в сторону небольшой команды энтузиастов.

Подлинность переписки еще предстоит проверить, поскольку она велась в личных сообщениях. Сам Егор Васильев пока не комментировал ситуацию скриншоты, вполне возможно этот скандал с озвучкой S.T.A.L.K.E.R. 2 на русский язык еще получит свое продолжение.